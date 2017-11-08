События дня НХЛ. Тарасенко и Малкин в погоне за Кучеровым

Овечкин забивает три матча подряд

«Вашингтон» не смог продлить свою серию из трёх побед подряд, не сумев справиться на выезде с нестабильным «Баффало». «Столичным» в нынешнем сезоне категорически не удаются спаренные матчи: в каждом из четырёх случаев, когда нужно было играть два дня подряд, «Кэпиталз» терпел поражение во второй игре, и все четыре проигрыша были записаны в пассив второго вратаря команды Филиппа Грубауэра. «Я уже устал от этих дурацких поражений. Не знаю, что вам сказать. Я старался отражать шайбу и дать шанс ребятам, но снова ничего не вышло», — сердито сказал немец. Голкипер не смог выручить «Вашингтон» в эпизоде с решающим голом от Бенуа Пульо, а последовавший после этой шайбы малый штраф Евгения Кузнецова окончательно снизил импульс гостей.

Капитан «столичных» Александр Овечкин забил в третьем матче подряд, удачно бросив кистевым. На счету Овечкина теперь 13 шайб, и он продолжает преследование Никиты Кучерова, у которого на один гол больше.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Малкин: три очка и победа для «Пингвинз»

У Евгения Малкина на минувших выходных прервалась четырёхматчевая результативная серия, но российский бомбардир не пал духом, а выдал прекрасный домашний матч с «Аризоной», в котором был признан первой звездой. Уралец и его капризный партнёр Фил Кессел набрали по 3 балла, обеспечив «Питтсбургу» необходимый результат. Первым отличился именно россиянин, удачно сыграв на пятачке после флангового прострела Кессела: гол получился не самым эффектным, но именно он принёс победу хозяевам.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кессел также отличился в ближнем бою, но сделал это весьма остроумно. После броска Малкина в большинстве американец увидел взмывшую в воздух шайбу, подождал, пока она опустится ниже уровня перекладины, а затем подправил в сетку, не нарушив правила об игре высоко поднятой клюшкой. Этот гол стал своеобразным приветом для главного тренера «койотов» Рика Токетта, который до этого работал в «Питтсбурге» и считался единственным специалистом, способным найти нужный подход к строптивому нападающему.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Тройка Малкина была просто потрясающей. Сейчас они играют в большим желанием и отдачей, это были очень важные голы», — отметил игру подопечных главный тренер «стальных» Майк Салливан. На счету Малкина в нынешнем сезоне 18 очков в 17 матчах, и по количеству результативных баллов он догнал Овечкина, который делит восьмое место в списке лучших бомбардиров.

Тарасенко не обращает внимания на травмы

За день до выездного матча с «Нью-Джерси» болельщиков «Сент-Луиса» огорошила неприятная новость: главный бомбардир и снайпер команды Владимир Тарасенко получил травму верхней части тела на утренней тренировке. «Всё началось с последнего матча. У него было повреждение, которое он усугубил в первом периоде, но смог закончить игру. Сегодня он чувствует боль, поэтому мы просто убрали его со льда. Была ли это мера предосторожностью и не более? Владимир был болен. Будем смотреть, следить за его состоянием», — сказал главный тренер «музыкантов» Майк Йео. На той тренировке место Тарасенко в тройке с Шварцем и Шенном занял Александр Стин, но в день игры выяснилось, что повреждение россиянина не носит серьёзный характер. Тарасенко вышел на лёд и показал класс.

«Блюзмены» забросили в ворота «Дэвилз» три шайбы, и российский форвард принял участие в каждой из них. Первый он забил сам, нанеся хитрый кистевой со средней дистанции, который помог «Сент-Луису» сравнять счёт и побороться за результат в третьем периоде.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сент-Луиса».

