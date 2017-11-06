В лиге не останется Воробьёвых? Рейтинг тренеров КХЛ. Запад

Продолжаем публиковать рейтинг тренеров, называя вероятность увольнения каждого из наставников. На очереди Западная конференция, в скобках указываем место тренера в предыдущей версии выпуска.

Временщик Козлов и Вестерлунд на волоске. Рейтинг тренеров в КХЛ. Восток Под финном из Уфы шатается кресло.

13 (13). Олег Знарок (СКА)

Вероятность отставки: 1% (-)



Олег Знарок – пожалуй, единственный тренер в КХЛ, который может быть уверен, что его не уволят ни при каких обстоятельствах. СКА с большим отрывом возглавляет сводную турнирную таблицу лиги, играет с большим запасом уверенности в своих силах. В октябре питерцы установили рекорд чемпионатов страны по победам подряд, следом пало достижение по матчам с набранными очками, и лишь после этого СКА позволил себе проиграть в основное время. Кроме того, миссия Знарка не ограничивается только подготовкой действующих чемпионов к защите своего титула – Олег Валерьевич отвечает ещё и национальную сборную, которой через три месяца предстоит участие в Олимпиаде. При таких обстоятельствах никому и в голову не придёт увольнять наставника по ходу сезона, тем более, что для этого абсолютно нет повода.

12 (12). Юкка Ялонен («Йокерит»)

Вероятность отставки: 5% (-5%)



Юкка Ялонен продолжает успешно работать в «Йокерите», хотя после прошлого сезона казалось, что тренер не будет соответствовать амбициям и составу команды. Но при Ялонене «шуты» выдали 15-матчевую серию побед, которую смог прервать только СКА, финский клуб пропускает меньше всех в лиге, да и вообще «Йокерит» — главный теневой фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. В команде прекрасно отлажен баланс между атакой и обороной, что является главным показателем успешной работы тренера. Даже если у «Йокерита» внезапно всё разладится, то увольнять Ялонена не имеет никакого смысла. Тренер и сам покинет клуб после этого сезона ради работы в сборной Финляндии, о чём стало известно ещё в начале октября.

11 (9). Игорь Никитин (ЦСКА)

Вероятность отставки: 5% (-15%)



Игорь Никитин освоился в роли главного тренера ЦСКА, и в начале ноября уже можно говорить о том, что специалист справляется с возложенными на него обязанностями и оказываемым давлением. Никитин разобрался со своим многочисленным составом, нашёл применение каждому игроку, а лишним оказался только Антон Бурдасов, обменянный в «Салават». ЦСКА уверенно идёт по дистанции, показывает мощный хоккей, лишь иногда допуская осечки. Правда, в октябре Никитин не сдал второй важнейший зачёт в этом сезоне: московские «армейцы» снова проиграли СКА, на этот раз на домашнем льду. Впрочем, главный экзамен для Игоря Валерьевича, скорее всего, состоится в финале Запада, а до этого момента трогать тренера никто в ЦСКА не собирается.

Главный экзамен для Никитина, скорее всего, состоится в финале Запада, а до этого момента трогать тренера никто в ЦСКА не собирается.

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Западная конференция Не нервничать может разве что Олег Знарок.

10 (3). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

Вероятность отставки: 10% (-50%)



Прямо сейчас «Спартак» — самый «горячий» клуб КХЛ, и это непосредственная заслуга главного тренера. Доподлинно неизвестно, что делал со своей командой Вадим Епанчинцев во время пятидневной паузы, которая волею календаря выдалась у красно-белых в середине октября, но после этого перерыва «Спартак» одержал 7 побед в 8 матчах, выиграл принципиальное дерби у «Динамо» и впервые в сезоне оставил без набранных очков СКА. В результате такого рывка «Спартак» после невзрачного старта чемпионата выбрался из подвалов Западной конференции, а по потерянным очкам уже находится в зоне плей-офф. Епанчинцев проделывает отличную работу, быстро учится на собственных ошибках и не даёт руководству красно-белых ни единого повода для увольнения.

