Авангард выиграет, ЦСКА уступит в Астане. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Авангард» — «Слован»

День начнётся в Омске, где местный «Авангард» в матче со «Слованом» попробует прервать четырёхматчевую серию поражений. У команды Андрея Скабелки проблемы с результативностью – в последних пяти играх заброшено 6 шайб, а матч в Риге «Авангард» проиграл всухую. У «Слована» дела ещё хуже – замена Милоша Ржиги на Эдуарда Занковца не дала ощутимых результатов, и в десяти матчах под руководством нового тренера братиславцы одержали лишь три победы. В последней игре «Слован» обыграл «Югру», но совладать с озлобленными омичами у гостей из столицы Словакии вряд ли получится.

Прогноз: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

«Барыс» — ЦСКА

Евгений Корешков заставил всех хоккейных экспертов обсуждать игру «Барыса», заменив вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме матча с «Витязем». Риск принёс результат, и астанчане одержали третью подряд победу. ЦСКА в последних двух играх не встретил сопротивления, отгрузив по пять шайб в ворота «Югры» и «Сибири». «Барыс» уже громил «Йокерит» и «Локомотив» у себя дома, армейцы же под руководством Игоря Никитина не раз проваливались в гостевых матчах. Кроме того, соперник будет гораздо более серьёзный и мотивированный, а нападающий хозяев Найджел Доус будет полон решимости начать новую результативную серию.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

«Югра» — «Йокерит»

В Ханты-Мансийск приедет «Йокерит» в надежде вернуться на победный путь. Ещё в начале октября про команду из Финляндии говорили, как про реального конкурента СКА, но вторая половина месяца получилось неудачной. Именно с поражения от питерцев начался не очень хороший отрезок для подопечных Юкки Ялонена, когда в 7 матчах «Йокерит» проиграл пять раз. «Югру» тоже лихорадит, и после двух поражений кряду хоккеисты из самого маленького города в КХЛ очень хотят закончить домашнюю серию победой. Но желание это одно, а мастерство – совсем другое. Не исключено, что команда Анатолия Емелина сумеет оказать сопротивление гостям и «Йокерит» помучается, но всё же увезёт три очка из Ханты-Мансийска.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.