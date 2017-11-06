Итоги дня КХЛ: «Магнитка» договорилась с «Рейнджерс» об аренде Береглазова

“Тигры” загрызли “леопардов”

В превью сегодняшнего игрового дня мы предсказывали, что победителями в этой паре будут хабаровчане. Так и получилось. Первый период прошёл в примерно равной борьбе, но огорчить друг друга команды не сумели. А вот вторая двадцатиминутка стала в этой встрече решающей. Олег Ли и Владислав Ушенин в её конце с разницей в пять минут забросили шайбы в ворота Дмитрия Шикина.

Логично было предположить, что в заключительной трети игры сочинцы пойдут на штурм ворот хозяев, но получилось наоборот. Скорее даже “Амур” был ближе к тому, чтобы забросить третью. С таким счётом игра и закончилась. 2:0 — хабаровчане одержали четвёртую победу подряд и окончательно вклинились в пул команд, борющихся в плей-офф.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Торпедо” взяло реванш у “Ак Барса”

Как и в Хабаровске, первый период матча в Казани прошёл без заброшенных шайб. Зато во втором гости решили исход встречи в свою пользу. Они дважды поразили ворота Гарипова, а сделали это Мозер и Захарчук. На 33-й минуте Язьков у “Ак Барса” сократил отставание в счёте и подарил надежду своей команде и казанским болельщикам на благоприятный для них результат. Но надежда так надеждой и осталась.

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Из интересных моментов в заключительной трети поединка запомнился удар Геннадия Столярова клюшкой между ног Никите Язькову, за который нападающий нижегородцев получил 5+20. Подопечные Билялетдинова проиграли и упустили верный шанс вернуть себе первое место в Восточной конференции. А торпедовцы взяли реванш за поражение месячной давности со счётом 0:5.

Виде можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Динамо” опять не забило

До этой встречи нападающие московского “Динамо” на протяжение четырёх матчей не могли поразить ворота соперника. В превью мы предполагали, что сегодня это злосчастная серия прервётся, но этого не случилось. Более того — единственный гол бело-голубых, который забил Владимир Брюквин, был отменён из-за офсайда. Коньки форварда оказались в зоне “Северстали” раньше, чем шайба, и судьи определили в этом моменте положение “вне игры”. А череповчане свою шайбу забросили — ближе к концу первого периода отличился Олег Яшин. Этот гол так и остался единственным в матче. “Северсталь” победила, а кризис в “Динамо” продолжается. Думается, что недельная пауза как нельзя кстати для команды. Об этом же сказал и главный тренер москвичей Владимир Воробьёв.

В лиге не останется Воробьёвых? Рейтинг тренеров КХЛ. Запад Матч с «Северсталью» может стать судьбоносным для наставника «Динамо».

“Опять мы без голов. Мало лезем на ворота, это наша проблема, проблема наших нападающих. Мы получаем за это немалые деньги, дальше так продолжаться не может. Дадим команде несколько выходных, будем работать в двухразовом режиме. Через труд мы всё преодолеем, главное, верить в это”, — заявил Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Марьямяки возглавит “Йокерит” в сезоне-2017/18

«Йокерит» объявил, что новым тренером команды с сезона-2018/19 будет Лаури Марьямяки. Нынешний тренер Юкка Ялонен покинет команду после этого сезона ради работы в сборной Финляндии, где он сменит Марьямяки.

Марьямяки подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на два года. Договор вступит в силу 1 июня 2018 года. Специалист с 2014 года работал со сборной Финляндии в качестве помощника главного тренера, а перед сезоном-2015/16 возглавил национальную команду. В 2016-м он завоевал со сборной серебряные медали чемпионата мира, затем неудачно выступил на Кубке мира, проиграв все три матча в группе. На ЧМ-2017 Финляндия проиграла сборной России в матче за третье место.

«Рейнджерс» отдали Береглазова в аренду в «Металлург»

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова в аренду в магнитогорский «Металлург», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс.

23-летний Береглазов после чемпионата КХЛ сезона-2016/17 отправился за океан в «Рейнджерс», но не провёл в Национальной хоккейной лиге ни одной встречи, всё время находясь в фарм-клубе. В АХЛ он сыграл 13 матчей, набрав 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+1».