9 (4). Александр Гулявцев («Северсталь»)

Вероятность отставки: 15% (-35%)



В начале сезона перед Александром Гулявцевым ставились конкретные условия, и мы, составляя первый вариант рейтинга, совсем не верили в специалиста. Дело в том, что к 1 ноября «Северсталь» должна была находиться в зоне плей-офф, в противном случае Гулявцева попросили бы на выход. Александр Вячеславович блестяще ответил скептикам и к началу месяца «Северсталь» перевыполняет план, занимая шестую строчку в конференции. Команда у Гулявцева управляемая, тренерская, которая в каждой игре бьётся за своего наставника и его идеи, не обращая внимания на статус соперника. Нет сомнения, что Гулявцеву дадут доработать до конца этот сезон, в котором череповчане могут навести шорох в плей-офф.

Нет сомнения, что Гулявцеву дадут доработать до конца этот сезон, в котором «Северсталь» может навести шорох в плей-офф.

8 (-). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

Вероятность отставки: 20% (-)



Дмитрий Квартальнов и «Локомотив» продолжают привыкать друг к другу, и получается это пока с переменным успехом. Тренер, возглавивший «железнодорожников» в начале октября, сумел вывести ярославцев из серии поражений, наладил игру в атаке, стали оживать Брэндон Козун, Павел Красковский и другие, заскучавшие при Алексее Кудашове, хоккеисты. Но «Локомотив» пока находится в поиске своей игры, и вслед за яркими победами, ярославцы терпят странные поражения, не забивая ни одной шайбы в домашних матчах с «Северсталью» и рижским «Динамо». Впрочем, риск увольнения для Квартальнова минимален: в таком серьёзном клубе как «Локомотив» ни за что не пойдут на вторую за сезон смену тренера, прекрасно понимая, что Квартальнову нужно время для стабилизации игры, а команде – для притирки к новому наставнику.

7 (-). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

Вероятность отставки: 30% (-)



В прошлый раз мы называли наиболее вероятной отставку Сандиса Озолиньша из рижского «Динамо», и это событие не заставило себя долго ждать. Место легендарного в прошлом защитника занял Гиртс Анкипанс, который стал совмещать должности генерального менеджера и главного тренера команды. При новом тренере рижанам не удалось выправить турнирное положение – слишком много было потеряно на старте сезона, но игра «Динамо», определённо, стала смотреться целостнее, системнее, да и просто симпатичнее. Для начала Анкипанс наладил работу в обороне, затем «Динамо» стало набирать очки, побеждать за пределами основного времени, а недавняя встреча с «Локомотивом» в Ярославле увенчалась для рижан долгожданной «чистой» победой. Работа Анкипанса видна, и менять тренера «Динамо» нет никакого смысла. Да и сам Гиртс, будучи генеральным менеджером, вряд ли будет искать замену сам себе.

6 (5). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

Вероятность отставки: 40% (-10%)



Сочинская команда держится в зоне плей-офф, чередуя победы и поражения, и вряд ли от команды Сергея Зубова стоит требовать чего-то большего. Наставнику удалось выстроить крепкий коллектив, «леопарды» укрепили оборону и больше не допускают разгромных поражений, как было в начале сезона. Кроме того, ХК «Сочи» довольно успешно противостоит лидерам нашего хоккея: в октябре на счету южан победы над СКА и «Металлургом». Если так пойдёт и дальше, то сочинцы без проблем решат задачу выхода в плей-офф, а значит, Сергей Зубов будет чувствовать себя в безопасности.

5 (-). Эдуард Занковец («Слован»)

Вероятность отставки: 50% (-)



«Слован» проводит ужасный сезон, результаты команды на старте чемпионата стоили рабочего места Милошу Ржиге, но и сменивший его Эдуард Занковец за месяц работы не добился какого-либо значимого прогресса. Братиславцы всё также устраивают проходной двор в обороне, а заброшенные шайбы даются команде с трудом, да и то в основном на домашней площадке. Никакой работы по исправлению ситуации, как в случае с тем же Анкипансом в рижском «Динамо», с приходом Занковца не наблюдается, но белорусский специалист вряд ли стоит на грани увольнения. Всё дело в том, что проблемы «Слована» куда серьёзнее, чем обычный игровой кризис, в клубе тяжёлая ситуация с финансированием, и в Братиславе скорее думают о том, как доиграть сезон, нежели о выходе команды в плей-офф. Вполне возможно, что в следующем чемпионате КХЛ «Слована» не будет, а значит делать лишние движения, увольняя второго за сезон тренера, руководство «орлов» вряд ли намерено.

