Усталость металла. В «Магнитке» уволили не того?

Кажется, вчера ночью в Магнитогорске совершили большую ошибку. Тренера, на которого делали ставку и долго выращивали на смену канадским варягам, освободили от должности при первой же пробуксовке. Нет, конечно, поражение от «Лады» стало для «сталеваров» не первым, а уже 14-м в сезоне. Однако весь юбилейный сезон КХЛ — одно большое испытание для двукратных обладателей кубка Гагарина. Пройти его можно было вместе, сообща выбираясь из трясины, но в Магнитогорске решили пойти другим путём.

Итоги дня КХЛ: СКА впервые остался без очков, «Магнитка» уволила Воробьёва Неудачный день для тренеров-финалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина.

Что сразу бросилось в глаза, когда появилось сообщение об отставке Ильи Воробьёва, так это одно важное примечание: главный тренер уволен «решением президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Филипповича Рашникова». Это уточнение будто сделано для того, чтобы отвести удар от Геннадия Величкина. Мол человек, отвечающий за оперативное управление клубом и являющийся его лицом, здесь ни при чём. Топор над головой Воробьёва занёс не он, а большой босс. А какой может быть спрос с владельца? «Кто ж его посадит, он же памятник», — так и хочется перефразировать легендарную фразу из «Джентльменов удачи».

Если Воробьёва действительно увольнял лично Рашников, а не просто утверждал решение, принятое Величкиным, то это обратная сторона медали под названием «частный клуб». Именно таким, пусть и с оговорками, является «Магнитка». Не глянцевый «Краснодар» Галицкого, конечно, но в нашем хоккее и такое редкость. В золотые годы хоккейному Магнитогорску завидовали, отмечая системный подход и заботу владельца о своём детище. Но в том-то и отличие частного клуба, что тот, кто породил, может и убить. Вопреки логике и самим же выстроенной стратегии. Просто встав утром не с той ноги.

Такие разные отставки. К чему приводили увольнения тренеров в КХЛ Одни становились чемпионами, другие теряли фирменный стиль, а третьи просто смешили людей.

Формально Воробьёва, конечно, было за что уволить. На игру его команды без содрогания в этом сезоне было не взглянуть. Сентябрьский матч в Петербурге, когда в «Магнитка» доигралась до овертайма с непобедимым, на тот момент, СКА, скорее исключение из правил. Куда больше запомнятся семь шайб, пропущенные дома от другого «армейского» клуба, или безвольная игра в Казани. Пять поражений в шести матчах – повод подписать тренеру приговор. «Магнитка» полностью оправдала предсезонные ожидания по своему увяданию, но даже самые отъявленные скептики не могли представить, что вице-чемпион превратится в середняка настолько быстро.

Даже самые отъявленные скептики не могли представить, что вице-чемпион превратится в середняка настолько быстро.

Уже много лет бытует мнение, что Быков и Захаркин – хорошие тренеры, но только для команд со звёздным составом. Якобы для «простых смертных» их методы не годятся. С недавних пор нечто подобное говорят и про Воробьёва, сравнивая его работу с Зариповым, Ли и Антипиным и без них. Да только чтобы делать подобные выводы, выборка слишком мала. Илья Петрович пусть и становился чемпионом, но тренер ещё молодой, до конца не изученный. Для того чтобы понять, способен ли он выжимать максимум из исполнителей средней руки, нужно поработать где-то помимо «Магнитки». Беда в том, что выжимать что-то из этой команды было попросту нечего.

Что будет с «Магниткой»? Команду-династию ждут тяжёлые времена После двух подряд финалов Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» понёс грандиозные потери. Что ждёт одну из сильнейших команд КХЛ?

Воробьёв не смог перестроиться. Но сумел бы кто-то другой на его месте удержать «Металлург» на привычных позициях? Не хочется лишний раз перечислять игроков, после ухода которых карточный домик рухнул. Все и так знают их имена. Сам Илья Петрович зачем-то до кучи упоминал Александра Сёмина, но игрок красноярского «Сокола», даже в Вышке не всегда выжигающий лёд, вряд ли бы помог нынешней «Магнитке». Линия обороны оказалась такого низкого качества, что выдернутый из глухого запаса ЦСКА Никита Пивцакин вмиг стал ключевым защитником в колоде Воробьёва. Это ли не показатель?

