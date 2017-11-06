Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.
Вратари
|Игрок
|Клуб/Лига
|Игры
|Победы
|Бр
|ПШ
|КН
|%ОБ
|«0»
|Василевский
|«Тампа-Бэй»/НХЛ
|13
|11
|437
|33
|2,52
|92,4%
|1
|Бобровский
|«Коламбус»/НХЛ
|11
|8
|318
|25
|2,23
|92,7%
|1
|Варламов
|«Колорадо»/НХЛ
|9
|6
|287
|28
|3,09
|91,1%
|1
|Худобин
|«Бостон»/НХЛ
|5
|3
|137
|11
|2,52
|92,6%
|0
|Георгиев
|«Хартфорд»/АХЛ
|7
|2
|194
|23
|3,52
|88,1%
|0
|Лазарев
|«Барри»/OHL
|12
|8
|371
|35
|2,92
|90,6%
|2
|Денисов
|«Шавиниган»/QMJHL
|12
|5
|367
|45
|3,87
|87,7%
|0
|Жуков
|«Грин Бэй»/USHL
|10
|6
|258
|24
|2,64
|90,7%
|1
|Бердин
|«Су Фолс»/USHL
|9
|4
|306
|16
|1,97
|94,8%
|0
|Просветов
|«Янгстаун»/USHL
|7
|2
|212
|18
|2,75
|91,5%
|0
Ни одного матча за «Бостон» на прошлой неделе не провёл Антон Худобин. Такова участь бэкапа, ничего не поделаешь. Зато остальные российские вратари из НХЛ наигрались вдоволь. Семён Варламов одержал две победы в двух матчах, попутно столкнувшись с доселе невиданной нагрузкой: «Каролина» нанесла по его воротам 60 бросков! Меньше 30 бросков не наносили и по владениям Сергей Бобровского. И только встретившись с «Тампой» Андрея Василевского, не смог принести своей команде победу. Русскую дуэль в серии буллитов выиграл более молодой страж ворот. Что касается Василевского, то после не самого удачного матча с «Флоридой» он вернулся на свой уровень.
Свою вторую победу в сезоне одержал Александр Георгиев. У вратаря «Хартфорда» ещё не всё гладко, о вызове в «Рейнджерс» не может быть и речи, но он хотя бы начал регулярно играть. По-разному сложилась неделя для наших вратарей из юниорских лиг. Денисов свой единственный матч выиграл, а Лазарев – проиграл. Жуков из «Грин Бэя» впервые в сезоне сыграл на ноль, а вот Просветов, выступающий в той же USHL, за один матч умудрился пропустить шесть шайб. Бердин на прошлой неделе не провёл ни одного матча и отправился в расположение «молодёжки» на суперсерию.
WHL (Западная хоккейная лига)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (3)
|Гришаков (н)
|1999
|«Калгари»
|16
|6+6
|+1
|8
|34
|2 (1)
|Минулин (з)
|1998
|«Свифт-Каррент»
|15
|3+7
|+8
|2
|36
|3 (2)
|Хоменко (н)
|1998
|«Виктория»
|15
|2+8
|+6
|9
|26
|4 (4)
|А. Алексеев (з)
|1999
|«Ред-Дир»
|9
|1+8
|+2
|4
|19
|5 (6)
|Д. Зайцев (з)
|1999
|«Мус-Джо»
|15
|0+8
|+13
|6
|16
|6 (7)
|Сосунов (з)
|1998
|«Мус-Джо»
|17
|6+1
|+17
|22
|33
|7 (8)
|Зудилов (н)
|2000
|«Летбридж»
|14
|3+3
|+3
|6
|36
|8 (9)
|Калиниченко (з)
|2000
|«Трай-Сити»
|16
|1+5
|+3
|16
|10
|9 (10)
|Рубинчик (з)
|1999
|«Саскатун»
|16
|1+5
|-8
|15
|24
|10(11)
|Замула (з)
|2000
|«Регина»
|17
|0+2
|+4
|14
|17
|11(12)
|Рудаков (з)
|1998
|«Эдмонтон»
|9
|0+1
|-3
|6
|11
|12(13)
|Кривокрасов (н)
|2000
|«Принс Альберт»
|4
|0+0
|0
|4
|5
|13(14)
|Малухин (н)
|2000
|«Сиэтл»
|4
|0+0
|-1
|0
|3
Из WHL в сборную России на суперсерию были вызваны два защитника. Брагин обратил внимание на Александра Алексеева и Артёма Минулина. Защитник «Свифт-Каррент» очков на прошлой неделе не набирал, но продолжает повышать свой показатель полезности. Алексеев, пропустивший начало сезона из-за травмы, добавил к восьми передачам первую заброшенную шайбу. Олег Сосунов из «Мус-Джо», напротив, впервые записал на свой счёт голевой пас, хотя голов у двухметрового ярославца хватало. Не роняет планку и другой российский защитник из Западной хоккейной лиги Дмитрий Зайцев. Но всё же главным действующим лицом стал Андрей Гришаков. Челябинский форвард, второй год выступающий за «Калгари», в двух матчах набрал четыре очка.
