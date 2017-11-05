Самые красивые игроки Лиги женского хоккея

28 октября стартовал третий сезон Лиги женского хоккея среди любителей. За звание лучших будут бороться 29 команд в двух дивизионах. 21 выступит в «Амазонках» и 8 —в «Олимпийских надеждах», где сыграют девушки не старше 18 лет. Всего в турнире примут участие более 500 хоккеисток. Представляем самых очаровательных девушек ЛЖХ.

Защитник Дарья Соколова, «Форвард», г. Казань

Прекрасная Дарья — бронзовый призёр фестиваля НХЛ 2016 в составе «Форварда», бронзовый призёр Республики Татарстан по самообороне без оружия (2009) и чемпионка Республики Татарстан по дзюдо (2008).

Нападающий Анна Тарабарина, «Гризли» 1, г. Новосибирск

Анна — серебряный и бронзовый призёр ЛЖХ. Помимо хоккея девушка занимается шахматами и имеет первый разряд в этом виде спорта.

Защитник Галина Макарова, «Штурм», г. Псков

Помимо хоккея Галина занимается танцами на пилоне, спортивной гимнастикой и конным спортом, а также является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.

Нападающий Екатерина Пляплина, «Штурм», г. Псков

Екатерина успешно совмещает спорт и работу. Девушка строит карьеру в сфере PR и рекламы.

Защитник Дарья Мелехина, «Гроза», г. Санкт-Петербург

Дарья — серебряный призёр финала ЛЖХ сезона-2016/17, серебряный призёр Кубка Победы в Москве. Также является судьёй ЖХЛ.

Защитник Александра Стрельникова, «Гризли», г. Новосибирск

В копилке у Александры много трофеев — девушка является чемпионкой регионов Урал-Сибирь и Дальнего Востока в сезоне-2015/16, серебряным призёром «Финала четырёх» 2016 года и чемпионкой региона Сибирь в 2017 году.

Вратарь Юлия Филиппова, «Малахит», г. Екатеринбург

Юлия является призёром первого и второго туров среди женских любительских команд дивизиона «Амазонки» прошлого сезона, финалистом 2016 года среди любительских команд. А также девушка — кандидат в мастера спорта по паурэрлифтингу.

Защитник Полина Андрюшина, «Малахит», г. Екатеринбург

Полина — профессиональный тренер по фитнесу, а также и успешная хоккеистка. Девушка завоевала серебряные награды на первенстве России среди молодёжных женских команд и взяла серебро на зимней Спартакиаде сезона-2014/15 в составе команды «Волчицы».

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Нападающий Яна Соловьёва, «Град-2», г. Москва

Яна успешно совмещает несколько видов спорта. Девушка является кандидатом в мастера спорта по футболу, занимается бодибилдинге и фитнесом в категории фитнес-бикини, а ещё играет в хоккей.

Защитник Евгения Вавилова, «Гроза-1», г. Санкт-Петербург

Евгения играет в хоккей, работает в сфере PR и рекламы, а ещё помогает бездомным животным.

Защитник Екатерина Зайцева, «Малахит», г. Екатеринбург

В прошлом сезоне Екатерина вместе со своей командой стала победителем чемпионата Тюменской любительской хоккейной лиги. Наверняка в этом году девушка захочет повторить успех.

Нападающий Марина Штефан, «Град-2», г. Москва

Марина увлекается фитнесом, посещает хоккейные тренировки как с женскими, так и с мужскими командами.

Нападающий Виктория Скорикова, «Малахит», г. Екатеринбург

Девушка является кандидатом в мастера спорта по хоккею. Принимала участие в чемпионате России по хоккею в составе команды «Тюменские лисицы» в сезоне-2012/13 и 2013/14.

Нападающий Анастасия Каменева, «Град-1», г. Москва

Можно с уверенностью сказать, что Анастасия не вылезает с катка. Помимо игры в хоккей является специалистом спортивного отдела ВТБ Ледового дворца.