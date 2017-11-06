Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 13 11 437 33 2,52 92,4% 1 Бобровский «Коламбус»/НХЛ 11 8 318 25 2,23 92,7% 1 Варламов «Колорадо»/НХЛ 9 6 287 28 3,09 91,1% 1 Худобин «Бостон»/НХЛ 5 3 137 11 2,52 92,6% 0 Георгиев «Хартфорд»/АХЛ 7 2 194 23 3,52 88,1% 0 Лазарев «Барри»/OHL 12 8 371 35 2,92 90,6% 2 Денисов «Шавиниган»/QMJHL 12 5 367 45 3,87 87,7% 0 Жуков «Грин Бэй»/USHL 10 6 258 24 2,64 90,7% 1 Бердин «Су Фолс»/USHL 9 4 306 16 1,97 94,8% 0 Просветов «Янгстаун»/USHL 7 2 212 18 2,75 91,5% 0

Ни одного матча за «Бостон» на прошлой неделе не провёл Антон Худобин. Такова участь бэкапа, ничего не поделаешь. Зато остальные российские вратари из НХЛ наигрались вдоволь. Семён Варламов одержал две победы в двух матчах, попутно столкнувшись с доселе невиданной нагрузкой: «Каролина» нанесла по его воротам 60 бросков! Меньше 30 бросков не наносили и по владениям Сергей Бобровского. И только встретившись с «Тампой» Андрея Василевского, не смог принести своей команде победу. Русскую дуэль в серии буллитов выиграл более молодой страж ворот. Что касается Василевского, то после не самого удачного матча с «Флоридой» он вернулся на свой уровень.

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Свою вторую победу в сезоне одержал Александр Георгиев. У вратаря «Хартфорда» ещё не всё гладко, о вызове в «Рейнджерс» не может быть и речи, но он хотя бы начал регулярно играть. По-разному сложилась неделя для наших вратарей из юниорских лиг. Денисов свой единственный матч выиграл, а Лазарев – проиграл. Жуков из «Грин Бэя» впервые в сезоне сыграл на ноль, а вот Просветов, выступающий в той же USHL, за один матч умудрился пропустить шесть шайб. Бердин на прошлой неделе не провёл ни одного матча и отправился в расположение «молодёжки» на суперсерию.

WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (3) Гришаков (н) 1999 «Калгари» 16 6+6 +1 8 34 2 (1) Минулин (з) 1998 «Свифт-Каррент» 15 3+7 +8 2 36 3 (2) Хоменко (н) 1998 «Виктория» 15 2+8 +6 9 26 4 (4) А. Алексеев (з) 1999 «Ред-Дир» 9 1+8 +2 4 19 5 (6) Д. Зайцев (з) 1999 «Мус-Джо» 15 0+8 +13 6 16 6 (7) Сосунов (з) 1998 «Мус-Джо» 17 6+1 +17 22 33 7 (8) Зудилов (н) 2000 «Летбридж» 14 3+3 +3 6 36 8 (9) Калиниченко (з) 2000 «Трай-Сити» 16 1+5 +3 16 10 9 (10) Рубинчик (з) 1999 «Саскатун» 16 1+5 -8 15 24 10(11) Замула (з) 2000 «Регина» 17 0+2 +4 14 17 11(12) Рудаков (з) 1998 «Эдмонтон» 9 0+1 -3 6 11 12(13) Кривокрасов (н) 2000 «Принс Альберт» 4 0+0 0 4 5 13(14) Малухин (н) 2000 «Сиэтл» 4 0+0 -1 0 3

Из WHL в сборную России на суперсерию были вызваны два защитника. Брагин обратил внимание на Александра Алексеева и Артёма Минулина. Защитник «Свифт-Каррент» очков на прошлой неделе не набирал, но продолжает повышать свой показатель полезности. Алексеев, пропустивший начало сезона из-за травмы, добавил к восьми передачам первую заброшенную шайбу. Олег Сосунов из «Мус-Джо», напротив, впервые записал на свой счёт голевой пас, хотя голов у двухметрового ярославца хватало. Не роняет планку и другой российский защитник из Западной хоккейной лиги Дмитрий Зайцев. Но всё же главным действующим лицом стал Андрей Гришаков. Челябинский форвард, второй год выступающий за «Калгари», в двух матчах набрал четыре очка.

