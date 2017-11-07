И. Воробьёв: в «Магнитке» много проблем, не хочу копаться в грязном белье

Тренер не собирается брать паузу в работе после увольнения из «Металлурга» и хочет возглавить новый клуб.

Магнитогорский «Металлург» 2 ноября после домашнего поражения от «Лады» со счётом 1:3 объявил об отставке Ильи Воробьёва. Магнитогорцы потерпели пять поражений в последних шести матчах и занимают седьмое место в Восточной конференции.

Воробьёв работал в «Магнитке» с 2012 года: сначала в качестве помощника главного тренера, а в октябре 2015 года сменил во главе команды Майка Кинэна. Специалист выиграл с «Металлургом» два кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера, а также был финалистом плей-офф 2017 года. В интервью «Чемпионату» Илья Петрович рассказал об уходе из магнитогорского клуба и дальнейших планах.

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«Готов к работе в клубе, я не такой взрослый, чтобы паузы брать»

— Ваш отец, Пётр Ильич Воробьёв, после вашей отставки сказал: «Илья не мальчик уже. Мало тренеров, которых не снимали». Это ваша первая отставка. Какие ощущения?

— Когда выиграли кубок Гагарина, были чуть лучше.

— Что вы делали на следующий день после увольнения?

— А что я должен был делать? Переживал, был огорчён.

— Попрощаться с командой могли.

— Сразу после игры попрощался.

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— То, что на этой неделе уже начинается перерыв на сборную, — плюс? Или сложно после таких неприятных новостей перестраиваться на сборную?

— Я уже в Москве, сейчас нахожусь на тренировочном катке сборной. Очень рад, что у меня есть возможность переключиться и что есть работа в национальной команде.

— Почему вы едете на Кубок Германии с олимпийской сборной, а не с основой на Карьяла?

— Так решил Олег Валерьевич (Знарок). Сказал, что мне надо посмотреть на олимпийскую команду и дать своё видение, кого ещё можно пригласить в основу. Сейчас у нас две интересные команды набираются.

— Один из ваших предшественников Дэйв Кинг сказал, что вы стали прекрасным тренером, который однажды может возглавить сборную России. Вы готовы к работе на клубном уровне или хотите взять паузу до конца сезона и сосредоточиться исключительно на подготовке к Олимпиаде?

— Готов я нормально. Я вроде бы не такой взрослый человек, чтобы паузы брать. В общем, готов к работе в клубе.

— То есть можете приступить к работе в ближайшее время?

— В ближайшую неделю — нет, сборная же, а потом — да. Почему нет?

«Со старта сезона понимал, что будут трудности»

— Последние месяцы работы были самыми сложными в вашей тренерской карьере?

— Одни из самых сложных. Но скажу, что два последних плей-офф по накалу были не легче. Просто результат был другой (смеётся).

— Вы со старта сезона понимали, что будут такие трудности у команды?

— Хорошо это понимал. Что ж тут не понимать? Причин трудностей было очень много. Не хочу копаться в грязном белье. Одной причины нет, там много всего.

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— Какое поражение в этом сезоне было самым болезненным — 0:4 от «Ак Барса» или 2:7 от ЦСКА?

— Для меня лично 1:3 от «Лады».

— Потому что после него вас уволили?

— И поэтому тоже.

— После матчей с «Ак Барсом» и ЦСКА какие были мысли? Не думали сами уйти в отставку?

— Нет, не думал. А какие мысли? Ну, ничего хорошего.

— Никита Пивцакин в прошлом году сидел в глухом запасе ЦСКА, а в «Металлурге» с ходу стал одним из ведущих защитников. В чём Никите стоит ещё прибавлять?

— Он очень хорош в атаке, ему надо прибавлять в игре в обороне. Здорово, что он забросил семь шайб, но в защите ещё надо работать.

— В этом сезоне в основе появился молодой защитник Григорий Дронов. Каков его потенциал?

— Он здорово развивается, парень — молодец. Очень жалко, что он получил травму. Там в моменте, когда он травму получил, была довольно пограничная ситуация. Ему была успешно сделана операция, сейчас начал потихоньку тренировать плечевой пояс, делает всё, что может. Я очень надеюсь, что он успеет восстановиться и запрыгнуть в последний вагон на молодёжный чемпионат мира, хотя для него это будет уже второе мировое первенство. Дронов — очень талантливый и интересный парень и действительно сильно развивался в этом году.

— У Василия Кошечкина меньше 50 процентов побед в сезоне, его меняли в ключевых играх с ЦСКА и «Салаватом». Что происходит с некогда одним из лучших вратарей лиги?

— Не надо на кого-то одного сваливать вину. В «Металлурге» был комплекс проблем. Такой эффект снежного кома получился, который и дал такой итог.

«Был разговор, что Береглазов хочет возвращаться»

— «Магнитка» сейчас занимает седьмое место на Востоке. Вы видели пути выхода из непростой ситуации для команды?

— Да, видел пути, и был план. Если подъедут Ли и Береглазов, то это ещё облегчит ситуацию.

— Крис Ли был одним из лучших в КХЛ, но не смог найти работу в НХЛ. Между лигами такая пропасть?

— Совершенно разный хоккей, разные площадки. Крис — уже не мальчик, у него, насколько я знаю, были предложения от одной команды НХЛ весной, когда у нас уже сезон закончился. Его видели в составе, но потом в клубе уволили тренеров и менеджера, и всё стало сложнее. Будут давать шансы парню 1997-98 годов рождения или Ли, который хочет один год отыграть? Опять же два разных хоккея. Есть люди, которые играют там и не смогли бы здесь, а есть универсалы.

— Следите за Антипиным и Береглазовым?

— Слежу, конечно.

— Алексей Береглазов пока играет в фарм-клубе «Рейнджерс» и ждёт шанса в НХЛ. Однако в последнем интервью вы сказали, что «Магнитка» усилится после возращения Береглазова. Значит ли это, что он точно возвращается?

— Сейчас я уже не при делах. Но вроде бы был разговор, что Алексей хочет возвращаться.

— Виктору Антипину пока тяжело в «Баффало», тренер мало доверяет россиянину. С чем связаны трудности?

— С разницей площадок. Он не самый большой парень, ему надо быть быстрее на льду. Виктору нужно немножко поменять свою игру. Это у него с успехом получилось, когда он шесть лет назад пришёл в «Металлург», он тогда начал использовать свои сильные качества. Я знаю, что Виктор и с отцом на связи, работает, но нужно перестраиваться под североамериканскую площадку и хоккей. Надеюсь, это у него получится.

— Ника Шауса брали на замену Криса Ли. Это разного уровня хоккеисты?

— Ли был лучшим защитником КХЛ в прошлом сезоне. Ему в принципе найти замену очень тяжело.

— Чья была инициатива пригласить Игоря Григоренко? В чём проблема Игоря?

— Григоренко брали чисто под первое звено. К сожалению, Игорь был не настолько готов, у него была травма, он долго форму набирал. Видимо, не сумел войти в сезон.

— Как расстались с Геннадием Величкиным?

— Нормально расстались, я собрал вещи и ушёл.

— Вы привели в тренерский штаб «Магнитки» Виктора Козлова. Может ли у него получиться на посту главного тренера?

— Время покажет.