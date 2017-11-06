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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Reuters

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ

60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
Хоккей

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне
Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»
Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ1311437332,5292,4%1
Бобровский«Коламбус»/НХЛ118318252,2392,7%1
Варламов«Колорадо»/НХЛ96287283,0991,1%1
Худобин«Бостон»/НХЛ53137112,5292,6%0
Георгиев«Хартфорд»/АХЛ72194233,5288,1%0
Лазарев«Барри»/OHL128371352,9290,6%2
Денисов«Шавиниган»/QMJHL125367453,8787,7%0
Жуков«Грин Бэй»/USHL106258242,6490,7%1
Бердин«Су Фолс»/USHL94306161,9794,8%0
Просветов«Янгстаун»/USHL72212182,7591,5%0

Ни одного матча за «Бостон» на прошлой неделе не провёл Антон Худобин. Такова участь бэкапа, ничего не поделаешь. Зато остальные российские вратари из НХЛ наигрались вдоволь. Семён Варламов одержал две победы в двух матчах, попутно столкнувшись с доселе невиданной нагрузкой: «Каролина» нанесла по его воротам 60 бросков! Меньше 30 бросков не наносили и по владениям Сергей Бобровского. И только встретившись с «Тампой» Андрея Василевского, не смог принести своей команде победу. Русскую дуэль в серии буллитов выиграл более молодой страж ворот. Что касается Василевского, то после не самого удачного матча с «Флоридой» он вернулся на свой уровень.

События дня НХЛ. 57 сейвов Варламова! Когда такое ещё было?
А Радулов попал под пресс «большого папочки».

Свою вторую победу в сезоне одержал Александр Георгиев. У вратаря «Хартфорда» ещё не всё гладко, о вызове в «Рейнджерс» не может быть и речи, но он хотя бы начал регулярно играть. По-разному сложилась неделя для наших вратарей из юниорских лиг. Денисов свой единственный матч выиграл, а Лазарев – проиграл. Жуков из «Грин Бэя» впервые в сезоне сыграл на ноль, а вот Просветов, выступающий в той же USHL, за один матч умудрился пропустить шесть шайб. Бердин на прошлой неделе не провёл ни одного матча и отправился в расположение «молодёжки» на суперсерию.

WHL (Западная хоккейная лига)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (3)Гришаков (н)1999«Калгари»166+6+1834
2 (1)Минулин (з)1998«Свифт-Каррент»153+7+8236
3 (2)Хоменко (н)1998«Виктория»152+8+6926
4 (4)А. Алексеев (з)1999«Ред-Дир»91+8+2419
5 (6)Д. Зайцев (з)1999«Мус-Джо»150+8+13616
6 (7)Сосунов (з)1998«Мус-Джо»176+1+172233
7 (8)Зудилов (н)2000«Летбридж»143+3+3636
8 (9)Калиниченко (з)2000«Трай-Сити»161+5+31610
9 (10)Рубинчик (з)1999«Саскатун»161+5-81524
10(11)Замула (з)2000«Регина»170+2+41417
11(12)Рудаков (з)1998«Эдмонтон»90+1-3611
12(13)Кривокрасов (н)2000«Принс Альберт»40+0045
13(14)Малухин (н)2000«Сиэтл»40+0-103

Из WHL в сборную России на суперсерию были вызваны два защитника. Брагин обратил внимание на Александра Алексеева и Артёма Минулина. Защитник «Свифт-Каррент» очков на прошлой неделе не набирал, но продолжает повышать свой показатель полезности. Алексеев, пропустивший начало сезона из-за травмы, добавил к восьми передачам первую заброшенную шайбу. Олег Сосунов из «Мус-Джо», напротив, впервые записал на свой счёт голевой пас, хотя голов у двухметрового ярославца хватало. Не роняет планку и другой российский защитник из Западной хоккейной лиги Дмитрий Зайцев. Но всё же главным действующим лицом стал Андрей Гришаков. Челябинский форвард, второй год выступающий за «Калгари», в двух матчах набрал четыре очка.

