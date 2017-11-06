Армянский акцент и СКА как базовый клуб. Кого Брагин везёт на суперсерию?

В ночь с понедельника на вторник мск молодёжная сборная России проведёт свой первый матч в суперсерии с канадцами. Мы собрали для вас всё, что нужно знать о традиционном турнире, который является генеральной репетицией перед молодёжным чемпионом мира.

Рискнёт ли Брагин взять Свечникова? Прообраз «молодёжки»-2018 Не успела сборная России выиграть бронзу МЧМ-2017, как мы прикидываем состав, с которым Валерий Брагин через год отправится в Баффало.

Когда играем?



07.11.2017 04:00 Канада WHL — Россия U20

08.11.2017 04:00 Россия U20 — Канада WHL

10.11.2017 03:00 Канада OHL — Россия U20

14.11.2017 03:00 Россия U20 — Канада OHL

15.11.2017 03:00 Канада QMJHL — Россия U20

17.11.2017 03:00 Россия U20 — Канада QMJHL

Где играем?

Суперсерия российских и канадских «молодёжек» — это, на самом деле, турне нашей команды по городам и весям. Соперников всегда три, а матчей и городов – шесть. Вот уже четвёртую серию сборная России начинает своё путешествие с матчей против сборной WHL. И если год назад подопечные Брагина заглядывали в такой большой и поистине хоккейный город как Эдмонтон, то теперь им предстоит колесить по провинции Саскачеван. Мус-Джо и Суифт-Каррент – две первые точки на карте суперсерии. Отметим, что в Суифт-Карренте выступает наш защитник Артём Минулин. Тёплое приветствие ему обеспечено. Чувствовать себя как дома будет и Дмитрий Соколов, когда на четвёртый матч серии приедет в не чужой для себя Садбери, чтобы сразиться со сборной лиги Онтарио. Перед этим наша «молодёжка» заглянет в Оуэн-Саунд. Завершится же поездка двумя играми в Квебеке: сначала наших парней ждёт визит в Шарлоттаун (впервые принимает суперсерию), а затем в Монктон.

Кто в воротах?

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Михаил Бердин («Су-Фолс»)



На бумаге первый номер сборной не только на суперсерии, но и на чемпионате мира – Владислав Сухачёв. У него хотя бы есть небольшой международный опыт – один матч против Латвии на прошлом МЧМ. В этом сезоне Сухачёв регулярно играет за «Челмет», но о том, чтобы выйти в официальном матче в форме «Трактора», может только мечтать. А вот его конкурент за место в составе сборной Алексей Мельничук, как ни странно, в КХЛ уже дебютировал. И это в СКА, где два топ-вратаря! Когда Микко Коскинен не поехал на выезд, а «армейцы» громили в Ханты-Мансийске «Югру», молодому голкиперу дали почти восемь минут взрослого хоккея. В основном же коренной петербуржец выступает в Высшей лиге за «СКА-Нева».



Давно у сборной России не было вратаря из-за океана. Если быть совсем точным – с 2012 года, когда в преддверии МЧМ в Калгари принял участие в суперсерии Андрей Макаров. Преемником вратаря «Нефтехимика» стал Михаил Бердин. Вратарь, который мог бы сейчас выступать за «Северсталь», на хорошем счету в американской USHL. Там же демонстрирует неплохую статистику Максим Жуков, о возможном приглашении которого обмолвился Брагин. Однако ярославец на год младше других голкиперов в сборной. К его кандидатуре вернутся через год.

Кто в обороне?

Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Александр Алексеев («Ред-Дир»).



Даже если бы Григорий Дронов не получил тяжёлую травму, из-за которой рискует пропустить МЧМ, защитник «Магнитки» вряд ли бы поехал на суперсерию. Дронов не нуждается в лишней проверке. А вот среди тех, кто всё же отправится в Канаду, стоит выделить Егора Зайцева. Динамовец регулярно играет в КХЛ, показывает довольно зрелый хоккей, и нет ничего удивительного, что Брагин назначил его капитаном. Из другого столичного клуба в «молодёжку» вызван Никита Макеев. Миниатюрный (рост — всего 173 сантиметра) атакующий защитник уже провёл дюжину матчей в звёздном ЦСКА, а его игровое время дважды перевалило за 10 минут. Эти двое, а также Даниил Курашов, давно прописавшийся в основе «Адмирала», обещают стать лидерами нашей обороны.

Даже если бы Григорий Дронов не получил тяжёлую травму, из-за которой рискует пропустить МЧМ, защитник «Магнитки» вряд ли бы поехал на суперсерию.

Не только Макееву, но и всей нашей обороне недостаёт габаритов. Характерно, что два самых крупных защитника сборной России выступают в Канаде. Это Александр Алексеев из «Ред-Дира» и Артём Минулин из «Свифт Каррента». Последний проводит отличный сезон, но как показывает практика, статистика в CHL ровным счётом ничего не гарантирует. Сергей Зборовский год назад приезжал с ещё лучшими показателями, но на деле не потянул лидерскую ношу в «молодёжке». Но посмотреть на Минулина как минимум любопытно. Третий защитник, выступающий за океаном, это Дмитрий Саморуков – лидер юниорской сборной 1999 года. Несмотря на то, что он младше большинства партнёров по команде, его шансы отправиться в Баффало достаточно велики.

Кто будет забивать?

Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артём Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбери»), Виталий Абрамов («Гатино»), Герман Рубцов («Шикутими»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Алексей Липанов («Бэрри»).



