От Хишира до Костина. Как начали год игроки из 1-го раунда драфта НХЛ-2017

Кем и когда выбран: «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером.

Как проводит сезон: Летом перед драфтом Нико почти никем не рассматривался как первый номер, предпочтение отдавалась Нолану Патрику, но «дьяволы» сделали выбор в пользу швейцарца. В «Нью-Джерси» Хиширу доверяют – игровое время варьируется от 14 до 18 минут. Первой шайбы пришлось ждать 7 матчей, зато против «Оттавы» нападающий сумел отличиться дважды. Полноценным лидером команды Нико пока назвать нельзя, но важным игроком в игровой модели «дьяволов» он уже стал, набрав 8 очков в 12 матчах.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кем и когда выбран: «Филадельфия Флайерз» под вторым номером.



Как проводит сезон: У главного фаворита драфта дела пока не очень – по 13 минут игрового времени в девяти матчах, последний из которых закончился болезненным столкновением у борта. Уже не первый раз Нолан пропускает матчи из-за травм – именно по этой причине нападающий провёл в прошлом сезоне лишь 33 матча в Западной хоккейной лиге, что послужило одной из причин не выбора под первым номером. Пока что Патрик не нашёл себя в первой взрослой команде – на счету нападающего одна шайба и две передачи, но зато ни одной штрафной минуты.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.

Миро Хейсканен

Кем и когда выбран: «Даллас Старз» под третьим номером.



Как проводит сезон: Финский защитник остался на родине, где успешно играет за столичный ИФК. В среднем за матч Хейсканен проводит больше 23 минут, на его счету четыре шайбы и четыре передачи в девяти матчах. Миро играл за молодёжную и юниорскую сборную Финляндии, а в этом году защитник впервые в карьере включён в состав взрослой сборной на Кубок Карьяла и не исключено, что поедет на Олимпиаду в Южную Корею.

Кэйл Макар

Кем и когда выбран: «Колорадо Эвеланш» под четвёртым номером.



Как проводит сезон: После удачного года в юниорской хоккейной лиге Альберты, в котором Макар набрал 75 очков в 54 играх, защитник был задрафтован «Колорадо». Впрочем, юноша решил сделать акцент на образовании, для чего отправился в команду Массачусетского университета в студенческую лигу NCAA. Там он уже не столь результативен, но всё равно демонстрирует приличные результаты для защитника с пятью очками в восьми играх.

Элиас Петтерссон

Кем и когда выбран: «Ванкувер Кэнакс» под пятым номером.



Как проводит сезон: По итогам драфта шведский нападающий оказался в «Ванкувере», но тоже предпочёл остаться дома. Последние три года Петтерссон провёл в клубе из лиги Allsvenskan, а в этом сезоне дебютировал в шведской элите. Дебютировал удачно – в свои 18 лет швед занимает 5-е место в списке бомбардиров чемпионата с шестью шайбами и одиннадцати передачами в 14 матчах. Он является самым результативным игроком в «Лейкерс» из Векшё, а его команда идёт на втором месте в чемпионате.

Коди Гласс

Кем и когда выбран: «Вегас Голден Найтс» под шестым номером.



Как проводит сезон: Центральный нападающий стал первым задрафтованным игроком в истории команды из Лас-Вегаса, но в этом сезоне за клуб НХЛ не сыграет, оставшись в Западной хоккейной лиге. С результативностью у Гласса полный порядок – 8 шайб и 17 передач в 15 играх показывают, что 94 очка в прошлой «регулярке» не были случайностью, а дебют в НХЛ остаётся лишь делом времени и контракта.

Лиас Андерссон

Кем и когда выбран: «Нью-Йорк Рейнджерс» под седьмым номером.



Как проводит сезон: Ещё один швед, который пока не торопится ехать за океан. Андерссон также сменил команду в межсезонье – завоевав золото с HV71, нападающий отправился во «Фрёлунду», где играет по 15 минут за матч, в 11 играх набрав 4 очка. Андерссон не гнушается борьбы, на его счету восемь силовых приёмов, но до звания лидера команды ему ещё далеко.

Кейси Миттельштадт

Кем и когда выбран: «Баффало Сэйбрз» под восьмым номером.



