Уехать, чтобы вернуться. 7 русских хоккеистов, быстро сбежавших из Америки

Вадим Шипачёв возвращается в Россию, проведя в Северной Америке менее двух месяцев. В то же время из «Рейнджерс» в «Металлург» отправился Алексей Береглазов. Вспоминаем, кто ещё из российских игроков уезжал за океан, но не провёл там ни одного полного сезона и вернулся доигрывать хоккейный год на родину.

Петербуржец по рождению, Сушинский стал легендой в омском «Авангарде», и во многом это произошло из-за совсем непродолжительной попытки Максима заиграть в НХЛ. В «Миннесоту», которая выбрала хоккеиста на драфте в 2000 году, Сушинский уезжал уже состоявшимся мастером: к 26 годам он был лидером «Авангарда» и регулярно представлял сборную России на чемпионатах мира. В расположение «дикарей» Максим приехал сразу после драфта, проведя свой лучший сезон в Суперлиге, и моментально получил место в основном составе. Но после 30 матчей, в которых Сушинский набрал 11 (7+4) очков, хоккеист заскучал по России, да так сильно, что попросил «Миннесоту» отпустить его домой.

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И руководство пошло навстречу хоккеисту, удержав половину его зарплаты за сезон. «По моему мнению, основная проблема Сушинского заключалась в его семье. Она так и не смогла приспособиться к нашей жизни», — сказал тогда генеральный менеджер «Миннесоты» Дуг Райсбро. Максим вернулся в «Авангард», с которым в том же сезоне выиграл первое в истории клуба серебро российских первенств, а спустя ещё несколько лет стал с омским клубом чемпионом страны и обладателем кубка европейских чемпионов. Неизвестно, какая карьера была уготована Сушинскому в НХЛ, но в России он добился многого и вряд ли сожалеет о преждевременном возвращении из-за океана.

После 30 матчей Сушинский заскучал по России, да так сильно, что попросил «Миннесоту» отпустить его домой.

Воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Зиновьев известен в основном по выступлениям за «Ак Барс» и «Салават Юлаев», но на заре карьеры Зиновьев сменил немало клубов, а в поисках оптимального места работы Сергея менее чем на сезон занесло и в НХЛ. Произошло это перед сезоном-2003/04, когда Зиновьев, поигравший к тому моменту в «Кузне», «Салавате», «Локомотиве», «Спартаке» и «Ак Барсе», отправился из Казани в «Бостон», который выбрал россиянина на драфте ещё в 2000 году.



Отношения с новой лигой не заладились у Зиновьева ещё с межсезонья. Сначала возникла визовая проблема, в результате которой Сергей самостоятельно готовился к первому сезону в НХЛ. В Бостон россиянин прибыл лишь за неделю до старта «регулярки», в выставочных матчах Зиновьев ничем себя не проявил и в стартовых играх чемпионата за «Брюинз» участия не принимал, ожидая своего шанса в фарм-клубе «мишек» «Провиденс». За 4 игры в АХЛ Сергей набрал 3 (1+2) очка, был поднят в основную команду, но после 10 невыразительных игр «Бостон» расторг контракт с хоккеистом, и Зиновьев вернулся в «Ак Барс». В Казани он стал центрфорвардом легендарной тройки Морозов-Зиновьев-Зарипов, выиграл с «барсами» чемпионат Суперлиги-2005/06, а в первый сезон КХЛ транзитом через «Динамо» оказался в Уфе. За «Салават» Сергей провёл пять лет, выиграл кубок Гагарина и наверняка может быть доволен своей карьерой игрока.

Кайгородов родился и вырос в Магнитогорске, там же стал высококлассным хоккеистом и в 23 года решил покорить НХЛ. Его ждала «Оттава», выбравшая Кайгородова на драфте-2002 и планировавшая умного и тонкого российского центрфорварда в звено к Даниэлю Альфредссону. Однако первые же матчи Алексея за «сенаторов» показали, что Кайгородов – игрок исключительно для российского хоккея. В НХЛ ему не хватало жёсткости и скорости принятия решения на узких площадках, и уже после шести невыразительных матчей «Оттава» отправила россиянина в фарм-клуб для адаптации к североамериканскому хоккею.



