События дня НХЛ: Панарин не забивает 10 матчей. И Торторелла уже злится

Василевский спас Стэмкоса, а Панарин снова не забил

Небольшая пауза, которую взяло мощное нападение «Тампы» в предыдущем матче с «рейнджерами», была быстро завершена. В поединке с ньюйоркцами хоккеисты «молний» развлекались тем, что брызгали в соперника водой, за что капитан команды Стивен Стэмкос и форвард Алекс Киллорн получили максимально разрешённые денежные штрафы размером в $ 5тыс. С «Коламбусом» всё было более прилично, тем более, что на арене присутствовали хоккеисты чемпионской «Тампы»-2004, которых чествовали в рамках 25-летнего юбилея клуба.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

По ходу встречи хоккеисты «Лайтнинг» трижды вели в счёте, и трижды это преимущество от них ускользало. Никита Кучеров забил свой 14-й гол в сезоне, воспользовавшись потрясающим пасом Сергачёва, а тот же Стэмкос реализовал большинство, но цепкий «Коламбус» смог перевести встречу в овертайм, где капитан южан сделал «мундирам» небольшой подарок. Стэмкос получил малый штраф, сделав глупую подножку на Заке Веренски, и лишь усилиями Андрея Василевского «Тампа» смогла дотерпеть до серии буллитов. Дуэль двух российских вратарей завершилась в пользу Василевского, который отразил все три броска. «Мы заслужили своё лидерство в счёте, хотя играли две хорошие команды. У Стэмкоса лишь 9 забитых буллитов в 38 попытках? Ну и что, всё равно он бомбардир, он лидер лиги по очкам. Когда он получил удаление в овертайме, я понял, что он постарается исправиться, и он это сделал», — отметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.



Если у лидеров «Тампы» всё обстоит неплохо, то у Артемия Панарина продолжается необъяснимая засуха. Нападающий не забивает уже 10 матчей подряд, и хотя за этот отрезок он набрал 7 очков за голевые передачи, его статистика смотрится, по меньшей мере, странно: 0,79 балла в среднем за матч и лишь 1 забитый гол. «Если главный тренер Джон Торторелла не изменит своему стремлению играть жёстко и прямолинейно – ничего страшного, но нужно больше полагаться на Панарина и Бьёркстранда, чтобы добавить в игру немного индивидуальности», — отметил обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн.

На это Торторелла ответил следующей речью. «Я жаден. У нас была хорошая возможность при игре «четыре на три», но Василевский сделал великолепный сейв на Артемии Панарине. У нас был шанс выиграть, но вратарь соперника совершил ключевые сейвы. В такие моменты нам нужно, чтобы наши лидеры забивали, это меня немного разочаровывает. Мы смогли отыграться, но я считаю, что некоторые наши игроки должны прибавить», — сказал тренер, комментируя нереализованный Артемием момент.

Видео сейва Василевского на Панарине можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

300 очков Тарасенко

Гол и передача Владимира Тарасенко в домашнем матче с «Торонто» не только помогли «блюзменам» одержать пятую победу в шести последних матчах, но и дали возможность россиянину добраться до круглой отметки в 300 очков. Рубеж, вроде бы, не самый высокий, но Владимир добрался до него всего за 356 матчей, а если бы в прошлом на тренерском мостике команды работал не такой апологет защитных схем, как Кен Хичкок, эта цифра была бы Тарасенко давно пройдена. В списке самых результативных россиян в НХЛ Владимир занимает 34-е мест, но имеет прекрасные перспективы для улучшения своей позиции. В ближайшие пару недель он наверняка пройдёт Бориса Миронова (307) и Сергея Брылина (308), а затем его жертвами должны стать Олег Твердовский (317), Владимир Малахов иИгорь Королёв (по 346).