Как проводит сезон: Американец привлёк внимание скаутов команд НХЛ играя в юниорских лигах Америки и на юниорском чемпионате мира 2016 года. В итоге нападающий достался «Баффало». Как и Макар, Миттельштадт отправился в лигу NCAA, где играет за университет Миннесоты. Нападающий чётко следует графику одно очко за матч, и по итогам восьми игр располагается на втором месте в списке результативных игроков команды.

Майкл Расмуссен

Кем и когда выбран: «Детройт Ред Уингз» под девятым номером.



Как проводит сезон: 18-летний канадец уже третий год играет в Западной хоккейной лиге. Сезон для него оборвался на десятой игре, когда Расмуссен получил травму нижней части тела. Набранные за это время 14 очков – хороший результат, да вот только в лиге есть уже 18 хоккеистов, у которых больше 20 очков. И это при том, что некоторые из них провели лишь 11 матчей.

Оуэн Типпетт

Кем и когда выбран: «Флорида Пантерз» под десятым номером.



Как проводит сезон: Типпетт появился в составе «пантер» не с начала сезона, но за последние полторы недели провёл семь игр и сумел забросить свою первую шайбу в НХЛ, замкнув прострел партнёра на дальней штанге. Нападающий играет не так много – по 11-12 минут за матч, и самым большим минусом для него пока что является отрицательный коэффициент полезности «-6» — лишь у одного человека в команде этот показатель ещё хуже.

Габриэль Виларди

Кем и когда выбран: «Лос-Анджелес Кингз» под 11-м номером.



Как проводит сезон: Ещё один канадский игрок на драфте. Права на Виларди принадлежат «Кингз», у хоккеиста действует контракт с клубом «Спитфайрз» из хоккейной лиги Онтарио, но сам Габриэль пока ни провёл ни одного матча в этом сезоне ни в одном из чемпионатов.

Мартин Некаш

Кем и когда выбран: «Каролина Харрикейнз» под 12-м номером.



Как проводит сезон: Чешскому нападающему было 17 лет, когда состоялся его дебют в чешской Экстралиге, а также сразу за две сборные – U-18 и U-20. На талантливого игрока положили глаз в НХЛ, последовал высокий 12-й номер и первая игра в НХЛ, в который за 6 минут 54 секунды отведённого ему времени Некаш не отметился ничем. Некаш принял решение вернуться в Брно, где успел провести три матча и набрать три очка. В Чехии Мартину дают почти в два раза больше игрового времени – 15.44.

Ник Сузуки

Кем и когда выбран: «Вегас Голден Найтс» под 13-м номером.



Как проводит сезон: Нападающий с нетипичной для канадца фамилией скоро пополнит ряды «Вегаса» — в этом нет никаких сомнений. Ну а пока Сузуки уже третий год подряд терроризирует молодых вратарей в хоккейной лиге Онтарио, с 28-ю (10+18) очками являясь лучшим бомбардиром в своей команде, а от заветной сотни заброшенных голов в лиге Ника отделяют 25 точных бросков. Учитывая 45 шайб в прошлом сезоне, задача вполне реальная.

Кэл Фут

Кем и когда выбран: «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 14-м номером.

Как проводит сезон: Уже третий сезон защитник проводит в «Рокетс» из Западной хоккейной лиги. В прошлом году Фут стал самым результативным защитником, а в этом был назначен капитаном команды. На счету Кэла 5 шайбы и 9 передач в 16 матчах, что не так много для Западной лиги, но в обязанности капитана входит не только набирать очки, но и цементировать оборону, с чем Фут более-менее справляется.

Эрик Браннстрём

Кем и когда выбран: «Вегас Голден Найтс» под 15-м номером.



Как проводит сезон: У новичка НХЛ защитников даже больше, чем нужно, поэтому неудивительно то, что Браннстрём остался там, где он проходил все этапы становления хоккеиста – в шведском ХВ71. Эрик уже провёл 16 матчей, играя в среднем почти по 18 минут. Результативностью пока не блещет, сделав четыре передачи. Но при этом на счету Браннстрёма 12 блокированных бросков – 5-й показатель в команде и очень хороший навык, который ценят по обе стороны океана.

Юуусо Валимяки

Кем и когда выбран: «Калгари Флеймз» под 16-м номером.



