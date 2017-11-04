«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хабаровчане очень удачно начали домашнюю серию — их жертвами уже пали “Нефтехимик” и “Ак Барс”. Команде Андрея Мартемьянова в этом сезоне свойственно забирать очки у сильных мира сего, поэтому можно не сомневаться, что она постарается это сделать и в матче с “Салаватом”. В хорошей форме находятся братья Ушенины и Вячеслав Литовченко — именно они ассистировали своим партнёрам в игре с казанским клубом. Уфа же потерпела крупное поражение во Владивостоке, но на зубах вытащила матч с “Куньлунем”. В Хабаровск подопечные Эркки Вестерлунда приедут измотанными после дальней дороги из Шанхая, что может сыграть на руку “тиграм”. Рискнём поставить на их победу в основном времени.
Прогноз: победа “Амура” в основное время.
Хозяева двумя днями ранее потерпели крайне обидное поражение от “Салавата”. Им удалось сравнять счёт за несколько минут до конца третьего периода, но на последней минуте Илья Зубов забросил шайбу и не позволил им завоевать даже одно очко. Естественно, подопечные Кинэна сейчас ищут, на ком бы отыграться за эту неудачу. “Сочи” представляется довольно удачной мишенью. Команда неудачно сыграла во Владивостоке и сейчас приезжает в Китай. Известно, что дальневосточные выезды утомляют команды с Запада, как, впрочем, и наоборот. Думается, что “Куньлунь” воспользуется преимуществом в физике и победит.
Прогноз: победа “Куньлуня” в основное время.
“Автомобилист” — “Металлург”
Совсем недавно в магнитогорском клубе грянула тренерская отставка. Илья Воробьёв, выигрывавший с командой Кубок Гагарина — 2016, был уволен после домашнего поражения от “Лады” со счётом 1:4. О необходимости такого шага идут споры, но “Металлург” сейчас находится явно не в своей тарелке, и что-то с этим надо делать. В ближайших матчах командой будет руководить Виктор Козлов. “Автомобилист” этой игрой завершает домашнюю серию. В прошлом матче подопечные Владимира Крикунова уступили в овертайме соседям из Челябинска и наверняка будут стараться реабилитироваться перед своими поклонниками. Словом, обе команды будут предельно мотивированы, и нас ждёт жаркая битва. Поставим на “Металлург”, потому что зачастую смена наставника придаёт команде импульс, с помощью которого она оживает.
Прогноз: победа “Металлурга” в основное время.
Лёгкой прогулки у “Локомотива” не будет. Рижское “Динамо” в начале сезона и сейчас — это разные команды. Да, можно сказать, что латвийцы по-прежнему куда чаще проигрывают, чем побеждают, но если проследить их динамику в последних матчах, то можно отметить, что в каждом из них они борются до последнего, а если уж и случается уступить, то делают они это всегда в одну шайбу. Недаром Гиртс Анкипанс после матча с московскими одноклубниками отмечал, что по самоотдаче у него к игрокам претензий нет. “Локомотив” же в предыдущем матче уверенно обыграл нижегородское “Торпедо”, отметившись фантастической скорострельностью — во втором периоде ярославцы набросали сопернику четыре шайбы всего за три минуты и 31 секунду! Такие показатели наверняка вызывают опасения у соперников и уважение у болельщиков. В отчётной встрече поставим на “Локомотив”. Повторимся: лёгкой прогулки “железнодорожникам” ждать не придётся, но победят они в основное время.
Прогноз: победа “Локомотива” в основное время.
Челябинцы приедут в гости к коллективу Андрея Назарова в приподнятом настроении — недавно ими были обыграны географически соседи по уральскому региону из “Автомобилиста”. Команда сейчас на ходу — у неё четыре победы подряд. Нижнекамцы же вернулись с дальневосточного матча, где добились приемлемого результата — набрали четыре очка в трёх матчах. Но сейчас в чуть лучшей кондиции находятся подопечные Анвара Гатиятулина, так что в этой встрече отдадим им предпочтение.
Прогноз: победа “Трактора” за пределами основного времени.
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СКА — “Торпедо”
СКА сейчас переживает небольшой спад. С трудом было переиграно рижское “Динамо”, а в предыдущей игре питерцы крайне неожиданно уступили “Спартаку”. Так что в этом матче они выйдут предельно заряженными на победу. Что касается нижегородцев, то после матча с московским “Динамо” казалось, что команда потихонечку начинает выбираться из кризиса. Но следом случился крупный проигрыш в Ярославле. “Торпедо” может в теории зацепиться за очко в Питере, проявив фирменные боевые качества. Вспомним игру между этими соперниками в Нижнем Новгороде в начале сентября, когда “армейцы” смогли увезти победу с берегов Волги лишь только в серии буллитов. Но сегодня, думается, выявление победителя пройдёт в рамках основного времени. И победителем будет СКА.
Прогноз: победа СКА в основное время.
“Динамо” (Москва) — “Спартак”
Центральной встречей игрового дня станет столичное дерби. Команды к нему подходят в диаметрально разном состоянии. “Спартак” выиграл шесть матчей из недавних семи, и трудно с ходу вспомнить время, когда красно-белые в последний раз были настолько же хороши. К тому же им удалось увезти победу из Санкт-Петербурга. “Динамо” же откровенно вымучивает заброшенные шайбы. На его счету всего один гол в основное время в трёх последних матчах. Конечно, бело-голубые будут осознавать, что это московское дерби, поэтому, как и соперник, выйдут на лёд предельно заряженными. Но “Спартак” сейчас находится в лучшей форме, а потому и победит.
Прогноз: победа “Спартака” в основное время.
“Динамо” (Минск) — “Северсталь”
В столице Беларуси будет жаркая битва, потому что между собой сойдутся соперники по борьбе за выход в плей-офф. И минчане, и череповчане подходят к очной встрече в хорошем настроении, так как в прошедших встречах обе команды одержали победы. Последние два матча динамовцы завершили за пределами основного времени. Расстановка сил видится примерно равной, так что рискнём предположить, что и эта встреча завершится в овертайме или серии буллитов. А победят в ней хозяева льда, и не последним фактором тут послужит переполненная арена в Минске. В столице Беларуси болеть за свою команду умеют.
Прогноз: победа “Динамо” за пределами основного времени.