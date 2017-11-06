Обменяет ли «Сибирь» Салака? Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Кто пытается заполучить Филатова, какой тренер вернётся в КХЛ и сколько потеряет в деньгах Шипачёв.

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов рассказывают об очередных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ.

У «Локомотива» нет денег на Салака

Всё активнее ведутся разговоры о возможном обмене Александра Салака. Чешский вратарь в последнее время потерял место в основном составе «Сибири», что породило череду слухов. Якобы его вот-вот обменяют, а фаворитами в борьбе за чеха являются «Салават Юлаев» и «Локомотив». По нашей информации, уфимский клуб если и рассматривает Салака, то только с прицелом на следующий сезон. В заключении нового контракта с Александром заинтересованы и в «Сибири». Что касается ярославского варианта, то «Локомотив» жёстко ограничен в деньгах и не может позволить себе вратаря с контрактом на 90 млн рублей. По этой же причине застопорились переговоры с Андреем Локтионовым. «Железнодорожники» серьёзно потратились летом на переподписание контрактов с лидерами и не располагают свободными средствами.

Вадим Шипачёв, чьё возвращение в СКА ожидается в ближайшее время, серьёзно потеряет в зарплате по сравнению с той, которую ему предлагали до отъезда из КХЛ в НХЛ.

Шипачёв потеряет в зарплате в пять-шесть раз

30-летний форвард Вадим Шипачёв, чьё возвращение в СКА ожидается в ближайшее время, серьёзно потеряет в зарплате по сравнению с той, которую ему предлагали до отъезда из КХЛ в НХЛ. Теперь Вадим заработает в пять-шесть раз меньше. Решение же по подписанию контракта с Шипачёвым будет приниматься лично Олегом Знарком.

Итоги дня КХЛ: Goodbye, Las Vegas. Шипачёв летит в Питер Вадим Шипачёв возвращается в Санкт-Петербург, а “Авангард” потерпел четвёртое поражение подряд.

«Авангард» — запасной аэродром для Шипачёва

Добро на возвращение Шипачёва в СКА дал лично Геннадий Тимченко, который высоко оценил готовность нападающего вернуть «Вегасу» подписной бонус в $2 млн. Однако точка в этой истории ещё не поставлена. Если переход в клуб из Санкт-Петербурга сорвётся, несостоявшийся энхаэловец может высадиться на берегу Иртыша. «Авангард», остро нуждающийся в центральных нападающих, является для Шипачёва запасным аэропортом.

Куда отправятся Бабенко и Зернов?

Большой спрос в КХЛ на форвардов «Лады» 20-летнего Егора Бабенко и 21-летнего Дениса Зернова. Среди главных претендентов на талантливых нападающих значатся «Трактор», «Магнитка» и «Салават Юлаев». Так как «Лада» почти наверняка начнёт следующий сезон в ВХЛ, шанс на то, что Бабенко и Зернов останутся в Тольятти минимален. Задача тольяттинцев – получить максимум дивидендов от сделки.

Шипачёв близок к разрыву контракта. Инсайды от Панышева и Ерыкалова Перейдёт ли Ожиганов в «Торонто» и с кем может расстаться «Салават Юлаев».

Эверберг близок к уходу из «Авангарда»

На днях «Авангард» поместил в список отказов Эрика Густафссона. В ближайшее время омский клуб может расстаться с ещё одним шведским легионером. 25-летний шведский нападающий Деннис Эверберг не в полной мере устраивает тренерский штаб «Авангарда» во главе с Андреем Скабелкой. Разговоры о том, что Эверберг сменит команду, идут всё активнее. Усилить атакующую линию шведским нападающим не прочь «Трактор» и московское «Динамо». Бело-голубые проявляют особую настойчивость, так как форварды команды Владимира Воробьёва забивают мало.

Филатова намеревается вернуть «Салават Юлаев», в котором Никита уже выступал в сезонах-2012/13 и 2013/14.

Филатова ждут в Уфе

«Салават Юлаев» предпринимает очередные попытки заполучить у «Лады» нападающего Никиту Филатова. 27-летний форвард по-новому раскрылся в Тольятти, стал одним из лидеров коллектива Артиса Аболса. Мешают только участившиеся травмы. Филатова намеревается вернуть «Салават Юлаев», в котором Никита уже выступал в сезонах-2012/13 и 2013/14. На тот момент у игрока были серьёзные проблемы с дисциплиной, но теперь он пересмотрел своё отношение к делу.

Разин вернётся в КХЛ

Вот-вот может состояться возвращение в КХЛ одного из самых ярких российских специалистов новой волны. Андрей Разин с большой долей вероятности возглавит один из топ-клубов лиги. Экс-тренер «Автомобилиста» и «Югры» пересмотрел свои взгляды на работу и готовится вернуться к активной деятельности. Среди команд, которые могут быть заинтересованы в Разине, называются «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», который совсем недавно уволил Илью Воробьёва. Напомним, что в качестве игрока Разин выступал за «Магнитку» и является одной из легенд клуба.

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Яковлев может вернуться «Адмирал»

21-летний нападающий московского «Динамо» Егор Яковлев в ближайшее время может покинуть состав бело-голубых и перебраться на Дальний Восток. Яковлева сватают в «Адмирал», переход может быть официально оформлен во время предстоящей паузы в КХЛ на Евротур. Форвард уже выступал за «моряков» на протяжении двух последних сезонов.