QMJHL (хоккейная лига Квебека)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (8)
|Абрамов (н)
|1998
|«Гатино»
|14
|10+11
|+1
|21
|47
|2 (5)
|Е.Соколов (н)
|2000
|«Кейп-Бретон»
|18
|9+6
|-12
|6
|54
|3 (2)
|Я. Алексеев (н)
|1999
|«Шербрук»
|19
|6+9
|-9
|8
|52
|4 (6)
|Завгородний (н)
|2000
|«Римуски»
|18
|7+7
|+10
|2
|46
|5 (1)
|Мизюрин (н)
|1998
|«Валь-д`Ор»
|12
|7+7
|+2
|6
|31
|6 (11)
|Чехович (н)
|1999
|«Бэ-Комо»
|15
|6+8
|-4
|10
|50
|7 (3)
|Колтыгин (н)
|1999
|«Драммондвилль»
|19
|4+10
|+7
|14
|35
|8 (10)
|Рубцов (н)
|1998
|«Акади-Батхёрст»
|13
|4+10
|+3
|0
|32
|9 (4)
|Глотов (н)
|1997
|«Шавиниган»
|17
|8+5
|-6
|12
|61
|10 (7)
|Косоренков (н)
|1998
|«Викториавилль»
|13
|6+7
|-3
|8
|30
|11 (9)
|Котков (н)
|2000
|«Шикутими»
|17
|3+9
|-1
|4
|40
|12(12)
|Михнин (н)
|1999
|«Римуски»
|17
|4+7
|+4
|20
|36
|13(13)
|Козлов (н)
|1999
|«Валь-д`Ор»
|18
|2+6
|0
|10
|40
|14(15)
|Шестопалов (н)
|2000
|«Гатино»
|19
|3+4
|+1
|2
|31
|15(14)
|Кузьмин (н)
|1999
|«Монктон»
|14
|2+4
|0
|8
|13
|16(16)
|Дадажанов (з)
|1999
|«Шавиниган»
|16
|0+2
|-9
|8
|11
|17(17)
|Курбатов (н)
|1999
|«Викториавилль»
|11
|0+0
|-4
|0
|9
На суперсерию Виталий Абрамов отправляется в статусе безоговорочно лучшего российского хоккеиста CHL. В лиге Квебека есть всего два игрока, которые в среднем за игру набирают больше челябинца. На прошлой неделе проспект «Коламбуса» забивал в каждой из четырёх игр, набрав в общей сложности девять очков. Остаётся надеяться, что сборную России он будет тянуть на себе так же, как и «Гатино». А вот другой «сборник» из лиги Квебека на прошлой неделе сменил команду. Герман Рубцов покинул «Шикутими» и уже набрал три очка в двух играх за «Акади-Батхёрст», который серьёзно потратился, чтобы заполучить воспитанника «Витязя».
