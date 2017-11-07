0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало?

Путь в Баффало, куда Валерий Брагин вернётся спустя семь лет после легендарной победы, лежит через традиционную суперсерию со сборными юниорских канадских лиг. В этом году данный турнир, менявший название и отношение к себе, отмечает небольшой юбилей – 15 лет. В это непросто поверить, но те, кто протаптывал тропинки в канадских провинциях, сейчас находятся в возрасте Христа. В составе той самой первой «молодёжки» играли Константин Барулин, Антон Белов, Никита Никитин и Александр Никулин.

Свой первый матч в нынешней суперсерии сборная России проводила в городке Мус Джо, что в провинции Саскачеван. В 2011 году, в статусе действующих победителей МЧМ, подопечные Валерия Брагина уже заглядывали сюда, одержав победу со счётом 7:5. В том же году был построен «Mosaic Place» — один из самых современных стадионов в Западной хоккейной лиге.

Местная команда, именуемая «воинами», известна тем, что в её составе начинал свою карьеру сам Тео Флёри. Ему же принадлежат все статистические рекорды «Мус Джо». Сегодня за эту команду выступает Бретт Хауден – проспект «Тампы» и младший брат нападающего минского «Динамо». А главный тренер «Варриорз» и сборной WHL – это один и тот же человек по имени Тим Хантер. Под его руководством в клубе играют и два россиянина Дмитрий Зайцев и Олег Сосунов, но ни тот, ни другой защитник Брагина не заинтересовал.

В Канаду российская «молодёжка» прибыла два дня назад, достаточно долго добираясь до места первой игры, а накануне к составу присоединились наш единственный «американец» Михаил Бердин и Артём Минулин с Александром Алексеевым, выступающие в Западной хоккейной лиге. И если вратарь не попал даже в заявку на стартовую игру, то защитники составили вторую пару, дополнив тройку Манукян – Рассейкин – Веряев. Ну а основой нашего первого звена стала связка «лимитчиков» СКА Алтыбармакян – Мальцев.

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Фирменного натиска, который неизменен для канадцев на любом уровне, мы не дождались. Сборная WHL начала на удивление спокойно, не форсируя события. Зато россияне совершали один укол за другим. Только за первый период подопечные Брагина организовали три выхода один на один! Открыл этот парад Владислав Кара, несколько вальяжно вышедший на ворота. Не смог переиграть вратаря Артём Манукян, бросавший в «домик» голкиперу. Максим Цыплаков и вовсе убегал в открыв в меньшинстве, но тщетно.

Все попытки сборной России разбивались о стену по имени Картер Харт. Вратарь, имеющий за своими плечами четыре игры на прошлом МЧМ, почти наверняка станет первым номером сборной Канады в Баффало. В этом плане его противостояние с Владиславом Сухачёвым, который наигрывается как основной голкипер российской «молодёжки», вполне показательно. Перед началом матча были вопросы, в какой форме находится Харт, из-за травм в этом сезоне сыгравший всего четыре матча. Первые же минуты встречи сняли все сомнения: этот парень в полном порядке.

Пока россияне транжирили момент за моментом, канадцы с трудом создавали опасные ситуации возле владений Сухачёва. В первой половине первого периода можно разве что вспомнить неприятную ситуацию, возникшую из-за нерасторопности на пятаке «западника» Алексеева. Следующая вспышка активности привела к вынужденному удалению: юный «железнодорожник» Иванов нарушил правила на Андерсоне-Долане. Не сфоли он на капитане юниорской сборной Канады, быть неприятностям.

Впрочем, канадцы всё равно забили. Шикарный бросок в большинстве нанёс Коул Линд. Проспект «Ванкувера» точно направил шайбу в дальний угол, а Сухачёв ничего поделать не смог. Можно сетовать на то, что наш вратарь немного потерял ворота, но бросок оказался такой силы, что вряд ли он был в силах спасти. На первый перерыв подопечные Брагина ушли, проигрывая как в счёте, так по броскам – 5:12. При этом чуть ли не каждый бросок нашей «молодёжки» приравнивался к голевому моменту.

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Давая интервью перед стартом второго периода, Николай Кныжов говорил, что единственного, чего не хватает нашей команде – это реализации. С защитником «СКА-Невы», игравшим в Западной хоккейной лиге, сложно было спорить. Казалось, что стоит немного прибавить в завершении моментов, и победа будет в кармане. Ровным счётом ничего не предвещало беды. Однако после выхода из раздевалки подопечных Брагина словно подменили.

Канадцы стали надёжнее действовать в своей зоне, а без провалов «кленовых» защитников перестали возникать моменты и у наших нападающих. Лимит ошибок соперники выполнили в первом периоде. А вот россияне начали чудить, причём чудить результативно. Поразительно, как один из самых габаритных наших защитников Александр Алексеев не смог вытолкать с пятака 170-сантиметровогоМэттью Филлипса, который подправил шайбу в ворота и сделал счёт 2:0.

Инфантильность Алексеева, который не смог ничего поделать с малышом, которого он прекрасно знает по WHL, положила начало крайне болезненному поражению. Никто не остался незапятнанным. Ошибались все: защитники и нападающие, кахаэловцы и эмхаэловцы. Поразительно, насколько легко канадцы объезжали Курашова, Макеева и других ребят, немало поигравших среди мужиков. В то время, когда парни Брагина с трудом создавали моменты, подопечные Хантера забивали на удивление простые голы.

Безусловно, большего мы ждали и от нашего основного вратаря. Алексей Мельничук, сменивший Сухачёва перед третьим периодом, тоже хлебнул горя, пропустив две шайбы. Худшими по показателю полезности стали Иванов, Цыплаков и Алтыбармакян, заработавшие по «-3». Однако поражение со счётом 0:7 стало целиком и полностью командным. Можно сколько угодно гадать, как сложился бы матч, реализуй Манукян или Кара свои выходы один на один, но сослагательное наклонение не работает ни на взрослом уровне, ни на молодёжном. Так крупно наша «молодёжка» не проигрывала с 2006 года, когда со счётом 1:8 уступила всё той же сборной WHL.

В колоде Брагина есть три защитника, не принимавших участия в этом кошмаре. Имеется и вратарь Бердин, не попавший под канадский каток. Да только беда в том, что сегодня на льду был состав, максимально приближенный к максимальному. Добавьте трёх-четырёх человек, и получите пробраз команды, которая через месяц с небольшим отправится в Баффало. Страшно представить, что сделают там с нами канадцы, если нынешний разгром учинила только лишь 1/3 «молодёжки» из страны кленового листа. Впрочем, время на работу над ошибками у нашего рулевого ещё есть.