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Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Варламов – спасательный круг для «Колорадо»

А Радулов попал под пресс «большого папочки».
Хоккей

«Коламбус» играет по-крупному

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 7 1:2, 2:3, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Писик (Трочек, Макгинн) – 04:57 (5x5), 1:1 – Андерсон (Дубински, Дюбуа) – 11:32 (5x5), 1:2 – Андерсон (Нутиваара, Дженнер) – 16:27 (5x5), 2:2 – Маккошен (Врбата, Трочек) – 20:35 (5x5), 2:3 – Хянникяйнен (Савар, Калверт) – 25:21 (5x5), 3:3 – Трочек (Яндл, Маккензи) – 28:43 (4x5), 3:4 – Бьёркстранд (Джонс, Милано) – 29:11 (5x4), 3:5 – Бьёркстранд (Веренски, Калверт) – 31:27 (5x5), 3:6 – Мотт (Дженнер, Нутиваара) – 43:45 (5x5), 3:7 – Дженнер (Панарин, Веренски) – 46:12 (5x4)

Выезд в тёплую Флориду получился для команды Бобровского и Панарина очень неплохим. «Коламбус» вновь продемонстрировал отличную результативность, в пятый раз за сезон забросив сопернику пять и более шайб, а лидеры «Блю Джекетс» получили возможность прилично пополнить свою статистику. Форварды Джош Андерсон и Оливер Бьёркстранд оформили по голевому дублю, Сергей Бобровский отразил 31 бросок и записал на свой счёт 8-ю победу в чемпионате, а Артемий Панарин отметился голевой передачей. Для россиянина она стала 100-й в заокеанской карьере, хотя, по идее, в том моменте Панарин должен был стать автором гола – шайба отскочила от клюшки Буна Дженнера в ворота Антти Ниеми.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Если говорить откровенно, то в настоящий момент мы не получаем большой продуктивности от наших лучших парней – я имею в виду Панарина, Брэндона Дубински или Александра Веннберга. Конечно, все прилагают усилия, все стараются. Приятно забить семь, когда нет голов у Фолиньо, Артемия или того же Веннберга. Мне понравилось, что сегодня мы играли быстро, хорошо двигались. Отмечу и защитников, которые не ошибались на границе своей зоны», — своеобразно похвалил подопечных главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

«Вашингтон»: 5 бросков за два периода

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3 2:1, 1:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Чорни (Стивенсон, Эллер) – 05:55 (5x5), 1:1 – Таварес (Ли, Бейли) – 13:01 (5x4), 2:1 – Эллер (Стивенсон, Боуи) – 16:19 (5x5), 2:2 – Ли (Бейли, Барзал) – 36:18 (5x4), 3:2 – Чиассон (Карлсон, Бигл) – 36:30 (5x5), 3:3 – Ли (Хикки, Таварес) – 47:00 (5x5), 4:3 – Эллер (Уилсон, Карлсон) – 56:39 (5x5)

«Конечно, хочется выигрывать как можно чаще. Но нам надо каждую игру рассматривать отдельно. Нужно бороться за каждое очко. Будет тяжело. Мы понимаем, какая у нас команда и как нам надо играть. С нами всё будет в порядке», — сказал перед домашним матчем с «Айлендерс»Александр Овечкин. Его стандартные слова были посвящены не самой привычной за последние годы ситуации: «столичные» в 12 матчах сезона одержали лишь 5 побед, и при этом на своей площадке победили только один раз. «Надо больше забивать», — мрачно добавил Барри Тротц, когда его спросили о рецепте для исправления ситуации.

Воплотить в жизнь распоряжение наставника хоккеистам «Кэпиталз» удалось: в третий раз за последние 8 встреч «Вашингтон» забил в ворота соперников более трёх шайб, но все звёзды «столичных» неожиданно промолчали. Забивать удалось исключительно парням из «глубоких» звеньев, а главным героем стал датчанин Ларс Эллер, оформивший дубль. Примечательной стала статистика бросков у хозяев: за второй период «Вашингтон» трижды побеспокоил Ярослава Галака, а в третьем сделал два выстрела в створ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Василевский не удержал «Тампу»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Зибанеджад, Шей) – 18:34 (4x4), 1:1 – Гурд (Хедман, Пойнт) – 31:00 (4x5), 1:2 – Миллер (Шаттенкирк, Лундквист) – 61:19 (3x3)

«Тампа-Бэй», лидирующая в Восточной конференции, не смогла на своей площадке обыграть нестабильных «рейнджеров», взяв небольшую передышку после ряда очень результативных игр. Огорчить Хенрика Лундквиста «молниям» удалось лишь однажды: гол был забит в меньшинстве за счёт эффектной комбинации с участием Гурда, Хедмана и Пойнта.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Тампы».

Визави Лундквиста Андрей Василевский отразил 33 броска и был признан первой звездой встречи, но не смог одержать десятую победу подряд, пропустив решающий гол в овертайме. «Андрей, наверное, наш лучший игрок с самого начала сезона. Он удерживает нас, даёт шансы на победу в каждом матче», — отметил Янни Гурд.