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QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (8) Абрамов (н) 1998 «Гатино» 14 10+11 +1 21 47 2 (5) Е.Соколов (н) 2000 «Кейп-Бретон» 18 9+6 -12 6 54 3 (2) Я. Алексеев (н) 1999 «Шербрук» 19 6+9 -9 8 52 4 (6) Завгородний (н) 2000 «Римуски» 18 7+7 +10 2 46 5 (1) Мизюрин (н) 1998 «Валь-д`Ор» 12 7+7 +2 6 31 6 (11) Чехович (н) 1999 «Бэ-Комо» 15 6+8 -4 10 50 7 (3) Колтыгин (н) 1999 «Драммондвилль» 19 4+10 +7 14 35 8 (10) Рубцов (н) 1998 «Акади-Батхёрст» 13 4+10 +3 0 32 9 (4) Глотов (н) 1997 «Шавиниган» 17 8+5 -6 12 61 10 (7) Косоренков (н) 1998 «Викториавилль» 13 6+7 -3 8 30 11 (9) Котков (н) 2000 «Шикутими» 17 3+9 -1 4 40 12(12) Михнин (н) 1999 «Римуски» 17 4+7 +4 20 36 13(13) Козлов (н) 1999 «Валь-д`Ор» 18 2+6 0 10 40 14(15) Шестопалов (н) 2000 «Гатино» 19 3+4 +1 2 31 15(14) Кузьмин (н) 1999 «Монктон» 14 2+4 0 8 13 16(16) Дадажанов (з) 1999 «Шавиниган» 16 0+2 -9 8 11 17(17) Курбатов (н) 1999 «Викториавилль» 11 0+0 -4 0 9

На суперсерию Виталий Абрамов отправляется в статусе безоговорочно лучшего российского хоккеиста CHL. В лиге Квебека есть всего два игрока, которые в среднем за игру набирают больше челябинца. На прошлой неделе проспект «Коламбуса» забивал в каждой из четырёх игр, набрав в общей сложности девять очков. Остаётся надеяться, что сборную России он будет тянуть на себе так же, как и «Гатино». А вот другой «сборник» из лиги Квебека на прошлой неделе сменил команду. Герман Рубцов покинул «Шикутими» и уже набрал три очка в двух играх за «Акади-Батхёрст», который серьёзно потратился, чтобы заполучить воспитанника «Витязя».

Противоречиво выступает Егор Соколов. На прошлой неделе форвард 2000 г.р. забросил очередную шайбу за «Кейп-Бретон», но его показатель полезности – худший в команде. «-12» — это никуда не годится. Зато всё в порядке как с результативностью, так и с плюс-минусом у его ровесника омича Дмитрия Завгороднего.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1). Д. Соколов (н) 1998 «Садбери» 18 11+12 +2 4 81 2 (7) Коростелёв (н) 1997 «Питерборо» 15 7+13 -1 22 61 3 (2) Липанов (н) 1999 «Барри» 16 6+10 +9 0 23 4 (4) Максимов (н) 1999 «Ниагара» 14 8+7 -1 17 71 5 (3) А. Свечников (н) 2000 «Барри» 10 10+4 +6 10 46 6 (5) Дер-Аргучинцев (н) 2000 «Питерборо» 19 5+8 -3 2 23 7 (6) Торопченко (н) 1999 «Гелф» 17 4+9 -14 4 53 8 (8) Гоголев (н) 2000 «Питерборо» 17 6+5 -8 13 38 9 (9) Поддубный (н) 1999 «Эри» 16 7+3 -11 8 48 10 (10) Нижников (н) 2000 «Барри» 16 3+4 0 7 38 11 (11) Саморуков (з) 1999 «Гелф» 17 2+4 -7 4 39 12 (12) Вертий (н) 1998 «Сагино» 13 1+5 -1 4 28 13 (13) Попов (н) 2000 «Кингстон» 15 2+3 -2 4 28 14 (14) Ларионов (н) 1998 «Виндзор» 10 2+1 0 6 10 15 (15) Охотюк (з) 2000 «Оттава» 19 2+0 -9 23 15 16 (16) Лосев (н) 2000 «Оттава» 9 1+1 -2 8 7 17 (17) Кожевников (н) 1999 «Виндзор» 17 0+2 +1 8 14 18 (18) Бабинцев (з) 2000 «Питерборо» 17 0+2 -1 6 18 19 (19) Стариков (з) 2000 «Виндзор», 17 0+1 +3 4 19 20 (20) Чибриков (з) 2001 «Оуэн-Саунд» 5 0+1 +1 2 2 21 (21) Александров (з) 1999 «Флинт» 14 0+0 -6 6 17