Противоречиво выступает Егор Соколов. На прошлой неделе форвард 2000 г.р. забросил очередную шайбу за «Кейп-Бретон», но его показатель полезности – худший в команде. «-12» — это никуда не годится. Зато всё в порядке как с результативностью, так и с плюс-минусом у его ровесника омича Дмитрия Завгороднего.
OHL (хоккейная лига Онтарио)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1).
|Д. Соколов (н)
|1998
|«Садбери»
|18
|11+12
|+2
|4
|81
|2 (7)
|Коростелёв (н)
|1997
|«Питерборо»
|15
|7+13
|-1
|22
|61
|3 (2)
|Липанов (н)
|1999
|«Барри»
|16
|6+10
|+9
|0
|23
|4 (4)
|Максимов (н)
|1999
|«Ниагара»
|14
|8+7
|-1
|17
|71
|5 (3)
|А. Свечников (н)
|2000
|«Барри»
|10
|10+4
|+6
|10
|46
|6 (5)
|Дер-Аргучинцев (н)
|2000
|«Питерборо»
|19
|5+8
|-3
|2
|23
|7 (6)
|Торопченко (н)
|1999
|«Гелф»
|17
|4+9
|-14
|4
|53
|8 (8)
|Гоголев (н)
|2000
|«Питерборо»
|17
|6+5
|-8
|13
|38
|9 (9)
|Поддубный (н)
|1999
|«Эри»
|16
|7+3
|-11
|8
|48
|10 (10)
|Нижников (н)
|2000
|«Барри»
|16
|3+4
|0
|7
|38
|11 (11)
|Саморуков (з)
|1999
|«Гелф»
|17
|2+4
|-7
|4
|39
|12 (12)
|Вертий (н)
|1998
|«Сагино»
|13
|1+5
|-1
|4
|28
|13 (13)
|Попов (н)
|2000
|«Кингстон»
|15
|2+3
|-2
|4
|28
|14 (14)
|Ларионов (н)
|1998
|«Виндзор»
|10
|2+1
|0
|6
|10
|15 (15)
|Охотюк (з)
|2000
|«Оттава»
|19
|2+0
|-9
|23
|15
|16 (16)
|Лосев (н)
|2000
|«Оттава»
|9
|1+1
|-2
|8
|7
|17 (17)
|Кожевников (н)
|1999
|«Виндзор»
|17
|0+2
|+1
|8
|14
|18 (18)
|Бабинцев (з)
|2000
|«Питерборо»
|17
|0+2
|-1
|6
|18
|19 (19)
|Стариков (з)
|2000
|«Виндзор»,
|17
|0+1
|+3
|4
|19
|20 (20)
|Чибриков (з)
|2001
|«Оуэн-Саунд»
|5
|0+1
|+1
|2
|2
|21 (21)
|Александров (з)
|1999
|«Флинт»
|14
|0+0
|-6
|6
|17
Ярче всех на прошлой неделе и лиге Онтарио блеснул Никита Коростелёв. Самый опытный из трёх россиян в «Питерборо» умудрился набрать 11 (4+7) очков в трёх играх! Впрочем, обольщаться не стоит. Коростелёв уже пятый сезон в лиге, больше не подходит по возрасту молодёжной сборной России, да и вообще один из самых взрослых игроков OHL. Ему пора идти на повышение, а не издеваться над соперниками, которые на два-три года младше.
Дмитрий Соколов на год младше Коростелёва, и ему также не помешает новый вызов. Пока же форвард «Садбери», идущий на втором месте в лиге по броскам, доминирует среди юниоров. На прошлой неделе прервалась его серия из семи матчей, в которых омич набирал очки. Без травмированного Андрея Свечникова заскучал Алексей Липанов. Центр, вызванный Брагиным на суперсерию, остался без очков в двух матчах. В холостую неделю провёл и ещё один форвард «Барри» Андрей Нижников.
