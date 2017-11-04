Итоги дня КХЛ: Чернышенко не пустит игроков на Олимпиаду?

Чернышенко грозит МОКу пойти по пути Беттмэна

История с допингом, которая может лишить Россию права участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, добралась и до хоккея. Вслед за инсайдерской информацией о том, что в ответ на санкции МОК руководство КХЛ может отменить олимпийскую паузу, тем самым не отпустив игроков с контрактами в Южную Корею, выступил Дмитрий Чернышенко.

«КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и всё спортивное сообщество. Но мы не понимаем ситуации, когда МОК идёт на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причём эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах. КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», — цитирует президента лиги «Спорт-экпресс».

По сути, Чернышенко готов пойти по стопам Гэри Беттмена, не пустив своих игроков на Игры. Но если комиссионер НХЛ руководствовался коммерческими интересами, то президент КХЛ скорее политическими. Так или иначе, второго удара олимпийский хоккейный турнир может не пережить. Он и так потерял статус соревнования сильнейших, а без игроков СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и даже «Амура» утратит всяческий смысл. Даже сборная Канады на ближайшем этапе Евротура на 70% будет состоять из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

Представить уровень хоккея на Олимпиаде, если угрозы Чернышенко воплотятся в жизнь, без содрогания не получается. Чехи, финны и шведы, худо-бедно, соберут составы из игроков своих чемпионатов. По старушке Европе придётся рыскать и тренерскому штабу канадской сборной. Но очевидно, что за пределами КХЛ и НХЛ приличных игроков раз-два и обчёлся. Ещё один, совершенно революционный вариант, задействовать юниоров из CHL и студентов из NCAA. Пока же нам остаётся надеяться, что разум возобладает.

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Метсола снова остановил команду Вестерлунда

После того, как хабаровские «тигры» завалили казанских «барсов», подопечные Андрея Мартемьянова одолели гостей из Уфы. Причём с тем же счётом, что и казанцев – 3:1. Решающую роль сыграло большинство. «Амур» своими шансами воспользовался, дважды реализовав лишнего, чего не скажешь о гостях. «Салавату» не помогло даже удаление Дмитрия Швиденко до конца матча. Шайба Григория Панина обеспечила напряжённую концовку, но не более того. Пока никак не может открыть счёт своим голам за новый клуб Антон Бурдасов: на его счету уже 15 бросков в трёх играх, но по-прежнему ноль голов. Дальневосточники уже второй раз в сезоне обыграли уфимцев. Команду Эркки Вестерлунда остановил Юха Метсола, отразивший 38 бросков. В Уфе в конце августа финский голкипер сделал на два сейва меньше.

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Кинэн подставил «Куньлунь» и раскаялся

«Это был трудный матч. Я поставил команду в трудное положение, заставив её играть «3 на 5», когда пытался объяснить судьям, что они не того игрока сажают на скамейку штрафников. Я извинился и извиняюсь ещё раз за это перед командой. В итоге, это, конечно, сильно отразилось на игре», — так после матча с «Сочи» Майк Кинэн прокомментировал эпизод в концовке первого периода. При счёте 0:1 арбитры удалили Жильбера Брюле, что вызвало шквал негодования со стороны главного тренера «Куньлуня». Константин Оленин выслушал порцию оскорблений и без колебаний оставил хозяев втроём. После перерыва подопечные Сергея Зубова воспользовались шансом. Когда счёт стал 0:3, хоккеисты китайского клуба наконец-то включились. Любопытно, что выручать Кинэна принялись исключительно канадцы, в том числе Лукас Лессио, который открыл счёт своим голам за новый клуб. Китайцы совершили камбэк, но в итоге всё равно потерпели шестое поражение в последних семи играх.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Магнитка» выиграла первый матч без Воробьёва

Трудно понять, на что в дальнесрочной перспективе рассчитывало руководство «Магнитки», увольняя Илью Воробьёва. А вот получить сиюминутный результат за счёт эмоционального всплеска было вполне реально. Похоже, что победа над «Автомобилистом» как раз из такой оперы. После смены тренера впервые в сезоне отличился Антон Шенфельд. Первый гол за новый клуб, и сразу победный, оформил на свой счёт Андрей Чибисов. При этом не скажешь, что магнитогорцы, которых на этот матч в качестве и.о. главного тренера вывел Виктор Козлов, владели преимуществом. Напротив, это екатеринбуржцы пару раз выходили один на один с Василием Кошечкиным, в общей сложности нанеся по его воротам 48 бросков!