Ярче всех на прошлой неделе и лиге Онтарио блеснул Никита Коростелёв. Самый опытный из трёх россиян в «Питерборо» умудрился набрать 11 (4+7) очков в трёх играх! Впрочем, обольщаться не стоит. Коростелёв уже пятый сезон в лиге, больше не подходит по возрасту молодёжной сборной России, да и вообще один из самых взрослых игроков OHL. Ему пора идти на повышение, а не издеваться над соперниками, которые на два-три года младше.

Дмитрий Соколов на год младше Коростелёва, и ему также не помешает новый вызов. Пока же форвард «Садбери», идущий на втором месте в лиге по броскам, доминирует среди юниоров. На прошлой неделе прервалась его серия из семи матчей, в которых омич набирал очки. Без травмированного Андрея Свечникова заскучал Алексей Липанов. Центр, вызванный Брагиным на суперсерию, остался без очков в двух матчах. В холостую неделю провёл и ещё один форвард «Барри» Андрей Нижников.

NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Смирнов 1997 университет Пенсильвания 8 5+6 0 2 24 2 (2) Летунов (н) 1996 университет Коннектикут 10 2+7 +3 2 22 3 (3) Рахматов (з) 1995 университет Священного Сердца 9 1+6 -1 50 13 4 (6) Павлычев (н) 1997 университет Пенсильвания 10 4+0 -5 8 16 5 (5) Соловьёв (з) 1994 университет Бентли 7 1+3 -1 8 12 6 (4) Лагунов (н) 1998 университет Массачусетс 9 0+4 -3 4 14 7 (7) Дзахов (н) 1993 университет Ниагара 6 0+1 +1 6 8

Среди русских «студентов», выступающих за океаном, стоит отметить Никиту Павлычева и Максима Летунова. Один за две игры отметился двумя шайбами, а другой — тремя очками. Как-никак, проспекты клубов НХЛ, надо соответствовать. А вот защитник Руслан Рахматов в НХЛ никем не задрафтован, что не помешало воспитаннику «Крыльев Советов» в одном из матчей набрать 36 минут штрафа!

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Андреев (н) 1998 «Централ Иллинойс» 10 2+8 +3 8 12 2 (2) Иванюженков 1998 «Су Фолс» 10 4+2 -4 6 22 3 (2) Афанасьев (н) 2001 «Маскегон» 7 1+1 +2 4 7

Неделя в юниорской лиге США прошла без русских подвигов. Максим Андреев набрал всего одно очко за голевую передачу, Егор Афанасьев и вовсе не играл. Лишь Артём Иванюженков напомнил о себе, забросив две шайбы в двух матчах.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

Место Игрок Год рождения Клуб Игры Очки +/- Штраф 1 Д. Сергеев (з) 1996 «Талса» 11 1+8 +7 2 2 Тянулин (н) 1997 «Форт-Уэйн» 4 4+4 +2 4 3 Зборовский (з) 1997 «Гринвилл» 9 2+4 -2 8 4 Микулович (з) 1996 «Орландо» 6 1+0 0 16 5 Д. Осипов (з) 1996 «Куот Сити» 2 0+0 -3 4

С этого выпуска «Русской недели в Америке» мы подключаем к обзорам ECHL – лигу восточного побережья. Там выступают хоккеисты, не проходящие в составы команд АХЛ. Любопытно, что разными путями в одну лигу пришли старые друзьяДмитрий Сергеев и Александр Микулович. Когда-то они играли в одной паре за «Трактор-96», а теперь колесят по «Ист Косту». Сергеев при этом выглядит предпочтительнее. Результативно играет за «Форт-Уэйн» казанец Артур Тянулин, набирающий в среднем по два очка за игру. А вот Дмитрий Орлов, однажды выбранный «Амуром» под первым номером драфта КХЛ, кажется, недостаточно хорош даже для ECHL.