NCAA (студенческая лига США)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Смирнов
|1997
|университет Пенсильвания
|8
|5+6
|0
|2
|24
|2 (2)
|Летунов (н)
|1996
|университет Коннектикут
|10
|2+7
|+3
|2
|22
|3 (3)
|Рахматов (з)
|1995
|университет Священного Сердца
|9
|1+6
|-1
|50
|13
|4 (6)
|Павлычев (н)
|1997
|университет Пенсильвания
|10
|4+0
|-5
|8
|16
|5 (5)
|Соловьёв (з)
|1994
|университет Бентли
|7
|1+3
|-1
|8
|12
|6 (4)
|Лагунов (н)
|1998
|университет Массачусетс
|9
|0+4
|-3
|4
|14
|7 (7)
|Дзахов (н)
|1993
|университет Ниагара
|6
|0+1
|+1
|6
|8
Среди русских «студентов», выступающих за океаном, стоит отметить Никиту Павлычева и Максима Летунова. Один за две игры отметился двумя шайбами, а другой — тремя очками. Как-никак, проспекты клубов НХЛ, надо соответствовать. А вот защитник Руслан Рахматов в НХЛ никем не задрафтован, что не помешало воспитаннику «Крыльев Советов» в одном из матчей набрать 36 минут штрафа!
USHL (юниорская лига США)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Андреев (н)
|1998
|«Централ Иллинойс»
|10
|2+8
|+3
|8
|12
|2 (2)
|Иванюженков
|1998
|«Су Фолс»
|10
|4+2
|-4
|6
|22
|3 (2)
|Афанасьев (н)
|2001
|«Маскегон»
|7
|1+1
|+2
|4
|7
Неделя в юниорской лиге США прошла без русских подвигов. Максим Андреев набрал всего одно очко за голевую передачу, Егор Афанасьев и вовсе не играл. Лишь Артём Иванюженков напомнил о себе, забросив две шайбы в двух матчах.
ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)
|Место
|Игрок
|Год рождения
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Д. Сергеев (з)
|1996
|«Талса»
|11
|1+8
|+7
|2
|2
|Тянулин (н)
|1997
|«Форт-Уэйн»
|4
|4+4
|+2
|4
|3
|Зборовский (з)
|1997
|«Гринвилл»
|9
|2+4
|-2
|8
|4
|Микулович (з)
|1996
|«Орландо»
|6
|1+0
|0
|16
|5
|Д. Осипов (з)
|1996
|«Куот Сити»
|2
|0+0
|-3
|4
С этого выпуска «Русской недели в Америке» мы подключаем к обзорам ECHL – лигу восточного побережья. Там выступают хоккеисты, не проходящие в составы команд АХЛ. Любопытно, что разными путями в одну лигу пришли старые друзьяДмитрий Сергеев и Александр Микулович. Когда-то они играли в одной паре за «Трактор-96», а теперь колесят по «Ист Косту». Сергеев при этом выглядит предпочтительнее. Результативно играет за «Форт-Уэйн» казанец Артур Тянулин, набирающий в среднем по два очка за игру. А вот Дмитрий Орлов, однажды выбранный «Амуром» под первым номером драфта КХЛ, кажется, недостаточно хорош даже для ECHL.
АХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (3)
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|11
|7+5
|+2
|4
|17
|2 (1)
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|10
|5+7
|0
|4
|21
|3 (4)
|Сошников (н)
|«Торонто»
|11
|3+6
|+6
|10
|36
|4 (2)
|Щербак (н)
|«Лаваль»
|6
|1+8
|+3
|4
|15
|5 (11)
|Каменев (н)
|«Сан-Антонио»
|10
|3+5
|+3
|25
|23
|6 (7)
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|9
|1+5
|+5
|8
|10
|7 (5)
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|10
|1+5
|+4
|15
|9
|8 (9)
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|13
|1+5
|-3
|2
|15
|9 (6)
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|11
|0+6
|-7
|0
|10
|10 (10)
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|10
|3+2
|+1
|4
|15
|11 (8)
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|7
|1+4
|+1
|4
|11
|12 (12)
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|4
|2+2
|-1
|2
|13
|13 (13)
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|13
|1+3
|+1
|14
|18
|14 (16)
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|10
|0+3
|0
|6
|11
|15 (18)
|А.Волков (н)
|«Сиракьюз»
|11
|1+1
|-3
|6
|12
|16 (14)
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|10
|0+2
|+4
|16
|16
|17 (19)
|Дыбленко (з)
|«Бингемтон»
|7
|0+2
|0
|4
|9
|18 (17)
|Е.Свечников (н)
|«Гранд-Рапидс»
|7
|1+0
|-2
|11
|12
|19 (20)
|Валиев (з)
|«Торонто»
|8
|0+1
|-2
|8
|9
|20 (22)
|Пайгин (з)
|«Бейкерсфилд»
|6
|0+0
|-2
|4
|4
Главный русский герой АХЛ на прошлой неделе – Валентин Зыков. Форвард «Шаролтта» набрал три очка в двух матчах, ворвавшись в топ-10 лучших бомбардиров и топ-5 снайперов. Кажется, не за горами вызов в «Каролину». А вот одноклубник Зыкова Сергей Толчинский на том же отрезке отметился всего одной передачей. На счету скоростного вингера всего одна шайба в сезоне, но даже такой статистике позавидовал бы Денис Гурьянов. Тольяттинец худо-бедно набирает очки, но имеет худший среди россиян в АХЛ показатель полезности, а забить не может вот уже 11 игр со старта сезона. Похоже, воспитаннику «Лады» пора задуматься о возвращении в Россию. Перспектив за океаном, несмотря на молодость, у него пока не видно.
Не может открыть счёт голам и Евгений Свечников, набирающий форму после травмы. Но он хотя бы подрался в матче с «Милуоки», в составе которого выступают Яков Тренин и Владислав Каменев. Впрочем, с недавних пор челябинец и магнитогорец больше не одноклубники. После впечатляющей недели, когда Каменев и победную шайбу забил, и ассистентский дубль сделал, Владислав стал частью сделки по переходу Мэтта Дюшейна и отправился в «Колорадо». Перебравшись в Денвер, наш центрфорвард вправе рассчитывать на частые вызовы в НХЛ. Кроме того, отметим, что первую шайбу за фарм-клуб «Филадельфии» забросил Михаил Воробьёв.
НХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|И
|Очки
|+/-
|Штр
|Бр
|Вр
|Вбр
|Хиты
|Блк
|1 (1)
|Никита Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|15
|14+9
|+5
|16
|58
|20:19
|100
|8
|3
|2 (3)
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|14
|3+13
|-3
|8
|34
|18:48
|40,6%
|10
|5
|3 (5)
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|15
|7+9
|+12
|4
|60
|19:26
|0
|16
|8
|4 (2)
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|14
|11+5
|-1
|4
|67
|18:30
|66,7%
|23
|5
|5 (4)
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|16
|6+9
|-6
|10
|45
|18:03
|41,1%
|9
|4
|6 (7)
|Владислав Наместников
|«Тампа-Бэй»
|15
|5+9
|+5
|4
|33
|18:14
|56,2%
|21
|15
|7 (6)
|Евгений Дадонов