4 (11). Петерис Скудра («Торпедо»)

Вероятность отставки: 60 % (+45%)



Латвийский специалист работает в Нижнем Новгороде пятый сезон, и сейчас у Скудры в «Торпедо» наступили действительно тяжёлые времена. Нижегородцы проиграли 7 из последних 8 матчей, а единственная победа была добыта над таким же проблемным московским «Динамо» в серии буллитов. Не добавляют радости и новости об урезании финансирования команды, поток которых был неизбежен после досрочной отставки с поста губернатора Нижегородской области мецената «Торпедо» Валерия Шанцева. Но главная причина неудач команды, похоже, не в этом.



Петерис Скудра, видимо, упёрся в потолок своих возможностей, или, может быть, засиделся в Нижнем Новгороде, а болельщикам «Торпедо» уже давно мало просто стабильного места в плей-офф. Сейчас Скудре припоминают всё: и то, что тренер, постоянно имея неплохой подбор игроков, лишь раз за пять лет преодолел первый раунд игр на вылет, и постоянную чехарду с составом, когда через команду за сезон проходит огромное количество хоккеистов. В этом чемпионате у «Торпедо» новая напасть: команда испытывает огромные проблемы с реализацией моментов, и Скудра из матча в матч ничего не может с этим поделать. Очевидно, мотивационные способности Петериса со временем притупились в «Торпедо», и сейчас тренер как никогда близок к отставке.

Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад Кого первым отправят в отставку: Дуайера или Озолиньша?

3 (2). Горди Дуайер («Динамо» Минск)

Вероятность отставки: 60% (-)



Уже прошла половина регулярного чемпионата, но до сих пор непонятно, в какой хоккей при Горди Дуайере играет минское «Динамо», и в каком направлении движется клуб. Имея неплохой подбор иностранных игроков, тренер не может использовать их в качестве главного козыря, как Евгений Корешков в «Барысе», а среди молодых белорусов изредка выстреливает только Егор Шарангович. Команда периодически одерживает яркие домашние победы, но назвать их тренерскими язык не поворачивается. Порой складывается ощущение, что Дуайер просто наблюдает со скамейки за игрой, а его команда плывёт по течению. «Динамо» находится не так далеко от зоны плей-офф, и удачная серия матчей может изменить положение минчан, но способность Дуайера настроить команду на такой рывок, остаётся под большим вопросом.

2 (7) Валерий Белов («Витязь»)

Вероятность отставки: 70% (+30%)



«Витязь» с самого начала сезона стал испытывать проблемы, и Валерию Белову до сих пор не удаётся их решить. Команда находится за границей зоны плей-офф, проигрывает сериями, словом, напоминает «Витязь» образца прошлых лет. Вот только после прошлого сезона от Белова и его команды требуют гораздо большего. Конечно, у Валерия Геннадиевича существенно изменился состав, заменить ушедших лидеров практически не удалось. Но если за полсезона тренер не может решить такую проблему, то вопросы появляются и к нему. Пока руководство «Витязя» терпит, но если и после паузы игра команды не изменится, в отношении Белова могут быть сделаны выводы.

Воробьёв потерял нити управления командой, и сейчас говорит о том, что главное для «Динамо» не остаться без плей-офф.

1 (8). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва)

Вероятность отставки: 80% (+50%)

Московское «Динамо» начало сезон очень уверенно, некоторое время шло в группе лидеров и казалось, что Владимир Воробьёв проводит грамотную работу в команде, которая летом едва не прекратила существование. Это отразилось и на предыдущей версии рейтинга, в которой наставник бело-голубых был в безопасности, а мы отмечали, что тренер-дебютант прекрасно справляется с новой для себя должностью. «Динамо» действительно выступало неплохо, но после сибирского выезда, с которого москвичи привези 12 максимально возможных очков, команду будто бы подменили. Бело-голубые угодили в крутое пике, в следующих 14 матчах одержали лишь одну победу в основное время и скатились к границе зоны плей-офф. Воробьёв потерял нити управления командой, и сейчас говорит о том, что главное для «Динамо» не остаться без плей-офф. Тренер не хочет терять лицо, но с такими результатами бело-голубым нечего делать в играх на вылет.



В защиту Воробьёва стоит отметить, что ему приходится работать в сложных условиях, когда команда формировалась по остаточному принципу, а усиление по ходу сезона не проводится. Добавим к этому тот факт, что тренер впервые примерил роль главного тренера и в первый год работы ему никуда не уйти от ошибок. Но всё это будет неважно, если команда и дальше продолжит спуск по турнирной таблице. Нужен будет виноватый, и нет сомнений, что в московском клубе таковым сразу сделают главного тренера.