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (3) Зыков (н) «Шарлотт» 11 7+5 +2 4 17 2 (1) Голдобин (н) «Ютика» 10 5+7 0 4 21 3 (4) Сошников (н) «Торонто» 11 3+6 +6 10 36 4 (2) Щербак (н) «Лаваль» 6 1+8 +3 4 15 5 (11) Каменев (н) «Сан-Антонио» 10 3+5 +3 25 23 6 (7) Толчинский (н) «Шарлотт» 9 1+5 +5 8 10 7 (5) Костин (н) «Сан-Антонио» 10 1+5 +4 15 9 8 (9) Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 13 1+5 -3 2 15 9 (6) Гурьянов (н) «Техас» 11 0+6 -7 0 10 10 (10) Тренин (н) «Милуоки» 10 3+2 +1 4 15 11 (8) Мамин (н) «Спрингфилд» 7 1+4 +1 4 11 12 (12) Барбашёв (н) «Чикаго» 4 2+2 -1 2 13 13 (13) Береглазов (з) «Хартфорд» 13 1+3 +1 14 18 14 (16) Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 10 0+3 0 6 11 15 (18) А.Волков (н) «Сиракьюз» 11 1+1 -3 6 12 16 (14) Педан (з) «Уилкс-Барре» 10 0+2 +4 16 16 17 (19) Дыбленко (з) «Бингемтон» 7 0+2 0 4 9 18 (17) Е.Свечников (н) «Гранд-Рапидс» 7 1+0 -2 11 12 19 (20) Валиев (з) «Торонто» 8 0+1 -2 8 9 20 (22) Пайгин (з) «Бейкерсфилд» 6 0+0 -2 4 4

Главный русский герой АХЛ на прошлой неделе – Валентин Зыков. Форвард «Шаролтта» набрал три очка в двух матчах, ворвавшись в топ-10 лучших бомбардиров и топ-5 снайперов. Кажется, не за горами вызов в «Каролину». А вот одноклубник Зыкова Сергей Толчинский на том же отрезке отметился всего одной передачей. На счету скоростного вингера всего одна шайба в сезоне, но даже такой статистике позавидовал бы Денис Гурьянов. Тольяттинец худо-бедно набирает очки, но имеет худший среди россиян в АХЛ показатель полезности, а забить не может вот уже 11 игр со старта сезона. Похоже, воспитаннику «Лады» пора задуматься о возвращении в Россию. Перспектив за океаном, несмотря на молодость, у него пока не видно.

Не может открыть счёт голам и Евгений Свечников, набирающий форму после травмы. Но он хотя бы подрался в матче с «Милуоки», в составе которого выступают Яков Тренин и Владислав Каменев. Впрочем, с недавних пор челябинец и магнитогорец больше не одноклубники. После впечатляющей недели, когда Каменев и победную шайбу забил, и ассистентский дубль сделал, Владислав стал частью сделки по переходу Мэтта Дюшейна и отправился в «Колорадо». Перебравшись в Денвер, наш центрфорвард вправе рассчитывать на частые вызовы в НХЛ. Кроме того, отметим, что первую шайбу за фарм-клуб «Филадельфии» забросил Михаил Воробьёв.

