Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»

Пушечный выстрел Овечкина
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию из пяти матчей. Лучший снайпер «кэпов» воспользовался передачами Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, мощным броском вколотив шайбу в сетку.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Шикарная передача Сергачёва на Кучерова
Ещё один «русский гол» забили игроки «Тампы». Владислав Наместников переадресовал шайбуМихаилу Сергачёву, а тот перехитрил всех и вместо броска сделал передачу на Никиту Кучерова, перед которым был пустой угол ворот.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Шикарная передача Кучерова на Стэмкоса
Кучерову так понравилась передача Сергачёва, что во втором периоде он решил сам выступить в роли ассистента, организовав гол Стивена Стэмкоса.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».
Удачная игра Тарасенко на добивании
Владимир Тарасенко забивает за «Сент-Луис» пока не так часто, как хотелось бы, но именно он положил начало голевой феерии во втором периоде матча с «Торонто».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».
Якупов забил с передачи Дюшейна
Наиль Якупов был вознаграждён за свои старания в матче с «Филадельфией». При счёте 3:3 он воспользовался передачейМэтта Дюшейна, который отобрал шайбу у соперника в чужой зоне.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Победный гол Анисимова в ворота «Миннесоты»
Артём Анисимов забросил свою пятую шайбу в сезоне. Россиянин удачно подставил клюшку под бросок Данкана Кита при игре в большинстве и принёс «Чикаго» победу.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Сейв Василевского на Панарине
Артемий Панарин не смог отличиться в матче с «Тампой", продлив свою безголевую серию до 10 матчей. В текущем регулярном чемпионате он провёл 14 матчей, нанёс 44 броска по воротам и набрал 11 очков, а единственный гол забил 10 октября в игре с «Каролиной Харрикейнз».
Самая длительная безголевая серия была у Панарина в дебютом для него сезоне-2015/16, когда он не мог забить в течение 11 матчей.