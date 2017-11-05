Итоги дня: как забить ЦСКА 4 гола за 15 минут и стать первым на Востоке

«Барыс» вышел в лидеры Востока

Дружины Евгения Корешкова и Игоря Никитина набрали хороший ход. Перед этим матчем у хозяев уже было три победы кряду, у «армейцев» — четыре. Одна из этих серий сегодня оборвалась.

Все задавались до стартовой сирены вопросом, смогут ли Найджел Доус и его партнёры по тройке показать тот же уровень, что и в предыдущих пяти встречах. На счету Доуса 10 очков в последних пяти играх, у Вея – семь. Это в сумме больше, чем у всей тройки Шумаков– Шалунов — Капризов (16 очков на троих). А ведь именно эта тройка стала ведущей в гостевом вояже.

Начали команды без разведки. Уже на пятой минуте Валерий Ничушкин и Кирилл Петров разорвали оборону астанинцев. Первый сделал отличную передачу в открытое пространство, откуда 27-й номер гостей неотразимо бросил в угол ворот Сергея Кудрявцева. «Барыс» активно действовал в чужой зоне, создал в стартовой двадцатиминутке несколько острых эпизодов у владений Ильи Сорокина, которые, однако, взятием не завершились. ЦСКА – соперник, готовый к темповой игре.

Во втором периоде всё перевернулось с ног на голову. За эти 20 минут снаряд четырежды побывал в воротах ЦСКА. Авторами шайб стали Талгат Жайлауов, Мартен Сен-Пьер и Линден Вей, который во втором периоде сделал дубль.

В заключительном отрезке «армейцы» активизировали силы и едва не совершили камбэк.



Усилиями Александра Попова и Михаила Пашнина гости в начале периода всего за полторы минуты сократили отставание до минимума. Но затем наступила засуха. Её прервал Линден Вей, оформивший хет-трик уже в пустые ворота. Была возможность отличиться у Кирилла Капризова, но реализовать буллит в концовке встречи он не смог.

Итог – 5:3, «армейцы» не сумели сдержать ударную тройку казахстанцев и прервали победную серию, а «Барыс» поднимается на первую строчку Восточной конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Слован» крупно уступил в Омске

Омичи и «Слован» явно недобирали в последних играх, в отличие от предыдущей пары. «Ястребы» впервые в сезоне проиграли четыре матча подряд, три из которых – в домашних стенах. Поэтому можно было предположить, что словаки попадут сегодня под горячие руки и клюшки – «Авангард» крайне мотивирован. А сами гости серьёзно сдали, если сравнивать с прошлым сезоном.

На деле получилось не всё так однозначно. В первом периоде хозяева уже с пятой минуты были вынуждены обороняться. На четыре минуты был удалён Андрей Стась. И только в конце первого периода «Авангард» полностью перенёс игру в зону «Слована» после удаления Симона Депре. Этот штраф дал пять минут численного преимущества хозяевам. Большинством сумел воспользоваться Евгений Медведев, открывший счёт в матче.

Во втором периоде «Слован» восстановил паритет. Ворота Олега Шилина поразил Ян Бухтеле. К сожалению для нейтрального зрителя, гости активно сопротивлялись только половину встречи. Начиная с 33-й минуты всё пошло по сценарию «ястребов». До конца игры они забросили ещё четыре раза, при этом не пропустив. Голевые атаки завершали Михаил Фисенко, Максим Минеев, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев, на счету которого дубль. Таким образом, «Авангард» прерывает свою затянувшуюся безвыигрышную серию, а «Слован» остаётся на предпоследнем месте Западной конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит» был сильнее «Югры»

Завершался игровой день в Ханты-Мансийске встречей местной «Югры» и «Йокерита», команд с разных полюсов таблицы. Хозяева, ни разу в своей истории не обыгрывавшие «джокеров», суммарно пропустили в играх с ЦСКА и «Слованом» девять шайб. Финны одолели на выезде «Авангард». Все предматчевые расклады были против югорчан.

«Йокерит» ожидания оправдал. Уже в первой половине стартового периода исход матча был фактически предрешён. Финны за несколько минут трижды огорчили Александра Шарыченкова. Дважды было использовано большинство, третья шайба – в равных составах. Свои имена в протокол внесли Брайан О'Нилл, Ээли Толванен и Маси Марьямяки.

Затем дело оставалось за малым. Финны уверенно играли по счёту, здорово обороняли свои владения. Больше заброшенных шайб зрители не увидели. Крупная гостевая победа позволила «джокерам» догнать ЦСКА по очкам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.