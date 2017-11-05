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Текст: Константин Фёдоров
Фото: hawk.ru

Авангард выиграет, ЦСКА уступит в Астане. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Барыс» одолеет ЦСКА, а «Йокерит» разберётся с «Югрой».
Хоккей

«Авангард» — «Слован»

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Слован
Братислава

День начнётся в Омске, где местный «Авангард» в матче со «Слованом» попробует прервать четырёхматчевую серию поражений. У команды Андрея Скабелки проблемы с результативностью – в последних пяти играх заброшено 6 шайб, а матч в Риге «Авангард» проиграл всухую. У «Слована» дела ещё хуже – замена Милоша Ржиги на Эдуарда Занковца не дала ощутимых результатов, и в десяти матчах под руководством нового тренера братиславцы одержали лишь три победы. В последней игре «Слован» обыграл «Югру», но совладать с озлобленными омичами у гостей из столицы Словакии вряд ли получится.

Прогноз: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

«Барыс» — ЦСКА

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
ЦСКА
Москва

Евгений Корешков заставил всех хоккейных экспертов обсуждать игру «Барыса», заменив вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме матча с «Витязем». Риск принёс результат, и астанчане одержали третью подряд победу. ЦСКА в последних двух играх не встретил сопротивления, отгрузив по пять шайб в ворота «Югры» и «Сибири». «Барыс» уже громил «Йокерит» и «Локомотив» у себя дома, армейцы же под руководством Игоря Никитина не раз проваливались в гостевых матчах. Кроме того, соперник будет гораздо более серьёзный и мотивированный, а нападающий хозяев Найджел Доус будет полон решимости начать новую результативную серию.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

«Югра» — «Йокерит»

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Йокерит
Хельсинки

В Ханты-Мансийск приедет «Йокерит» в надежде вернуться на победный путь. Ещё в начале октября про команду из Финляндии говорили, как про реального конкурента СКА, но вторая половина месяца получилось неудачной. Именно с поражения от питерцев начался не очень хороший отрезок для подопечных Юкки Ялонена, когда в 7 матчах «Йокерит» проиграл пять раз. «Югру» тоже лихорадит, и после двух поражений кряду хоккеисты из самого маленького города в КХЛ очень хотят закончить домашнюю серию победой. Но желание это одно, а мастерство – совсем другое. Не исключено, что команда Анатолия Емелина сумеет оказать сопротивление гостям и «Йокерит» помучается, но всё же увезёт три очка из Ханты-Мансийска.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Барыс ХК Йокерит ХК Слован ХК ЦСКА ХК Югра
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