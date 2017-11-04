Не звёздный час. 6 русских, поступки которых обсуждала вся НХЛ

Забастовка Алексея Яшина

По окончании сезона-1998/99 капитан «Оттавы» Алексей Яшин решил, что его контракт с «Сенаторами» является несправедливым, и стал требовать пересмотра договора, по которому ему оставалось провести один сезон. Зарплата Яшина в следующем чемпионате должна была составить $3.6 млн., а Алексей и его агент Марк Гандлер настаивали на пересмотре соглашения, полагая, что контракт первого в истории НХЛ капитана команды с российским паспортом «весит» в 2,5-3 раза больше.



«Оттава» не шла на жёсткие условия россиянина, и Яшин объявил забастовку, улетев поддерживать форму в Швейцарию. Спустя месяц после начала регулярного чемпионата НХЛ, он так и не явился в расположение команды, и «Оттава» не только лишила Алексея капитанских полномочий, но и дисквалифицировала хоккеиста до конца сезона, заявив при этом, что летом Яшин не получит желаемый статус ограниченно свободного агента, а будет обязан отработать оставшийся год контракта в «Оттаве».

После этих событий стало ясно, что без вмешательства судебных органов не обойтись. Яшина поддерживал профсоюз игроков, а «Оттаву» — комиссар НХЛ Гэри Бэтмэн. Дело отправилось в арбитражный суд, в разбирательстве победил клуб, и Яшин всё-таки отыграл ещё один сезон в столице Канады на прежних условиях.



Всего забастовка Яшина длилась 14 месяцев и была признана одной из самых неудачных в истории спорта. Игрок пропустил целый сезон, потерял деньги по контракту, а в итоге так и не добился исполнения своих требований.

Всего забастовка Яшина длилась 14 месяцев и была признана одной из самых неудачных в истории спорта. Игрок пропустил целый сезон, потерял деньги по контракту, а в итоге так и не добился исполнения своих требований.

Побег Александра Радулова

Ко всем своим игровым достоинствам Александр Радулов в своё время прибавил статус первопроходца. Именно Радулов стал первым хоккеистом, который сбежал из НХЛ в Россию, имея на руках действующий контракт с заокеанским клубом. В дураках остался «Нэшвилл», а Радулов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», чтобы непосредственно принять участие в первом сезоне только что образованной КХЛ.



Неслыханное по своей дерзости событие вызвало мощный резонанс, но разжигать войну НХЛ и КХЛ не стали, а вместо этого заключили джентльменское соглашение о взаимном уважении контрактов. Теперь никто из хоккеистов на законных основаниях не сможет перейти в клуб по другую сторону Атлантики, имея действующий контракт в какой-либо из лиг.



Интересно, что Радулов всё-таки доиграл свой контракт с «Предаторз», когда отыграв четыре сезона в Уфе вернулся в НХЛ после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф-2012. Александр зацепил концовку регулярного чемпионата и плей-офф, выполнив таким образом обязательства перед «Нэшвиллом», а затем снова уехал в Россию.

Разрыв многомилионного контракта от Ильи Ковальчука

Спустя пять лет после инцидента с Радуловым, экстренно вернуться на родину решил ещё один знаковый российский хоккеист. Но Илья Ковальчук уже не мог просто взять и уехать из Нью-Джерси в Санкт-Петербург, пришлось инициировать разрыв контракта с «дьяволами». Это соглашение, сроком на 15 лет и на сумму $100 млн., было подписано в 2010 году, а Ковальчук захотел вернуться в Россию всего спустя три сезона.



Разорвать такой контракт в одностороннем порядке можно было одним единственным способом – объявить о завершении карьеры в НХЛ. Ковальчук так и поступил, и теперь он больше не сможет играть ни в одном заокеанском клубе, если только не получит разрешения от всех команд лиги. И «Нью-Джерси» наверняка будет против, ведь летом 2013 года Ковальчук оставил команду без лидера, на игре которого было завязано многое. Кроме того, «Девилз» вынуждены были выплатить штраф в связи с ранним окончанием карьеры игрока, с контрактом на 15 лет.



Но вряд ли Илья сейчас жалеет о своём поступке: у него всё прекрасно в СКА, а впереди участие на Олимпиаде, на которую бы он точно не попал из НХЛ.

Ковальчук объявил о завершении карьеры в НХЛ, и теперь он больше не сможет играть ни в одном заокеанском клубе, если только не получит разрешения от всех команд лиги.

Семёна Варламова оклеветала собственная подруга

В конце октября 2013 года Евгения Вавринюк, девушка российского голкипера «Колорадо» Семёна Варламова, выступила с такими серьёзными заявлениями, что полиция мгновенно выписала ордер на арест. Вавринюк утверждала, что Варламов систематически избивал её, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а последний инцидент случился 29 октября. Якобы в тот день после командной вечеринки, посвящённой Хэллоуину, Варламов пришёл домой в сильном подпитии, кидался на девушку с кулаками, бил ногами в грудь, а затем ещё и избил её велосипедом.

Обвинения изначально больше смахивали на бред, общественное мнение в целом было на стороне российского вратаря, но дело попало в суд, а хоккеист добровольно сдался американскому правосудию. Впрочем, Варламова быстро освободили под залог, он был волен свободно перемещаться, и уже на следующий день Семён принял участие в игре «Колорадо».



Развязка наступила довольно скоро, уже через два месяца суд Денвера снял с Семёна все обвинения, признав все заявления Вавринюк беспочвенными. Кроме того, девушка, явно желавшая получить от Варламова компенсацию, теперь сама была вынуждена заплатить Семёну $126 тыс.

Вячеслав Войнов сидел в американской тюрьме

Через год обвинение в домашнем насилии было предъявлено ещё одному российскому хоккеисту – защитнику «Лос-Анджелеса» Вячеславу Войнову. Но на этот раз дело оказалось значительно серьёзнее. Вячеслав повздорил со своей супругой Мартой Варламовой на вечеринке в ночь на 19 октября, а дома конфликт только усилился. Звуки ссоры вынудили соседей вызвать полицию, но к моменту приезда патруля Войнов с женой уже находились в госпитале, где хоккеиста и арестовали. У Варламовой были обнаружены серьёзные побои, и этого было достаточно для того, чтобы Войнов предстал перед судом присяжных, а НХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Войнов получил тюремный срок Защитник «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов признан виновным в домашнем насилии над женой и получил приговором суда тюремный срок.

В дальнейшем показания супруги Вячеслава смягчились, она оказывала мужу поддержку, но процесс был запущен, и в результате Войнов был приговорён к 90 дням тюремного заключения. Кроме того, игрок признал свою вину, чем практически закрыл себе все двери в НХЛ. Отсидев половину срока, Войнов был освобождён условно-досрочно, но НХЛ не торопилась отменять дисквалификацию, и Вячеслав вернулся на родину. В КХЛ права на него были обменяны из «Трактора» в СКА, и сейчас Войнов один из ключевых защитников команды из Санкт-Петербурга.

У Варламовой были обнаружены серьёзные побои, и этого было достаточно для того, чтобы Войнов предстал перед судом присяжных, а НХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.

«Вегас» дисквалифицировал Вадима Шипачёва

В данный момент происходит развитие ещё одной истории с российским хоккеистом, о которой много говорят по обе стороны океана. Напомним, Вадим Шипачёв летом подписал контракт с новичком НХЛ «Вегасом», но ещё до старта регулярного чемпионата был отправлен в АХЛ, что якобы было лишь формальным моментом.

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В расположение фарм-клуба Вадим так и не явился, ожидая своего шанса в Лас-Вегасе, а когда получил его, то провёл за команду всего три матча, после чего вновь отправился «Чикаго Вулвз». Шипачёв провёл несколько тренировок с командой, а затем самовольно покинул расположение клуба, вернувшись к семье в Лас-Вегас. Такое поведение россиянина возмутило клуб, «Вегас» дисквалифицировал Вадима, и теперь контракт с хоккеистом будет расторгнут, причём Шипачёв вернёт обратно подписной бонус в размере $2 млн. Сам хоккеист уже вернулся в Россию и в самое ближайшее время определится со своим будущим в КХЛ, а инсайдеры НХЛ всё равно продолжают обсуждать эту ситуацию. И всё из-за игрока, который провёл в лиге всего три матча.