НХЛ

Место Игрок Клуб И Очки +/- Штр Бр Вр Вбр Хиты Блк 1 (1) Никита Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 15 14+9 +5 16 58 20:19 100 8 3 2 (3) Евгений Кузнецов «Вашингтон» 14 3+13 -3 8 34 18:48 40,6% 10 5 3 (5) Владимир Тарасенко «Сент-Луис» 15 7+9 +12 4 60 19:26 0 16 8 4 (2) Александр Овечкин «Вашингтон» 14 11+5 -1 4 67 18:30 66,7% 23 5 5 (4) Евгений Малкин «Питтсбург» 16 6+9 -6 10 45 18:03 41,1% 9 4 6 (7) Владислав Наместников «Тампа-Бэй» 15 5+9 +5 4 33 18:14 56,2% 21 15 7 (6) Евгений Дадонов «Флорида» 13 6+8 -1 2 36 19:13 0 7 4 8 (8) Михаил Сергачёв «Тампа-Бэй» 15 4+8 +6 8 29 13:33 0 13 6 9 (11) Александр Радулов «Даллас» 14 5+7 0 12 36 19:33 100% 9 14 10 (9) Артемий Панарин «Коламбус» 14 1+10 3 4 44 20:39 0 3 1 11(13) Павел Бучневич «Рейнджерс» 15 5+5 -1 2 35 14:50 23,1% 7 6 12(13) Иван Проворов «Филадельфия» 15 2+6 -1 4 36 24:54 0 33 44 13(12) Наиль Якупов «Колорадо» 14 4+3 +1 8 24 12:38 0 18 2 14(16) Артём Анисимов «Чикаго» 15 5+2 +1 6 27 16:23 54,4% 3 7 15(14) Никита Зайцев «Торонто» 15 2+4 +3 12 10 22:52 0 25 41 16(15) Александр Бурмистров «Ванкувер» 12 1+4 +1 8 10 12:30 51,8% 6 1 17(17) Дмитрий Куликов «Виннипег» 11 1+3 +4 8 2 15:54 0 9 13 18(21) Николай Кулёмин «Айлендерс» 12 1+2 0 0 7 12:15 44,4% 15 13 19(23) Дмитрий Орлов «Вашингтон» 14 0+2 -2 4 19 23:00 0 19 17 20(19) Алексей Емелин «Нэшвилл» 13 0+2 1 20 10 18:01 0 35 18 21(18) Никита Задоров «Колорадо» 10 1+1 -2 8 13 17:20 0 30 9 22(22) Виктор Антипин «Баффало» 10 0+1 -6 0 10 14:36 0 2 8 23(25) Антон Слепышев «Эдмонтон» 9 0+1 -1 2 11 11:06 0 13 2 24(24) Никита Щербак «Монреаль» 2 0+0 3 0 0 07:58 0 1 1 25(27) Иван Барбашёв «Сент-Луис» 6 0+0 0 0 3 11:30 41,4% 7 3 26(26) Андрей Миронов «Колорадо» 4 0+0 0 6 1 10:44 0 7 3

Владимир Тарасенко закончил прошлую неделю с «+3», и теперь по показателю полезности во всей лиге его превосходит всего один человек – Остон Мэттьюс. Он же, наряду с Никитой Кучеровым и Александром Овечкиным, входит в десятку самых бросающих игроков лиги. Чего только стоят семь выстрелов сибиряка из «Блюз» по воротам «Торонто»! Неделя лидеру «музыкантов» определённо удалась: 2+2 в трёх играх. Стабильно набирает очки и Никита Кучеров, уверенно держащийся на втором месте в бомбардирской гонке, отсиживаясь за спиной одноклубника Стивена Стэмкоса. Наконец-то прервал пятиматчевую безголевую серию Овечкин, поразивший ворота «Бостона».

Если Тарасенко – «мистер полезность», то Никиту Зайцева и Ивана Проворова впору считать магнитами по притягиванию шайб. Они занимают третье и, соответственно, второе место в лиге по блокированным броскам. Правда, для защитника «Торонто» минувшую неделю назвать удачной язык всё-таки не повернётся. В двух последних играх Зайцев зарабатывал по «-2», чем вряд ли может быть доволен Майк Бэбкок. А вот Проворов пользуется сумасшедшим доверием тренера. В составе «Филадельфии» он проводит на льду всё больше времени, а в матче с «Чикаго» ему не хватило всего девяти секунд до получасовой отметки! Среди россиян 20-летний Проворов – лидер по игровому времени, а во всей НХЛ занимает 18-е место.

События дня НХЛ. Супермен Проворов и победитель Малкин А Макдэвид проиграл, но помог забить красиво.

Среди значимых событий отметим первое очко в сезоне Антона Слепышева и первый гол Николая Кулёмина. Кажется, начинает обретать себя в «Далласе» Александр Радулов, который на протяжении вот уже пяти матчей не уходит со льда без заброшенной шайбы. Тогда как у Никиты Задорова, который почти в каждом матче за «Колорадо» зарабатывает отрицательный показатель полезности, дела обстоят не лучшим образом. Неудачные действия в обороне отчасти компенсирует бойцовский характер: российский защитник в матче с «Айлендерс» впервые в сезоне подрался. Продолжается безголевая серия Артемия Панарина, которого уже начинает публично критиковать Джон Торторелла.