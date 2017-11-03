«Ну ты лепишь, вообще!» Как россияне в НХЛ справляются с языковым барьером

Принято считать, что игра в хоккей – это и есть тот универсальный язык, который необходимо знать хоккеисту, решившемуся на отъезд в НХЛ. Действительно, среди россиян есть масса примеров, когда не знавшие английского языка хоккейные таланты неплохо адаптировались за океаном и стали там успешными без особых усилий. Однако есть и обратные случаи, когда языковой барьер и неважная коммуникация с людьми откровенно портили карьеру. Последний такой случай произошёл на наших глазах – это была история с Вадимом Шипачёвым, который остался непонятым в Америке и, вероятно, сам не слишком успешно пытался понять логику произошедших событий.

«Кейн с русским акцентом»

В течение двух сезонов болельщики не могли нарадоваться динамичной связке форвардов «Чикаго» Патрик Кейн – Артемий Панарин. Кейн выиграл «Харт Трофи», став самым ценным хоккеистом в 2016 году, и за два сезона содружества с Артемием наколотил 195 очков. Панарин выиграл гонку новичков и забрал «Колдер Трофи», а кроме этого, стал первым хоккеистом, поздравившим Кейна с завоеванием «Харта». На льду у них получалось многое, но была одна проблема: из-за языкового барьера они почти не имели возможности поговорить друг с другом. Панарин слабо владел английским, и команда была вынуждена нанять ему переводчика. Кейн, родившийся в Баффало, знал на русском только ругательства и слово «давай». Именно поэтому Патрик, когда ему необходимо было поговорить с россиянином, разработал собственную методику.



«Когда мне нужно было поговорить с Панариным, я пытался говорить на английском с русским акцентом. Коверкал слова, как это мог бы сделать он», — сказал Кейн. «Да, Патрик пытался имитировать наш акцент, а потом к этой забаве подключился и Джонатан Тэйвз. Честно говоря, даже я далеко не всегда их понимал, когда они начинали своё шоу. Но они всё равно пытались», — добавил одноклубник Артём Анисимов, который постоянно работал переводчиком у Панарина.



О том, чтобы сделать лигу более доступной болельщикам из других стран, руководство НХЛ задумалось около трёх лет назад. Именно тогда был взят курс на полноценную языковую адаптацию и наполнение качественным контентом разных версий официального сайта лиги, который сейчас имеет семь языковых вариантов, не считая английского. В 2015 году впервые в истории НХЛ канадцы не составили большинства среди игроков: тогда хоккеистов из Канады было зафиксировано 49,7% от общего числа, а за последние два года эта цифра снизилась до 44,8%.



«Мы можем видеть много разных личностей и культур, много языков. Иногда это может мешать, но, когда всё перемешивается, то именно это делает наш спор таким классным», — сказал канадский форвард «Аризоны» Макс Доми.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Чикаго».

«Мы все как пещерные люди»

Сам Анисимов в своё время испытал те же трудности, что и Панарин: форвард приехал в Северную Америку в 19-летнем возрасте, и с английским языком тоже не дружил. «Я был абсолютный ноль в английском», — признал Анисимов, который должен был играть за фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк». В составе «волков» тогда был ветеран Дарюс Каспарайтис, которого спустили в АХЛ, несмотря на односторонний контракт, но за пару недель до приезда ярославского новичка Дарюс отправился в Россию играть за СКА. Анисимов остался без помощника, и некоторые американские партнёры сами взяли научить россиянина базовому набору слов.



«Труднее всего было узнать слова, необходимые в обычной жизни. Как найти нормальную еду, в какой ресторан лучше пойти, где находится заправка, как починить машину, и все прочие мелочи, которые все делают каждый день. С хоккеем было проще, там надо знать только определённые слова: «Подними голову. Время. Обыгрывай. Заканчивай», — вспоминает Артём. Некоторые из команд специально не идут на поводу у легионеров и до последнего не нанимают переводчиков, чтобы игрок смог быстрее освоиться.

Удачным примером такой адаптации стал «Вашингтон Кэпиталз», где руководителем службы по связям с общественностью является Сергей Кочаров, свободно говорящий на русском. Первое время он помогал Евгению Кузнецову во время интервью, но затем перестал переводить, а Кузнецов настолько продвинулся в английском языке, что охотно демонстрирует своё знаменитое чувство юмора. Общее правило для всех команд – говорить по-английски, когда речь идёт о сугубо хоккейных вещах.



«Хоккеист – это не Эрнест Хэмингуэй. На самом деле, мы разговариваем на уровне пещерных людей. Все ответы легко могут быть односложными. Порой мы говорим очень глупые вещи», — признал вратарь «Вашингтона» Брейден Холтби.

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«Стоял и ждал, когда они сыграют задуманное»

Не лишены трудностей в общении и другие европейцы, приехавшие в НХЛ. Стоит вспомнить, что когда в начале 1990-х годов в «Питтсбург» приехал Яромир Ягр, то одна из местных радиостанций в шутку даже запустила передачу «Прогноз погоды от Ягра», где местный острослов, путая слова и пытаясь изобразить акцент чеха, читал прогноз погоды.



«Конечно, сейчас мой английский в 10 раз лучше, чем когда я только-только приехал. Но теперь я думаю на английском», — сказал защитник «Оттавы» Эрик Карлссон. Швед женился на канадке по имени Мелинда, и в семье у них принято общаться именно по-английски. «Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы начать понимать слова правильно. И вроде бы тебе сказать-то надо всего одну фразу, но в голове всплывают финские слова вместо нужных», — отметил голкипер «Бостона» Туукка Раск.

Тем не менее, когда речь идёт о динамичных хоккейных моментах, россияне без стеснения общаются на родном языке. «Много раз слышал, как русские из «Вашингтона» на своём языке разговаривают, как им надо сыграть. Остаётся только удивляться и догадываться, что же потом произойдёт», — сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн. «Со шведами та же история. В прошлом сезоне в первом звене у нас играли Юханссон и Бекстрём, они обсуждали нюансы игры на шведском, а я ничего не понимал. Просто стоял и ждал, когда же они сделают то, что задумали, бегал в одно и то же место площадки», — добавил американец Ти Джей Оши.



«Надо уважать тот факт, что людям просто легче общаться на своём родном языке. Скорость общения и возможность говорить на нём даёт ощущение комфорта. Нельзя воспринимать это как нежелание общаться с тобой», — считает защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, который концовку прошлого сезона провёл в «Вашингтоне» и видел весь «столичный» интернационал.



«Когда Панарин играл в «Чикаго», мы жили разными жизнями. Я женат, у меня двое маленьких детей, у Артемия свои интересы. Но мы болтали по дороге на обед, на ужин, обсуждали разные вещи. Конечно, мы говорили на русском. А на скамейке бывало так, что Кейн сидит между нами, а мы что-то кричим друг другу на нашем родном. Тогда он просто вставал и пересаживался», — с улыбкой вспомнил Анисимов.