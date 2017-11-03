ЦСКА остановит «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Сибирь» — ЦСКА

Хозяева удачно провели последнюю неделю. Восемь очков в трёх матчах об этом красноречиво свидетельствуют. Но после каждой победы много слов похвалы адресовалось голкиперу Алексею Красикову. Это лишний раз подтверждает, что у «Сибири» имеются проблемы в обороне. Команда прекрасно использует свои моменты, но реализация – показатель отчасти зависимый от везения. Чтобы стабильно забрасывать, нужно много создавать. Новосибирцы этим похвастать не могут. Двух шайб, которых хватало для викторий в последнюю неделю, для победы над ЦСКА будет мало. Хозяева, скорее всего, не способны сыграть в тот хоккей, который удался «Авангарду» в матче с «армейцами». Не видно, за счёт чего лидер дивизиона Тарасова может быть повержен.

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Авангард» — «Йокерит»

Обе команды в последнее время испытывают серьёзные трудности. «Авангард» потерпел три поражения кряду, у «Йокерита» пять неудач в шести играх.

Глядя на домашние матчи «ястребов», нельзя сказать, что у команды какой-то кризис. Дали бой столичному ЦСКА, были нацелены на ворота в противостоянии с «Витязем». Тем не менее взяли в сумме только два очка. «Йокерит» тоже не так плох. Но у команды появились проблемы с игровой дисциплиной. Если раньше финны удалялись едва ли не меньше всех в чемпионате, то в двух последних гостевых встречах «джокеры» нахватали 36 минут штрафа. С собственным большинством тоже произошёл сбой. Всё это повлияло на результат матча с «Сибирью». Болельщики увидят равную игру, судьба которой не решится в трёх периодах.

Прогноз: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

«Барыс» — «Витязь»

«Барыс» набрал приличный ход и дважды в домашней серии наносил соперникам крупные поражения. По-прежнему в порядке Доус и Вей, которые и без Мэттью Фрэттина сыграли результативно против «Слована». «Витязи» прервали серию неудач матчем против омского «Авангарда».

Разумеется, подмосковная команда воодушевлена победой над крепким оппонентом. Если удастся одолеть казахстанцев, то и восьмое место Запада окажется на расстоянии двух выигранных встреч. Но выезд в Ханты-Мансийск показал, что это так не работает. Очки нужны и «Барысу», который может вплотную приблизиться к казанскому «Ак Барсу». На данном этапе коллектив из Астаны выглядит мощнее.

Прогноз: победа хозяев в основное время.

«Югра» — «Слован»

«Югра» очень слабо провела домашний матч против ЦСКА. И результат, и игра не могли устроить ни болельщиков клуба, ни главного тренера Анатолия Емелина.

В соперниках – «Слован», который тоже не шибко радует своих фанатов. В последних шести противостояниях словаки четырежды проиграли крупно.

С приходом Анатолия Емелина ханты-мансийцы начали цепляться за очки. Особенно это касается тех игр, где оппонент переживает кризис. Сейчас тот случай, когда «Югре» будет по силам взять баллы. Нужно только особенное внимание уделить тройке Бухтеле – Вьеденски — Дженовей, которая опасна в каждой смене. Стоит отметить, что множество своих побед хозяева одерживали не в основное время. Эта тенденция продолжится.

Прогноз: победа «Югры» за пределами основного времени.