Армянский акцент и СКА как базовый клуб. Кого Брагин везёт на суперсерию?
Наша «молодёжка» снова будет рубиться с канадцами.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (8)Абрамов (н)1998«Гатино»1410+11+12147
2 (5)Е.Соколов (н)2000«Кейп-Бретон»189+6-12654
3 (2)Я. Алексеев (н)1999«Шербрук»196+9-9852
4 (6)Завгородний (н)2000«Римуски»187+7+10246
5 (1)Мизюрин (н)1998«Валь-д`Ор»127+7+2631
6 (11)Чехович (н)1999«Бэ-Комо»156+8-41050
7 (3)Колтыгин (н)1999«Драммондвилль»194+10+71435
8 (10)Рубцов (н)1998«Акади-Батхёрст»134+10+3032
9 (4)Глотов (н)1997«Шавиниган»178+5-61261
10 (7)Косоренков (н)1998«Викториавилль»136+7-3830
11 (9)Котков (н)2000«Шикутими»173+9-1440
12(12)Михнин (н)1999«Римуски»174+7+42036
13(13)Козлов (н)1999«Валь-д`Ор»182+601040
14(15)Шестопалов (н)2000«Гатино»193+4+1231
15(14)Кузьмин (н)1999«Монктон»142+40813
16(16)Дадажанов (з)1999«Шавиниган»160+2-9811
17(17)Курбатов (н)1999«Викториавилль»110+0-409

На суперсерию Виталий Абрамов отправляется в статусе безоговорочно лучшего российского хоккеиста CHL. В лиге Квебека есть всего два игрока, которые в среднем за игру набирают больше челябинца. На прошлой неделе проспект «Коламбуса» забивал в каждой из четырёх игр, набрав в общей сложности девять очков. Остаётся надеяться, что сборную России он будет тянуть на себе так же, как и «Гатино». А вот другой «сборник» из лиги Квебека на прошлой неделе сменил команду. Герман Рубцов покинул «Шикутими» и уже набрал три очка в двух играх за «Акади-Батхёрст», который серьёзно потратился, чтобы заполучить воспитанника «Витязя».

Противоречиво выступает Егор Соколов. На прошлой неделе форвард 2000 г.р. забросил очередную шайбу за «Кейп-Бретон», но его показатель полезности – худший в команде. «-12» — это никуда не годится. Зато всё в порядке как с результативностью, так и с плюс-минусом у его ровесника омича Дмитрия Завгороднего.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1).Д. Соколов (н)1998«Садбери»1811+12+2481
2 (7)Коростелёв (н)1997«Питерборо»157+13-12261
3 (2)Липанов (н)1999«Барри»166+10+9023
4 (4)Максимов (н)1999«Ниагара»148+7-11771
5 (3)А. Свечников (н)2000«Барри»1010+4+61046
6 (5)Дер-Аргучинцев (н)2000«Питерборо»195+8-3223
7 (6)Торопченко (н)1999«Гелф»174+9-14453
8 (8)Гоголев (н)2000«Питерборо»176+5-81338
9 (9)Поддубный (н)1999«Эри»167+3-11848
10 (10)Нижников (н)2000«Барри»163+40738
11 (11)Саморуков (з)1999«Гелф»172+4-7439
12 (12)Вертий (н)1998«Сагино»131+5-1428
13 (13)Попов (н)2000«Кингстон»152+3-2428
14 (14)Ларионов (н)1998«Виндзор»102+10610
15 (15)Охотюк (з)2000«Оттава»192+0-92315
16 (16)Лосев (н)2000«Оттава»91+1-287
17 (17)Кожевников (н)1999«Виндзор»170+2+1814
18 (18)Бабинцев (з)2000«Питерборо»170+2-1618
19 (19)Стариков (з)2000«Виндзор»,170+1+3419
20 (20)Чибриков (з)2001«Оуэн-Саунд»50+1+122
21 (21)Александров (з)1999«Флинт»140+0-6617

Ярче всех на прошлой неделе и лиге Онтарио блеснул Никита Коростелёв. Самый опытный из трёх россиян в «Питерборо» умудрился набрать 11 (4+7) очков в трёх играх! Впрочем, обольщаться не стоит. Коростелёв уже пятый сезон в лиге, больше не подходит по возрасту молодёжной сборной России, да и вообще один из самых взрослых игроков OHL. Ему пора идти на повышение, а не издеваться над соперниками, которые на два-три года младше.

Дмитрий Соколов на год младше Коростелёва, и ему также не помешает новый вызов. Пока же форвард «Садбери», идущий на втором месте в лиге по броскам, доминирует среди юниоров. На прошлой неделе прервалась его серия из семи матчей, в которых омич набирал очки. Без травмированного Андрея Свечникова заскучал Алексей Липанов. Центр, вызванный Брагиным на суперсерию, остался без очков в двух матчах. В холостую неделю провёл и ещё один форвард «Барри» Андрей Нижников.

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Смирнов1997университет Пенсильвания85+60224
2 (2)Летунов (н)1996университет Коннектикут102+7+3222
3 (3)Рахматов (з)1995университет Священного Сердца91+6-15013
4 (6)Павлычев (н)1997университет Пенсильвания104+0-5816
5 (5)Соловьёв (з)1994университет Бентли71+3-1812
6 (4)Лагунов (н)1998университет Массачусетс90+4-3414
7 (7)Дзахов (н)1993университет Ниагара60+1+168

Среди русских «студентов», выступающих за океаном, стоит отметить Никиту Павлычева и Максима Летунова. Один за две игры отметился двумя шайбами, а другой — тремя очками. Как-никак, проспекты клубов НХЛ, надо соответствовать. А вот защитник Руслан Рахматов в НХЛ никем не задрафтован, что не помешало воспитаннику «Крыльев Советов» в одном из матчей набрать 36 минут штрафа!

