Третьяк пообещал МЧМ, а ЦСКА подарил разгром. Как «Сибирь» отметила юбилей

У всех свои традиции. Герой «Иронии судьбы» каждый год с друзьями ходил в баню. «Сибирь» вот уже второй свой юбилей проводит, встречаясь с ЦСКА. Хотя, казалось бы, напрашивается совсем другой соперник. 31 октября 1962 свой первый матч в истории новосибирский клуб провёл в Риге, разгромив местное «Динамо». Казалось бы, от приглашения латвийцев и историческая преемственность соблюдается, и шансов подарить болельщикам победные эмоции, чего греха таить, не в пример выше. Однако «армейское» прошлое генерального менеджера сибиряков Кирилла Фастовского и партнёрские отношения между клубами делают ЦСКА постоянным гостем новосибирских именин.

Когда «Сибирь» праздновала полувековой юбилей, эти же команды разыграли по-театральному драматичный матч. Отыграться с 0:2, сравняв счёт на последней минуте — вот он верный способ поставить стадион на уши. А если напротив тебя команда с Александром Радуловым в составе и приехавшим на время локаутом Павлом Дацюком, деревянные трибуны и вовсе ходят ходуном. Проиграли по буллитам, но кто сейчас об этом вспомнит? За те пять лет, что прошли с той встречи, утекло немало воды, а ЦСКА стал только сильнее. В том числе за счёт «Сибири». На юбилей впервые после «призыва в армию» приехали вчерашние кумиры Шумаков, Шалунов и Окулов.



Ощущение надвигающегося праздника пришло в Новосибирск ещё на игре с «Йокеритом». Вместо современных хитов в паузах играли ретромелодии. «Сибирь» обыгрывала финнов под «Младший лейтенант, мальчик молодой..» и «Фантазёр, ты меня называла…». Команда Юкки Ялонена не смогла ничего противопоставить русской попсе 90-х годов, а болельщики неожиданно восприняли такой репертуар на ура. А вот с ЦСКА новосибирцы бились исключительно под хиты 1962 года. Только когда Шумаков, только-только вышедший со скамейки штрафников, врезался в Красикова, под сводами ЛДС «Сибири» заиграла «We will rock you». Некоторые шлягеры существуют вне времени.

Юбилейный матч «Сибири» напоминал квест по поиску фишек. К обычно злому талисману-снеговику подвезли очаровательную снежную бабу. Да так, что он чуть не растаял, кружась с ней в танце. Болельщикам раздали бумажные шлемы, так что хоккеисты в этот вечер были не только на льду, но и на трибунах. Игроков нарядили в ретроформу, а сотрудники клуба и журналисты достали из гардероба бабушкины вещи, чтобы воссоздать атмосферу 60-х. Нечто подобное было год назад на юбилее «Спартака», но москвичам пришлось «состарить» новенькую арену в Парке Легенд. Новосибирский дворец куда аутентичнее. Что-что, а дух старой школы здесь сохранился.



В Новосибирске всячески пытаются украсить своё олдскульное жилище. В начале века деревянные сиденья поменяли на пластиковые. Летом сделали новое освещение. Буквально каждый угол завешан баннерами: налево пойдёшь – Дмитрия Квартальнова увидишь, направо пойдёшь – Андрея Скабелку. Где-то здесь же Владимир Тарасенко и Стефан Лив. Окунуться в прошлое здесь можно и в будни, для этого не обязательно ждать праздника. С той лишь разницей, что до 1972 года стадион в Новосибирске был… без крыши. Особенно отчаянные болельщики залезали на соседние сосны, а гул от заброшенных шайб можно было услышать буквально на другом конце города.

