Итоги дня КХЛ: СКА впервые остался без очков, «Магнитка» уволила Воробьёва

«Сочи» крупно уступил во Владивостоке

Сочинцы начали серию на Дальнем Востоке с матча против «Адмирала». Играть во Владивостоке всегда непросто, но вряд ли кто-то предполагал, что для гостей всё закончится настолько ужасно.

Гости много удалялись, и это предопределило исход матча. Дмитрий Саюстов, Владимир Ткачёв и Павел Макаренко зажигали свет за воротами Константина Барулина, когда у «моряков» было на одного полевого игрока больше. Ещё одна шайба на счету Вадима Краснослободцева.

Итог – 4:0, Иван Налимов отразил все 34 броска по своим воротам. После победы «Адмирал» вплотную подбирается к «Амуру». А гости упускают шанс подняться на шестое место на Западе.

«Салават» вырвал победу в Пекине

После крупного поражения от «Адмирала» тренерское кресло под Эрркой Вестерлундом вновь зашаталось. Поэтому не только турнирное положение обязывало уфимских игроков выкладываться на полную катушку в матче против «Куньлуня».

В середине первого периода давление, оказываемое на ворота Магнуса Хелльберга, принесло успех. Максим Майоров и Игорь Макаров убежали вдвоём против одного соперника и распечатали финского голкипера. Первый – ассистировал, второй – забросил. Затем Бен Скривенс преподнёс неприятный сюрприз для болельщиков «Салавата». Вратарь вновь ошибся за своими владениями, неудачно вынес шайбу на Жильбера Брюле, который поразил пустой верхний угол.

После этого Йоонас Кемппайнен с передачи Линуса Умарка вывел во второй раз команду вперёд. Жильбер Брюле за три минуты до конца третьего периода оформил дубль и, казалось, перевёл игру в овертайм. Но удаление Кори Кейна спутало карты хозяевам. Бросок Филипа Ларсена и подправление Ильи Зубова установили окончательный счёт на табло.

Уфимцы приблизились к первой пятёрке на Востоке, а проигравший КРС вылетает из зоны плей-офф.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» въезжает в первую восьмёрку

Противостояние «Автомобилиста» и «Трактора» было крайне интересным со всех точек зрения. Команды борются за места в топ-8 в Восточной конференции. Перед этим матчем и те, и другие одержали три победы подряд.

С самого старта команды пытались обозначить свои притязания, обмениваясь выстрелами по воротам. Первым достиг цели бросок с острого угла Александра Черникова. Ошибку в эпизоде допустил Якуб Коварж, через амуницию которого шайба проскользнула за линию. После этого хозяева всё чаще нагнетали обстановку в чужой зоне. В конце концов, совместными усилиями удалось пробить Василия Демченко. Шайба на счету Дениса Куляша. Затем Максим Якуценя подкараулил ошибку Ильи Крикунова, снаряд добил в створ Александр Шаров. Но спустя две минуты от начала второго периода екатеринбуржцы вновь восстановили паритет. Бросок Михала Чайковски застал вратаря челябинцев врасплох.

Почти 40 минут игрового времени не принесли положительного результата командам. Хотя к победе был ближе «Автомобилист», хорошо действовал на последнем рубеже Демченко. В итоге гости вытерпели, получили шанс уже в формате 3 на 3 и увезли из Екатеринбурга два очка. Победная шайба за авторством Игоря Полыгалова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Лада» сенсационно переиграла «Магнитку»

Перед этой игрой у специалистов не было сомнений по поводу победителя. Да, у «Магнитки» четыре поражения в пяти последних матчах. Но слишком уж разнится класс команд. Тем более, на старте домашней серии нет усталости. На деле всё вышло совсем иначе.