|«Флорида»
|13
|6+8
|-1
|2
|36
|19:13
|0
|7
|4
|8 (8)
|Михаил Сергачёв
|«Тампа-Бэй»
|15
|4+8
|+6
|8
|29
|13:33
|0
|13
|6
|9 (11)
|Александр Радулов
|«Даллас»
|14
|5+7
|0
|12
|36
|19:33
|100%
|9
|14
|10 (9)
|Артемий Панарин
|«Коламбус»
|14
|1+10
|3
|4
|44
|20:39
|0
|3
|1
|11(13)
|Павел Бучневич
|«Рейнджерс»
|15
|5+5
|-1
|2
|35
|14:50
|23,1%
|7
|6
|12(13)
|Иван Проворов
|«Филадельфия»
|15
|2+6
|-1
|4
|36
|24:54
|0
|33
|44
|13(12)
|Наиль Якупов
|«Колорадо»
|14
|4+3
|+1
|8
|24
|12:38
|0
|18
|2
|14(16)
|Артём Анисимов
|«Чикаго»
|15
|5+2
|+1
|6
|27
|16:23
|54,4%
|3
|7
|15(14)
|Никита Зайцев
|«Торонто»
|15
|2+4
|+3
|12
|10
|22:52
|0
|25
|41
|16(15)
|Александр Бурмистров
|«Ванкувер»
|12
|1+4
|+1
|8
|10
|12:30
|51,8%
|6
|1
|17(17)
|Дмитрий Куликов
|«Виннипег»
|11
|1+3
|+4
|8
|2
|15:54
|0
|9
|13
|18(21)
|Николай Кулёмин
|«Айлендерс»
|12
|1+2
|0
|0
|7
|12:15
|44,4%
|15
|13
|19(23)
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|14
|0+2
|-2
|4
|19
|23:00
|0
|19
|17
|20(19)
|Алексей Емелин
|«Нэшвилл»
|13
|0+2
|1
|20
|10
|18:01
|0
|35
|18
|21(18)
|Никита Задоров
|«Колорадо»
|10
|1+1
|-2
|8
|13
|17:20
|0
|30
|9
|22(22)
|Виктор Антипин
|«Баффало»
|10
|0+1
|-6
|0
|10
|14:36
|0
|2
|8
|23(25)
|Антон Слепышев
|«Эдмонтон»
|9
|0+1
|-1
|2
|11
|11:06
|0
|13
|2
|24(24)
|Никита Щербак
|«Монреаль»
|2
|0+0
|3
|0
|0
|07:58
|0
|1
|1
|25(27)
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|6
|0+0
|0
|0
|3
|11:30
|41,4%
|7
|3
|26(26)
|Андрей Миронов
|«Колорадо»
|4
|0+0
|0
|6
|1
|10:44
|0
|7
|3
Владимир Тарасенко закончил прошлую неделю с «+3», и теперь по показателю полезности во всей лиге его превосходит всего один человек – Остон Мэттьюс. Он же, наряду с Никитой Кучеровым и Александром Овечкиным, входит в десятку самых бросающих игроков лиги. Чего только стоят семь выстрелов сибиряка из «Блюз» по воротам «Торонто»! Неделя лидеру «музыкантов» определённо удалась: 2+2 в трёх играх. Стабильно набирает очки и Никита Кучеров, уверенно держащийся на втором месте в бомбардирской гонке, отсиживаясь за спиной одноклубника Стивена Стэмкоса. Наконец-то прервал пятиматчевую безголевую серию Овечкин, поразивший ворота «Бостона».
Если Тарасенко – «мистер полезность», то Никиту Зайцева и Ивана Проворова впору считать магнитами по притягиванию шайб. Они занимают третье и, соответственно, второе место в лиге по блокированным броскам. Правда, для защитника «Торонто» минувшую неделю назвать удачной язык всё-таки не повернётся. В двух последних играх Зайцев зарабатывал по «-2», чем вряд ли может быть доволен Майк Бэбкок. А вот Проворов пользуется сумасшедшим доверием тренера. В составе «Филадельфии» он проводит на льду всё больше времени, а в матче с «Чикаго» ему не хватило всего девяти секунд до получасовой отметки! Среди россиян 20-летний Проворов – лидер по игровому времени, а во всей НХЛ занимает 18-е место.
Среди значимых событий отметим первое очко в сезоне Антона Слепышева и первый гол Николая Кулёмина. Кажется, начинает обретать себя в «Далласе» Александр Радулов, который на протяжении вот уже пяти матчей не уходит со льда без заброшенной шайбы. Тогда как у Никиты Задорова, который почти в каждом матче за «Колорадо» зарабатывает отрицательный показатель полезности, дела обстоят не лучшим образом. Неудачные действия в обороне отчасти компенсирует бойцовский характер: российский защитник в матче с «Айлендерс» впервые в сезоне подрался. Продолжается безголевая серия Артемия Панарина, которого уже начинает публично критиковать Джон Торторелла.