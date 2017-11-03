Олимпийская роль Евротура. Кого готовят к Играм шведы, канадцы и другие?

В этом сезоне к Евротуру приковано как никогда большое внимание, и это легко объяснимо. Через три месяца в Южной Корее стартует олимпийский хоккейный турнир, на котором не будет игроков НХЛ. Это значит, что все сборные будут комплектоваться хоккеистами, выступающими в Европе и в КХЛ, и уже на первом этапе Евротура высока вероятность увидеть будущих олимпийцев. Разбираемся в составах команд на Кубок Карьяла и пытаемся понять, насколько они будут приближены к олимпийской заявке.

Канада

Вратари: Джастин Питерс («Кёльн»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»).

Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Джефф Кинрейд («Куньлунь»), Джесс Блейкер («Куньлунь»), Симон Депрё («Слован»), Максим Норо («Берн»), Крис Ли («Металлург»), Чарльз Дженовей («Лада»), Зак Уайтклауд (Университет Бемиджи) и Карл Столлери («Динамо» Р).

Нападающие: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри»), Мэтт Фрэттин («Барыс»), Андрю Эббет («Берн»), Дилан Сайкура (Университет Норт Истерн), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Мэтт Эллисон («Металлург»), Рене Бурк («Юргорден»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эрик О'Делл («Сочи»), Брэндон Козун («Локомотив»), Дерек Рой («Линчёпинг»), Мэйсон Рэймонд («Берн») и Войтек Вольски («Куньлунь»).



Больше всех от отсутствия на Олимпиаде игроков НХЛ пострадают североамериканские сборные, и команда Канады, чемпион последних двух Игр, решила заявиться на этап Евротура, чтобы проверить силы своих игроков из Европы. Канадцев играет огромное множество по всему миру, и даже в КХЛ по количеству легионеров лидируют именно родоначальники хоккея. Поэтому с выбором игроков из Старого Света у канадцев не было никаких проблем.



16 человек из этого состава представляют нашу лигу, 3 хоккеиста из швейцарского «Берна», а также 2 игрока из студенческих лиг Северной Америки. Это говорит о том, что при определении олимпийского ростера канадцы будут в основном опираться на соотечественников из КХЛ, а также на традиционно проканадский чемпионат Швейцарии. Если говорить о персоналиях, то наверняка изменится многое, и уже на Кубок Первого канала поедут совсем другие хоккеисты.



Перед канадцами на Олимпиаде остро встанет вратарский вопрос. Очевидно, Бен Скривенс вне конкуренции на посту первого номера национальной сборной, а вот достойного сменщика ему придётся поискать. Возможно, им станет экс-голкипер «Медвешчака» и «Слована» Барри Браст, находящийся сейчас в списке травмированных.



Из защитников, которые поедут на Кубок Карьяла, пожалуй, гарантировано место в сборной Мэту Робинсону, Чарльзу Дженовею и одному из лучших защитников-бомбардиров швейцарского чемпионата Максиму Норо. Усиления линии обороны канадцам стоит ждать в лице Даррена Дица и Марка-Андре Граньяни.



В нападении состав канадцев также выглядит экспериментальным. Не вызывает сомнений приглашение лидера «Барыса» Мэтта Фрэттина, раскрывшегося в минском «Динамо» Куинтона Хаудена и давно знакомых нашему зрителю Брэндона Козуна и Войтека Вольски. На пике формы приедет в сборную и форвард «Берна» Андрю Эббет. Но за пределами этого состава у канадцев остался весьма ценный актив: Линден Вей, Пол Щехура и Джастин Азеведо ждут вызова на российский этап Евротура.



Таким образом, канадцы хотят посмотреть перед Олимпиадой две разные команды, чтобы потом повезти в Корею лучших игроков, о чём и заявил перед финским этапом Евротура генеральный менеджер сборной кленового листа Шон Бурк.

Канада молится на КХЛ. Кто сыграет за «кленовых» на Евротуре? «Куньлунь» стал базовым клубом наших конкурентов по Олимпиаде.

Финляндия

Вратари: Микко Коскинен (СКА), Йони Ортио («Шеллефтео»), Ээро Килпеляйнен («Эрберу»).



Защитники: Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Микко Лехтонен («Таппара»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Нико Миккола («Таппара»), Сами Лепистё («Йокерит»), Ессе Виртанен («Фэрьестад»), Миро Хейсканен (ИФК), Вилле Лаюнен («Спартак»), Миика Койвисто («Кярпят»), Атте Охтамаа («Ак Барс»).



