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Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Кучеров и Наместников поиздевались над «Сан-Хосе»

А Павел Бучневич отметился голом-красавцем в ворота «Бостона».
Хоккей

Дубль Цукера не спас «Миннесоту»

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кадри (Нюландер, Райлли) – 12:56 (5x5), 1:1 – Цукер (Стаал) – 18:15 (5x5), 2:1 – Марло (Хайман, Браун) – 23:47 (5x5), 3:1 – Кэррик – 43:40 (5x5), 3:2 – Цукер (Стаал, Сутер) – 55:01 (5x4), 4:2 – Браун – 59:29 (en)

«Торонто» дома выиграл у «Миннесоты» — 4:2. У проигравших дубль в активе Джейсона Цукера, отличавшегося после передач Эрика Стаала. Однако сильно «дикарям» это не помогло. Команда Брюса Будро потерпела третье поражение подряд. В свою очередь «Торонто» продолжает находиться в лидирующей группе Восточной конференции.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев очков в матче не набрал, однако отыграл довольно уверенно, закончив встречу с показателем полезности «+2» и совершив три силовых приёма. Майк Бэбкок очень доверяет и ценит Зайцева, а вот форварду Никите Сошникову места в основе канадского клуба не находится. Существует большая вероятность, что Никита в ближайшее время вернётся в Россию.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Мастер-класс от Бучневича

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2 3:1, 0:0, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Бучневич (Макдона, Грабнер) – 09:53 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Бьорк) – 10:14 (5x5), 2:1 – Веси (Бучневич, Зибанеджад) – 14:41 (5x5), 3:1 – Веси (Шаттенкирк, Деарне) – 15:10 (5x5), 3:2 – Бержерон (Пастрняк, Круг) – 46:44 (5x5), 4:2 – Нэш (Макдона) – 59:52 (en)

«Рейнджерс» выиграли у «Бостона» — 4:2. Это пятый подряд успех коллектива Алена Виньо. Клуб из Нью-Йорка слабо начал регулярный чемпионат, но постепенно возвращается на ведущие позиции, как того требуют болельщики. В прошедший игровой день ворота Лундквиста смогли поразить лишь Пастрняк и Бержерон, набравшие по два балла за результативность за гол и передачу. А вот Раска огорчили целых три раза. Четвёртый гол Нэша был забит уже в пустые ворота.

Ранее дубль оформил Веси, ну а началось всё с впечатляющего гола Павла Бучневича. Партнёр подхватил её на синей линии и отдал россиянину, который из круга вбрасывания сместился к воротам и при помощи отменной работы рук моментально переиграл голкипера. Публика буквально взревела от удовольствия. А ещё Бучневич успел отдать голевую передачу и заработать положительный показатель полезности «+1».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

15-й гол Кучерова в сезоне

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 5 1:1, 0:3, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Донской (Торнтон, Павелски) – 00:24 (5x5), 1:1 – Дотчин (Пойнт, Гурд) – 07:17 (5x5), 1:2 – Кучеров (Наместников, Стэмкос) – 20:44 (5x5), 1:3 – Коккок (Гурд, Строльман) – 29:21 (5x5), 1:4 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 32:00 (5x5), 1:5 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 46:14 (5x4)

«Сан-Хосе» дома крупно проиграл «Тампе» — 1:5. Команда Джона Купера продолжает удерживать лидерство на Востоке и в общей турнирной таблице, показывая зрелищный и результативный хоккей. А ведь как всё хорошо начиналось для «акул», отличившихся усилиями Донского уже на первой минуте встречи. Однако больше Василевский не пропускал, а вот Джонса пришлось менять на Делла. Гости обрушили на ворота калифорнийцев шквал атак, особенно постарались россияне.

Влад Наместников оформил первый дубль в сезоне, забил и Кучеров. Шайба в ворота «Шаркс» стала для Никиты 15-й в сезоне. Россиянин продолжает возглавлять гонку снайперов, оторвавшись от Александра Овечкина. Кучеров (1+2) и Наместников (2+1) не только забивали, но и отменно пасовали, проведя классный матч. Помогал партнёрам и звёздный канадец Стивен Стэмкос (0+3), которого так не хватало в прошлом сезоне из-за травмы. Теперь же ударная тройка «Лайтнинг», набравшая с «Сан-Хосе» девять очков, видится одной из самых ярких во всей НХЛ. Взаимопонимание и командная «химия» на высочайшем уровне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Владислав Наместников Никита Кучеров Павел Бучневич Итоги дня НХЛ
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