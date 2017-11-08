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Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Тарасенко и Малкин в погоне за Кучеровым

Овечкин тоже забил, но выиграть не получилось.
Хоккей

Овечкин забивает три матча подряд

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1 0:0, 1:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Кейн (Айкел) – 22:39 (5x5), 1:1 – Овечкин (Смит-Пелли, Орпик) – 37:44 (5x5), 2:1 – Пульо – 43:22 (5x5), 3:1 – Кейн (Поменвиль) – 59:40 (en)

«Вашингтон» не смог продлить свою серию из трёх побед подряд, не сумев справиться на выезде с нестабильным «Баффало». «Столичным» в нынешнем сезоне категорически не удаются спаренные матчи: в каждом из четырёх случаев, когда нужно было играть два дня подряд, «Кэпиталз» терпел поражение во второй игре, и все четыре проигрыша были записаны в пассив второго вратаря команды Филиппа Грубауэра. «Я уже устал от этих дурацких поражений. Не знаю, что вам сказать. Я старался отражать шайбу и дать шанс ребятам, но снова ничего не вышло», — сердито сказал немец. Голкипер не смог выручить «Вашингтон» в эпизоде с решающим голом от Бенуа Пульо, а последовавший после этой шайбы малый штраф Евгения Кузнецова окончательно снизил импульс гостей.

Капитан «столичных» Александр Овечкин забил в третьем матче подряд, удачно бросив кистевым. На счету Овечкина теперь 13 шайб, и он продолжает преследование Никиты Кучерова, у которого на один гол больше.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Малкин: три очка и победа для «Пингвинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1 2:0, 0:0, 1:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Шульц (Малкин, Кессел) – 00:59 (5x5), 2:0 – Малкин (Кессел, Гюнцель) – 03:07 (5x5), 2:1 – Ридер (Фишер, Экман-Ларссон) – 40:26 (5x5), 3:1 – Кессел (Хёрнквист, Малкин) – 46:06 (5x4)

У Евгения Малкина на минувших выходных прервалась четырёхматчевая результативная серия, но российский бомбардир не пал духом, а выдал прекрасный домашний матч с «Аризоной», в котором был признан первой звездой. Уралец и его капризный партнёр Фил Кессел набрали по 3 балла, обеспечив «Питтсбургу» необходимый результат. Первым отличился именно россиянин, удачно сыграв на пятачке после флангового прострела Кессела: гол получился не самым эффектным, но именно он принёс победу хозяевам.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кессел также отличился в ближнем бою, но сделал это весьма остроумно. После броска Малкина в большинстве американец увидел взмывшую в воздух шайбу, подождал, пока она опустится ниже уровня перекладины, а затем подправил в сетку, не нарушив правила об игре высоко поднятой клюшкой. Этот гол стал своеобразным приветом для главного тренера «койотов» Рика Токетта, который до этого работал в «Питтсбурге» и считался единственным специалистом, способным найти нужный подход к строптивому нападающему.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Тройка Малкина была просто потрясающей. Сейчас они играют в большим желанием и отдачей, это были очень важные голы», — отметил игру подопечных главный тренер «стальных» Майк Салливан. На счету Малкина в нынешнем сезоне 18 очков в 17 матчах, и по количеству результативных баллов он догнал Овечкина, который делит восьмое место в списке лучших бомбардиров.

Тарасенко не обращает внимания на травмы

За день до выездного матча с «Нью-Джерси» болельщиков «Сент-Луиса» огорошила неприятная новость: главный бомбардир и снайпер команды Владимир Тарасенко получил травму верхней части тела на утренней тренировке. «Всё началось с последнего матча. У него было повреждение, которое он усугубил в первом периоде, но смог закончить игру. Сегодня он чувствует боль, поэтому мы просто убрали его со льда. Была ли это мера предосторожностью и не более? Владимир был болен. Будем смотреть, следить за его состоянием», — сказал главный тренер «музыкантов» Майк Йео. На той тренировке место Тарасенко в тройке с Шварцем и Шенном занял Александр Стин, но в день игры выяснилось, что повреждение россиянина не носит серьёзный характер. Тарасенко вышел на лёд и показал класс.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Коулман (Бойл, Мур) – 03:35 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шенн) – 38:57 (5x5), 1:2 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 40:32 (5x4), 1:3 – Шенн (Тарасенко) – 59:03 (en)

«Блюзмены» забросили в ворота «Дэвилз» три шайбы, и российский форвард принял участие в каждой из них. Первый он забил сам, нанеся хитрый кистевой со средней дистанции, который помог «Сент-Луису» сравнять счёт и побороться за результат в третьем периоде.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сент-Луиса».

