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Текст: «Чемпионат»

Самые красивые игроки Лиги женского хоккея

Предлагаем вашему вниманию подборку самых эффектных представительниц Лиги женского хоккея.
Хоккей

28 октября стартовал третий сезон Лиги женского хоккея среди любителей. За звание лучших будут бороться 29 команд в двух дивизионах. 21 выступит в «Амазонках» и 8 —в «Олимпийских надеждах», где сыграют девушки не старше 18 лет. Всего в турнире примут участие более 500 хоккеисток. Представляем самых очаровательных девушек ЛЖХ.

Защитник Дарья Соколова, «Форвард», г. Казань
Прекрасная Дарья — бронзовый призёр фестиваля НХЛ 2016 в составе «Форварда», бронзовый призёр Республики Татарстан по самообороне без оружия (2009) и чемпионка Республики Татарстан по дзюдо (2008).

Фото: instagram.com/sokolova47_official

Нападающий Анна Тарабарина, «Гризли» 1, г. Новосибирск
Анна — серебряный и бронзовый призёр ЛЖХ. Помимо хоккея девушка занимается шахматами и имеет первый разряд в этом виде спорта.

Защитник Галина Макарова, «Штурм», г. Псков
Помимо хоккея Галина занимается танцами на пилоне, спортивной гимнастикой и конным спортом, а также является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.

Фото: vk.com/id1513579

Нападающий Екатерина Пляплина, «Штурм», г. Псков
Екатерина успешно совмещает спорт и работу. Девушка строит карьеру в сфере PR и рекламы.

Защитник Дарья Мелехина, «Гроза», г. Санкт-Петербург
Дарья — серебряный призёр финала ЛЖХ сезона-2016/17, серебряный призёр Кубка Победы в Москве. Также является судьёй ЖХЛ.

Фото: vk.com/wildblond

Защитник Александра Стрельникова, «Гризли», г. Новосибирск
В копилке у Александры много трофеев — девушка является чемпионкой регионов Урал-Сибирь и Дальнего Востока в сезоне-2015/16, серебряным призёром «Финала четырёх» 2016 года и чемпионкой региона Сибирь в 2017 году.

Вратарь Юлия Филиппова, «Малахит», г. Екатеринбург
Юлия является призёром первого и второго туров среди женских любительских команд дивизиона «Амазонки» прошлого сезона, финалистом 2016 года среди любительских команд. А также девушка — кандидат в мастера спорта по паурэрлифтингу.

Защитник Полина Андрюшина, «Малахит», г. Екатеринбург
Полина — профессиональный тренер по фитнесу, а также и успешная хоккеистка. Девушка завоевала серебряные награды на первенстве России среди молодёжных женских команд и взяла серебро на зимней Спартакиаде сезона-2014/15 в составе команды «Волчицы».
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Нападающий Яна Соловьёва, «Град-2», г. Москва
Яна успешно совмещает несколько видов спорта. Девушка является кандидатом в мастера спорта по футболу, занимается бодибилдинге и фитнесом в категории фитнес-бикини, а ещё играет в хоккей.

Защитник Евгения Вавилова, «Гроза-1», г. Санкт-Петербург
Евгения играет в хоккей, работает в сфере PR и рекламы, а ещё помогает бездомным животным.

Защитник Екатерина Зайцева, «Малахит», г. Екатеринбург
В прошлом сезоне Екатерина вместе со своей командой стала победителем чемпионата Тюменской любительской хоккейной лиги. Наверняка в этом году девушка захочет повторить успех.

Фото: vk.com/e.zaitseva89

Нападающий Марина Штефан, «Град-2», г. Москва
Марина увлекается фитнесом, посещает хоккейные тренировки как с женскими, так и с мужскими командами.

Нападающий Виктория Скорикова, «Малахит», г. Екатеринбург
Девушка является кандидатом в мастера спорта по хоккею. Принимала участие в чемпионате России по хоккею в составе команды «Тюменские лисицы» в сезоне-2012/13 и 2013/14.

Нападающий Анастасия Каменева, «Град-1», г. Москва
Можно с уверенностью сказать, что Анастасия не вылезает с катка. Помимо игры в хоккей является специалистом спортивного отдела ВТБ Ледового дворца.

Фото: instagram.com/nastyakameneva56
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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