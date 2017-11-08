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Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/nikitakucherov86

Панарин заменил Стэмкоса рядом с Кучеровым. Обзор соцсетей НХЛ и КХЛ

Белов и Ковальчук восстанавливаются от травм в Дубае, а Малкину понравился розовый автомобиль.
Хоккей

В гостях у «Сибири»

Матч в Новосибирске был принципиальным не только для Шалунова и Шумакова, Капризову тоже было важно показать себя. От родного Новокузнецка до Новосибирска пять-шесть часов езды на машине, поэтому на матч «Сибирь» — ЦСКА пожаловало много близких Кирилла, в том числе и родители.

«Нас давным-давно разлюбили». Сибирское трио – о матче «Сибирь» — ЦСКА
Ещё в прошлом сезоне Шалунов, Шумаков и Окулов зажигали за «Сибирь», а теперь приехали в Новосибирск в составе ЦСКА.

Шестёркин дома

После матча с «Торпедо» игроки СКА, вызванные в сборные, получили пару выходных. Игорь Шестёркин незамедлительно отправился в Москву к родным. «Единственная девушка, которой можно позволить залезть на шею», — написали под фотографией Игоря с малышкой.

Банный день

Лучшее восстановление для хоккеиста — в бане. Евгений Кетов полностью это поддерживает. Ну и лишним совсем не будет самовар с горячим чаем. Отличная подготовка к Кубку Германии, на который нападающий СКА отправится в составе олимпийской сборной.

Путешествие в Лондон

Григорий Панин прямо из Хабаровска отправился на мини-каникулы в Лондон. Страшно представить, сколько часов добирался защитник «Салавата» до столицы Великобритании. Но матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед», видимо, того стоил.

Семейный спорт

Илья Ковальчук на Кубок Карьяла вызван не был, а значит ждите в ближайшую неделю фотоспам от форварда СКА. Перед тем как возобновить тренировки, Илья на несколько дней отправился к семье в Дубай. Но даже в выходные Ковальчук не забывает о спорте, а в зал хоккеист ходит вместе с женой. Николь вполне может дать фору мужу.

Восстановление от травмы

Погреться на солнышке решил и травмированный Антон Белов. Однако, судя по отсутствию у него загара, защитник СКА больше времени посвящает восстановлению.

Семья Марковых

Андрей Марков не получил вызова в сборную России на первый этап Евротура. Теперь у защитника «Ак Барса» появилось свободное время, которое он может уделить своей большой семье.

Якупов летит в Швецию

Нет, Наиль не переходит в клуб шведской лиги. Дело в том, что два матча регулярного чемпионата «Колорадо» и «Оттава» проведут в Стокгольме в рамках 2017 SAP NHL Global Series. Стоит отметить, что НХЛ в шестой раз проводит матчи регулярного сезона в Европе и впервые с 2011 года.

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60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Лундквист и Каспарайтисы

Дарюс Каспарайтис вместе с детишками посетил домашний матч «Флориды» с «Рейнджерс». «Пантерз», правда, проиграли в овертайме со счётом 4:5. Каспарайтис поздравил Хенрика Лундквиста с победой и выставил совместное фото. А вы заметили, как сыновья и дочки похожи на Дарюса?

Новое авто Малкина

Кажется, теперь мы знаем, какой любимый цвет у Евгения Малкина. «Надо брать», — написал форвард «Питтсбурга», имея в виду розовый автомобиль.

Встреча в Тампа-Бэй

5 ноября «Тампа» принимала у себя дома «Коламбус». Перед игрой Артемий Панарин заглянул на ужин к Владиславу Наместникову иНиките Кучерову. Артемий у себя в «инстаграме» написал, что намеревается обыграть этих парней. Не получилось. «Коламбус» уступил по буллитам. Но как же смотрится эта троица вместе! Не планируется ли обмен Стэмкоса на Панарина?

События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём
А Овечкин не дал новичку догнать его.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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