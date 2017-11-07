События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём

Мэттьюс творит чудеса

«Торонто», проигравший пять матчей из последних шести, сумел на своём льду сломить сопротивление хитрого «Вегаса», у которого никак не восстановятся травмированные вратари. Номинально четвёртый голкипер команды Максим Лагасе получил свой четвёртый старт подряд, и был близок к тому, чтобы увеличить количество своих выигрышей с одного до двух. Вместе с этим, главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан решил разбить лидерскую тройку Нил – Икин – Перрон, отправив Икина в более подобающее ему третье звено, и поставив к Нилу и Перрону финна Эрика Хаулу. Все эти перестановки дали «Вегасу» возможность не просто на равных бороться с «кленовыми листьями», но и проявлять большую бросковую активность.



Впрочем, лучший гол этого игрового дня был забит именно в ворота «рыцарей», а его автором стал Остон Мэттьюс. Молодой талант из «Торонто» сделал посмешище из всей обороны «Вегаса», и хотя финальный бросок нанёс не он, а Джеймс ван Римсдайк, именно Мэттьюс заслужил всю славу этого момента.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Овечкин выбил голевую дюжину

Перед домашним матчем с «Аризоной» главный тренер «столичных» Барри Тротц был всерьёз обеспокоен реализацией численного преимущества: в играх на своей площадке «Вашингтон» занимал последнее место по этому показателю (5,3%). «Мы наверняка потеряли пару очков, потому что не могли реализовать большинство. Увы, спецбригада пока не работает так, как нужно. Я не могу сказать, что наша группа атаки меня сильно беспокоит, парни будут в порядке. Но голы в большинстве сильно упростили бы ситуацию», — заявил Тротц.

Воплотить в жизнь пожелания наставника хоккеистам «Кэпиталз» удалось, но начало встречи явно осталось за гостями. «Аризона» отправила в ворота Брэйдена Холтби две быстрых шайбы, обескуражив оборону «Вашингтона» своей цепкостью, а первый гол и вовсе получился издевательским. 19-летний новичок «койотов» Клейтон Келлер убежал в быстрый прорыв, не стал делать передачу на партнёра, а после хитрой паузы переиграл голкипера кистевым броском. Этот гол стал для Келлера 11-м в сезоне и дал возможность на время сравняться с Александром Овечкиным, который в шести предыдущих играх забросил лишь однажды.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

После шайбы Кристиана Фишера гости удвоили преимущество, но быстрый ответ от Смит-Пелли, который номинально был заявлен аж в первом звене, не дал «койотам» возможности перевести матч в удобное для себя русло. В середине второго периода у «Аризоны» присел на скамейку штрафников защитник Алекс Голигоски, и Александр Овечкин напомнил всем о своём фирменном броске с вершины круга вбрасывания. Новость о равенстве голов с Келлером мгновенно устарела, а заодно капитан «Вашингтона» выполнил пожелания тренера в деле реализации лишнего. В карьере Овечкина этот гол в большинстве стал 216-м, что дало ему возможность выйти на 11-е место в истории лиги, отодвинув строчкой ниже Джо Нуиндайка.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В овертайме «Вашингтон» обошёлся уже без большинства. Защитник Джон Карлсон прервал свою серию из 16 матчей подряд без голов, и окончательно похоронил надежды 25-летнего вратаря «Койотс» Скотта Уэджвуда на свою вторую победу в сезоне.

Панарин забил впервые за 11 матчей

Одна заброшенная шайба за календарный месяц регулярного чемпионата – с такой невесёлой статистикой Артемий Панарин подошёл к выездной игре с «Рейнджерс». И хотя результативные передачи сыпались в копилку россиянина достаточно стабильно, Панарин стал получать недвусмысленные намёки от Джона Тортореллы, который уже не раз заявлял о «необходимости прибавить некоторым игрокам». С «рейнджерами» у «Коламбуса» получилось очень удачно сыграть первую половину матча: Сергей Бобровский удержал команду на плаву после двукратного преимущества «синерубашечников» по броскам в стартовом периоде, а Артемий завершил черную полосу и пробил Хенрика Лундквиста.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Спустя четыре минуты Джош Андерсон удвоил перевес «мундиров», но преимущество в две шайбы оказалось для гостей недостаточным. Ещё до перерыва ветеран Грабнер один гол отыграл, а в третьей двадцатиминутке Бобровскому пришлось капитулировать четыре раза, и после матча Торторелла устроил своей команде разнос. «Когда ты хватаешь много глупых удалений, их невозможно «убить». Мы сыграли отвратительно и по-дурацки. Нельзя давать сопернику столько возможностей. Я не знаю, что случилось, почему так произошло. Но мы просто обделались», — заявил Торторелла, комментируя три малых штрафа в третьем периоде, один из которых на совести Панарина.



Одним из тех, кто не дал шансов «Коламбусу», стал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, набравший 2 (1+1) очка. В пяти последних матчах на его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

События дня НХЛ: Панарин не забивает 10 матчей. И Торторелла уже злится Даже Василевский не захотел помочь Артемию.

Радулов продлил результативную серию

Три гола, пропущенные «Далласом» в первом периоде матча с «Джетс», не позволили техасцам набрать победный ход после разгрома «Баффало». Заполучив комфортное преимущество, «реактивщики» без особого сопротивления отдали инициативу и довели встречу до победы, хотя пропустить им всё же пришлось. В начале второй двадцатиминутки «звёзды» удачно сыграли в большинстве, и капитан Джейми Бенн при поддержке Клингберга и Радулова смог пробить голкипера Хеллебайка. Для Бенна это был уже восьмой гол в сезоне, а передача для Александра – девятым набранным очком в шести последних играх.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Далласа».

Итоги дня для россиян

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