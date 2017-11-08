Итоги дня: «Сент-Луис» предложил контракт Зарипову. Уедет ли он в НХЛ?

«Сент-Луис» сделал предложение Данису Зарипову

«Сент-Луис Блюз» предложил контракт 36-летнему российскому нападающему Данису Зарипову. До этого игроком интересовались «Питтсбург» и «Чикаго». Форвард был дисквалифицирован этим летом Международной федерацией хоккея на два года за употребление допинга, но НХЛ разрешила ему выступать в лиге. Сам хоккеист подтвердил наличие предложения от «блюзменов».

«Действительно, у меня был разговор с представителями «Сент-Луиса», мы обсуждали этот вопрос. Дальнейшие комментарии последуют позже», — сказал Зарипов «Чемпионату».

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и 7 передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.

К Малкину или Шипачёву? Пять команд НХЛ для Даниса Зарипова «Чикаго» тоже раздумывает, не взять ли себе ещё одного русского нападающего.

Францоуз хочет покинуть «Трактор»

О конфликтной ситуации между чешским голкипером и клубом из Челябинска «Чемпионату» рассказал его агент Роберт Шпаленка. Чешский вратарь недоволен своим игровым временем и хочет покинуть команду.

«Я уже несколько раз разговаривал с генеральным менеджером «Трактора» Евгением Губаревым и обсуждал эту ситуацию. Летом у Францоуза было два предложения из НХЛ. Паша мог уехать в Америку, но у него был контракт с «Трактором». Клуб очень не хотел его отпускать. Мы по-хорошему договорились, что доиграем этот сезон в Челябинске, а к варианту с НХЛ вернёмся после окончания чемпионата. Мы договорились, что они с Демченко будут меняться каждые две игры. Паша понял эту ситуацию и согласился.

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Реальность, однако, совсем другая. Из 29 игр в этом сезоне Демченко начинал 19, а Францоуз – 10. То есть Демченко играет в два раза больше. И это притом что у моего клиента были хорошие показатели как в прошлом сезоне, так и в этом. Францоуз – кандидат на то, чтобы стать первым номером сборной Чехии на Олимпиаде. Однако без практики в клубе выиграть конкуренцию в национальной команде невозможно.

Францоуз расстроен настолько, что хочет расторгнуть контракт и уехать. Я четыре-пять раз пытался поговорить на эту тему с руководством «Трактора», но реакции так и не последовало. С Пашей так никто и не сел, не пообщался. Из-за этого он очень разозлился на клуб. В НХЛ в этом сезоне он поехать уже не сможет. Варианты продолжения его карьеры надо решать совместно с «Трактором». Мы будем просить обмен или расторжение контракта», — сказал Шпаленка.

Одни ворота. Почему чешский голкипер Францоуз хочет уйти из «Трактора» Чех дал громкое интервью на родине, его слова подтвердил агент, но руководство «Трактора» не собирается с ним расставаться.

В Новосибирске вернулись к поискам участка для арены к МЧМ-2023

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что город будет искать альтернативные площадки для строительства арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года. Издание «Тайга.инфо» отмечает, что появление арены на запланированном участке может вызвать транспортные проблемы.

«Альтернативные варианты в своё время рассматривались, но, к сожалению, глубокой проработке подвергся только вариант на левом берегу Оби. Поэтому сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке альтернатив, причём не только в отношении этого земельного участка, но и других возможных объектов, которые были предусмотрены для концепции», — сказал Травников.

Облправительство, мэрия и ООО «Парк Чемпионов» подписали соглашение о строительстве арены в феврале 2017 года. Предварительная стоимость объекта — 4 млрд рублей. Конкурс на проведение работ по строительству арены планировалось объявить в конце сентября, но депутаты горсовета отказались перезонировать земельный участок, потому что вместе с хоккейной ареной инвестор смог бы построить деловую зону и жилой микрорайон.

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В «Торпедо» рассчитались по зарплатам за август

Об этом в пресс-службе нижегородского клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Зарплата за август уже переведена полностью. В настоящее время продолжается работа по погашению зарплаты за сентябрь. Ситуация находится под контролем», — пояснили «Чемпионату» представители «Торпедо».

Ранее стало известно, что профсоюз игроков КХЛ подготовит обращение в прокуратуру в связи с ситуацией с долгами в волжском клубе. «Торпедо» в настоящее время занимает пятое место в Западной конференции, в 31 матче команда одержала 15 побед и набрала 48 очков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что город будет искать альтернативные площадки для строительства арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года.

Сакари Салминен покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» расторгло контракт с финским нападающим Сакари Салминеном по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний Салминен перешёл в московский клуб в середине сентября, подписав контракт до конца сезона. В этом сезоне принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и отметился 8 (2+6) баллами за результативность при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 135 (47+88) очков в 204 матчах за «Торпедо», «Йокерит» и московское «Динамо» при показателе полезности «+19».