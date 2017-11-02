Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту

Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.

Когда сериал под названием «Вадим Шипачёв и суровые реалии НХЛ» начался, мне вспомнилось одно из последних интервью нападающего в ранге игрока СКА. Закрытие сезона, команда взяла кубок Гагарина, дети с папами играют в хоккей, публика в восторге. Мир, дружба, жвачка. Хоккеисты все расслабленные и с удовольствием делятся впечатлениями от сезона и говорят о будущем. Но только не Вадим. «Пока не знаю, остаюсь ли в СКА. Про «Вегас» — это слухи. Надо обдумать вариант, что дороже — сыграть в НХЛ или на Олимпиаде. Время есть», — был полон сомнений Шипачёв.

Этот эпизод вспомнился не потому, что имел какую-то информационную ценность, а потому что в нём был типичный Шипачёв — неулыбающийся, суровый, недоброжелательный, неспособный расслабиться. Вадим очень напоминает образ Буки — фольклорного персонажа, которым пугают детей. А вместо слов он всегда произносит: «Бу-бу-бу».

«Я бежал из Америки». А что делать Шипачёву? Мнение экспертов – о ситуации вокруг дисквалификации Вадима Шипачёва и его возможном возвращении в Россию.

Кажется, Шипачёву всегда было наплевать на общественное мнение. Он игнорировал прессу и грубил журналистам в самых безобидных ситуациях. В принципе, его дело. Кто мы такие, чтобы судить чемпиона мира и двукратного обладателя кубка Гагарина?



Шипачёв, наплевав на все этические принципы, взял и подписал контракт с «Вегасом» на старте чемпионата мира. Имел ли он на это права? Безусловно. Красиво ли он поступил с тренерами и менеджером сборной, а по совместительству и СКА? Совершенно нет. По слухам, штаб сборной в Кёльне был шокирован поступком Вадима. Поэтому и возмущение Геннадия Тимченко сейчас можно понять. Но в России, как известно, привыкли быстро забывать плохое.

Артемий панарин, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов Фото: photo.khl.ru

Шипачёв так и не понял главных ценностей Америки

В НХЛ нельзя приехать и бурчать себе под нос. В Америке любят улыбающихся, задорных и весёлых, говорящих по-английски или по крайней мере пытающихся это делать. Артемий Панарин третий сезон выступает в НХЛ и до сих пор не может похвастать идеальным знанием языка, но его в Америке обожают. На чемпионате мира в Кёльне я познакомилась с журналистом из Чикаго, и мы только и делали, что обсуждали Хлебушка, его игру и приколы за пределами льда. Вы можете представить Шипачёва, который учит одноклубника петь Розенбаума? Да у Вадима и «инстаграма» никогда не было. Потому что это ему не нужно. Зачем думать о том, что болельщикам интересно понаблюдать за повседневной жизнью кумира или хотя бы просто оставить доброе сообщение под его фотографией? В НХЛ любят открытость, ведь люди пойдут на того, кого знают. Шипачёв не сделал для этого ничего.

Когда перед стартом сезона «Вегас» отправил россиянина в «Чикаго Вулфз» из-за технических нюансов, казалось, что всё быстро придёт в норму и Вадим, как и предполагалось, будет играть в первом звене. Но уже тогда в Америке поползли слухи, что главный тренер Джерард Галлан недоволен физической формой Шипачёва. 30-летний форвард провёл три матча и отдал один голевой пас во время предсезонки. Не было заметно, что хоккеист готов выпрыгивать из штанов ради результата. Вадим, подписав солидный контракт, рассчитывал, что будет королём, и не предполагал, что за океаном надо быть всегда workout fiend. Таким, как Никита Кучеров, который летом в гараже занимается на синтетическом льду, а после каждой тренировки делает по 100-200 бросков по воротам.

Шипачёв так и не провёл ни одного матча за фарм-клуб. Хотя останься в Чикаго и сыграй за «Вулфз», точно не паковал бы сейчас чемоданы в Россию. И не надо винить во всех бедах агента (хотя он, конечно, тоже виноват), Шипачёв — взрослый, 30-летний мужчина, который должен сам отвечать за свои поступки.

Говорят, что Вадим приехал в НХЛ «слишком поздно» — в возрасте 30 лет он «пропустил окно». Но почему раньше это не мешало Вячеславу Фетисову, который подписал контракт с «Нью-Джерси» в 31 год? Или Алексею Касатонову, попавшего в «Дэвилз» в 30? А ведь в советские годы уезжать в Америку было куда сложнее, а приспособиться к североамериканскому хоккею тем более. Но они не побоялись и не убежали при первых трудностях. Да и самомнение у них было не такое большое.

«Жюльен запретил брать русского в «Монреаль»? Америка – о наших в НХЛ Что пишут о российских хоккеистах в Северной Америке.

Вадим, который вновь нужен СКА и сборной

Каким бы человеком ни был Шипачёв, он остаётся классным хоккеистом. Центрфорвардом, который усилил бы любую команду КХЛ. Но менеджеры «Магнитки», ЦСКА и «Авангарда» отнекиваются от переговоров с игроком, и круг претендентов на него сужается до минимума. История с «Северсталью» — это красиво, но в Череповце нет 150-200 млн рублей, а Вадим вряд ли согласится на меньшие деньги.

Разжалованный «рыцарь». 6 клубов КХЛ для Шипачёва Он необходим «Авангарду», но есть ли в Омске деньги?

По нашей информации, СКА вернулся к варианту с возвращением Шипачёва. Конечно, забавно это слышать, учитывая, какой жёсткий комментарий о будущем Вадима в сборной России дал президент клуба Геннадий Тимченко несколько дней назад. Но, с другой стороны, не просто так же Александр Медведев (далеко не последний человек в СКА) сказал во вторник, что в вопросе возвращения Вадима в Петербург последнее слово за Знарком. Видимо, Олег Валерьевич позабыл обиды и решил, что отказаться от мастера такого класса будет совершенно неправильно. Конечно, можно пойти на принцип, но тогда Шипачёв может оказаться в ЦСКА. А это будет уж слишком сильный удар по самолюбию руководителей петербургских «армейцев».



Для самого игрока возвращение в СКА, конечно, же лучший вариант. Здесь он будет играть, получать большие деньги, как и прежде игнорировать прессу и любые социальные активности. В феврале он может выиграть Олимпиаду, а в марте — третий кубок Гагарина. Здорово же? Наверное. Но историю с «Голден Найтс» никто не забудет.

***

После чемпионата мира в Кёльне Шипачёв сказал, что «Вегас» — его последний шанс в НХЛ. Казалось, он говорил искренне и чётко осознавал, что будет трудно. Так почему же он так быстро сдался и попрощался с мечтой?