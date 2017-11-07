До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём

А Овечкин не дал догнать себя новичку.
Хоккей

Мэттьюс творит чудеса

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 3 3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Кадри (Райлли, Марнер) – 04:14 (5x4), 1:1 – Нил (Хаула, Перрон) – 04:52 (5x5), 2:1 – ван Римсдайк (Мэттьюс, Нюландер) – 09:31 (5x5), 3:1 – Кадри (Марло) – 15:03 (5x5), 3:2 – Смит (Миллер, Карлссон) – 38:50 (5x4), 3:3 – Энгелланд (Теодор) – 46:16 (5x5), 4:3 – Марнер – 65:00 ( ПБ)

«Торонто», проигравший пять матчей из последних шести, сумел на своём льду сломить сопротивление хитрого «Вегаса», у которого никак не восстановятся травмированные вратари. Номинально четвёртый голкипер команды Максим Лагасе получил свой четвёртый старт подряд, и был близок к тому, чтобы увеличить количество своих выигрышей с одного до двух. Вместе с этим, главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан решил разбить лидерскую тройку Нил – Икин – Перрон, отправив Икина в более подобающее ему третье звено, и поставив к Нилу и Перрону финна Эрика Хаулу. Все эти перестановки дали «Вегасу» возможность не просто на равных бороться с «кленовыми листьями», но и проявлять большую бросковую активность.

Впрочем, лучший гол этого игрового дня был забит именно в ворота «рыцарей», а его автором стал Остон Мэттьюс. Молодой талант из «Торонто» сделал посмешище из всей обороны «Вегаса», и хотя финальный бросок нанёс не он, а Джеймс ван Римсдайк, именно Мэттьюс заслужил всю славу этого момента.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Овечкин выбил голевую дюжину

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 2 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Келлер – 01:00 (5x5), 0:2 – Фишер (Дворак, Экман-Ларссон) – 06:42 (5x5), 1:2 – Смит-Пелли (Эллер) – 08:41 (5x5), 2:2 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 34:23 (5x4), 3:2 – Карлсон (Оши, Кузнецов) – 64:14 (3x3)

Перед домашним матчем с «Аризоной» главный тренер «столичных» Барри Тротц был всерьёз обеспокоен реализацией численного преимущества: в играх на своей площадке «Вашингтон» занимал последнее место по этому показателю (5,3%). «Мы наверняка потеряли пару очков, потому что не могли реализовать большинство. Увы, спецбригада пока не работает так, как нужно. Я не могу сказать, что наша группа атаки меня сильно беспокоит, парни будут в порядке. Но голы в большинстве сильно упростили бы ситуацию», — заявил Тротц.

Воплотить в жизнь пожелания наставника хоккеистам «Кэпиталз» удалось, но начало встречи явно осталось за гостями. «Аризона» отправила в ворота Брэйдена Холтби две быстрых шайбы, обескуражив оборону «Вашингтона» своей цепкостью, а первый гол и вовсе получился издевательским. 19-летний новичок «койотов» Клейтон Келлер убежал в быстрый прорыв, не стал делать передачу на партнёра, а после хитрой паузы переиграл голкипера кистевым броском. Этот гол стал для Келлера 11-м в сезоне и дал возможность на время сравняться с Александром Овечкиным, который в шести предыдущих играх забросил лишь однажды.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

После шайбы Кристиана Фишера гости удвоили преимущество, но быстрый ответ от Смит-Пелли, который номинально был заявлен аж в первом звене, не дал «койотам» возможности перевести матч в удобное для себя русло. В середине второго периода у «Аризоны» присел на скамейку штрафников защитник Алекс Голигоски, и Александр Овечкин напомнил всем о своём фирменном броске с вершины круга вбрасывания. Новость о равенстве голов с Келлером мгновенно устарела, а заодно капитан «Вашингтона» выполнил пожелания тренера в деле реализации лишнего. В карьере Овечкина этот гол в большинстве стал 216-м, что дало ему возможность выйти на 11-е место в истории лиги, отодвинув строчкой ниже Джо Нуиндайка.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В овертайме «Вашингтон» обошёлся уже без большинства. Защитник Джон Карлсон прервал свою серию из 16 матчей подряд без голов, и окончательно похоронил надежды 25-летнего вратаря «Койотс» Скотта Уэджвуда на свою вторую победу в сезоне.

