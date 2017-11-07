Третьяк — о Putin Team, «колхозник» Трямкин. Как прошла тренировка сборной

— Здравствуйте, — поприветствовали многочисленных журналистов, собравшихся в УТЦ Новогорск на открытой тренировке сборной России, главный тренер национальной команды Олег Знарок и вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Россияне начали подготовку к первому этапу Евротура – Кубку Карьяла. Первый матч хоккеисты Знарка проведут 9 ноября с Финляндией в Хельсинки, а пока собрались в Подмосковье, чтобы подготовиться к турниру. Если олимпийская сборная России решила обойтись без ледовой тренировки, то первая сборная поработала на льду. Игроки занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Кареев;



«Белые»: Никита Нестеров – Вячеслав Войнов, Никита Гусев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов;



«Красные»: Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Сергей Мозякин – Михаил Григоренко – Александр Барабанов, Павел Красковский;



«Зелёные»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;



«Синие»: Андрей Зубарев – Илья Любушкин, Василий Токранов, Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин.

Если олимпийская сборная России решила обойтись без ледовой тренировки, то первая сборная поработала на льду.

Понаблюдал за тренировкой и президент ФХР Владислав Третьяк, поделившийся мнением о возможном недопуске россиян до Олимпиады-2018.



— Они знают, конечно, что нужно уважать любого соперника, и у всех есть шанс попасть в Южную Корею. Никаких решений нет, поэтому мы готовимся, ни на что не обращаем внимания. Мы не реагируем на негативный фон. Запасной план? Мы готовимся, никакого запасного плана нет. Еду 12 ноября в Канаду, там встречусь с Фазелем, будем разговаривать. Пока он мне не звонил. У нас единая семья, мы придерживаемся правил международной федерации и МОК. Мы надеемся, что всё будет хорошо, — заявил Третьяк.

Спросили функционера и о новом движении Putin Team, созданном форвардом Александром Овечкиным.



— Если его выберут депутатом, мы всегда готовы. Для меня создание его движения было неожиданным, меня пока не приглашали вступить, но готов, конечно, бесплатно, зарплата мне не нужна, — отметил президент ФХР.



Не остался без внимания журналистов и тренер Илья Воробьёв, недавно уволенный из Магнитогорска. Специалист поведал, что является связующим звеном между первой и олимпийской командами.

Третьяк: У нас единая семья, мы придерживаемся правил международной федерации и МОК. Мы надеемся, что всё будет хорошо.

— Разберёмся с Браташом, как у нас будут делиться полномочия, отношения у нас нормальные. Кто из нас главнее? Главнее Олег Валерьевич Знарок. Станет ли у меня теперь больше времени на сборную в связи с отставкой? Может, я завтра контракт подпишу, — разоткровенничался Воробьёв.

Сразу после занятия на льду, по ходу которого Знарок активно подгонял своих хоккеистов, на вопросы журналистов ответил сам тренер, а также хоккеисты, выглядевшие слегка уставшими. Только сыграв за свои клубы в КХЛ, они сразу отправились в сборную.

Первым к прессе вышел габаритный защитник Никита Трямкин.



— Можно считать, что дебютирую в сборной. Буду биться, стараться, играть только на победу. Рад, что начал забивать голы, Крикунов не напутствовал. Просто поздравил меня, когда пришёл вызов в сборную.



Как чувствую себя среди игроков СКА, ЦСКА? А я с колхоза что ли? У нас такого нет. Все из разных городов и не важно, из какого ты клуба. Поменялись с Голышевым, у которого недавно была травма. Я стал чувствовать себя более уверенно, тренеры доверяют, стараюсь, — отметил Трямкин.



Пообщался с журналистами и тренер вратарей Рашит Давыдов, который сказал, что в первом матче с финнами сыграет Игорь Шестёркин. А вот молодой нападающий Кирилл Капризов как обычно выглядел немного растерянным. Отчётным вечером Кирилл первые сыграл в одной тройке с Никитой Гусевым.

— С Володей Ткачёвым мы уже играли в сборной, а с Гусевым в первый раз. Все знают, какой это хоккеист. Ожидания положительные, хотим выиграть турнир, постоянно выкладываться. Посмотрел с утра, как команда Валерия Брагина проиграла 0:7. Меня не хватает? Там есть кому сыграть. Не считаю, что я уже в составе и незаменим. Надо каждый день доказывать. До Олимпиады ещё очень много времени. Конечно, я был бы рад, если бы Шумаков и Шалунов были бы в первой команде. Это мои друзья и партнёры. Но что-то советовать тренеру – не моё дело. Будет неправильно, если Россия не поедет на ОИ-2018. Все должны ехать, кто это заслужил. Читаю новости на эту тему, — заявил Капризов.

Воробьёв: Станет ли у меня теперь больше времени на сборную в связи с отставкой? Может, я завтра контракт подпишу.

Главное, что радует: никто из российской делегации не склонен к пессимизму. Все абсолютно уверены в том, что российская ледовая дружина будет допущена до Игр в Корее. Ну а сейчас все мысли о Кубке Карьяла.