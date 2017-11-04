«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team

Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.

Капитан «Вашингтона» на протяжении всей своей карьеры выступал с поддержкой Владимира Путина. За полгода до выборов президента РФ Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина».

Об этом хоккеист написал в своём «инстаграме». «Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team», — говорится в посте.

Ранее Овечкин неоднократно выражал доверие к Путину, появлялся на публике в футболке с изображением президента. А в июле 2017 года удостоился от президента поздравительной телеграммы и подарка на свадьбу — чайного сервиза. Пока непонятно, в чём цель организации, но очевидно, что речь идёт о поддержке Путина, который, вполне возможно, будет баллотироваться на четвёртый срок в 2018 году.

В России заявление Овечкина люди восприняли неоднозначно (достаточно посмотреть комментарии под фотографией Александра), однако многие известные хоккеисты и тренеры поддержали форварда «Кэпиталз». В Северной Америке же на эту новость отреагировали с иронией. В социальных сетях не обошлось без едких политических шуточек. Что и не удивительно, ведь совсем недавно публика обрушилась с критикой на Коннора Макдэвида за костюм Дональда Трампа на Хэллоуин. В общем, досталось и Александру Овечкину.

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«Не могу поверить, что никто даже не остановился, чтобы рассмотреть, какую зимнюю одежду Овечкин на самом деле купил для бездомного парня», — написал у себя в микроблоге журналист ESPN Грег Вышинский. Отсылка к новости о том, что в Эдмонтоне Александр подарил бомжу тёплую одежду, о чём позже в «Инстаграме» рассказала жена хоккеиста Анастасия Шубская.

Не обошлось и без забавных карикатур на Овечкина и Путина.

«Постепенно начинаем осознавать, что Овечкин может стать нашим следующим президентом», — вот так корреспондент Washington Post Рик Мэзе прокомментировал заявление Дмитрия Пескова о поддержке идеи хоккеиста.

Один пользователь не устоял перед игрой слов «Putin — Poutine». «Как насчёт команды Poutine?», — написал он. Дело в том, что Poutine — национальное квебекское блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри с подливкой и сыром.

«Овечкин — один из активов ФСБ. Сидни Кросби, добро пожаловать в движение «Сопротивление». Чем не повод столкнуть двух звёзд НХЛ ещё раз?

«Мне кажется, что это какое-то вторжение русских похитителей. Это становится смешным. Скажи ему, чтобы он вернулся». Кто-то уже и выгоняет Александра из НХЛ….

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Не обошлось и без политических шуток на тему отношений между Россией и США. «Будет вторым большим фанатом Путина в Вашингтоне». Под первым болельщик «Питтсбурга», вероятно, имеет в виду Дональда Трампа.

«Самое странное, что Овечкин сказал, что все и везде поддерживают президента своей страны», — написал журналист Сэтчел Прайс. Видимо, корреспондет просто не смотрел рейтинги Владимира Путина по всей территории Российской Федерации.