В Новосибирске стадион на улице Богдана Хмельницкого горячо любят как нечто ламповое, связывающее поколения. Однако уже второй год кряду болельщики хором требуют новую арену, как только на хоккей приходят высокие чины. Вот и на этот раз громогласное «Стадион! Стадион!» задержало церемонию открытия, в которой приняли участие Владислав Третьяк, сибирский полпред и новый губернатор. Андрей Травников несколько раз порывался приехать на домашний матч «Сибири», по этому поводу даже поднимали на уши все службы, но вырвался преемник Владимира Городецкого только на юбилей. В столице Сибири гадают, как скажется эта рокировка на клубе. С одной стороны, у себя в Вологде Травников запретил государственное финансирование баскетбольного клуба, а с другой сам он, будучи уроженцем Череповца, называет себя хоккейным болельщиком.

Все большие гости произнесли типичные для такого повода речи, но всех интересовало другое. Будет ли в Новосибирске стадион или внутренние политические дрязги погубят идею проведения в городе молодёжного чемпионата мира? Травников сказал журналистам, что обязательно арену построят, но отметил, что сроки жёстко поджимают. Третьяк, который пять лет назад тоже приезжал на юбилей «Сибири» и рассказывал байки из своего игроцкого прошлого, пошёл дальше. Президент ФХР, ни много ни мало, пообещал, что МЧМ-2023 пройдёт в Новосибирске. Ох и спросят Владислава Александровича за это обещание, если турнир отдадут американцам или финнам. Свидетелей столь громкого заявления было с избытком.

Как и ожидалось, главными героями стали парни «сибирского трио» ЦСКА. Поначалу, правда, Шумаков выступил в роли антигероя, нарушив правила на Кирилле Воробьёве, который приехал в Новосибирск как раз из ЦСКА. Подобных хитросплетений в этом матче было навалом. Когда челябинец, раскрывшийся в «Сибири», поковылял в сторону бокса для штрафников, вспомнилось, что на игру приехал Алексей Анисимов. Между прочим, не только главный арбитр лиги, но и уроженец Новосибирска. Его подопечные были лояльны к хозяевам, но те ни одним шансом в большинстве не воспользовались.

Зато ЦСКА через мгновение после выхода у «Сибири» пятого полевого игрока разыграл шикарную комбинацию. Кто отдал передачу на Кузьменко? Конечно же Окулов.



Ещё до перерыва счёт стал 0:2 – идеальная ситуация, чтобы повторить сценарий пятилетней давности. Забил Красикову, который уже четвёртый матч подряд подменяет Салака, всё тот же Шумаков. За час до игры он размеренно болтал с Алексеем Кривченковым, под чьим руководством когда-то играл за «Сибирских Снайперов», только успевая здороваться с многочисленными знакомыми. И если работники клуба Сергея были видеть рады, то про болельщиков подобное не скажешь. На то, как бывший игрок «Сибири» отметил гол, трибуны отреагировали неодобрительным гулом. В Новосибирске убеждены, что их любимая команда в прошлом сезоне осталась без плей-офф во многом из-за того, Шумаков с Шалуновым спали и видели себя в форме ЦСКА, не выкладываясь на сто процентов.

Что примечательно, когда Шалунов забивал пятую шайбу ЦСКА, он, в отличие от друга и напарника по звену, праздновать не стал. Максим словно понимал, что приложил руку к подпорченному празднику. Забивал он уже в ворота Александра Салака, который вышел на замену после второго перерыва. Возвращение чеха, слухи об обмене которого опроверг Павел Зуб, не задалось. Ещё до шайбы Шалунова он не смог отразить первый же бросок в матче, позволив отличиться Ивану Телегину. Ни о каком овертайме уже не было и речи. Успехом казалось просто размочить Илью Сорокина. Слегка подсластил пилюлю болельщикам Вячеслав Основин – очередной экс-«армеец», который ещё летом проходил предсезонку в команде Игоря Никитина.



ЦСКА в пух и прах разбил расхожую теорию о том, что гости на подобных праздниках всячески пытаются угодить именинникам и играют вполноги. Однако подпортив сибирякам юбилей, москвичи понизили свои шансы приехать на 60-летие клуба. По планам Третьяка и местных властей следующую круглую дату «Сибирь» будет встречать в стенах нового дома. Сбудутся ли надежды хоккейного Новосибирска? Кажется, поднимая сегодня бокалы за родной клуб, болельщики загадывали одно и то же желание.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сибирь».