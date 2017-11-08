Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3

Спустя годы никто не вспомнит, что перед тем, как пропустить от сборной WHL семь шайб, наша «молодёжка» в первом матче суперсерии-2017 не реализовала то ли четыре, то ли пять шикарных момента. В истории останется худший старт за всё время проведения российско-канадских противостояний. Нечто подобное было только 15 лет назад, в первой суперсерии, когда подопечные Рафаила Ишматова уступили сборной лиги Онтарио со счётом 1:7. Есть и ещё одна закономерность, которая работает не в пользу команды Валерия Брагина. Все три раза, когда сборная России выигрывала суперсерию, она неизменно начинала с победы.

0:7 за полтора месяца до чемпионата мира – это, как ни крути, маленькая катастрофа. Брагину бы встряхнуть команду, проверить других кандидатов, но состав, который отправился в Канаду, не резиновый. Многие реальные кандидаты остались в Балашихе, чтобы принять участие в Турнире четырёх наций. Исходя из тех ресурсов, что были у нашего главного тренера, он сделал максимум. Прежде всего, выставил всех незадействованных защитников, убрав Даниила Курашова и Дмитрия Алексеева, а в ворота определил Михаила Бердина – единственного голкипера, незапятнанного во вчерашнем кошмаре.

Второй точкой в путешествии нашей «молодёжки» по Канаде стал город Свифт Каррент. Он расположен в той же провинции Саскачеван, что и Мус-Джо. В городе с населением 15 000 человек арена вмещает больше 3 000, то есть на хоккей здесь может прийти 1/5 от всех жителей. Местные «мустанги» дважды выигрывали WHL, а в нынешнем чемпионате Западной хоккейной лиги идут в группе лидеров. В составе команды блистает Тайлер Стинберген – не только одноклубник нашего Артёма Минулина, но и лучший бомбардир лиги. Разумеется, этим вечером он вышел против сборной России.

Открыл счёт, правда, не он, а Диллон Дюбе. Капитан сборной WHL, набравший в первом матче два очка, продолжил доставлять неприятности нашей команде. Его руками канадцы словно вычёркивали невыполненные задания в квесте. Забить быстрый гол? Сделано. Реализовать большинство? Пожалуйста. Всё, что не получилось у подопечных Тима Хантера в стартовой игре суперсерии, претворилось в жизнь во второй. Что до пропущенной нами шайбы, то с первым броском Бердин справился, но из-за пассивности защитников этого оказалось мало.

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало? «Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?

Канадцы открыли счёт на второй минуте, после чего вплоть до концовки первого периода Бердина почти не беспокоили. Лишь с сиреной сын Адама Фута решил проверить бдительность нашего вратаря. Почти всё остальное время игра проходила в зоне сборной WHL. Соотношение бросков 17-6 в пользу нашей команды вполне красноречиво. Это почти столько же, сколько удалось нанести подопечным Брагина за весь первый матч! Во многом такое превосходство было связано с эпизодом, случившимся на десятой минуте. Таннер Каспик в средней зоне жёстко встретил Александра Алексеева, за что был изгнан со льда до конца игры.

Справедливости ради, из 17 бросков поистине опасных моментов было раз-два и обчёлся. Канадцы уже не позволяли себе такой разряженной обороны, как в первом периоде стартовой встречи. Вместо выходов один на один – в основном броски с периметра и от синей линии. Практически все исключения были связаны с нашим первым звеном, где Брагин произвёл одно изменение. К двум форвардам СКА добавился Алексей Полодян. Эта рокировка чуть было не принесла результат в первой же атаке, когда новобранец этого сочетания отдавал тонкую передачу на Андрея Алтыбармакяна.

