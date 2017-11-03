События дня НХЛ. Варламов – спасательный круг для «Колорадо»

«Коламбус» играет по-крупному

Выезд в тёплую Флориду получился для команды Бобровского и Панарина очень неплохим. «Коламбус» вновь продемонстрировал отличную результативность, в пятый раз за сезон забросив сопернику пять и более шайб, а лидеры «Блю Джекетс» получили возможность прилично пополнить свою статистику. Форварды Джош Андерсон и Оливер Бьёркстранд оформили по голевому дублю, Сергей Бобровский отразил 31 бросок и записал на свой счёт 8-ю победу в чемпионате, а Артемий Панарин отметился голевой передачей. Для россиянина она стала 100-й в заокеанской карьере, хотя, по идее, в том моменте Панарин должен был стать автором гола – шайба отскочила от клюшки Буна Дженнера в ворота Антти Ниеми.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Если говорить откровенно, то в настоящий момент мы не получаем большой продуктивности от наших лучших парней – я имею в виду Панарина, Брэндона Дубински или Александра Веннберга. Конечно, все прилагают усилия, все стараются. Приятно забить семь, когда нет голов у Фолиньо, Артемия или того же Веннберга. Мне понравилось, что сегодня мы играли быстро, хорошо двигались. Отмечу и защитников, которые не ошибались на границе своей зоны», — своеобразно похвалил подопечных главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

«Вашингтон»: 5 бросков за два периода

«Конечно, хочется выигрывать как можно чаще. Но нам надо каждую игру рассматривать отдельно. Нужно бороться за каждое очко. Будет тяжело. Мы понимаем, какая у нас команда и как нам надо играть. С нами всё будет в порядке», — сказал перед домашним матчем с «Айлендерс»Александр Овечкин. Его стандартные слова были посвящены не самой привычной за последние годы ситуации: «столичные» в 12 матчах сезона одержали лишь 5 побед, и при этом на своей площадке победили только один раз. «Надо больше забивать», — мрачно добавил Барри Тротц, когда его спросили о рецепте для исправления ситуации.



Воплотить в жизнь распоряжение наставника хоккеистам «Кэпиталз» удалось: в третий раз за последние 8 встреч «Вашингтон» забил в ворота соперников более трёх шайб, но все звёзды «столичных» неожиданно промолчали. Забивать удалось исключительно парням из «глубоких» звеньев, а главным героем стал датчанин Ларс Эллер, оформивший дубль. Примечательной стала статистика бросков у хозяев: за второй период «Вашингтон» трижды побеспокоил Ярослава Галака, а в третьем сделал два выстрела в створ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Василевский не удержал «Тампу»

«Тампа-Бэй», лидирующая в Восточной конференции, не смогла на своей площадке обыграть нестабильных «рейнджеров», взяв небольшую передышку после ряда очень результативных игр. Огорчить Хенрика Лундквиста «молниям» удалось лишь однажды: гол был забит в меньшинстве за счёт эффектной комбинации с участием Гурда, Хедмана и Пойнта.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Тампы».

Визави Лундквиста Андрей Василевский отразил 33 броска и был признан первой звездой встречи, но не смог одержать десятую победу подряд, пропустив решающий гол в овертайме. «Андрей, наверное, наш лучший игрок с самого начала сезона. Он удерживает нас, даёт шансы на победу в каждом матче», — отметил Янни Гурд.

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«Попал под лошадь гражданин А. Радулов»

Опытный форвард «Далласа» постепенно набирает боевые обороты: в выездном матче с «Джетс» Александр Радулов забил в четвёртый раз подряд, набрав за этот отрезок 7 (4+3) очков. Однако техасской команде никак не удаётся встать на ровные победные рельсы, и успешные встречи продолжают чередоваться с неудачными. Провальный первый период, когда «Старз» пропустил три шайбы за 15 минут, стоил коллективу Кена Хичкока двух очков, и не исключено, что в ближайших матчах мы снова увидим «турбулентность состава» в исполнении возрастного тренера.



Гол у Радулова получился очень важным и весьма интересным по исполнению: россиянин неуловимым движением с неудобной руки переиграл голкипера Хеллебайка, и заставил схватиться за голову защитников Куликова и Майерса.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Реактивщики» быстро поняли, на что будет способен Радулов, если не принять срочных мер. Активистом в этом деле выступил 120-килограммовый защитник «Виннипега» Дастин Бафлин по прозвищу Big Poppa («большой папочка»). Во втором периоде Бафлин мощнейшим силовым приёмом приложил Радулова к борту, но избежал удаления, поскольку всё было проделано в рамках правил.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Виннипега».

«Вегас» начинает сыпаться?

Это должно было когда-то произойти: невозможно выигрывать бесконечно, выпуская с первых минут номинально четвёртого вратаря, и не имея в своём составе достаточного количества опытных и квалифицированных хоккеистов. «Вегас» на равных боролся с «Бостоном», но не смог дотерпеть до овертайма, и проиграл в третий раз подряд. Меньше всего заслужил критики голкипер Максим Лагасе, который отразил 26 бросков из 28, и сделал многое, чтобы «рыцари» до последнего имели шансы на очки. Но на усилия команды-новичка ответил хоккеист-новичок: это был нападающий «Брюинз» Шон Курали, который забросил свою первую шайбу в карьере, сразу оказавшуюся победной.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Монреаль» снова крупно проиграл

«Канадцы» продолжают играть на нервах своих болельщиков, играя очень неуверенно. Выездной матч с «Миннесотой» стал для «Монреаля» пятым в сезоне, в котором команда Клода Жюльена пропустила пять и более голов: все эти встречи были «Канадиенс» проиграны, и ни в одной из них «Монреаль» не смог сократить отставание больше, чем на три шайбы. Интрига в матче с «Уайлд» была убита в самом начале, когда хозяева смогли с интервалом в 10 (!) секунд дважды пробить Кэри Прайса.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Варламов установил личный рекорд

Домашний матч с «Каролиной» стал одним из лучших в сезоне для голкипера «Эвеланш» Семёна Варламова и далеко не самым удачным для обороны «Колорадо». По воротам команды из Денвера было нанесено 60 бросков в створ, из которых российский вратарь отразил 57, что стало новым личным рекордом Варламова. Более того, в клубной истории «Квебека»/ «Колорадо» Варламов вышел на второе место по количеству сейвов за один конкретный матч: больше россиянина отразил только Рон Тагнатт, который в сезоне-1991/92 сделал 70 «спасений». «Варламов играл просто феноменально. От стартового вбрасывания до финальной сирены», — восхитился россиянином главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.



Примечательно, что капитулировать в первый раз Варламову пришлось уже на исходе первой минуты матча, когда его переиграл нападающий Виктор Раск. Вдохновенная игра Семёна помогла «лавинам» остаться на плаву, а перелом в матче случился в конце второго периода, когда за трёхминутный отрезок «Колорадо» удалось трижды забить.



Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов получил от тренера 8 минут и 39 секунд игрового времени и смог набрать своё первое очко за 8 последних встреч. Защитник Андрей Миронов провёл свой третий матч в НХЛ (второй подряд), а Никита Задоров остался в запасе.

Видео можно посмотреть вофициальном «твиттере» НХЛ.

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