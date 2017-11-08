Панарин заменил Стэмкоса рядом с Кучеровым. Обзор соцсетей НХЛ и КХЛ

Белов и Ковальчук восстанавливаются от травм в Дубае, а Малкину понравился розовый автомобиль.

В гостях у «Сибири»

Матч в Новосибирске был принципиальным не только для Шалунова и Шумакова, Капризову тоже было важно показать себя. От родного Новокузнецка до Новосибирска пять-шесть часов езды на машине, поэтому на матч «Сибирь» — ЦСКА пожаловало много близких Кирилла, в том числе и родители.

«Нас давным-давно разлюбили». Сибирское трио – о матче «Сибирь» — ЦСКА Ещё в прошлом сезоне Шалунов, Шумаков и Окулов зажигали за «Сибирь», а теперь приехали в Новосибирск в составе ЦСКА.

Шестёркин дома

После матча с «Торпедо» игроки СКА, вызванные в сборные, получили пару выходных. Игорь Шестёркин незамедлительно отправился в Москву к родным. «Единственная девушка, которой можно позволить залезть на шею», — написали под фотографией Игоря с малышкой.

Банный день

Лучшее восстановление для хоккеиста — в бане. Евгений Кетов полностью это поддерживает. Ну и лишним совсем не будет самовар с горячим чаем. Отличная подготовка к Кубку Германии, на который нападающий СКА отправится в составе олимпийской сборной.

Путешествие в Лондон

Григорий Панин прямо из Хабаровска отправился на мини-каникулы в Лондон. Страшно представить, сколько часов добирался защитник «Салавата» до столицы Великобритании. Но матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед», видимо, того стоил.

Семейный спорт

Илья Ковальчук на Кубок Карьяла вызван не был, а значит ждите в ближайшую неделю фотоспам от форварда СКА. Перед тем как возобновить тренировки, Илья на несколько дней отправился к семье в Дубай. Но даже в выходные Ковальчук не забывает о спорте, а в зал хоккеист ходит вместе с женой. Николь вполне может дать фору мужу.

Восстановление от травмы

Погреться на солнышке решил и травмированный Антон Белов. Однако, судя по отсутствию у него загара, защитник СКА больше времени посвящает восстановлению.

Семья Марковых

Андрей Марков не получил вызова в сборную России на первый этап Евротура. Теперь у защитника «Ак Барса» появилось свободное время, которое он может уделить своей большой семье.

Якупов летит в Швецию

Нет, Наиль не переходит в клуб шведской лиги. Дело в том, что два матча регулярного чемпионата «Колорадо» и «Оттава» проведут в Стокгольме в рамках 2017 SAP NHL Global Series. Стоит отметить, что НХЛ в шестой раз проводит матчи регулярного сезона в Европе и впервые с 2011 года.

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Лундквист и Каспарайтисы

Дарюс Каспарайтис вместе с детишками посетил домашний матч «Флориды» с «Рейнджерс». «Пантерз», правда, проиграли в овертайме со счётом 4:5. Каспарайтис поздравил Хенрика Лундквиста с победой и выставил совместное фото. А вы заметили, как сыновья и дочки похожи на Дарюса?

Новое авто Малкина

Кажется, теперь мы знаем, какой любимый цвет у Евгения Малкина. «Надо брать», — написал форвард «Питтсбурга», имея в виду розовый автомобиль.

Встреча в Тампа-Бэй

5 ноября «Тампа» принимала у себя дома «Коламбус». Перед игрой Артемий Панарин заглянул на ужин к Владиславу Наместникову иНиките Кучерову. Артемий у себя в «инстаграме» написал, что намеревается обыграть этих парней. Не получилось. «Коламбус» уступил по буллитам. Но как же смотрится эта троица вместе! Не планируется ли обмен Стэмкоса на Панарина?