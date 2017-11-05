Временщик Козлов и Вестерлунд на волоске. Рейтинг тренеров в КХЛ. Восток

Позади октябрь – традиционно самый богатый месяц на тренерские отставки. В трёх командах Восточной конференции сменились главнокомандующие. Но это не значит, что уцелевшим специалистам можно спать спокойно. Мы публикуем обновлённую версию нашего рейтинга тренерских отставок. В скобках указано место в предыдущем выпуске.

Расхлёбывать кашу будет Дунга? «Спартак» предлагает 7 миллионов в год камерунцу Мбиа, «Ювентус» заплатил 20 миллионов за Морату — в обзоре главных событий дня.

14 (12). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

Вероятность отставки: 1% (-9%)

Казанцы уверенно лидируют на Востоке. «Ак Барс» привычно мало пропускает, а за последний месяц главному тренеру удалось растормошить Владимира Ткачёва. После того, как российский лидер вернулся на свой уровень, атака «барсов» перестала быть зависимой от легионеров. Здесь и сейчас невозможно представить, что Зинэтулу Билялетдинова отправят в отставку. По крайней мере, ни одной хоккейной причины на то нет. Стабильность – это про сегодняшний «Ак Барс» и его главного тренера.

13 (14). Евгений Корешков («Барыс»)

Вероятность отставки: 1% (-)

С момента последнего рейтинга «Барыс» опустился на одну ступеньку вниз и больше не возглавляет Восточную конференцию. Впрочем, это обстоятельство вряд ли способно как-то пошатнуть позиции Евгения Корешкова. Он по-прежнему идёт на награду «тренер года». Её обычно вручают тренерам-чемпионам, но по-хорошему, заслуживает её специалист, который выжимает максимум из своего состава. Корешков не только позволяет творить легионерам, но и раскрывает мало кому известных ребят из чемпионата Казахстана. За последние 12 матчей «Барыс» потерпел только одно поражение в основное время, и вот-вот разменяет сотню заброшенных шайб.

12 (9). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

Вероятность отставки: 5% (-15%)

Всё то, что мы писали про главного тренера команды из Нижнекамска полтора месяца назад, можно повторить и сейчас. Андрей Назаров продолжает добиваться результатов с командой, чей состав вряд ли соответствует кубковой восьмёрке. При достаточно ограниченных ресурсах «Нефтехимик» показывает страстный и по-спортивному голодный хоккей. Яромир Ягр до Нижнекамска не доехал, но это не мешает команде Назарова обыгрывать таких соперников как «Авангард» и «Локомотив». Удерживая «волков» среди лидеров Востока, Андрей Викторович укрепляет и свои позиции.

11 (5). Владимир Крикунов («Автомобилист»)

Вероятность отставки: 10% (-60%)

Достаточно высокая позиция Крикунова в двух первых версиях рейтинга – совокупность неигровых факторов. Владимир Васильевич – человек уже не молодой, готовый вот-вот уйти на пенсию. «Автомобилист», в свою очередь, клуб с деньгами и амбициями. До поры до времени в воздухе витала кандидатура Дмитрия Квартальнова, но самый ценный свободный агент на тренерском рынке возглавил «Локомотив». Если отбросить все эти факторы в сторону, «Автомобилист» находится на своём месте. Подопечные Крикунова периодически обыгрывают лидеров, а если проигрывают, то почти всегда в одну шайбу. Даже драка на тренировке между Тимашовым и Беком, кажется, не пошатнула позиции главного тренера. Руководство «Автомобилиста» на стороне специалиста, который поощряет жёсткие стычки между одноклубниками.

10 (-). Анатолий Емелин («Югра»)

Вероятность отставки: 20% (-)

В середине сентября мы оценивали вероятность отставки Игоря Захаркина в 90%. Специалист, занимавший в нашем рейтинге второе место, продержался чуть меньше двух недель и был отправлен в отставку. Анатолий Емелин, пришедший на его место, из пяти первых матчей выиграл четыре, но выдержать подобный темп не сумел. Ханты-мансийцы больше не выглядят так безнадёжно, как при Захаркине, но при этом опустились на последнее место в конференции. Могут ли в «Югре» второй раз за сезон сменить тренера? Случиться может всякое, но для этого должны быть веские причины. Пока всё идёт к тому, что Емелин доработает до конца чемпионата.