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«Попал под лошадь гражданин А. Радулов»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2 3:1, 0:1, 2:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 10:58 (5x4), 2:0 – Лайне (Куликов) – 13:04 (5x5), 3:0 – Майерс (Литтл, Элерс) – 15:16 (5x4), 3:1 – А. Радулов (Сегин) – 17:59 (5x5), 3:2 – Янмарк (Шор, Джонс) – 38:26 (5x5), 4:2 – Шайфли (Моррисси, Уилер) – 41:47 (5x5), 5:2 – Шайфли (Уилер, Троуба) – 59:00 (en)

Опытный форвард «Далласа» постепенно набирает боевые обороты: в выездном матче с «Джетс» Александр Радулов забил в четвёртый раз подряд, набрав за этот отрезок 7 (4+3) очков. Однако техасской команде никак не удаётся встать на ровные победные рельсы, и успешные встречи продолжают чередоваться с неудачными. Провальный первый период, когда «Старз» пропустил три шайбы за 15 минут, стоил коллективу Кена Хичкока двух очков, и не исключено, что в ближайших матчах мы снова увидим «турбулентность состава» в исполнении возрастного тренера.

Гол у Радулова получился очень важным и весьма интересным по исполнению: россиянин неуловимым движением с неудобной руки переиграл голкипера Хеллебайка, и заставил схватиться за голову защитников Куликова и Майерса.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Реактивщики» быстро поняли, на что будет способен Радулов, если не принять срочных мер. Активистом в этом деле выступил 120-килограммовый защитник «Виннипега» Дастин Бафлин по прозвищу Big Poppa («большой папочка»). Во втором периоде Бафлин мощнейшим силовым приёмом приложил Радулова к борту, но избежал удаления, поскольку всё было проделано в рамках правил.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Виннипега».

«Вегас» начинает сыпаться?

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Нэш (Чарник, Круг) – 23:24 (5x5), 1:1 – Икин (Шмидт) – 29:34 (5x5), 2:1 – Курали (Дебраск, Круг) – 49:53 (5x5)

Это должно было когда-то произойти: невозможно выигрывать бесконечно, выпуская с первых минут номинально четвёртого вратаря, и не имея в своём составе достаточного количества опытных и квалифицированных хоккеистов. «Вегас» на равных боролся с «Бостоном», но не смог дотерпеть до овертайма, и проиграл в третий раз подряд. Меньше всего заслужил критики голкипер Максим Лагасе, который отразил 26 бросков из 28, и сделал многое, чтобы «рыцари» до последнего имели шансы на очки. Но на усилия команды-новичка ответил хоккеист-новичок: это был нападающий «Брюинз» Шон Курали, который забросил свою первую шайбу в карьере, сразу оказавшуюся победной.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Монреаль» снова крупно проиграл

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 3 3:0, 1:1, 2:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Каллен (Райлли, Винник) – 04:46 (5x5), 2:0 – Нидеррайтер (Дамба) – 04:56 (5x5), 3:0 – Эннис (Каллен, Дамба) – 15:51 (5x5), 4:0 – Сутер (Койву, Гранлунд) – 32:09 (5x5), 4:1 – Галлахер (Юдон) – 33:09 (5x5), 5:1 – Спаржон (Койву, Гранлунд) – 40:34 (5x4), 5:2 – Шоу (Дано, Пачьоретти) – 49:14 (5x5), 5:3 – Галлахер (Плеканец) – 54:47 (5x5), 6:3 – Фолиньо – 58:05 (en)

«Канадцы» продолжают играть на нервах своих болельщиков, играя очень неуверенно. Выездной матч с «Миннесотой» стал для «Монреаля» пятым в сезоне, в котором команда Клода Жюльена пропустила пять и более голов: все эти встречи были «Канадиенс» проиграны, и ни в одной из них «Монреаль» не смог сократить отставание больше, чем на три шайбы. Интрига в матче с «Уайлд» была убита в самом начале, когда хозяева смогли с интервалом в 10 (!) секунд дважды пробить Кэри Прайса.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Варламов установил личный рекорд

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 3 2:2, 3:1, 0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Раск (Терявяйнен, Уильямс) – 00:55 (5x5), 1:1 – Сёдерберг (Джонсон, Барберио) – 07:31 (5x5), 2:1 – Немет (Грир, Якупов) – 12:21 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Ахо, Флёри) – 15:14 (5x5), 3:2 – Комо (Сёдерберг, Ньето) – 31:25 (5x5), 4:2 – Ландеског (Маккиннон, Немет) – 34:03 (5x5), 5:2 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 34:58 (5x4), 5:3 – Райан (Джурис) – 37:34 (5x5)

Домашний матч с «Каролиной» стал одним из лучших в сезоне для голкипера «Эвеланш» Семёна Варламова и далеко не самым удачным для обороны «Колорадо». По воротам команды из Денвера было нанесено 60 бросков в створ, из которых российский вратарь отразил 57, что стало новым личным рекордом Варламова. Более того, в клубной истории «Квебека»/ «Колорадо» Варламов вышел на второе место по количеству сейвов за один конкретный матч: больше россиянина отразил только Рон Тагнатт, который в сезоне-1991/92 сделал 70 «спасений». «Варламов играл просто феноменально. От стартового вбрасывания до финальной сирены», — восхитился россиянином главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Примечательно, что капитулировать в первый раз Варламову пришлось уже на исходе первой минуты матча, когда его переиграл нападающий Виктор Раск. Вдохновенная игра Семёна помогла «лавинам» остаться на плаву, а перелом в матче случился в конце второго периода, когда за трёхминутный отрезок «Колорадо» удалось трижды забить.

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов получил от тренера 8 минут и 39 секунд игрового времени и смог набрать своё первое очко за 8 последних встреч. Защитник Андрей Миронов провёл свой третий матч в НХЛ (второй подряд), а Никита Задоров остался в запасе.

Видео можно посмотреть вофициальном «твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Артемий Панарин Вегас Голден Найтс Наиль Якупов Семён Варламов Сергей Бобровский
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