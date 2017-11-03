Итоги дня КХЛ: Goodbye, Las Vegas. Шипачёв летит в Питер

День рождения — грустный праздник. “Сибирь” подтвердит

Новосибирский клуб отмечал сегодня свой 55-летний юбилей. Да и вывеска для праздника подобралась что надо — команда встречалась с грозным ЦСКА. Гости тоже были на уровне — матч посетили президент ФХР Владислав Третьяк и и.о. губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Последний заявил, что вопрос сроков строительства новой арены для города стоит жёстко. А Третьяк добавил, что, если она будет построена, Новосибирск стопроцентно получил МЧМ-2023. Что ж, будем ждать…

Третьяк пообещал МЧМ, а ЦСКА подарил разгром. Как «Сибирь» отметила юбилей Кажется, на 60-летие «Сибири» кое-кого не позовут.

По игре же праздника для местных болельщиков совсем не получилось. После первого периода “армейцы” вели в счёте 2:0. Отличились Кузьменко и вернувшийся на лёд ЛДС “Сибирь” Шумаков. Да и по броскам преимущество гостей было почти десятикратным — 19 против 2. Во второй двадцатиминутке игра немного выровнялась, но гости всё равно не ушли без гола на перерыв. Большинство реализовал Кирилл Капризов. А через 35 секунд после начала заключительной трети встречи Иван Телегин сделал счёт 0:4, и превратил оставшееся игровое время в пустую формальность. Добил “Сибирь” Шалунов, и для местных болельщиков это, наверняка, было больно и обидно. Впрочем, подопечные Зубова без голов со льда не ушли — Вячеслав Основин на излёте 54-й минуты забил своей бывшей команде.

Видео так же можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Авангард” проиграл в четвёртый раз подряд

Это была встреча команд, которые сейчас переживают не самые лучшие моменты по ходу текущего сезона. Для кого-то из соперников она могла стать отправной точкой к выходу из кризиса. И удача улыбнулась “Йокериту”. Первый период прошёл в равной борьбе, но по его итогам со счётом 1:0 вела финская команда — свой коллектив вперёд вывел Никлас Енсен. Спустя всего две с лишним минуты после начала второго периода Антти Пилльстрём увеличил разрыв. Правда, канадский новичок “Авангарда” Тедди Перселл всего через 22 секунды его сократил, но то была единственная шайба, которую смогли забросить омичи в отчётной встрече. Брайан О`Нилл на экваторе поединка забил третий гол в ворота Фурха, и больше положение вещей в матче уже не менялось. Таким образом, “Авангард” потерпел четвёртое поражение подряд. После игры капитан команды Евгений Медведев заявил, что было проведено собрание. Приведёт ли это к положительному результату? Увидим.

Видео так же можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Витязь” дал бой, но проиграл

Перед матчем в Астане “Витязь” довольно неожиданно зацепил победу в Омске, поэтому он не воспринимался в поединке с дружиной Евгения Корешкова безнадёжным аутсайдером, как это могло показаться на первый взгляд. Собственно, так оно и получилось. После первого периода на табло горели единицы. В составе хозяев счёт открыл на седьмой минуте Роман Старченко, а в середине игрового отрезка ему ответил точным выстрелом Алексей Семёнов. Во втором периоде “Барыс” вывел вперёд Кевин Даллмэн, но за десять минут до конца основного времени Яакко Риссанен выровнял положение и перевёл игру в овертайм. А в формате “3 на 3” своё слово сказала лидирующая тройка казахстанской команды. Найджел Доус отдал — Мартен Сен-Пьер забил. “Витязь” проиграл, причём обидно, и возвращается домой не с лучшим настроением. А “Барыс” наоборот, укрепился на второй строчке Восточной конференции.

Видео так же можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Нападающие у “Югры” забили. Но она всё равно проиграла

В Ханты-Мансийске лицом к лицом сошлись одни из главных аутсайдеров текущего сезона. После матча с ЦСКА главный тренер югорчан Анатолий Емелин сетовал на то, что, кроме молодого Шэна, в его команде из нападающих никто не забивает. Сегодня Савинайнен опроверг это утверждение. Вот только это всё равно не помогло — она проиграла. После двух периодов гости вели в счёте — отличились Грнка и Щербатов. В заключительной двадцатиминутке хозяева включились в борьбу, и усилиями вышеупомянутого Савинайнена и Витасека забросили две шайбы, на что “Слован” ответил голами Ржепика и Эберта. “Слован” выиграл и продолжил поездку по “Сибири”. На очереди — находящийся не в лучших кондициях “Авангард”.

Видео так же доступно на официальном сайте КХЛ.

Вадим Шипачёв возвращается в Санкт-Петербург

Екатерина Шипачёва, жена экс-форварда «Вегаса» Вадима Шипачёва, в своём «инстаграме» опубликовала сообщение, в котором говорится о возвращении из Лас-Вегаса в Санкт-Петербург.

«Goodbye, America! Goodbye, Las Vegas! Спасибо всем, кто нам помогал там! Помогал устроить быт! Почувствовать домашнюю атмосферу! Вот, действительно, говорят правду, что только у русских людей такая широкая душа! Знаете…что ни делается в этой жизни, всё к лучшему! Мы говорим спасибо тем людям в этой стране, и в городе, и в команде, которые преподнесли нам хороший урок на всю жизнь! Вот правда! Спасибо! Что не убивает — делает сильнее!



И ещё хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам! Настоящим! Которые, несмотря на неудачи, проблемы, которые с нами произошли, остаются по-настоящему преданными. Спасибо за ваши добрые слова! На душе печально, но мы рады, что летим домой! Любимый Питер, встречай», — написала жена Шипачёва на своей странице.