Пожарный на вызове. Вытянет ли Емелин «Югру» из пике? «Югра» — едва ли не главный претендент на вылет из КХЛ. Исправит ли ситуацию Емелин?

9 (6). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

Вероятность отставки: 30% (-20%)

Когда в свет выходил наш прошлый рейтинг тренеров, «Трактор» откровенно пробуксовывал и находился вне кубковой восьмёрки. Дела у челябинцев наладились не сразу, а только с конца сентября. Игра чёрно-белых до сих пор вызывает вопросы, её с трудом можно назвать зрелищной. Зато характера подопечными Анвара Гатиятулина не занимать: большинство побед они по-настоящему выгрызают, а если проигрывают, то в основном лидерам. Велика в этом заслуга главного тренера. Критический период, когда Гатиятулин мог последовать в отставку вслед за Виталием Ячменёвым, остались позади.

8 (4). Андрей Мартемьянов («Амур»)

Вероятность отставки: 30% (-40%)

Перед стартом сезона главный тренер «Амура» был первым на Востоке в очереди на отставку. Не особо повлиял на его шансы сохранить должность и удачный старт хабаровчан. На тот момент казалось, что это не более чем временный всплеск. Тем более, что последняя версия рейтинга отставок вышла в разгар девятиматчевой (!) серии поражений хабаровского клуба. Любого другого тренера за такое пике освободили бы от работы, но Мартемьянов чудом устоял. Теперь «Амур», обыгрывая один топ-клуб за другим, претендует на плей-офф всерьёз, а не номинально.

7 (8). Андрей Скабелка («Авангард»)

Вероятность отставки: 40% (-)

Полтора месяца назад белорусский специалист занимал восьмую строчку в рейтинге отставок. Тогда достаточно высокая позиция объяснялась тем, что вокруг «Авангарда» было немало слухов о конфликтах и недовольстве со стороны игроков. Тогда как по игре к Андрею Скабелке претензий быть не могло. В начале ноября в омском клубе, кажется, всё спокойно, а вот результаты удручают: четыре поражения в последних четырёх матчах. «Ястребы» ещё идут в группе лидеров, занимая четвёртое место, но соперники уже подпирают. Скабелка вправе сетовать на эпидемию травм, которая выкосила две тройки нападения, но зная порядки в омском хоккее, на это большие боссы могут не посмотреть. Там, где увольняли тренеров перед решающим матчем серии плей-офф и в разгар предсезонного турнира, даже трёхлетний контракт не является гарантией.

Скабелка выведет «Авангард» в финал. Но не в этом сезоне? Болельщикам и руководству омичей нужно запастись терпение. И поражение в Риге тут ни при чём.

6 (-). Фредрик Стиллмэн («Адмирал»)

Вероятность отставки: 45% (-)

Работы лишился не только второй номер нашего последнего рейтинга, но и третий – Александр Андриевский. 10 октября белорусский специалист покинул свой пост, а и.о. главного тренера «Адмирала» стал один из его помощников. Чуть меньше месяца дальневосточниками руководит Фредрик Стиллман. Мы сомневались, включать ли в принципе его в рейтинг, ведь в любой момент руководство «моряков» может найти нового главного, вернув шведа на должность помощника. И это не будет отставкой в классическом понимании. Так или иначе, олимпийский чемпион 1994 года имеет высокие шансы избавиться от приставки и.о. При нём наконец-то заиграли легионеры, а «Адмирал» одержал больше побед, чем поражений.

Такие разные отставки. К чему приводили увольнения тренеров в КХЛ Одни становились чемпионами, другие теряли фирменный стиль, а третьи просто смешили людей.