Но выступать за «Бингхэмптон» Кайгородов не захотел и заявил о намерении вернуться в «Металлург», что дало повод «Сенаторз» дисквалифицировать своего игрока. Алексей возвратился в «Магнитку» и помог команде выиграть очередное золото Суперлиги. В дальнейшем Кайгородов отыграл за «сталеваров» ещё шесть с половиной сезонов, о НХЛ больше не мечтал и завершил карьеру в Магнитогорске, напоследок подняв над головой кубок Гагарина.

Играть в АХЛ Кайгородов не захотел и заявил о намерении вернуться в «Металлург», что дало повод «Оттаве» его дисквалифицировать.

В том же сезоне неудачную попытку заиграть в сильнейшей лиге мира предпринял ещё один российский игрок. Алексей Михнов в 24 года после выступлений за «Кристалл» из Электростали, московское «Динамо», «Сибирь» и «Локомотив» отправился в «Эдмонтон», который выбрал уроженца Киеве в первом раунде драфта 2000 года. Казалось, что у габаритного Михнова будет масса преимуществ в НХЛ, но в результате Алексей сыграл ещё меньше матчей, чем его тёзка Кайгородов.



Уже после двух игр «Эдмонтон» отправил новичка в фарм-клуб за набором формы, Михнов послушно отправился в «Уилкс Бэрри» и даже демонстрировал там неплохую статистику, но в январе игрок и клуб приняли обоюдное решение о возвращении хоккеиста в Россию. Предполагалось, что Михнов попробует пробиться в НХЛ в следующем сезоне, но Алексей неплохо чувствовал себя в Ярославле и, видимо, больше не захотел покидать зону комфорта. Лучшие годы Михнова прошли в «Локомотиве», затем игрок немало поколесил по стране, заглядывая и в ВХЛ, а сейчас является капитаном «Автомобилиста».

Кирилл Петров долго и упорно пробивал себе дорогу в большой хоккей и в родной «Ак Барс», не гнушаясь ссылок во вторую лигу в Альметьевск или скрытой аренды в «Югру», и в результате добился своего. Петров не только попал в основу казанцев, но и был замечен в НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» выбрали Кирилла на драфте 2008 года.



За океан Петров поехал только после того, как закрепился в клубе КХЛ, но перед отъездом сам Кирилл сожалел, что не предпринял этой попытки гораздо раньше. И был прав. Подписав в 25 лет контракт новичка с «островитянами», Петров сразу же угодил в фарм-клуб «Бриджпорт», а потом быстро понял, что его энхаэловский поезд давно ушёл. Отыграв 13 матчей в АХЛ, Кирилл вернулся в Казань, но оказалось, что там его уже не ждут. Сразу после возвращения форварда, «Ак Барс» обменял его в ЦСКА на голкипера Станислава Галимова, и насыщенный сезон Петров заканчивал в «армейском» клубе. Там же он играет до сих пор и отлично вписывается в коллектив Игоря Никитина.

История Вадима Шипачёва напоминает ситуацию с Алексеем Кайгородовым – хоккеист не захотел играть в фарм-клубе, за что был дисквалифицирован командой НХЛ. Шипачёв, скорее всего, объявит о завершении энхаэловской карьеры, и именно так закончится эпопея с Вадимом, и он продолжит сезон в КХЛ. В России опального форварда ждёт СКА и, возможно, ещё несколько клубов, а мы отметим, что так быстро, как Шипачёв, из НХЛ ещё никто из россиян не возвращался.

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Быстро расстаётся со своей мечтой в этом сезоне и Алексей Береглазов. Перешедший в «Рейнджерс» из «Магнитки» Береглазов сразу был спущен в «Хартфорд», где показывал достаточно надёжный и спокойный хоккей, но вызова в Нью-Йорк так и не дождался. Возможно, Алексей и дальше бы работал и пытался пробиться в НХЛ, если бы не предметный интерес к его персоне со стороны родного «Металлурга», срочно нуждающегося в усилении. «Рейнджерс» договорились с магнитогорцами об аренде защитника, и теперь Береглазов возвращается в «Металлург», чтобы помочь ему встать на ноги, но его страница в НХЛ наверняка ещё не закрыта окончательно.