Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»

Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.

Пушечный выстрел Овечкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию из пяти матчей. Лучший снайпер «кэпов» воспользовался передачами Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, мощным броском вколотив шайбу в сетку.

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Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Шикарная передача Сергачёва на Кучерова

Ещё один «русский гол» забили игроки «Тампы». Владислав Наместников переадресовал шайбуМихаилу Сергачёву, а тот перехитрил всех и вместо броска сделал передачу на Никиту Кучерова, перед которым был пустой угол ворот.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Шикарная передача Кучерова на Стэмкоса

Кучерову так понравилась передача Сергачёва, что во втором периоде он решил сам выступить в роли ассистента, организовав гол Стивена Стэмкоса.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Удачная игра Тарасенко на добивании

Владимир Тарасенко забивает за «Сент-Луис» пока не так часто, как хотелось бы, но именно он положил начало голевой феерии во втором периоде матча с «Торонто».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

Якупов забил с передачи Дюшейна

Наиль Якупов был вознаграждён за свои старания в матче с «Филадельфией». При счёте 3:3 он воспользовался передачейМэтта Дюшейна, который отобрал шайбу у соперника в чужой зоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Победный гол Анисимова в ворота «Миннесоты»

Артём Анисимов забросил свою пятую шайбу в сезоне. Россиянин удачно подставил клюшку под бросок Данкана Кита при игре в большинстве и принёс «Чикаго» победу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Сейв Василевского на Панарине

Артемий Панарин не смог отличиться в матче с «Тампой", продлив свою безголевую серию до 10 матчей. В текущем регулярном чемпионате он провёл 14 матчей, нанёс 44 броска по воротам и набрал 11 очков, а единственный гол забил 10 октября в игре с «Каролиной Харрикейнз».



Самая длительная безголевая серия была у Панарина в дебютом для него сезоне-2015/16, когда он не мог забить в течение 11 матчей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.