Едва этот период начался, как Тарасенко и Шенн блестяще разыгранным «треугольником» вывели на дальнюю штангу Шварца, который не имел права промахнуться мимо пустых ворот. А завершил феерическую игру звена россиянина гол Шенна в пустые ворота, в котором Владимир также выступил ассистентом. Тарасенко впервые в сезоне набрал 3 (1+2) балла в одной игре, и в четырёх последних встречах на его счету 7 очков (3 гола, 4 передачи). В списке самых результативных хоккеистов сезона он поднялся на пятое место, которое делит вместе с Остоном Мэттьюсом и Филом Кесселом. До лидера этого хит-парада – капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса – не так уж и далеко (25 очков).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Мы стараемся играть друг за друга и получать удовольствие от хоккея. Пока что получается забивать, нужно делать это чаще, потому что моментов у меня много. Хорошо, что выигрываем, я рад, что и другие наши парни забивают. Хотелось бы выиграть Кубок и добиться индивидуальный призов. Я думаю, что все хотят это сделать. Нужно совершенствоваться с каждым годом, иначе нет смысла играть», — сказал Тарасенко. «Как мы решили, что он будет играть? Да он просто кивнул мне на утренней раскатке, и всё. Прямо на льду сказал, что готов выйти. Я ответил, что у нас, возможно, будет для него местечко в составе», — с улыбкой объяснил Майк Йео.

Макдэвид прервал засуху

Четыре матча Коннора без забитых голов было достаточно, чтобы канадский хоккейный мир охватило беспокойство. «Эдмонтон», которому прочили блестящий сезон, и без того стал слишком большим разочарованием, чтобы спокойно пережить ещё и неудачи своей главной звезды, но засуха капитана «Ойлерз» не продлилась долго. В овертайме выездного матча с «Айлендерс» Макдэвид и Драйзайтль «нарисовали» настоящую красоту, которая, впрочем, не помогла уйти «нефтяникам» с предпоследнего места в Западной конференции.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Панарин снова замолчал

После прерванной 10-матчевой голевой засухи нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин вновь взял паузу, не сумев отличиться в домашней игре с «Нэшвиллом». Этот матч стал неудачным для всех «синих мундиров», которые лишь один раз смогли переиграть вратаря гостей Пекку Ринне, хотя имели достаточное количество голевых моментов и минут большинства. Ахиллесовой пятой «Блю Джекетс» вновь стала концовка третьего периода, в которой «хищники» умело сыграли на результат: Калле Ернкрок воспользовался ошибкой обороны хозяев и забил победный гол с пятачка, а Виктор Арвидссон отправил «страховочную» шайбу в пустые ворота.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Нэшвилла».

«У нас четыре матча из-за травмы пропустил Кэм Аткинсон, у Кэлверта тоже были повреждения. Травмы – это всегда неприятно, вне зависимости от того, кто из партнёров их получает. Что касается сравнений моих партнёров по «Коламбусу» с Патриком Кейном, то его вообще трудно с кем-то сравнивать, он слишком хорош. Но я счастлив с теми, с кем играю сейчас. В Коламбусе у меня есть всё, что необходимо для жизни. Конечно, сам город намного меньше, чем Чикаго, но мне не нужно многого – времени на развлечения почти нет. Мой английский стал лучше, теперь у меня больше возможности общаться с парнями. Кроме того, всегда на помощь может придти Сергей Бобровский, так что я не чувствую никакого дискомфорта», — отметил Артемий.

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Ягр вернулся, но проиграл

45-летний Яромир Ягр, не игравший более двух недель из-за повреждения паха, вернулся в строй и отметил свой очередной статистический рубеж. Легендарный чех обошёл Горди Хоу по количеству матчей, суммарно сыгранных в регулярном чемпионате и плей-офф: теперь у Ягра их 1 925 (1 717 в «регулярках», 208 – в плей-офф). Отметить ещё один рекорд набранными очками Яромиру не удалось, а сам «Калгари» прервал свою трёхматчевую победную серию.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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