USHL (юниорская лига США)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Андреев (н)1998«Централ Иллинойс»102+8+3812
2 (2)Иванюженков1998«Су Фолс»104+2-4622
3 (2)Афанасьев (н)2001«Маскегон»71+1+247

Неделя в юниорской лиге США прошла без русских подвигов. Максим Андреев набрал всего одно очко за голевую передачу, Егор Афанасьев и вовсе не играл. Лишь Артём Иванюженков напомнил о себе, забросив две шайбы в двух матчах.

ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)

МестоИгрокГод рожденияКлубИгрыОчки+/-Штраф
1Д. Сергеев (з)1996«Талса»111+8+72
2Тянулин (н)1997«Форт-Уэйн»44+4+24
3Зборовский (з)1997«Гринвилл»92+4-28
4Микулович (з)1996«Орландо»61+0016
5Д. Осипов (з)1996«Куот Сити»20+0-34

С этого выпуска «Русской недели в Америке» мы подключаем к обзорам ECHL – лигу восточного побережья. Там выступают хоккеисты, не проходящие в составы команд АХЛ. Любопытно, что разными путями в одну лигу пришли старые друзьяДмитрий Сергеев и Александр Микулович. Когда-то они играли в одной паре за «Трактор-96», а теперь колесят по «Ист Косту». Сергеев при этом выглядит предпочтительнее. Результативно играет за «Форт-Уэйн» казанец Артур Тянулин, набирающий в среднем по два очка за игру. А вот Дмитрий Орлов, однажды выбранный «Амуром» под первым номером драфта КХЛ, кажется, недостаточно хорош даже для ECHL.

АХЛ

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (3)Зыков (н)«Шарлотт»117+5+2417
2 (1)Голдобин (н)«Ютика»105+70421
3 (4)Сошников (н)«Торонто»113+6+61036
4 (2)Щербак (н)«Лаваль»61+8+3415
5 (11)Каменев (н)«Сан-Антонио»103+5+32523
6 (7)Толчинский (н)«Шарлотт»91+5+5810
7 (5)Костин (н)«Сан-Антонио»101+5+4159
8 (9)Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»131+5-3215
9 (6)Гурьянов (н)«Техас»110+6-7010
10 (10)Тренин (н)«Милуоки»103+2+1415
11 (8)Мамин (н)«Спрингфилд»71+4+1411
12 (12)Барбашёв (н)«Чикаго»42+2-1213
13 (13)Береглазов (з)«Хартфорд»131+3+11418
14 (16)Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»100+30611
15 (18)А.Волков (н)«Сиракьюз»111+1-3612
16 (14)Педан (з)«Уилкс-Барре»100+2+41616
17 (19)Дыбленко (з)«Бингемтон»70+2049
18 (17)Е.Свечников (н)«Гранд-Рапидс»71+0-21112
19 (20)Валиев (з)«Торонто»80+1-289
20 (22)Пайгин (з)«Бейкерсфилд»60+0-244

Главный русский герой АХЛ на прошлой неделе – Валентин Зыков. Форвард «Шаролтта» набрал три очка в двух матчах, ворвавшись в топ-10 лучших бомбардиров и топ-5 снайперов. Кажется, не за горами вызов в «Каролину». А вот одноклубник Зыкова Сергей Толчинский на том же отрезке отметился всего одной передачей. На счету скоростного вингера всего одна шайба в сезоне, но даже такой статистике позавидовал бы Денис Гурьянов. Тольяттинец худо-бедно набирает очки, но имеет худший среди россиян в АХЛ показатель полезности, а забить не может вот уже 11 игр со старта сезона. Похоже, воспитаннику «Лады» пора задуматься о возвращении в Россию. Перспектив за океаном, несмотря на молодость, у него пока не видно.

Не может открыть счёт голам и Евгений Свечников, набирающий форму после травмы. Но он хотя бы подрался в матче с «Милуоки», в составе которого выступают Яков Тренин и Владислав Каменев. Впрочем, с недавних пор челябинец и магнитогорец больше не одноклубники. После впечатляющей недели, когда Каменев и победную шайбу забил, и ассистентский дубль сделал, Владислав стал частью сделки по переходу Мэтта Дюшейна и отправился в «Колорадо». Перебравшись в Денвер, наш центрфорвард вправе рассчитывать на частые вызовы в НХЛ. Кроме того, отметим, что первую шайбу за фарм-клуб «Филадельфии» забросил Михаил Воробьёв.