5 (11). Майк Кинэн («Куньлунь»)

Вероятность отставки: 50% (+35%)

В любой другой ситуации тренер, проигравший 10 из 12 последних матчей, располагался бы на первом-втором месте в рейтинге отставок. «Куньлунь» находится в крутом пике. Команда с составом минимум на топ-4 Востока уже выпала из зоны плей-офф. Однако за Майка Кинэна играет его имя. Китайское руководство «Куньлуня» очаровано регалиями канадского тренера и не спешит делать резкие движения. Более того, его полномочия по ходу сезона расширились: отныне Железный Майк отвечает не только за игру команды, но и за селекцию. Есть мнение, что именно совмещение постов главного тренера и генерального менеджера привело к неудовлетворительным результатам.

4 (1). Артис Аболс («Лада»)

Вероятность отставки: 55% (-40%)

Как и в случае с Мартемьяновым, перспективы Аболса мы оценивали в разгар серии поражений. «Лада» проигрывала всем и вся без особого просвета, а руководство Самарской области давало латвийскому специалисту несколько матчей на исправление ситуации. Выиграть на заказ у Аболса тогда не получилось, но волжане практически в каждом матче смотрелись достойно. Вскоре пришли и победы, в том числе – крупные над «Слованом» и «Югрой». Артис заручился доверием руководство и увёл команду из Тольятти с последнего места в конференции. При том кадровом дефиците, что есть у «Лады», это, пожалуй, предел мечтаний.

3 (7). Павел Зубов («Сибирь»)

Вероятность отставки: 60% (+10%)

Выйди этот материал в свет на пару недель раньше, главный тренер «Сибири» возглавлял бы список претендентов на отставку. Новосибирцы на своём льду проигрывали конкурентам, а над Павлом Зубовым навис дамоклов меч. Ему уже стали подбирать потенциальную замену, но тут «Сибирь» выдала удачную гостевую серию, а вслед за ней и домашнюю победу над «Йокеритом». Разгром на юбилей, конечно, не красит ни игроков, ни главного тренера, но надо понимать, кто приехал в Новосибирск на 55-летие. Позиции Зубова за последние полтора месяца серьёзно пошатнулись, но эпицентр бури он, кажется, уже прошёл.

Зубная боль. Почему «Сибири» пора менять тренера Иначе может быть поздно.

2 (10). Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»)

Вероятность отставки: 70% (+55%)

По итогам первого месяца чемпионата позиции финского наставника «Салавата Юлаева» были достаточно крепки. Уфимцы пусть и проигрывали, порой даже неожиданно, но все неудачи можно было оправдать притиркой между игроками и новым главным тренером. В конце концов, разница между системами Захаркина и Вестерлунда слишком велика, чтобы требовать результат здесь и сейчас. Однако прошло время, а положительных изменений на горизонте по-прежнему не видно. «Салават» продолжает оступаться на аутсайдерах, а трясёт команду порой даже сильнее, чем на старте. В начале октября Вестерлунд уже был близок к отставке, но тогда его спасли вовремя одержанные победы над «Сибирью» и минским «Динамо». Теперь, после неудачного выезда на Дальний Восток, об увольнении Эркки заговорили как о чём-то близком и вполне реальном. Первый тренер-иностранец в истории «Салавата» так и не смог разрушить коммуникативную стену.

«Цулыгин подставил Вестерлунда!». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов объясняет, почему помощник-переводчик может лишить Вестерлунда работы в «Салавате».

1 (-). Виктор Козлов («Металлург» Мг)

Вероятность отставки: 90% (-)

Собственно, увольнять только-только принявшего команду Виктора Козлова не за что. Первый матч под его руководством «Магнитка» выиграла. Экс-помощник Ильи Воробьёва, а ныне и.о. главного тренера «сталеваров» наверняка продолжит работу в клубе при любых раскладах. Вопрос лишь в том, на какой должности. Если Стиллман, находящийся в схожей ситуации, обладает большим опытом, то Козлов совсем недавно закончил карьеру игрока. Делать на него ставку слишком рискованно. Да и «Магнитка», даже в столь непростые времена, команда более амбициозная, чем «Адмирал». Уральцам нужен тренер с именем, тот, кого бы неукоснительно слушались многочисленные ветераны. Будет ли это Алексей Кудашов, Андрей Разин или иностранный специалист, покажет время.