Без Даниса Зарипова откровенно заскучал Сергей Мозякин. Дело даже не в голах. Складывается впечатление, что капитан «Магнитки» просто устал. Устал от хоккея, обстановки, того же капитанства. То, что лучший бомбардир клуба в его истории не лидер по духу, мы знали и до этого сезона. Все эти чемпионские годы он исполнял обязанности капитана по принципу «делай как я». Он вёл за собой не речами в раздевалке, а на льду, собственным примером. В смутные для хоккейного Магнитогорска времена этого оказалось недостаточно. У Воробьёва под рукой не оказалось вожака, который поднял бы партнёров из окопов, а Мозякин, чего греха таить, всё чаще стал отбывать номер.

Воробьёв не смог перестроиться. Но сумел бы кто-то другой на его месте удержать «Металлург» на привычных позициях?

Не зная внутренней кухни «Металлурга», сложно сказать, по чьей инициативе появился в команде тот же Денис Кокарев. Это ведь не только очередной трудяга, коих в сегодняшней «Магнитке» явный переизбыток, но игрок достаточно возрастной. Если поверить в то, что Кокарев по стилю игры Воробьёву вполне подходил, то от цифр в его паспорте главный тренер «Магнитки» вряд ли был в восторге. Ещё летом, говоря о перспективах команды, Илья Петрович с трудом сдерживал недовольство селекцией. Тренер, ставший в итоге крайним, входил в сезон с принципом «работаем с тем, что есть». Было очевидно, что ни к чему хорошему это не приведёт.

Явно не Воробьёв виноват в том, что школа «Магнитки» вдруг перестала давать не то что новых Малкиных и Кулёминых, но хотя бы игроков, способных в ближайшей перспективе заиграть во втором звене первой команды. «Стальные Лисы» показывают неплохой результат, лидируя на Востоке МХЛ, но должной подпитки не дают. А вот Григорий Дронов, который за год с небольшим дорос до ведущего защитника «Магнитки», это как раз продукт работы Воробьёва, который не боялся ставить молодого парня в состав и позволял ему ошибаться. Да только это частный случай, а никакая не перестройка, в которой так нуждалась команда.

В Магнитогорске любят сетовать на то, что всех молодых звёздочек расхватали СКА и ЦСКА, а нечастному уральскому клубу некем заменить лидеров. Но постойте! Разве не магнитогорский воспитанник Павел Варфоломеев зажигает в «Югре»? Однако к приобретению талантливого форварда близка вовсе не «Магнитка», а «Авангард». Почему бы не вложиться в приобретение другого парня 1995 г.р. – Владимира Ткачёва из «Адмирала»? Траты окупят себя сполна. В конце концов, селекция – это не скупка уже раскрывшихся талантов. «Металлург», быть может, и не способен тягаться с ЦСКА. Но вовсе не обязательно было выкладывать сотни миллионов за Шалунова и Шумакова. Можно было завербовать их до того, как они вышли на пик стоимости. Вместо этого в Магнитогорске упивались сиюминутными результатами, не думая о том, что будет завтра.

В Магнитогорске упивались сиюминутными результатами, не думая о том, что будет завтра.

Тренер, который придёт после Воробьёва, увидит перед собой руины. Мозякин неминуемо стареет. Коварж, скорее всего, поедет покорять НХЛ. Туда же засматривается и Самсонов. Ли вернулся, но только до конца сезона. В составе «Металлурга» нет ни одного легионера, кроме того же Коваржа, за которого стоит держаться. Время упущено. Только и остаётся рассчитывать, что домой после неудачной заокеанской командировки вернутся Береглазов с Каменевым. После того как клуб покинули Сергей Гомоляко и Андрей Яковенко, селекция «Магнитки» начала хромать на обе ноги. Геннадий Величкин остался без людей, которые досконально знают хоккей, а сам постепенно теряет хватку. Всё чаще в голосе многолетнего патрона «Магнитки» слышится усталость и раздражение.