НХЛ

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВрВбрХитыБлк
1 (1)Никита Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1514+9+5165820:1910083
2 (3)Евгений Кузнецов«Вашингтон»143+13-383418:4840,6%105
3 (5)Владимир Тарасенко«Сент-Луис»157+9+1246019:260168
4 (2)Александр Овечкин«Вашингтон»1411+5-146718:3066,7%235
5 (4)Евгений Малкин«Питтсбург»166+9-6104518:0341,1%94
6 (7)Владислав Наместников«Тампа-Бэй»155+9+543318:1456,2%2115
7 (6)Евгений Дадонов«Флорида»136+8-123619:13074
8 (8)Михаил Сергачёв«Тампа-Бэй»154+8+682913:330136
9 (11)Александр Радулов«Даллас»145+70123619:33100%914
10 (9)Артемий Панарин«Коламбус»141+10344420:39031
11(13)Павел Бучневич«Рейнджерс»155+5-123514:5023,1%76
12(13)Иван Проворов«Филадельфия»152+6-143624:5403344
13(12)Наиль Якупов«Колорадо»144+3+182412:380182
14(16)Артём Анисимов«Чикаго»155+2+162716:2354,4%37
15(14)Никита Зайцев«Торонто»152+4+3121022:5202541
16(15)Александр Бурмистров«Ванкувер»121+4+181012:3051,8%61
17(17)Дмитрий Куликов«Виннипег»111+3+48215:540913
18(21)Николай Кулёмин«Айлендерс»121+200712:1544,4%1513
19(23)Дмитрий Орлов«Вашингтон»140+2-241923:0001917
20(19)Алексей Емелин«Нэшвилл»130+21201018:0103518
21(18)Никита Задоров«Колорадо»101+1-281317:200309
22(22)Виктор Антипин«Баффало»100+1-601014:36028
23(25)Антон Слепышев«Эдмонтон»90+1-121111:060132
24(24)Никита Щербак«Монреаль»20+030007:58011
25(27)Иван Барбашёв«Сент-Луис»60+000311:3041,4%73
26(26)Андрей Миронов«Колорадо»40+006110:44073

Владимир Тарасенко закончил прошлую неделю с «+3», и теперь по показателю полезности во всей лиге его превосходит всего один человек – Остон Мэттьюс. Он же, наряду с Никитой Кучеровым и Александром Овечкиным, входит в десятку самых бросающих игроков лиги. Чего только стоят семь выстрелов сибиряка из «Блюз» по воротам «Торонто»! Неделя лидеру «музыкантов» определённо удалась: 2+2 в трёх играх. Стабильно набирает очки и Никита Кучеров, уверенно держащийся на втором месте в бомбардирской гонке, отсиживаясь за спиной одноклубника Стивена Стэмкоса. Наконец-то прервал пятиматчевую безголевую серию Овечкин, поразивший ворота «Бостона».

Если Тарасенко – «мистер полезность», то Никиту Зайцева и Ивана Проворова впору считать магнитами по притягиванию шайб. Они занимают третье и, соответственно, второе место в лиге по блокированным броскам. Правда, для защитника «Торонто» минувшую неделю назвать удачной язык всё-таки не повернётся. В двух последних играх Зайцев зарабатывал по «-2», чем вряд ли может быть доволен Майк Бэбкок. А вот Проворов пользуется сумасшедшим доверием тренера. В составе «Филадельфии» он проводит на льду всё больше времени, а в матче с «Чикаго» ему не хватило всего девяти секунд до получасовой отметки! Среди россиян 20-летний Проворов – лидер по игровому времени, а во всей НХЛ занимает 18-е место.

События дня НХЛ. Супермен Проворов и победитель Малкин
А Макдэвид проиграл, но помог забить красиво.

Среди значимых событий отметим первое очко в сезоне Антона Слепышева и первый гол Николая Кулёмина. Кажется, начинает обретать себя в «Далласе» Александр Радулов, который на протяжении вот уже пяти матчей не уходит со льда без заброшенной шайбы. Тогда как у Никиты Задорова, который почти в каждом матче за «Колорадо» зарабатывает отрицательный показатель полезности, дела обстоят не лучшим образом. Неудачные действия в обороне отчасти компенсирует бойцовский характер: российский защитник в матче с «Айлендерс» впервые в сезоне подрался. Продолжается безголевая серия Артемия Панарина, которого уже начинает публично критиковать Джон Торторелла.

События дня НХЛ: Панарин не забивает 10 матчей. И Торторелла уже злится
Даже Василевский не захотел помочь Артемию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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