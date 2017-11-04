«Нас давным-давно разлюбили». Сибирское трио – о матче «Сибирь» — ЦСКА

На юбилей «Сибири», которая праздновала своё 55-летие, приехал ЦСКА и разгромил именинников со счётом 5:1. В составе «армейцев» можно найти немало экс-«сибиряков», начиная с тренерского штаба в лице Игоря Никитина и Дмитрия Юшкевича, заканчивая Игорем Ожигановым. Однако сразу три хоккеиста ЦСКА перешли в московский клуб из «Сибири» минувшим летом. Это был первый их приезд в Новосибирск. Мы поговорили с каждым.

Третьяк пообещал МЧМ, а ЦСКА подарил разгром. Как «Сибирь» отметила юбилей Кажется, на 60-летие «Сибири» кое-кого не позовут.

«Хотелось бы, чтобы в Новосибирске построили новую арену»

Константин Окулов – воспитанник «Сибири». Кто-то считает его самым талантливым новосибирским хоккеистом со времён Владимира Тарасенко. Перейдя в ЦСКА, он отличился в первом же контрольном матче за новый клуб, поразив ворота…«Сибири». Приехав в родной город, Окулов отметился голевой передачей, которая позволила подопечным Игоря Никитина открыть счёт.

— Вы первый раз вышли на родной новосибирский лёд в форме другой команды. Какие эмоции испытали?

— Возвращаться домой – всегда приятно. Хорошая игра была, юбилей клуба. Только положительные эмоции.



— Вам не впервой играть против «Сибири», ещё на предсезонке встречались с бывшими партнёрами. Ощущения разные, когда выходишь на лёд в Москве и Новосибирске?

— Здесь потяжелее. Больно уж хорошо здесь болеют. Перед игрой было волнение, но постарался его перебороть. На самом деле, в Новосибирске приятно играть вне зависимости от того, гость ты или хозяин. Любая команда приезжает и получает кучу эмоций.



— Много кто вас поддерживал на трибунах?

— Родители, супруга сейчас в Новосибирске. Друзья опять же. Хватало тех, кто поддерживает.



— Что для вас значит юбилей «Сибири»?

— В Новосибирске всегда бурно празднуют дни рождения. Так было и на 50 лет. Собирается полная арена, приезжают главы области и города. Все объединяются. Главное, хотелось бы, чтобы всё-таки построили новую арену, и хоккея в Новосибирске стало ещё больше.



— Праздник вы сегодня немного подпортили…

— Это моя работа. Я помню и ценю родной клуб, но сейчас я игрок ЦСКА. Нам нужно было добиться победы.



— Когда вы уходили из «Сибири», то выступили с очень пронзительным обращением к болельщикам. Спустя полгода эмоции улеглись?

— На тот момент я впервые покидал Новосибирск. До этого ни разу не играл в каком-то другом городе. Так что самые острые эмоции, наверное, улеглись. Но я всегда буду помнить свой город и этих болельщиков, которые много сделали для меня и дали серьёзный толчок.

ЦСКА отправил в фарм-клуб Окулова, Светлакова и ещё троих человек. Зачем? Не пугайтесь, этих хоккеистов никто не списывал со счетов.

«Реакцией зрителей не удивлён, нас давным-давно разлюбили»

Сергей Шумаков родился в Челябинске, а в «Тракторе-92» какое-то время даже выходил в одном звене с Евгением Кузнецовым, но после выпуска оказался не нужен родному клубу. Транзитом через Оренбург он оказался в «Сибирских Снайперах», а ярко проявив себя в молодёжной команде – вскоре попал и в состав «Сибири». За шесть лет в Новосибирске челябинец Шумаков застал все главные достижения клуба. Сам же он дорос до сборной России, а минувшей весной перешёл в ЦСКА вместе с партнёром по звену Максимом Шалуновым. На его счету вторая шайба в юбилейном матче.



— Какие впечатления от возвращения в Новосибирск?

— Здесь всегда приятно играть. Неважно, за «Сибирь» ты выходишь на лёд, или против. Всё равно это атмосфера передаётся, эта энергетика стадиона чувствуется всеми.

— Сердце как-то ёкало, когда выходили на матч?

— Да, конечно. Я же шесть лет здесь провёл! Волновался очень сильно, особенно в начале матча. Потом вкатился, стало полегче.



— Ожидали, что будет такой крупный счёт?

— Мы хотели сыграть хороший матч. Конечно, планировали и хотели победить, но это в любой игре так. Получилось забить, сыграли хорошо.

— Празднование гола специально репетировали?

— Нет, я просто так всегда праздную. Но как-то непонятно получилось.



— Зря это сделали?

— Да почему зря, ничего такого я не сделал. Я слышал, что зрители были недовольны, «букали» в мой адрес, но этому я не удивлён. Нас давным-давно уже разлюбили.



— Если вспомнить шесть лет в «Сибири», какой момент был самым памятным?

— Их было два. Первый – когда мы в плей-офф прошли казанский «Ак Барс», когда дома в овертайме выиграли. Второй – когда обыграли «Магнитку» прошли и вышли в финал конференции. Это два самых главных воспоминания.

Звено Шалунова не пожалело «Сибирь». ЦСКА выиграл первый матч межсезонья ЦСКА добился уверенной победы над «Сибирью» в первом матче межсезонья. Главной силой в команде Никитина становится звено Шалунова.

«Новосибирск – вторая родина, то, что мы не выкладывались в прошлом сезоне – бред!»

Фамилия Максима Шалунова была известна и до «Сибири». Причём даже не только хоккейным специалистам. Он играл и за юниорскую сборную России, и за молодёжную. Однако после возвращения из Северной Америки о некогда талантливом форварде все словно забыли. Все, кроме «Сибири». Под руководством Андрея Скабелки он достаточно быстро проделал путь из четвёртого звена в первое, стал лидером новосибирской команды, игроком сборной и объектом интереса «Чикаго». В ворота «Сибири» он забивает по шайбе в каждом официальном матче.

— Вы три года играли в Новосибирске. Какие у вас остались воспоминания об этом времени?

— Я могу смело сказать, что Новосибирск – это моя вторая родина. За три года накопилось много эмоций и воспоминаний. Это насквозь хоккейный город. Есть диссонанс с другими городами. Теперь мы это прочувствовали, выйдя в форме ЦСКА. Отлично всё здесь!



— ЦСКА приехал накануне игры. Шумаков выкладывал в «сторис» фотографию из одного новосибирского ресторана. Вам-то удалось повстречаться с давними знакомыми?

— Да я спал! И ночь спал, и день. Всё проспал. Разница в четыре часа даёт о себе знать. Нужно восстанавливаться.



— После матча вы, Шумаков и Окулов втроём остались последними на льду и поприветствовали трибуны. Импровизация?

— Это был наш жест уважения к болельщикам. Совершенно нормальное явление.

— Показалось, что демонстративно не праздновали свою шайбу в ворота «Сибири». Это так?

— Если бы порадовался, то спросили бы, почему демонстративно порадовался? (смеётся). Да что там…Я пятый гол забил. Если бы победную забил, может быть, по-другому сделал.



— Не ощущаете, что подпортили праздник бывшей команде?

— Мы в нём поучаствовали.



— В Новосибирске среди болельщиков до сих пор бытует мнение, что вы с Шумаковым во второй половине сезона не выкладывались и думали о переходе в ЦСКА. Как вы относитесь к таким разговорам?

— Я правду скажу…Может это будет грубо звучать, но такие разговоры – бред! Как хоккеист полсезона может не играть? Не было ничего подобного, даже оправдываться не за что.