«Металлург» по-хозяйски начал встречу первым номером. Тольяттинцы стойко выдерживали напор соперника и использовали свой момент. В контратаке дальний угол ворот Василия Кошечкина поразил Денис Зернов. Гости действовали крайне дисциплинированно, удалившись в первом периоде лишь раз. А вот хозяева дважды поплатились за свои удаления. Шайба Кирилла Капустина пусть и числится в равных составах, но связана непосредственно с большинством: Владислав Калетник только успел выйти на лёд. Затем против Семёна Валуйского защитники «Магнитки» сыграли гостеприимно на своём пятаке. Отыграться с 0:3 было возможным для дружины Ильи Воробьёва образца прошлого сезона, но не для этой. Единственную свою шайбу «сталевары» забросили в формате «5 на 3». Гол на счету Евгения Тимкина. Остальные попытки пробить Антона Красоткина были тщетными.

После этой встречи Воробьёв был отправлен в отставку. «Металлург» отделяет от 9-го места одно очко.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» крупно переиграл «Торпедо»

У нижегородцев очевидный кризис. Перед встречей в Ярославле у дружины Петериса Скудры значилось пять поражений в последних шести играх.

«Локомотив» в прошлом матче уступил дома «Северстали», поэтому победа «Торпедо» не была бы сенсацией. Скорее, неожиданностью. И начали гости неплохо. Уже на восьмой минуте шайба от клюшки Каспарса Даугавиньша влетела в верхний угол ворот Александра Судницина.

Продолжение первого двадцатиминутного отрезка тоже отлично складывалось для коллектива из Нижнего Новгорода. Опасных моментов возникало немного, а при надобности вступал в игру Станислав Галимов.

Всё решили в этом матче три с половиной минуты второго периода. За это время «Локомотив» забросил четыре шайбы. Свои фамилии внесли в протокол Егор Коршков, Денис Мосалёв, Александр Полунин и Егор Аверин.

Не помогла приволжской команде и смена вратаря. Четвёртый раз снаряд влетел в ворота, которые защищал Иван Лисутин. По сути, игра была сделана. «Локомотив» затем спокойно довёл матч до победы. Это поражение стало для «Торпедо» шестым в семи последних встречах.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА неожиданно проиграл в Санкт-Петербурге

Одной сенсацией игровой день не ограничился. Как и «Металлург», СКА был явным фаворитом в сегодняшнем матче. Даже с учётом того, что «Спартак» набирал очки в шести битвах кряду.

Но стоит похвалить москвичей. Они провели практически идеальный матч против действующего обладателя кубка Гагарина. Мало удалений, мало допущенных бросков, грамотно использованные контратаки.

Первая шайба «Спартака» возникла при быстром отрыве два в два. Хозяева оставили в одиночестве Александра Хохлачёва, который воспользовался любезностью и распечатал ворота распластавшегося Микко Коскинена. Петербуржцы быстро отыгрались. Оставили перед своими воротами Виктора Тихонова, который расстрелял Никиту Беспалова.

На старте третьего своим бывшим одноклубникам забросил Александр Дергачёв, чей скрытый бросок стал неожиданностью для финского вратаря хозяев. Окончательный счёт в матче установил Максим Трунёв, обокравший на синей линии Патрика Херсли.

Впервые в этом сезоне СКА не набирает ни одного очка за матч. А эта сенсационная победа приближает «Спартак» к восьмому месту на расстояние одного очка.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Динамовское дерби осталось за москвичами

Все, даже хоккеисты московского «Динамо», говорят о малой результативности команд в последних матчах. «Спартаку» и «Торпедо» вовсе не получилось забросить. Оставалось надеяться, что прорвёт в игре против аутсайдера.

Но первый период чётко дал понять, что рижское «Динамо» приехало не номер отбывать. Гости не уступали в силовой борьбе оппоненту, перебросали его.

Только со второго периода москвичи взяли игру под свой контроль. Проблема была в одном – шайб по-прежнему не было. Прекрасно действовал Янис Калниньш.

Всё же и ему сухим из воды выйти не удалось. В третьем периоде в формате 5 на 3 Илья Никулин пробил латвийского голкипера. Радовались хозяева недолго. Семь секунд потребовалось гостям на реализацию численного преимущества. Удалением Дастина Бойда воспользовался Брэндон Макмиллан.

Больше шайб с игры болельщики не увидели. Победитель определялся в серии буллитов, где победу своей команде принёс Владимир Брюквин. Победа в динамовском дерби позволила москвичам переместиться на шестую строчку в Западной конференции.