Главный мем этой сборной – армянская тройка мечты. Если бы Брагин собрал звено Алтыбармакян – Манукян – Полодян, где-нибудь в Ереване можно было бы поставить экран и показывать матчи молодёжного чемпионата мира. Ситуация действительно уникальная. В один год в команде собрались хоккеисты, имеющие непосредственное отношение к не самой хоккейной стране. Пока, правда, они разбросаны по разным тройкам. Да и увидеть всех троих вместе на льду мешает отсутствие среди них центрального нападающего. Тем не менее Алтыбармакян и Манукян имеют высокие шансы на то, чтобы поехать в Баффало. Андрей ещё в прошлом году засветился на кахаэловском Матче звёзд, а сегодня периодически играет в основе СКА. Его связку с Михаилом Мальцевым уже опробовал Олег Знарок. Артём, в свою очередь, пробился в состав «Авангарда» вопреки небольшим габаритам, представ энергичным и «злым» форвардом. В Череповце Манукян открыл счёт своим голам в КХЛ.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20-11. От «ястреба» Манукяна до «китайца» Воробья А ещё «новый Панарин» из Ярославля.

У этой сборной не только армянский акцент, но и бордюры там называют поребриками, а подъезды – парадными. Пожалуй, это самая «питерская» молодёжная сборная России за всю её историю. Брагин повёз в Канаду сразу пятерых игроков из системы СКА. Но и это ещё не всё! «Канадец» Алексеев является уроженцем Санкт-Петербурга и ещё два года назад играл за «Серебряных Львов». Его земляк и бывший одноклубник Артём Мальцев вернулся из-за океана и проводит сезон в Пензе. Семь человек – это фантастический результат для города, который после поколения Сушинского и Соколова дал российскому хоккею одного лишь Барабанова. Ни Челябинск, ни Ярославль таким широким представительством похвастаться нынче не могут. Хотя именно челябинец Виталий Абрамов обещает стать главной звездой этой команды. Юркий и техничный форвард побывал в тренинг-кэмпе «Коламбуса», после чего продолжил рвать лигу Квебека.

Пожалуй, это самая «питерская» молодёжная сборная России за всю её историю. Брагин повёз в Канаду сразу пятерых игроков из системы СКА.

Фундамент в атаке должны создать нижегородец Веряев и казанец Кара. Одни – миниатюрный, но работоспособный форвард, а другой – статный центр с хорошими габаритами. Дамир Рахимуллин из «Лады» вряд ли годится для ведущих звеньев, но бойцовских качеств ему не занимать. А вот чего ждать от форвардов-легионеров кроме Абрамова, решительно непонятно. Герман Рубцов неважно начал сезон и на днях сменил команду. Дмитрий Соколов в своё время считался самым перспективным форвардом своего поколения, но заокеанская карьера омича полна противоречий. Колтыгин и Липанов – интересные форварды с хорошей прессой в CHL, но оба ещё молоды.

Капризову – 9,0, Рубцову – 5,0! Оценки сборной России за МЧМ Капризов стал лучшим нападающим, Самсонов вошёл в символическую сборную, а Рубцов и Зборовский разочаровали – в итоговых оценках за МЧМ.

Кого не взяли?

Прежде всего удивляет отсутствия Виталия Кравцова из «Трактора» и Павла Шэна из «Югры». Оба вместо Канады отправятся в Балашиху на Турнир четырёх наций. Брагин, комментируя отсутствие форвардов на суперсерии, успокаивает, мол, это не понижает их шансы сыграть в Баффало. С одной стороны, и в прошлом году часть железных кандидатов осталась в Европе. С другой, уж больно странной выглядит ситуация, при которой невероятно техничного и блестяще катающего Кравцова последовательно игнорируют чуть ли не все тренеры сборных. Шэн, забивающий на уровне КХЛ, тоже заслужил шанс попробовать себя против канадцев. Там же, на Турнире четырёх, сыграет ряд защитников из системы «Трактора», которые могли бы пригодиться на суперсерии. Например, Леонид Лавриненко. В Балашихе можно будет увидеть магнитогорскую надежду Игоря Швырёва, екатеринбуржца Владимира Кузнецова и ярославца Кирилла Слепца, который изначально числился в числе кандидатов на поездку в Канаду.



Кравцов, Шэн и Слепец не сыграют на суперсерии, но всё же остаются в обойме сборной. Из-за травм помимо Дронова не получится проверить Артура Каюмова и Андрея Свечникова. А вот легионеры, не получившие вызов на суперсерию, могут забыть о чемпионате мира. По непонятным причинам Брагин обошёл стороной Максима Мизюрина. Омич, сочетающий в себе роскошные габариты и игровое мышление, является ассистентом капитана в ««Валь-д`Оре»» и ударно начал сезон. Однако ни в прошлом году, ни в этом главный тренер «молодёжки» не приглашает его даже на суперсерию. Иван Чехович сможет сыграть на следующем МЧМ, но и сейчас можно было посмотреть парня, который на последнем ЮЧМ играл в первом звене. Клим Костин благополучно выступает за фарм-клуб «Сент-Луиса» и наверняка приедет прямо в Баффало, а вот ситуация с Никитой Попугаевым покрыта туманом. Потенциальный лидер «молодёжки» напрочь завалил старт сезона, вернулся из Канады в ЦСКА, и пока непонятно, что её ждёт дальше.