События дня НХЛ. Кучеров и Наместников поиздевались над «Сан-Хосе»

Дубль Цукера не спас «Миннесоту»

«Торонто» дома выиграл у «Миннесоты» — 4:2. У проигравших дубль в активе Джейсона Цукера, отличавшегося после передач Эрика Стаала. Однако сильно «дикарям» это не помогло. Команда Брюса Будро потерпела третье поражение подряд. В свою очередь «Торонто» продолжает находиться в лидирующей группе Восточной конференции.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев очков в матче не набрал, однако отыграл довольно уверенно, закончив встречу с показателем полезности «+2» и совершив три силовых приёма. Майк Бэбкок очень доверяет и ценит Зайцева, а вот форварду Никите Сошникову места в основе канадского клуба не находится. Существует большая вероятность, что Никита в ближайшее время вернётся в Россию.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Мастер-класс от Бучневича

«Рейнджерс» выиграли у «Бостона» — 4:2. Это пятый подряд успех коллектива Алена Виньо. Клуб из Нью-Йорка слабо начал регулярный чемпионат, но постепенно возвращается на ведущие позиции, как того требуют болельщики. В прошедший игровой день ворота Лундквиста смогли поразить лишь Пастрняк и Бержерон, набравшие по два балла за результативность за гол и передачу. А вот Раска огорчили целых три раза. Четвёртый гол Нэша был забит уже в пустые ворота.

Ранее дубль оформил Веси, ну а началось всё с впечатляющего гола Павла Бучневича. Партнёр подхватил её на синей линии и отдал россиянину, который из круга вбрасывания сместился к воротам и при помощи отменной работы рук моментально переиграл голкипера. Публика буквально взревела от удовольствия. А ещё Бучневич успел отдать голевую передачу и заработать положительный показатель полезности «+1».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

15-й гол Кучерова в сезоне

«Сан-Хосе» дома крупно проиграл «Тампе» — 1:5. Команда Джона Купера продолжает удерживать лидерство на Востоке и в общей турнирной таблице, показывая зрелищный и результативный хоккей. А ведь как всё хорошо начиналось для «акул», отличившихся усилиями Донского уже на первой минуте встречи. Однако больше Василевский не пропускал, а вот Джонса пришлось менять на Делла. Гости обрушили на ворота калифорнийцев шквал атак, особенно постарались россияне.

Влад Наместников оформил первый дубль в сезоне, забил и Кучеров. Шайба в ворота «Шаркс» стала для Никиты 15-й в сезоне. Россиянин продолжает возглавлять гонку снайперов, оторвавшись от Александра Овечкина. Кучеров (1+2) и Наместников (2+1) не только забивали, но и отменно пасовали, проведя классный матч. Помогал партнёрам и звёздный канадец Стивен Стэмкос (0+3), которого так не хватало в прошлом сезоне из-за травмы. Теперь же ударная тройка «Лайтнинг», набравшая с «Сан-Хосе» девять очков, видится одной из самых ярких во всей НХЛ. Взаимопонимание и командная «химия» на высочайшем уровне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.