Нападающие: Марко Анттила, Ээли Толванен, Мика Ниеми, Антти Пильстрём (все – «Йокерит»), Юлиус Юнттила («Кярпят»), Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен (оба — «Салават Юлаев»), Яни Лаюнен («Лугано»), Сакари Маннинен («Эрберу»), Петри Контиола («Локомотив»), Мика Пюёряля («Берн»), Ярно Коскиранта (СКА), Антти Эркинюнтти («Тайгерс»), Юкка Пелтола («Таппара»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»).



Сборная Финляндии начнёт Евротур домашним этапом, на который призваны почти все сильнейшие финские хоккеисты. Поэтому примерно такую сборную Суоми мы и увидим в начале следующего года в Корее.

Основным голкипером финнов наверняка будет Микко Коскинен, а вот потенциальный сменщик вратаря СКА – Юха Метсола из «Амура» — своего вызова не дождался. На своих заслуженных местах в национальной команде уфимская связка Кемппайнен – Хартикайнен, молодой талант Толванен, лучший центр «Локомотива» Контиола и выполняющий огромный объём черновой работы в «Йокерите» Анттила. Не вызывает сомнения и вызов лучшего на данный момент бомбардира финской лиги Юлиуса Юнттилы.



Среди защитников нет никаких вопросов по приглашению Лепистё, Лаюнена и оправившегося от травмы Охтамаа. Усилить линию обороны вполне может и не на шутку разыгравшийся в последнее время рижский динамовец Ансси Салмела.



Процентов 80 хоккеистов из этого состава будут представлять Финляндию на Олимпиаде, а опорой для национальной команды станут хоккеисты местного чемпионата, игроки «Йокерита», а также лучшие легионеры из других команд КХЛ.

10 кандидатов в сборную России на Евротур не из СКА и ЦСКА Есть даже представители «Амура» и «Витязя».

Швеция

Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Магнус Хелльберг («Куньлунь»), Линус Сёдерстрём (ХВ71).



Защитники: Симон Бертилссон («Брюнэс»), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева-Серветт»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон, Юнас Анелёв (оба — «Авангард»), Магнус Нюгрен («Давос»), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»).



Нападающие: Патрик Селин («Лулео»), Роберт Нильссон, Фредерик Петтерссон (оба — «Цюрих»), Юаким Линдстрём, Пэр Линдхольм, Оскар Мёллер (все — «Шеллефтео»), Деннис Эверберг, Андре Петерссон (оба — «Авангард»), Дик Аксельссон, Юхан Рюно (оба — «Фэрьестад»), Джон Норман («Йокерит»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Юаким Андерссон («Эребру»)



Шведы традиционно располагают богатым выбором игроков по обе стороны океана, а потому отказ НХЛ пускать своих игроков на Олимпиаду ничуть не пошатнул позиции действующих чемпионов мира. И, как и другие топ-сборные, в Швеции будут опираться в первую очередь на игроков из КХЛ.



Практически вся первая по результативности десятка шведов из нашей лиги едет на Кубок Карьяла, возглавляемая Линусом Умарком и Патриком Херсли. На турнире сыграют и все здоровые шведские хоккеисты из «Авангарда», включая Денниса Эверберга, который не всегда проходит в состав омичей. Усилить этот состав из нашей лиги могут, пожалуй, Патрик Закриссон и Рихард Гюнге, и им наверняка представится шанс на российском этапе Евротура.

Шведы везут на Кубок Карьяла приличный состав, который перед Олимпиадой потребует лишь точечных изменений.

Интересно, что в числе хоккеистов шведской сборной не из КХЛ также много бывших игроков нашей лиги. Роберт Нильссон, Фредерик Петтерссон, Юаким Линдстрём, Оскар Мёллер отлично чувствуют себя в других чемпионатах и готовы поехать на Олимпиаду.



Все последние победы шведов на мировой арене связаны с голкипером Хенриком Лундквистом, но в этот раз совершенно точно придётся обходиться без него. Заменить Короля Хенрика нереально, но для общеевропейского турнира, в который превратится ближайшая Олимпиада, у сборной Швеции весьма приличная вратарская бригада. Юнас Энрот и Магнус Хелльберг незаменимы в своих клубах, но главный претендент на место в шведских олимпийских воротах на Кубок Карьяла не поехал. Речь о голкипере «Барыса» Хенрике Карлссоне, во многом благодаря которому астанинцы так высоко забрались в своей конференции.



