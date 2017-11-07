«Наши мигранты ждут решения КХЛ по Олимпиаде». Что обсуждают в Америке

«Засуха Панарина дошла до уровня разочарования»

10 матчей без голов – таковая была нерадостная серия нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина до игры с «Аризоной», и этот неожиданный спад не остался без внимания заокеанских журналистов.



«36 секунд прошло в овертайме субботнего матча «Коламбуса» с «Тампой», и Артемий Панарин мог закончить встречу, принеся победу «мундирам». Увы, его кистевой бросок пришёлся над перекладиной, а полторы минуты спустя «запантентованный» бросок в касание отбил Андрей Василевский. Расстроенный Панарин в отчаянии ударил клюшкой по льду, и в серии буллитов ему забить тоже не удалось. Артемий был продуктивен, у него до матча с «Аризоной» было в активе 11 очков, и он делил первое место в списке лучших бомбардиров клуба. Но 10 матчей без голов – это разочаровывающий показатель для крупного летнего приобретения.

Это вторая по продолжительности сухая серия Панарина в его карьере. Во время своего первого сезона он не забивал 11 матчей – с 14 октября по 6 ноября 2015 года. Нынче у форварда 44 броска в створ ворот, в том числе 37 выстрелов подряд, которые были отражены. «Такой парень, как Артемий, не может бросать с эффективностью 2%. Конечно, по итогам сезона он будет намного лучше, чем сейчас. Я это знаю, и вы это знаете. У него много шансов, он будет забивать. Не могу сказать, что Панарин плохо играет, просто шайба не идёт в ворота», — отметил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен. Всё это так, но Артемий – один из двух хоккеистов в лиге, у которых есть в активе более 40 бросков в створ и менее двух забитых голов (другой такой игрок – Макс Доми из «Аризоны», 43 выстрела и 1 гол).



«Конечно, он расстроен. Он снайпер. И сам он знает, что он снайпер. Он знает, что должен быть снайпером», — требовательно сказал Джон Торторелла. Увы, но подсчёт матчей его засухи дошёл до уровня разочарования», — отметил обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн.

События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём А Овечкин не дал новичку догнать его.

«Какой ответ подготовит КХЛ на санкции МОК?»

Тема возможного неучастия сборной России в Олимпийских играх — 2018 и последующего запрета игрокам КХЛ ехать в Пхёнчхан также вызвала резонанс в Северной Америке. Одним из тех, кто решился чуть глубже изучить этот вопрос, стал обозреватель ESPN Грег Вышински.



«Решение, которое может принять МОК, будет иметь чрезвычайные последствия для олимпийского хоккейного турнира. Ожидается, что олимпийский комитет выпустит санкции против России в начале декабря, когда будет опубликован независимый доклад Всемирного антидопингового агентства, а глава МОК Томас Бах уже пообещал, что его организация отреагирует самым жёстким образом на скандал, связанный с российским допингом. Как стало известно, при худшем сценарии КХЛ может запретить игрокам с действующими контрактами уезжать на Олимпиаду. Это серьёзно повлияет не только на сборную России, но и на другие сборные – например, канадскую, у которой на Кубке Карьяла 15 хоккеистов из КХЛ, или американскую, у которой 7 игроков из этой лиги на Кубке Германии. А сами игроки пока находятся в полном неведении относительно того, что на самом деле может сделать КХЛ», — пишет Вышински.

«Я знаю, что наше расписание уже установлено, у клубов КХЛ есть перерыв на месяц в календаре регулярного чемпионата. Если хоккеисты не уедут на Олимпиаду, мы будем сидеть без дела пять недель, занимаясь всяким f**king. Кроме того, у федерации хоккея Канады есть подписанное соглашение с КХЛ о том, что лига должна выпустить игроков на турниры. Поэтому я пока не понимаю, как они могут нам помешать. Впрочем, за последнее время я многое узнал о русских и могу сказать, что контракты для них ничего не значат», — сказал в интервью ESPN один из потенциальных членов олимпийской сборной Канады. Сама канадская федерация не уточнила статус этого соглашения, заявив, что не готова обсуждать сценарии будущих действий и что пока всё развивается в штатном режиме.



«Скорее всего, России не запретят полностью участвовать в Олимпиаде, особенно после того, как ассоциация национальных олимпийских комитетов выступила с заявлением, опровергающим этот вариант. Но степень серьёзности санкций МОК остаётся предметом обсуждения. Санкции варьируются от того, чтобы не проигрывать российский гимн, не участвовать в церемониях открытия и закрытия до выступлении под нейтральным флагом. Хоккейный мир, в том числе два десятка североамериканских мигрантов, ждут решения и реакции России на него», — резюмирует Вышински.

Правильное возвращение Дадонова

В отличие от Вадима Шипачёва, который не снискал славы за океаном, вернувшийся в НХЛ Евгений Дадонов получает от прессы солидные комплименты, оправдывая их своей игрой (6 голов, 8 передач в 13 матчах).



«Хотя Дадонов уехал в КХЛ в 2012 году, он часто возвращался в Майами, чтобы отдохнуть здесь вместе с семьёй – женой и двумя детьми. Теперь он вернулся сюда для работы. Евгений – быстрый, цепкий крайний форвард с хорошим броском, которому удалось хорошо вписаться в тройку к Баркову и Юбердо: втроём это сочетание наносит 56% бросков «Флориды» в равных составах. Дадонов может и завершать атаки, и ассистировать партнёрам. Более плотное знакомство с организацией «Флориды» помогло заключить трёхлетний контракт и вернуть форварда в стан «Пантерз» после того, как на него вышли несколько клубов НХЛ. Доход Дадонова превысил уровень зарплаты его бывшего партнёра по СКА Вадима Шипачёва, который не по-доброму расстался с «Вегасом». Дадонов вернулся, но он не одинок в стремлении переписать историю: в «Чикаго» неплохо играют возрастные Саад и Шарп, 36-летний Уильямс подписал двухлетний договор с «Карлиной», Скотт Хартнелл («Нэшвилл») и Франсуа Бошемен («Анахайм») также вернулся в свои прежние клубы», — считает журналист Postmedia News Джон Матиш.