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Индрашис дал в Ярославле последнюю гастроль?

В Ярославле встречались команды, с которыми связаны последние трансферные клубы. В «Локомотив» активно сватают Александра Салака, а рижское «Динамо» со дня на день может лишиться Микса Индрашиса. Достаточно неожиданный результат матча лишь подкинул дров в костёр слухов. Вратарь «железнодорожников» Александр Судницин пропустил четыре шайбы от худшей команды чемпионата, а Индрашис набрал три очка. Форвард, который по ходу сезона сменил Гинтсу Мейя на посту капитана рижан, сделал дубль и отдал голевую передачу. После такого перформанса цена Микса на рынке может только возрасти, а «Куньлуню» будет ещё сложнее договориться о трансфере. «Динамо», в свою очередь, провело свой лучший матч в сезоне. Вспоминая, что совсем недавно подопечные Гиртса Анкипанса дали бой СКА, можно сделать вывод, что в столице Латвии дела начинают налаживаться.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик» встряхнуло «запланированное удаление» Ежова

К девятой минуте матча с «Трактором» подопечные Андрея Назарова проигрывали со счётом 0:2. Постарался, в том числе, экс-форвард «Нефтехимика» Рикард Йюнге. Наставник отреагировал на провальное начало сменой вратаря. Илью Ежова подменил Андрей Макаров. Однако не все журналисты поняли манёвр Назарова. На пресс-конференции его почему-то спросили про удаление Ежова, но наставник нижнекамцев не растерялся и назвал это «запланированным удалением». План Андрея Викторовича, надо сказать, сработал на 100%. Его парни дважды сравнивали счёт, а главным героем стал Андрей Нестрашил, на счету которого две шайбы, в том числе – победная. Также отметим, что очком в первом же матче после возвращения из лазарета разжился Ден Секстон.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Без Ковальчука и Дацюка СКА доигрался до буллитов

Пока ситуация с будущим Вадима Шипачёва находится в подвешенном состоянии, а Павел Дацюк и Илья Ковальчук не выходят на лёд из-за травм, игра СКА далека от идеала. Матч с «Торпедо» показал, что значат для обладателей Кубка Гагарина два возрастных лидера. Взвалить на себя эту ношу попытался Вячеслав Войнов, который нанёс два убийственных броска по воротам Станислава Галимова. Олег Знарок почувствовал, что защитник находится «в огне» и даже поставил его на буллиты, но Войнов с экзотической задачей не справился. Зато попытка Никиты Гусева стала не просто удачной, а победной. Он же хитрющим броском с неудобной руки заставил Петериса Скудру ещё в первом периоде сменить вратаря. К Гусеву и Войнову претензий быть не может, но то, что СКА при своих болельщиках отдал игру со счёта 4:2 и довёл дело до серии бросков, не совсем типично для команды из Северной столицы. Тем более, что не забыты поражение от «Спартака» и натужная победа над рижским «Динамо».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Битва за Парк Легенд снова за «Спартаком»

Всего неделю назад эти же команды встречались на том же самом месте. С той лишь разницей, что в конце октября номинальными хозяевами арены в Парке Легенд был «Спартак», а теперь – «Динамо». Всё шло к тому, что повторится сценарий предыдущего дерби, которое закончилось со счётом 2:0. Красно-белые вели в счёте, но тут вмешался Андрей Кутейкин, сравнявший счёт меньше, чем за три минуты до сирены. Подопечные Владимира Воробьёва могли вырвать победу в овертайме, но вместо этого уже третий матч подряд добрались до буллитов, где не смогли обезвредить Максима Трунёва.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» уже шестая!

После успеха в Ярославле команда Александра Гулявцева набрала три очка в Минске. Долгое время автором единственной шайбы оставался защитник «Северстали» Александр Евсеенков. Взбодрил ситуацию его коллега по амплуа Марк-Андре Граньяни. Канадец сначала обрезался, тем самым организовав выход один на один на свои ворота, а буквально через минуту клюшку под его бросок подставил Джек Скилле. Счёт 2:1 в пользу гостей сохранился до финальной сирены. Это уже четвёртая победа череповецкой команды в последних пяти играх. «Северсталь» поднимается на шестое место в Западной конференции, отставая всего на один балл от пятого места, где пока пребывает «Торпедо».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.