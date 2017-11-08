Итоги дня КХЛ: «Сибирь» в зоне плей-офф, а Курьянов не нужен даже «Югре»

«Сибирь» поднимается в зону плей-офф

В КХЛ на сегодня был запланирован один матч. В гости к «Сибири» пожаловал братиславский «Слован». Перед очной встречей обеим командам пришлось испытать тяжесть крупного поражения: новосибирцы в родных стенах уступили ЦСКА – 1:5, а гости с тем же счётом уступили омскому «Авангарду». Но если «Слован» в глубоком пике пребывает довольно давно, то о сибиряках этого не скажешь. Напротив, коллектив Павла Зубова стал исправно добывать очки, уступив лишь дважды в последних семи играх.



Отметим, что вернулся в рамку Александр Салак, слухи про которого не сходят на нет даже после комментария агента. А на вратаря по-прежнему рассчитывают в Новосибирске: чех отстоял весь третий период с ЦСКА, а против словаков он впервые за долгое время отыграл все 60 минут.

Сам матч начался с активных действий хозяев, которые в первые шесть минут создали несколько опасных моментов. Наиболее реальный шанс упустил Евгений Бодров: перед форвардом находились пустые ворота, но тридцатый номер не сумел попасть по шайбе. Только всё равно вскоре был зажжён фонарь за воротами Якуба Штепанека. Если бросок Андрея Ермакова голкипер сумел отразить, то с добиванием Игоря Левицкого был не в состоянии справиться. Затем Энлунд мог увеличить преимущество «Сибири», но в одном эпизоде выручил Штепанек, в другом – перекладина.



Во втором периоде хозяевам всё-таки удалось отличиться во второй раз. В большинстве гениальную комбинацию разыграли Бергстрём, Основин и Закриссон. А передача с разворота Вячеслава Основина настолько хороша, что может попасть в различные хит-парады по итогам месяца. Могли сибиряки и третью шайбу вогнать в ворота Штепанека, но переиграть того не получилось ни у всё тех же Бодрова и Энлунда, ни у Степана Санникова. Были возможности и у «Слована», но на перерыв команды уходили с тем же счётом.



В начале третьей двадцатиминутки гости, имея численное преимущество, растерзали оборону оппонента, и Мареку Вьеденски никто из полевых игроков уже не мешал завершать атаку. Зародившись, интрига практически исчезла через четыре минуты. «Сибирь» отличилась в формате 5 на 4. Бросок Андрея Ермакова, задев по пути Ивана Шварны, достиг цели. «Орлы» предпринимали попытки отыграться, сняли голкипера в конце встречи, но счёт остался прежним.



Итог — 3:1, эта победа позволила «Сибири» догнать по очкам «Трактор и взобраться на восьмую строчку Восточной конференции. «Слован» остался двенадцатым на Западе.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Заявки команд претерпели изменения

В единственном матче игрового дня не приняли участие Алексей Сопин и Радек Смоленяк. В обычный день этим фактам не придавалось бы значения. Но «Сибирь» поместила Сопина в список отказов, а Смоленяка туда же отправил «Слован».



Форвард сибиряков уже второй раз по ходу сезона оказывается среди «отказников». Это решение руководства вряд ли кого-то поразило. В этой «регулярке» 30-летний нападающий выходил на лёд в девяти встречах и отметился лишь голевой передачей и четырьмя минутами штрафа в игре с «Динамо».

Смоленяк был полезен, являлся лучшим бомбардиром клуба (5+14), а потому его отсутствие в заявке с середины октября могло поразить любителей хоккея.



Прокомментировал эту ситуацию главный тренер «Слована» Эдуард Занковец.



«Решение по помещению Смоленяка было принято пару недель назад после предыдущей выездной серии. Он игрок первых двух звеньев, но, к сожалению, в моей картине игры он не попадает в эти два звена. Нам кажется, что в третьем-четвёртом звеньях он не будет полезен, поэтому и поместили его в список отказов».



В составе «Югры» теперь не значится Антон Курьянов. Контракт расторгнут по соглашению сторон. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего форварда четыре голевых передачи в 18 матчах, показатель полезности «-4». После противостояния со «Спартаком» — 21 октября – в заявку на матч не попадал.



«Витязь» подписал пробный контракт до 2 декабря с Никитой Двуреченским. В этой «регулярке» нападающий в боевых условиях Континентальной хоккейной лиги не оказывался. В нынешнем сезоне Двуреченский играл за пензенский «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге. Выходил на лёд в пяти встречах, где заработал себе показатель полезности «-3», не набрал ни одного результативного балла при семи бросках по воротам. 5 ноября контракт был расторгнут по обоюдному соглашению.

В прошлом сезоне победитель молодёжного чемпионата мира-2011 выступал за «Нефтехимик» и «Югру».

Стиллман назначен главным тренером «Адмирала»

До этого дня шведский специалист исполнял обязанности главного тренера «Адмирала», сегодня от приставки «и.о.» Фредрик Стиллман избавился. В этой должности он пробудет минимум до конца этого сезона.



Сейчас дальневосточники располагаются на двенадцатой строчке Восточной конференции. Задача – попадание в восьмёрку.



Напомним, 10 октября Стиллман сменил на посту Александра Андриевского. В десяти матчах под руководством 51-летнего тренера «Адмирал» набрал 16 очков.