Итак, шведы везут на Кубок Карьяла приличный состав, который перед Олимпиадой потребует лишь точечных изменений, и, скорее всего, будут главными фаворитами первого этапа Евротура.

Чехия

Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Марек Мазанец («Слован»), Патрик Бартошак («Витковице»);

Защитники: Томаш Кундратек («Торпедо»), Войтех Мозик («Витязь»), Якуб Накладал («Локомотив»), Ондржей Витасек («Югра»), Владимир Рот («Оцеларжи»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Немечек («Млада Болеслав»), Ладислав Шмид («Били Тигржи»), Либор Шуляк («Пеликанс»).

Нападающие: Робин Ганзл, Андрей Нестрашил (оба — «Нефтехимик»), Роман Хорак («Витязь»), Ян Коварж («Металлург» Мг), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Ржепик («Слован»), Иржи Секач («Ак Барс»), Мартин Затевич («Комета Брно»), Михал Бирнер («Фрибург-Готтерон»), Милан Гулаш («Пльзень»), Якуб Клепиш («Млада Болеслав»), Доминик Кубалик («Пльзень»), Якуб Лев («Витковице»).



Сборная Чехии по старой памяти продолжает считаться командой высшего класса, но на деле чешский хоккей в кризисе. Не в таком глубоком, как словацкий, но чехи уже давно не ровня шведам, финнам, россиянам и уж тем более канадцам. Даже если бы на Олимпиаде сыграли все сильнейшие игроки, сборная Чехии не являлась бы фаворитом Игр, и что уж говорить о составах без энхаэловцев.



Даже если посмотреть на игроков из КХЛ в сборной Чехии на ближайший Кубок Карьяла, то там в основном хоккеисты из команд средней руки. Да, есть Иржи Секач, который будет главной олимпийской надеждой чехов, или Ян Коварж, проводящий, правда, далеко не лучший сезон. Но в целом этот состав неконкурентоспособен не только для Олимпиады, но и для ближайшего этапа Евротура. И Доминик Кубалик, который после странной командировки в Уфу снова забивает пачками в родном чемпионате, вряд ли поможет.

Этот состав чехов неконкурентоспособен не только для Олимпиады, но и для ближайшего этапа Евротура.

Если говорить о перспективах перед Кореей, то чехам, по большому счёту, некем усиливать состав. На Кубке Первого канала наверняка будет опробован лучший чешский вратарь КХЛ Доминик Фурх, но если брать полевых игроков, то, кажется, на Кубок Карьяла приедут все лучшие. В Экстралиге после Кубалика «зажигают» чешские ветераны, плавно идущие к завершению карьеры, а новые звёздочки, едва загоревшись, уезжают в НХЛ, минуя КХЛ и европейские лиги.



Таким образом, все лучшие чешские игроки сыграют на финском этапе Евротура, а несколько незначительных изменений в третьих-четвёртых звеньях перед Олимпиадой никто и не заметит.

Россия

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев).



Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»).



Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Павел Красковский («Локомотив»).

Основанный на игроках СКА и ЦСКА, ростер нашей сборной, конечно, не представляет собой копию олимпийской заявки, но максимально к ней приближён.

Про состав российской команды было сказано уже немало, и стоит только повторить главное. Основанный на игроках СКА и ЦСКА, ростер нашей сборной, конечно, не представляет собой копию олимпийской заявки, но максимально к ней приближён. Максим Шалунов и Сергей Шумаков ещё поборются за место в Корее, Илья Ковальчук и Павел Дацюк будут там почти наверняка, а вот ждать пополнения из так называемой олимпийской сборной, где есть много свежих и интересных имён, не стоит.

Олимпийский прицел Знарка. Без Маркова и партнёров Капризова по ЦСКА Ещё нет Ильи Ковальчука. Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла.

Всё-таки на кону будет стоять победа в главном хоккейном турнире четырёхлетия, на который к тому же не приедут энхаэловцы. Допустить очередное поражение на Олимпиаде при таких условиях ФХР и главный тренер национальной команды Олег Знарок не могут, а потому риск при выборе состава будет сведён к минимуму. В Корее сыграют проверенные хоккеисты, которые для удобства наставника сосредоточены в двух клубах, и почти все они сыграют на Кубке Карьяла.