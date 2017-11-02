Нужно ли «Сибири» обменивать Салака? Эксперты – о последних событиях в КХЛ

Бывший вице-президент челябинского «Трактора» Сергей Гомоляко, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и обладатель золотой медали Олимпиады-1992 Виталий Прохоров поделились мнениями о поражениях «Авангарда» и «Йокерита», а также предположили, что вратарь «Сибири» Александр Салак, отправленный в последних играх в запас, восстановит свои позиции.

— Омский «Авангард» потерпел три поражения подряд. Вдобавок у команды сейчас шесть человек находятся в лазарете. Это случайное совпадение или тренерский просчёт?



Гомоляко: Думаю, что это всё в комплексе – тренерские ошибки и совпадения. Когда команда бьётся в каждой игре за каждую шайбу, травмы неизбежны. Возможно, поэтому всё и происходит. Понятно, что в травме Лемтюгова никакой тренерской ошибки не было – там произошло столкновение. Надо знать, какой у всех тип травм. Может быть, это просто стечение обстоятельств, хотя, возможно, это и тренерская вина.



Кожевников: У всех такое бывает. Ни одна команда гладко чемпионат не пройдёт. Даже СКА при своей мощи тоже проседает. Игры идут через день, поэтому, конечно, будут травмы. Многое зависит от стиля игры команды, насколько она жёстко играет. Большую роль здесь играет глубина состава. Все были к этому готовы, все знали, что игры будут идти через день. Все команды проходят через то, что они проигрывают по три-четыре матча подряд, ничего такого здесь нет. Надо быстрее из этого выходить. Тут всё зависит от тренера, насколько быстро команда от этого восстановится.

Кожевников: Ни одна команда гладко чемпионат не пройдёт. Даже СКА при своей мощи тоже проседает. Игры идут через день, поэтому, конечно, будут травмы.

Прохоров: Неправильно подходить к этому вопросу извне. Мы можем только догадываться, совпадение это или тренерская вина. Травма травме рознь, бывает, что игрока ударили по голове, случаются неудачные столкновения. Я не знаю, что происходит внутри коллектива, как Скабелка управляет коллективом, какой сам коллектив, почему его болтает. Притом что у «Авангарда» хороший подбор игроков, случаются серии из поражений. Важно, какие отношения у Скабелки с руководством. Травмы могут случаться и из-за сильного напряжения, могут организмы надорваться. Но тут можно только гадать.



— Недавно говорили о возможной отставке Павла Зубова из «Сибири», но команда начала побеждать. Связан ли её подъём с тем, что Зубов посадил на лавку Салака и стал больше доверять Красикову? Что в такой ситуации нужно делать с чехом: обменивать или оставлять для того, чтобы в команде было два равноценных вратаря?



Гомоляко: В любой команде нужны два равных голкипера. Салак подсел – играет Красиков, Красиков устал – выходит Салак. Смысла в увольнении Павла Зубова я не вижу. Я не раз говорил, что тренеру надо дать доработать. Павел – молодой тренер, который работает первый сезон в команде с не самым огромным бюджетом и с молодыми парнями, которые ещё не совсем оценены в КХЛ. Поэтому надо дать им шанс. Команда выправится и будет биться за восьмёрку.

Кожевников: Равноценных вратарей никогда не будет, каждый голкипер хочет играть и быть в тонусе. У всех бывают спады. Всё будет нормально, при таком графике чемпионата то, что команда уступает в нескольких матчах подряд, это нормально. Всё зависит от мастерства тренера, от того, насколько он сможет вывести команду из этой ситуации. А насчёт Салака могу сказать, что это хороший вратарь, но у каждого бывают моменты, когда он начинает проседать. Где-то сказывается психология, где-то – большие нагрузки. Он восстановится, успокоит нервы, и всё у него будет хорошо. Это классный вратарь.

Прохоров: Были какие-то слухи о Салаке, но любой профессионал не должен на них обращать внимание и полностью отдаваться игре. Если команда выигрывает подряд три матча, то это заслуга тренера и команды.

Прохоров: Команда планомерно идёт к результату, по ходу сезона у «Сибири» не было какого-то кошмарного провала, были только поражения в три-четыре игры. Это реальный уровень игроков новосибирцев на сегодняшний день. Были какие-то слухи о Салаке, но любой профессионал не должен на них обращать внимание и полностью отдаваться игре. Если команда выигрывает подряд три матча, то это заслуга тренера и команды.

Итоги дня КХЛ: «Сибирь» рвётся в восьмёрку, «Авангард» больше не второй Александра Салака достали слухи. Он даже пошёл к Фастовскому.

— «Йокерит» потерпел пять поражений в последних шести матчах, хотя ещё совсем недавно команда наводила ужас на своих соперников. Что сейчас происходит с финским коллективом?

Гомоляко: Я бы не стал говорить, что у них резко упали результаты. Команда до этого выиграла 15 матчей подряд и, может быть, немножко подустала. Опять же, она не проигрывает вчистую, она уступает в одну шайбу. Не стоит пока делать выводы. Они найдут ресурсы и наладят игру. Я думаю, что у «Йокерита» не будет проблем ни с попаданием в плей-офф, ни с дальнейшим прохождением первого и второго раунда.



Кожевников: Все просядут. Не будет команды, которая при таком графике будет ровно играть. Плюс у кого-то ещё может быть дальний выезд. Все будут проседать.



Прохоров: У команды настал некий спад, действительно была длинная серия побед. Но спады происходят во всех командах, их длительность зависит от длины «скамейки», от того, как быстро тренерский штаб и игроки найдут ту силу, которая им помогала побеждать. Ещё в спортивном лексиконе используют понятие «яма». Насколько тренерский штаб быстро отреагирует на текущую ситуацию, настолько быстро придут победы.



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