Одни ворота. Почему чешский голкипер Францоуз хочет уйти из «Трактора»

Комментарий Францоуза

Вратарь «Трактора» и сборной Чехии Павел Францоуз дал громкое интервью чешским СМИ, в котором рассказал, что может сменить клуб, так как не получает достаточно игрового времени.

«Ситуация непростая, её надо как-то решать. Не знаю, что ещё сказать. В последнее время я мало играю. Конечно, мне это не нравится, я недоволен. Мой агент Роберт Шпаленка работает над тем, чтобы найти выход из этого положения. Я могу перейти в другой клуб, возможно, в КХЛ или в Европе. Я хочу играть, мне это нравится. Изначально план был в том, чтобы мы играли поровну, но каким-то образом получилось так, что Демченко получает больше матчей. Мне это не нравится», — цитирует Францоуза Sport.cz.

Вратарь Сезон Игры Броски Пропущено КН %ОБ «0» Францоуз 16/17 30 872 41 1,43 95,3 5 Демченко 16/17 35 1031 69 2,15 93,3 4

В материалах чешских СМИ говорится о том, что одной из причин неравномерного, по мнению стороны Францоуза, распределения игрового времени вратарей является фигура отца Василия Демченко – Виктора, который сейчас работает тренером вратарей в фарм-клубе «Трактора».



«Настроение не очень хорошее, общение внутри команды не идеальное. Я стараюсь не слишком переживать, иногда получается лучше, иногда хуже. Не хочу говорить, что Демченко защищён. Не хочу, чтобы всё выглядело так, будто я жалуюсь», — сказал Францоуз.

Францоуз: Не хочу говорить, что Демченко защищён. Не хочу, чтобы всё выглядело так, будто я жалуюсь.

Позиция агента игрока

Другая причина конфликта – договорённость игрока с клубом по распределению игрового времени. Она была достигнута в межсезонье, когда у чеха были на руках предложения от других команд. Об этом нам сообщил агент Францоуза Роберт Шпаленка.



«Я уже несколько раз разговаривал с генеральным менеджером «Трактора» Евгением Губаревым и обсуждал эту ситуацию. Летом у Францоуза было два предложения из НХЛ. Паша мог уехать в Америку, но у него был контракт с «Трактором». Клуб очень не хотел его отпускать. Мы по-хорошему договорились, что доиграем этот сезон в Челябинске, а к варианту с НХЛ вернёмся после окончания чемпионата. Мы договорились, что они с Демченко будут меняться каждые две игры. Паша понял эту ситуацию и согласился.

Реальность, однако, совсем другая. Из 29 игр в этом сезоне Демченко начинал 19, а Францоуз – 10. То есть Демченко играет в два раза больше. И это при том, что у моего клиента были хорошие показатели как в прошлом сезоне, так и в этом. Францоуз – кандидат на то, чтобы стать первым номером сборной Чехии на Олимпиаде. Однако без практики в клубе выиграть конкуренцию в национальной команде невозможно.

Вратарь Сезон Игры Броски Пропущено КН %ОБ «0» Францоуз 17/18 15 431 30 2,31 93,0 0 Демченко 17/18 19 610 43 2,65 93,0 1

Францоуз расстроен настолько, что хочет расторгнуть контракт и уехать. Я четыре-пять раз пытался поговорить на эту тему с руководством «Трактора», но реакции так и не последовало. С Пашей так никто и не сел, не пообщался. Из-за этого он очень разозлился на клуб. В НХЛ в этом сезоне он поехать уже не сможет. Варианты продолжения его карьеры надо искать совместно с «Трактором». Мы будем просить обмен или расторжение контракта», — сказал Шпаленка.

Агент: Варианты продолжения его карьеры надо искать совместно с «Трактором». Мы будем просить обмен или расторжение контракта.

Позиция «Трактора»

Со стороны челябинского клуба ситуацию прокомментировал генеральный менеджер Евгений Губарев.

«Очень хорошо, что Павел небезразличен и так рвётся в бой. В «Тракторе» два равнозначных сильных вратаря, на обоих мы рассчитываем. Как все помнят, в прошлом сезоне сначала тоже больше играл Демченко, потом – Францоуз. Сейчас позади только половина чемпионата, делать какие-то выводы, разумеется, преждевременно. C конца сентября по начало ноября наша команда выиграла 11 матчей, в том числе четыре из пяти последних, а как известно, победный состав не меняют – поэтому играл Демченко. В «Тракторе» в этом смысле присутствует исключительно спортивный принцип.

Что касается Францоуза, в прошлом сезоне он действительно отыграл очень хорошо, после чего мы пошли навстречу его стороне и несколько увеличили его зарплату. Контракт Францоуза заканчивается в апреле 2018 года, этот сезон он точно завершит в «Тракторе», обменивать его или прощаться с ним клуб не собирается», — сообщил Губарев.