«Ак Барс» вернёт себе лидерство на Востоке. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Амур» — «Сочи»

Этот предпоследний игровой день в КХЛ перед паузой на Евротур будет коротким — сегодня сыграют всего три матча. И первый из них пройдёт в Хабаровске, где местный «Амур» примет хоккейный клуб «Сочи». Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают свою успешную домашнюю серию. Ей уже были обыграны «Салават» и «Ак Барс» (оба с одинаковым счётом 3:1), а в овертайме «тигры» перегрызли горло «волкам» из Нижнекамска. Перед встречей с другими представителями семейства кошачьих — сочинскими «леопардами» хозяева, наверняка, зададутся вопросом: «А зачем же нам останавливать охоту?». И они пойдут вперёд с первых же минут. К их козырям можно отнести отличную форму нападающих — в текущей домашней серии команда ни разу не уходила со льда без трёх шайб в воротах соперника.

Но и «Сочи» тоже не лыком шит. В предыдущем матче подопечными Сергея Зубова был обыгран «Куньлунь». Правда, в последнее время команда не может похвастаться стабильными результатами. Насторожить тренерский штаб и болельщиков клуба с берегов Чёрного моря должно то, как игроки сочинского коллектива едва не отдали практически выигранную встречу с китайскими соперниками, позволив им сравнять счёт после того, как сами вели 3:0. В этой игре сделаем ставку на «Амур». Команда Мартемьянова на сегодняшний день смотрится целостнее, а потому и победит.

Прогноз: победа «Амура» в основное время.

«Динамо» (Москва) — «Северсталь»

По-прежнему столичных динамовцев преследуют большие проблемы в плане количества заброшенных шайб. Всего два гола за последних четыре матча — это плохой, если даже не сказать, удручающий результат. Правда, в субботнем матче со «Спартаком» всё было далеко не безнадёжно — команда Владимира Воробьёва много раз была близка к тому, чтобы поразить ворота соперника, но до поры, до времени отлично играл вратарь Беспалов. «Нам сейчас надо гол забить. Какую-нибудь шайбу закопать, а дальше, может быть, пойдёт», — так высказался о проблемах с реализацией защитник бело-голубых Яков Рылов.

Получится ли «закопать» шайбу в игре с «Северсталью» — посмотрим. Матч со «Спартаком» показал, что в игре в атаке у «Динамо» наблюдается прогресс. Дело осталось за малым — нужно больше забивать.

У «Северстали» же таких проблем нет. Команда Гулявцева заканчивает выездную серию, которая складывается для неё крайне успешно. Шесть очков из Минска и Ярославля — это отличный результат. Думается, что в матче с «Динамо» будет равная борьба. Но выйдут победителями в ней бело-голубые — когда же их должно прорвать. Вполне возможно, что они оформят свою победу в овертайме или серии буллитов. Во всяком случае, последние три игры у них закончились за пределами основного времени.

Прогноз: победа «Динамо» за пределами дополнительного времени.

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«Ак Барс» — «Торпедо»

Чуть меньше месяца назад эти команды уже встречались между собой в Нижнем Новгороде, и тогда казанцы праздновали разгромную победу со счётом 5:0. Сейчас же им нужно возвращать лидерство в Восточной конференции, утраченное днём ранее, и можно не сомневаться, что они приложат для этого все усилия. В последних матчах замолчал лидер казанской атаки Владимир Ткачёв, и от него в этой игре.безусловно, ожидают голов.

Что касается торпедовцев, то те находятся сейчас в откровенной яме. В восьми последних играх они потерпели семь поражений. Но стоит отметить, что команда бьётся. Во-первых, три матча из семи она проиграла в серии буллитов, а во-вторых, в субботней игре со СКА коллектив ПетерисаСкудры имел прекрасный шанс увезти победу из Питера, если бы ему больше повезло в серии послематчевых бросков.

Так или иначе, в этом матче нас ждёт интересная и крайне напряжённая борьба. У подопечных ЗинэтулыБилялетдинова было несколько дней на отдых после дальневосточного выезда. Наверняка, это время было использовано с толком, так что, хозяева победят. И, как во встрече между московским «Динамо» и «Северсталью», наверняка, это случится в дополнительном времени.

Прогноз: победа «Ак Барса» за пределами основного времени.