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Сам матч с «кленовыми листьями» стал настоящим триумфом тройки Шварц – Шенн – Тарасенко, которая набрала 9 очков на троих, причём Владимир со своими двумя баллами стал наименее результативным из партнёров. Зато ему есть чем похвастать в другом показателе, ведь по «плюс-минусу» россиянин идёт на втором месте в лиге (+12), уступая лишь Остону Мэттьюсу, который не набрал очков и остался с нулём в индикаторе полезности.

Анисимова не остановить

Стоило активизироваться старым слухам о возможном обмене Артёма Анисимова из «Чикаго» в другой клуб, как скромный российский трудяга выдал потрясающую голевую серию. В выездном матче с «Миннесотой» она продлилась до четырёх игр, причём во втором матче подряд Артём забросил победную шайбу.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Кроме Анисимова великолепный матч провёл голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, который отразил 24 броска и оформил второй «сухарь» подряд. «Нам всё равно хотелось бы получить больше голевой продукции от наших нападающих. В то же время, чем лучше вы работаете в отборе, тем чаще у вас окажется шайба, и тем больше можно создать голевых шансов. Кроуфорд был хорош, он просто находил шайбу своей ловушкой, сражался за неё после каждого броска и добивания. Это было приятно наблюдать», — отметил главный тренерДжоэль Кенневилль. «Да, Кори делает ключевые сейвы в самые важные моменты игры. Нам нужно просто помочь ему», — добавил Анисимов.

«Вегас» продолжает писать историю

И без Шипачёва, и с ним – «Вегас» по-прежнему сенсационен и дерзок. После трёх поражений подряд команда Жерара Галлана смогла перегруппировать силы и на выезде обыграть крепкую «Оттаву», причём в воротах «рыцарей» вновь появился номинально четвёртый голкипер Максим Лагасе. Дубль Эрика Хаулы и 3 очка Джонатана Маршессо сделали своё дело: «Голден Найтс» повторил рекорд НХЛ столетней давности, максимально быстро добравшись до отметки в 9 побед в первом сезоне (13 матчей). В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Вегас» продолжает уверенно находиться на втором месте, уступая только «Лос-Анджелесу».

Бисер и Хорват затмили Малкина и Кросби

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за пять матчей, не сумев на выезде справиться с казавшимся лёгкой добычей «Ванкувером». Хоккеисты «Кэнакс» перед визитом чемпиона также проиграли дважды подряд, и быстрый гол от Джейка Гюнцеля лишь укрепил болельщиков во мнении, что «пингвины» легко разберутся с соперником, находящемся на стадии серьёзной перестройки состава. Однако сюжет оставшихся 58 минут оказался очень небанальным. На первые роли вышел 20-летний новичок Брок Бисер и 22-летний середняк Бо Хорват, каждый из которых набрал по 4 очка. Бисер оформил свой первый хет-трик за недолгую карьеру в НХЛ, а звёзды «Пингвинз» Малкин, Кросби и Кессел суммарно отметились показателем полезности «-6». Один из лучших атакующих защитников лиги Крис Летанг заработал очередные «-3» и укрепил своё лидерство в споре самых «вредных» хоккеистов лиги (-16).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Якупов: один гол в девяти матчах

На выездной матч с «Филадельфией» главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар выставил 7 защитников – случай для НХЛ не самый типичный. Виной тому стала болезнь нападающих Мэтта Ньето и Рокко Гримальди, благодаря которой в состав вернулся Никита Задоров, а Андрей Миронов, хотя и был заявлен седьмым оборонцем, но своё игровое время получил (8.53).

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Главной интригой встречи вновь стало наблюдение за нападающим «Эвеланш» Мэттом Дюшейном, который со дня на день ждёт обмена. Форварда желает видеть у себя «Оттава», но генменеджер «Колорадо» Джо Сакик уже в который раз не может договориться о необходимой компенсации. Пока босс пытался провернуть сделку, Дюшейн набрал очередные 2 (1+1) очка, но не смог переиграть Михала Нойвирта в послематчевой серии буллитов. Что же до Наиля Якупова, то он смог прервать серию из восьми матчей подряд без заброшенных шайб.

Итоги дня для россиян

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