В чём хоккейные сборные сыграют на Олимпиаде — 2018: фото

До старта хоккейного олимпийского турнира остаётся чуть больше трёх месяцев, подготовка к играм в самом разгаре. Так, 3 ноября, ИИХФ опубликовала фото форм всех сборных, которые сыграют на Олимпиаде-2018. Напомним, что хоккейный турнир в Пхёнчхане пройдёт с 14 по 25 февраля. Представляем вам свитера участников игр.

Группа A

Сборная Канады

Канадцы не изменяют себе и на Олимпиаде выступят в привычных красно-белых цветах. Второй комплект формы будет красным с белыми вставками. В общем, ничего нового.

Сборная Чехии

Нечасто на джерси национальных команд можно встретить огромный герб. Чехи гордятся своей эмблемой, на которой изображён белый лев с двумя хвостам, поэтому и поместили её на хоккейный свитер.

Сборная Швейцарии

Швейцарцев, конечно, можно спутать со сборной Канады, но сильно бросается в глаза национальный флаг.

Сборная Южной Кореи

Место в основной сетке олимпийского турнира южнокорейская команда получила как страна-организатор соревнований. Турнир в Пхёнчхане — большой дебют азиатской сборной. Стильная форма — первый шаг к успеху.

Группа В

Сборная России

Хоккейная форма российской сборной на Олимпиаду немного напоминает футбольную на домашний чемпионат мира. В отдельных элементах свитера использован особый материал, чтобы игровой свитер эффектнее выглядел под ярким светом ледовой арены. И, конечно, без герба никуда!

Сборная США

За 100 дней до старта игр американская сборная представила три варианта джерси. Форма сделана по современным технологиям из лёгких и дышащих материалов. Цвета — глубокие синие и белый.

Фото: usahockey.com

Сборная Словакии

Словацкая форма чем-то напоминает американскую, но представлена лишь в одном цвете. Главное, чтобы на олимпийском льду можно было отличить соперников.

Сборная Словении

Словенцы удивили яркой формой. Свитера украшены специальной надписью на воротнике «Мы не считаем себя фаворитами». Это фраза вратаря Гашпер Крошеля, которую он произнёс после победы над Данией в отборочном турнире к Олимпиаде. Тогда журналисты заявили, что Словения обыграла благоприятного противника, Крошель же ответил многозначительно.

Группа C

Сборная Швеции

Победители последнего чемпионата мира предпочитают классику. Вы когда-нибудь видела сборную «Тре Крунур» не в жёлто-синих цветах?

Сборная Финляндии

Бело-голубые джерси — традиционные для сборной Суоми. Финны, как и чехи и россияне, гордятся своим гербом, поэтому на свитерах изображён золотой лев в короне.

Сборная Норвегии

Соперники у норвежцев на групповом этапе очень серьёзные, а шанс пройти в плей-офф немного. Но хоть яркой формой можно выделиться.

Сборная Германии

Форма немецкой сборная выполнена в цветах национального флага. Основной цвет — жёлтой, который выгодно отличает команду Германии от конкурентов.