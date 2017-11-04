«Магнитка» выиграет после отставки Воробьёва. Прогнозы на игровой день КХЛ

“Амур” — “Салават Юлаев”

Хабаровчане очень удачно начали домашнюю серию — их жертвами уже пали “Нефтехимик” и “Ак Барс”. Команде Андрея Мартемьянова в этом сезоне свойственно забирать очки у сильных мира сего, поэтому можно не сомневаться, что она постарается это сделать и в матче с “Салаватом”. В хорошей форме находятся братья Ушенины и Вячеслав Литовченко — именно они ассистировали своим партнёрам в игре с казанским клубом. Уфа же потерпела крупное поражение во Владивостоке, но на зубах вытащила матч с “Куньлунем”. В Хабаровск подопечные Эркки Вестерлунда приедут измотанными после дальней дороги из Шанхая, что может сыграть на руку “тиграм”. Рискнём поставить на их победу в основном времени.



Прогноз: победа “Амура” в основное время.

“Куньлунь Ред Стар” — “Сочи”

Хозяева двумя днями ранее потерпели крайне обидное поражение от “Салавата”. Им удалось сравнять счёт за несколько минут до конца третьего периода, но на последней минуте Илья Зубов забросил шайбу и не позволил им завоевать даже одно очко. Естественно, подопечные Кинэна сейчас ищут, на ком бы отыграться за эту неудачу. “Сочи” представляется довольно удачной мишенью. Команда неудачно сыграла во Владивостоке и сейчас приезжает в Китай. Известно, что дальневосточные выезды утомляют команды с Запада, как, впрочем, и наоборот. Думается, что “Куньлунь” воспользуется преимуществом в физике и победит.



Прогноз: победа “Куньлуня” в основное время.



“Автомобилист” — “Металлург”

Совсем недавно в магнитогорском клубе грянула тренерская отставка. Илья Воробьёв, выигрывавший с командой Кубок Гагарина — 2016, был уволен после домашнего поражения от “Лады” со счётом 1:4. О необходимости такого шага идут споры, но “Металлург” сейчас находится явно не в своей тарелке, и что-то с этим надо делать. В ближайших матчах командой будет руководить Виктор Козлов. “Автомобилист” этой игрой завершает домашнюю серию. В прошлом матче подопечные Владимира Крикунова уступили в овертайме соседям из Челябинска и наверняка будут стараться реабилитироваться перед своими поклонниками. Словом, обе команды будут предельно мотивированы, и нас ждёт жаркая битва. Поставим на “Металлург”, потому что зачастую смена наставника придаёт команде импульс, с помощью которого она оживает.



Прогноз: победа “Металлурга” в основное время.

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“Локомотив” — “Динамо” (Рига)

Лёгкой прогулки у “Локомотива” не будет. Рижское “Динамо” в начале сезона и сейчас — это разные команды. Да, можно сказать, что латвийцы по-прежнему куда чаще проигрывают, чем побеждают, но если проследить их динамику в последних матчах, то можно отметить, что в каждом из них они борются до последнего, а если уж и случается уступить, то делают они это всегда в одну шайбу. Недаром Гиртс Анкипанс после матча с московскими одноклубниками отмечал, что по самоотдаче у него к игрокам претензий нет. “Локомотив” же в предыдущем матче уверенно обыграл нижегородское “Торпедо”, отметившись фантастической скорострельностью — во втором периоде ярославцы набросали сопернику четыре шайбы всего за три минуты и 31 секунду! Такие показатели наверняка вызывают опасения у соперников и уважение у болельщиков. В отчётной встрече поставим на “Локомотив”. Повторимся: лёгкой прогулки “железнодорожникам” ждать не придётся, но победят они в основное время.



Прогноз: победа “Локомотива” в основное время.

“Нефтехимик” — “Трактор”

Челябинцы приедут в гости к коллективу Андрея Назарова в приподнятом настроении — недавно ими были обыграны географически соседи по уральскому региону из “Автомобилиста”. Команда сейчас на ходу — у неё четыре победы подряд. Нижнекамцы же вернулись с дальневосточного матча, где добились приемлемого результата — набрали четыре очка в трёх матчах. Но сейчас в чуть лучшей кондиции находятся подопечные Анвара Гатиятулина, так что в этой встрече отдадим им предпочтение.



Прогноз: победа “Трактора” за пределами основного времени.



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СКА — “Торпедо”

СКА сейчас переживает небольшой спад. С трудом было переиграно рижское “Динамо”, а в предыдущей игре питерцы крайне неожиданно уступили “Спартаку”. Так что в этом матче они выйдут предельно заряженными на победу. Что касается нижегородцев, то после матча с московским “Динамо” казалось, что команда потихонечку начинает выбираться из кризиса. Но следом случился крупный проигрыш в Ярославле. “Торпедо” может в теории зацепиться за очко в Питере, проявив фирменные боевые качества. Вспомним игру между этими соперниками в Нижнем Новгороде в начале сентября, когда “армейцы” смогли увезти победу с берегов Волги лишь только в серии буллитов. Но сегодня, думается, выявление победителя пройдёт в рамках основного времени. И победителем будет СКА.



Прогноз: победа СКА в основное время.



“Динамо” (Москва) — “Спартак”

Центральной встречей игрового дня станет столичное дерби. Команды к нему подходят в диаметрально разном состоянии. “Спартак” выиграл шесть матчей из недавних семи, и трудно с ходу вспомнить время, когда красно-белые в последний раз были настолько же хороши. К тому же им удалось увезти победу из Санкт-Петербурга. “Динамо” же откровенно вымучивает заброшенные шайбы. На его счету всего один гол в основное время в трёх последних матчах. Конечно, бело-голубые будут осознавать, что это московское дерби, поэтому, как и соперник, выйдут на лёд предельно заряженными. Но “Спартак” сейчас находится в лучшей форме, а потому и победит.



Прогноз: победа “Спартака” в основное время.



“Динамо” (Минск) — “Северсталь”

В столице Беларуси будет жаркая битва, потому что между собой сойдутся соперники по борьбе за выход в плей-офф. И минчане, и череповчане подходят к очной встрече в хорошем настроении, так как в прошедших встречах обе команды одержали победы. Последние два матча динамовцы завершили за пределами основного времени. Расстановка сил видится примерно равной, так что рискнём предположить, что и эта встреча завершится в овертайме или серии буллитов. А победят в ней хозяева льда, и не последним фактором тут послужит переполненная арена в Минске. В столице Беларуси болеть за свою команду умеют.



Прогноз: победа “Динамо” за пределами основного времени.