За ту самую пятиминутку, что пожертвовав собой, подарил нашей «молодёжке» Алексеев, была всего одна осмысленная комбинация. Веряев под конец большого штрафа выводил на бросок Рассейкина, но вратарь канадцев был начеку. А стоило нашему капитану Егору Зайцеву после перерыва поддаться на провокацию, как канадцы преподали мастер-класс по реализации лишнего. Ещё одно удаление – ещё один гол. Стопроцентная реализация большинства и дубль защитника Джона Кенневилля (родственника главного тренера «Чикаго») привели к тому, что к середине второго периода общий счёт за два матча достиг 0:10.

Всё могло быть ещё хуже, не отрази Бердин буллит в исполнении Кола Линда. Сборная России мало в чём уступала команде WHL по игре в равных составах, однако то, что происходит с нашей «молодёжкой» на этой суперсерии, напоминает эффект короткого одеяла. Если в одном подопечные Брагина заметно подтянулись, то проблемы тут же вылезли в другом месте, например – в меньшинстве. До поры до времени беззубо выглядела и российская атака. Почти все силы наши форварды отдавали борьбе за шайбу, а осмысленные комбинации можно было пересчитать по пальцам.

Весьма показательно, как именно удалось распечатать Стюарта Скиннера. Автор первой российской шайбы на суперсерии-2017 Михаил Мальцев вгрызся в канадского защитника, отобрал у него шайбу, а через пару мгновений сам же нанёс точный бросок. Только так, за счёт наглости и настойчивости, можно было добиться хоть чего-то в противостоянии с лучшими игроками Западной хоккейной лиги. Однако из героя Мальцев вполне мог превратиться в антигероя. Ещё до второго перерыва он удалился, подарив канадцам очередной шанс проявить себя в большинстве.

При счёте 0:1 коэффициент на победу сборной России составлял 10! Даже при минимальной разнице в счёте букмекеры в наших парней не верили. Что уж говорить о ситуации, когда в воротах Бердина побывала третья шайба? Даже на родине на эту команду успели махнуть рукой. А зря. Тот самый гол Мальцева в концовке второго периода позволил россиянам почувствовать запах крови. Стоило открыть счёт своим голам в суперсерии, как шайбы посыпались одна за другой. Уверенность в себе – удивительная всё-таки штука.

Армянский акцент и СКА как базовый клуб. Кого Брагин везёт на суперсерию? Наша «молодёжка» снова будет рубиться с канадцами.

До этого матча в Канаде знали только одного Мальцева – Александра. Двукратный олимпийский чемпион и многократный участник суперсерий за свою славную карьеру немало крови попортил родоначальникам хоккея. Третий период в исполнении подопечных Брагина заставил «кленовых» вспомнить легендарную русскую фамилию. Вслед за Михаилом Мальцевым отличился его однофамилец Артём, со второй попытки пробивший Скиннера. Не прошло и пяти минут, как блеснул его партнёр Алтыбармакян, вихрем обокравший канадцев в их зоне. 3:3! Ох, и намучаются североамериканские комментаторы, произнося его фамилию на чемпионате мира.

Когда-то, в финале Баффало-2011, операцию по спасению сборной России организовали Тарасенко с Панариным. Их наследниками, пусть пока и на суперсерии, выступила связка Мальцев – Алтыбармакян. Они и забивали примерно в те же минуты, что и нынешние звёзды НХЛ. Победную шайбу нашей «молодёжке» удалось организовать тогда, когда казалось, что канадцы вот-вот вернут всё на круги своя. Максим Цыплаков удалился, оставив партнёров в меньшинстве. Но стоило канадцам на секунду потерять из виду шайбу, как Мальцев, на этот раз снова Михаил, не раздумывая приложился по ней и попал!

Героически отбившись в концовке, сборная России оформила победу, в которую после вчерашнего результата мало кто верил. Несмотря на успешный результат, у Брагина ещё непочатый край работы. Прежде всего, это касается игры в неравных составах. Ни одной шайбы в большинстве за две игры и настоящий провал в меньшинстве – это то, что предстоит отшлифовать до чемпионата мира. Но уже сейчас у этой сборной прорезался фирменный «брагинский» характер. Вооружившись волей, наши парни одержали свою первую большую победу в форме сборной России.