Едва этот период начался, как Тарасенко и Шенн блестяще разыгранным «треугольником» вывели на дальнюю штангу Шварца, который не имел права промахнуться мимо пустых ворот. А завершил феерическую игру звена россиянина гол Шенна в пустые ворота, в котором Владимир также выступил ассистентом. Тарасенко впервые в сезоне набрал 3 (1+2) балла в одной игре, и в четырёх последних встречах на его счету 7 очков (3 гола, 4 передачи). В списке самых результативных хоккеистов сезона он поднялся на пятое место, которое делит вместе с Остоном Мэттьюсом и Филом Кесселом. До лидера этого хит-парада – капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса – не так уж и далеко (25 очков).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Мы стараемся играть друг за друга и получать удовольствие от хоккея. Пока что получается забивать, нужно делать это чаще, потому что моментов у меня много. Хорошо, что выигрываем, я рад, что и другие наши парни забивают. Хотелось бы выиграть Кубок и добиться индивидуальный призов. Я думаю, что все хотят это сделать. Нужно совершенствоваться с каждым годом, иначе нет смысла играть», — сказал Тарасенко. «Как мы решили, что он будет играть? Да он просто кивнул мне на утренней раскатке, и всё. Прямо на льду сказал, что готов выйти. Я ответил, что у нас, возможно, будет для него местечко в составе», — с улыбкой объяснил Майк Йео.

Макдэвид прервал засуху

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Лучич) – 21:59 (5x5), 1:1 – Эберле (Барзал) – 24:43 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 60:38 (3x3)

Четыре матча Коннора без забитых голов было достаточно, чтобы канадский хоккейный мир охватило беспокойство. «Эдмонтон», которому прочили блестящий сезон, и без того стал слишком большим разочарованием, чтобы спокойно пережить ещё и неудачи своей главной звезды, но засуха капитана «Ойлерз» не продлилась долго. В овертайме выездного матча с «Айлендерс» Макдэвид и Драйзайтль «нарисовали» настоящую красоту, которая, впрочем, не помогла уйти «нефтяникам» с предпоследнего места в Западной конференции.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Панарин снова замолчал

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Ирвин (Арвидссон, Экхольм) – 32:36 (5x5), 1:1 – Дюбуа – 44:37 (5x5), 1:2 – Ернкрок (Саломяки, Фиала) – 54:25 (5x5), 1:3 – Арвидссон (Саломяки) – 59:44 (en)

После прерванной 10-матчевой голевой засухи нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин вновь взял паузу, не сумев отличиться в домашней игре с «Нэшвиллом». Этот матч стал неудачным для всех «синих мундиров», которые лишь один раз смогли переиграть вратаря гостей Пекку Ринне, хотя имели достаточное количество голевых моментов и минут большинства. Ахиллесовой пятой «Блю Джекетс» вновь стала концовка третьего периода, в которой «хищники» умело сыграли на результат: Калле Ернкрок воспользовался ошибкой обороны хозяев и забил победный гол с пятачка, а Виктор Арвидссон отправил «страховочную» шайбу в пустые ворота.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Нэшвилла».

«У нас четыре матча из-за травмы пропустил Кэм Аткинсон, у Кэлверта тоже были повреждения. Травмы – это всегда неприятно, вне зависимости от того, кто из партнёров их получает. Что касается сравнений моих партнёров по «Коламбусу» с Патриком Кейном, то его вообще трудно с кем-то сравнивать, он слишком хорош. Но я счастлив с теми, с кем играю сейчас. В Коламбусе у меня есть всё, что необходимо для жизни. Конечно, сам город намного меньше, чем Чикаго, но мне не нужно многого – времени на развлечения почти нет. Мой английский стал лучше, теперь у меня больше возможности общаться с парнями. Кроме того, всегда на помощь может придти Сергей Бобровский, так что я не чувствую никакого дискомфорта», — отметил Артемий.

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Ягр вернулся, но проиграл

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 5 1:1, 2:2, 0:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Ганье (Седин, Ванек) – 15:38 (5x4), 1:1 – Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) – 19:49 (5x4), 2:1 – Годро (Броди, Монахан) – 31:51 (5x4), 2:2 – Ванек (дель Зотто, Бьега) – 35:09 (5x5), 3:2 – Ферланд – 37:27 (5x5), 3:3 – Дорсетт (Саттер, Хаттон) – 38:20 (4x5), 3:4 – Хорват (Бисер, Хаттон) – 44:12 (5x4), 3:5 – Седин (Седин, Виртанен) – 44:50 (5x5)

45-летний Яромир Ягр, не игравший более двух недель из-за повреждения паха, вернулся в строй и отметил свой очередной статистический рубеж. Легендарный чех обошёл Горди Хоу по количеству матчей, суммарно сыгранных в регулярном чемпионате и плей-офф: теперь у Ягра их 1 925 (1 717 в «регулярках», 208 – в плей-офф). Отметить ещё один рекорд набранными очками Яромиру не удалось, а сам «Калгари» прервал свою трёхматчевую победную серию.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Александр Овечкин Артемий Панарин Владимир Тарасенко Евгений Малкин Коннор Макдэвид Яромир Ягр
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