Как проводит сезон: Защитник из финского города с говорящим названием Нокиа также проводит сезон там, где уже играл до этого несколько лет – в клубе «Американз» Западной хоккейной лиги. На счету Валимяки уже два юниорских и один молодёжный чемпионат мира, а его результативности в прошлом сезоне – 19 шайб и 42 передачи позавидуют некоторые нападающие. В этом году пока что 3+7 в 11 матчах, но впереди ещё много времени, чтобы обновить собственный рекорд.

Тимоти Лильегрен

Кем и когда выбран: «Торонто Мэйпл Лифс» под 17-м номером.



Как проводит сезон: Первый игрок из большого списка, кто был отправлен в фарм-клуб в АХЛ. У «кленовых листьев» он расположен в Торонто, поэтому 18-летний швед практически всё время на глазах у Майка Бэбкока. А посмотреть есть на что – за 7 матчей самый результативный защитник в команде набрал 5 очкову при показателе полезности «+4».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» АХЛ.

Уро Вааканайнен

Кем и когда выбран: «Бостон Брюинз» под 18-м номером.



Как проводит сезон: Список задрафтованных скандинавских игроков продолжает ещё один защитник из Финляндии, который дебютировал во взрослом хоккее аж в 16 лет. В этом году в составе «Сайпы» Вааканайнен провёл лишь 10 матчей, но при этом именно Уро является уверенным лидером по игровому времени – почти 24 минуты. Результативных очков на его счету пока нет, а вот по полезности («+4») Вааканайнен — один из лучших в команде.

Джош Норрис

Кем и когда выбран: «Сан-Хосе Шаркс» под 19-м номером.



Как проводит сезон: Один из творцов победы юниорской сборной США на чемпионате мира 2017 года решил отправиться в Мичиган, чтобы не только совершенствовать свои хоккейные навыки, но повышать уровень образованности. В NCAA у Норриса всё хорошо – две шайбы, три передачи и показатель полезности «+2» в восьми играх делают его одним из лидеров в Мичигане.

Роберт Томас

Кем и когда выбран: «Сент-Луис Блюз» под 20-м номером.



Как проводит сезон: К своим 18 годам Томас уже становился чемпионом, выиграв Мемориальный кубок в составе лондонских «рыцарей». Там же его карьера и продолжается, и если в прошлом году на его счету было 66 очков в 66 матчах, то в этом Роберт идёт с опережением графика – благодаря одиннадцати шайбам и девятью передачам в 13 играх нападающий является тем, кто тащит команду на себе.

Филип Чытил

Кем и когда выбран: «Нью-Йорк Рейнджерс» под 21-м номером.



Как проводит сезон: Для чеха это первая вылазка за пределы родной страны. В самом начале сезона нападающий дважды сыграл за «Рейнджерс», набрав в сумме «-2» за 12 минут игрового времени, после чего его отправили в АХЛ. Там результативность пошла в гору, и за 7 игр Чытил трижды забросил и ещё шесть раз ассистировал. Велика вероятность, что по ходу сезона Филип ещё получит свой шанс.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хартфорда».

Кайлер Ямомото

Кем и когда выбран: «Эдмонтон Ойлерз» под 22-м номером.



Как проводит сезон: Младший из двух братьев Ямомото с начала нового чемпионата НХЛ провёл семь игр, в которых трижды ассистировал партнёрам. Кайлера пробовали в разных звеньях, поэтому отличается и его игровое время, от 6.33 до 22.20. К несчастью для Ямомото, четыре матча он закончил с показателем полезности «-1», а матч против «Питтсбурга» 24 октября стал пока что последним для нападающего.

Пьерр-Оливер Жозеф

Кем и когда выбран: «Аризона Койотс» под 23-м номером.



Как проводит сезон: Все эксперты пророчили игроку из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека место за пределами первой тридцатки драфта, но вопреки их ожиданиям, Жозефа выбрали уже в первом раунде. Впрочем, пока что этот выбор чисто символичен – защитник остался в Шарлоттауне и переквалифировался в капитана команды, а после 14 матчей на его счету две шайбы, восемь передач и четвёртая строчка в списке самых результативных игроков «Айлендерс». И это у защитника.

Кристиан Весалайнен

Кем и когда выбран: «Виннипег Джетс» под 24-м номером.



Как проводит сезон: Чемпион мира среди юниоров, чемпион Швеции и победитель хоккейной Лиги чемпионов в прошлом году сменил Швецию на родную Финляндию. Весалайнен не может похвастаться большим игровым временем, но свои 14 минут за матч он получает, за 17 матчей набрано 11 очков (больше только у двух других игроков), но в дело вмешалась полученная в одной из игр травма, из-за которой Кристиан сейчас не играет.

Райан Поелинг

Кем и когда выбран: «Монреаль Канадиенс» под 25-м номером.



Как проводит сезон: Поелинг продолжает получать образование в Сент-Клаудском университете, в перерывах между учёбой не забывая гонять шайбу. Дела идут хорошо, в семи играх уже 3+6, благодаря чему Райан вполне претендует на второй вызов в юниорскую сборную Америки, где ему однажды уже удалось проявить себя и завоевать первый серьёзный титул в карьере.

Джейк Эттингер

Кем и когда выбран: «Даллас Старз» под 26-м номером.



Как проводит сезон: Единственный задрафтованный в первом раунде вратарь попал в «Даллас». Этот голкипер дважды привлекался в юниорскую сборную, ещё один раз в «молодёжку», но больше сидел на лавке и хорошо подходит на роль бэкапа. Но всё это после получения образования в Бостонском университете. Неизвестно, как у Джейка с оценками, но цифры для вратаря средние – 2,52 пропущенные шайбы за игру и 91,8 процентов отражённых бросков.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.

Морган Фрост

Кем и когда выбран: «Филадельфия Флайерз» под 27-м номером.



Как проводит сезон: Ещё один нападающий, который продолжает постигать азы хоккея в юниорской лиге Онтарио. С голами и передачами у Фроста полный порядок – 16 матчей он уже набрал 7+14 баллов, разменяв сотню очков в лиге. Из минусов Моргана отмечают проблемы с дисциплиной, которые выражаются в 18 минутах штрафа. При этом, нападающий является самым полезным игроком в команде с показателем «+15».

Шейн Бауэрс

Кем и когда выбран: «Оттава Сенаторз» под 28-м номером.



Как проводит сезон: Бауэрс не единственный, кто выбрал Бостон для получения образования и игры в NCAA. C результативностью у канадца нигде не было проблем, в этом сезоне пока явный перекос в сторону заброшенных шайб – Шейн отличился уже четыре раза при одной голевой передаче. Впрочем, девять игр не являются достаточным количеством, чтобы можно было делать далеко идущие выводы.

Хенри Йокихарью

Кем и когда выбран: «Чикаго Блэкхоукс» под 29-м номером.



Как проводит сезон: В 17 лет Хенри покинул родную Финляндию, чтобы присоединиться к команде Западной хоккейной лиги «Винтерхоукс». Дебют выдался успешным, и Йокихарьо продолжает покорять не только Запад Канады, но и сердца скаутов, тренеров и болельщиков. Набирающие больше очка за матч защитники ценятся везде, а у финна 5+12 в 15 матчах. При этом, Хенри отрабатывает и в обороне, о чём свидетельствует лучший в команде коэффициент полезности «+20».

Кем и когда выбран: «Нэшвилл Предаторс» под 30-м номером.



Как проводит сезон: Толванен провёл два результативных сезона в хоккейной лиге Северной Америки и казалось логичным, что после драфта нападающий будет пробиваться к вершинам через низшие лиги. Но Ээли выбрал собственный путь, о котором наверняка не жалеет, как не жалеют о нём болельщики «Йокерита» и других команд КХЛ, которым довелось видеть этого парня в действии. Два хет-трика, 13 шайб, 11 передач и звание лучшего бомбардира в крепком «Йокерите». Пять титулов лучшего новичка недели и два — лучшего дебютанта месяца в КХЛ. И всё это только начало расцвета финского вундеркинда.

Кем и когда выбран: «Сент-Луис Блюз» под 31- м номером.



Как проводит сезон: В состав московского «Динамо» Костин попадал только по праздникам, поэтому после драфта он отправился по другую сторону Атлантического океана. Естественно, что просто так дарить место в основе «Сент-Луиса» Климу никто не собирался. После неплохой предсезонки нападающий был отправлен в АХЛ, в 10 играх набрал 6 очков за «Сан-Антонио». Неплохой результат, но только одна шайба. Впрочем, шансы быть вызванным в НХЛ у Костина есть, особенно, если кто-то из игроков основы получит травму.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Антонио».