Панарин забил впервые за 11 матчей

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 3 0:0, 1:2, 4:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Панарин (Веренски, Джонс) – 20:38 (5x5), 0:2 – Андерсон (Мюррей) – 24:24 (5x5), 1:2 – Грабнер (Миллер, Холден) – 32:41 (5x5), 2:2 – Шаттенкирк (Цуккарелло, Зибанеджад) – 45:10 (5x4), 2:3 – Бьёркстранд (Дубински, Дженнер) – 48:01 (5x5), 3:3 – Крайдер (Бучневич, Зибанеджад) – 49:40 (5x4), 4:3 – Бучневич (Зибанеджад, Шаттенкирк) – 51:27 (5x5), 5:3 – Грабнер (Фаст, Макдона) – 59:11 (en)

Одна заброшенная шайба за календарный месяц регулярного чемпионата – с такой невесёлой статистикой Артемий Панарин подошёл к выездной игре с «Рейнджерс». И хотя результативные передачи сыпались в копилку россиянина достаточно стабильно, Панарин стал получать недвусмысленные намёки от Джона Тортореллы, который уже не раз заявлял о «необходимости прибавить некоторым игрокам». С «рейнджерами» у «Коламбуса» получилось очень удачно сыграть первую половину матча: Сергей Бобровский удержал команду на плаву после двукратного преимущества «синерубашечников» по броскам в стартовом периоде, а Артемий завершил черную полосу и пробил Хенрика Лундквиста.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Спустя четыре минуты Джош Андерсон удвоил перевес «мундиров», но преимущество в две шайбы оказалось для гостей недостаточным. Ещё до перерыва ветеран Грабнер один гол отыграл, а в третьей двадцатиминутке Бобровскому пришлось капитулировать четыре раза, и после матча Торторелла устроил своей команде разнос. «Когда ты хватаешь много глупых удалений, их невозможно «убить». Мы сыграли отвратительно и по-дурацки. Нельзя давать сопернику столько возможностей. Я не знаю, что случилось, почему так произошло. Но мы просто обделались», — заявил Торторелла, комментируя три малых штрафа в третьем периоде, один из которых на совести Панарина.

Одним из тех, кто не дал шансов «Коламбусу», стал форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, набравший 2 (1+1) очка. В пяти последних матчах на его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

События дня НХЛ: Панарин не забивает 10 матчей. И Торторелла уже злится
Даже Василевский не захотел помочь Артемию.

Радулов продлил результативную серию

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 4 0:3, 1:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 00:26 (5x5), 0:2 – Лайне (Уилер, Шайфли) – 05:12 (5x4), 0:3 – Коннор (Уилер) – 19:03 (5x5), 1:3 – Бенн (Клингберг, А. Радулов) – 24:13 (5x4), 1:4 – Шайфли (Уилер, Троуба) – 59:47 (en)

Три гола, пропущенные «Далласом» в первом периоде матча с «Джетс», не позволили техасцам набрать победный ход после разгрома «Баффало». Заполучив комфортное преимущество, «реактивщики» без особого сопротивления отдали инициативу и довели встречу до победы, хотя пропустить им всё же пришлось. В начале второй двадцатиминутки «звёзды» удачно сыграли в большинстве, и капитан Джейми Бенн при поддержке Клингберга и Радулова смог пробить голкипера Хеллебайка. Для Бенна это был уже восьмой гол в сезоне, а передача для Александра – девятым набранным очком в шести последних играх.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Далласа».

Итоги дня для россиян

Если у вас не отображается таблица, вы можете посмотреть её в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Александр Радулов Артемий Панарин Вегас Голден Найтс Джон Торторелла Остон Мэттьюс Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент