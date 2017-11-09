Баттл за место с Капризовым и ещё 6 интриг Кубка Карьяла

8 ноября матчами Швеция – Чехия и Швейцария – Канада стартовал Кубок Карьяла, а вместе с ним и предолимпийский сезон Евротура. Сегодня включится в борьбу сборная России, которая в 19:30 по московскому времени начнёт матч с хозяевами финнами. Выделяем семь интриг турнира.

Новый формат Кубка Карьяла

Таких серьёзных перемен в устройстве европейского хоккея не было очень давно. Реформа Евротура напрашивалась. Кто-то предлагал учредить вместо него чемпионат Европы. Другие желали и вовсе отказаться в пользу Лиги чемпионов. Однако формат оставался неизменным, несмотря на очевидные проблемы с посещаемостью. Даже в такой хоккейной стране, как Швеция болельщики понимали, что это всего лишь товарищеские матчи, оставляя трибуны полупустыми. Подтолкнуть заржавевшую махину к изменениям смогла лишь Олимпиада. Когда стало понятно, что в Корею не поедут энхаэловцы, в дверь неизменного квартета Евротура постучались другие сборные.

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На Кубке Карьяла помимо традиционной четвёрки сыграют Канада и Швейцария. Первоначально было непонятно, как, не увеличивая международную пазу, можно уместить сразу шесть участников. Команды разделят на две группы? Будут ли учитываться результаты игр с «чужаками»? В итоге формат оказался довольно мудрёным. Все шесть команд уместили в одну группу, но игр все проведут по три – так же, как и раньше. Принципом «все играют со всеми» пришлось пожертвовать. Победитель же финского этапа Евротура определится по общему количеству очков. Вне зависимости от того, набраны они были с финнами или пришлыми швейцарцами.

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Привет, Швейцария! Канада, подожди

Главное разочарование Кубка Карьяла ещё до его начала – это, конечно, отсутствие в календаре матча Россия – Канада. Ради того чтобы увидеть это классическое противостояние, придётся дождаться декабря и московского этапа Евротура. Пока же в качестве свежего ветра команде Знарка предлагается сборная Швейцарии. Подопечные Патрика Фишера в стартовой игре турнира, которая состоялась накануне, уже успели уступить канадцам. Две с половиной минуты они даже вели в счёте, но в итоге получили по шайбе от кахаэловцев О’Делла, Эллисона и Брюле. Наша команда встретится со Швейцарией в воскресенье, под занавес Кубка Карьяла.

Вообще, участие «гастролёров» в европейских турнирах не ново. На том же Кубке Карьяла в далёком 1992 году играла сборная США. В Москву в конце 90-х несколько раз заглядывали канадцы, а однажды – словаки. Самым гостеприимным можно считать и шведский этап, куда родоначальники хоккея приезжали с 1993 по 2003 год. Тогда как наиболее консервативными являются Чешские хоккейные игры. А вот швейцарцы до этого года не заглядывали ни на один из четырёх этапов Еврохоккейтура. Разве что в 1992 году на Турнире на призы газеты «Известия» мы одержали победу над этой сборной со счётом 4:1. Тогда, правда, объединённого Евротура ещё не существовало.

Вместо хорошо знакомых Капризову партнёров на Кубке Карьяла с ним сыграют Никита Гусев и Владимир Ткачёв.

Баттл за место с Капризовым

Кто бы ещё год назад мог подумать, что за место рядом с Кириллом Капризовым разгорится сумасшедшая конкуренция. Однако бенефис на прошлогоднем МЧМ, яркая игра рядом с Линусом Умарком и лидерство по очкам в звёздном ЦСКА перевернуло всё с ног на голову. Отныне Капризов чуть ли не железный кандидат на поездку в Южную Корею. А вот кто будет играть с ним в одном звене, решается здесь и сейчас. Сам он хотел бы видеть в первой сборной Шумакова и Шалунова, с которыми выступает в клубе. Однако двух челябинцев отправили в олимпийскую сборную. Это довольно странно, учитывая, что в последних играх перед перерывом их звено набрало сумасшедшие обороты.

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Вместо хорошо знакомых Капризову партнёров на Кубке Карьяла с ним сыграют Никита Гусев и Владимир Ткачёв. Другими словами, лучший крайний форвард КХЛ с русским паспортом и сильнейший отечественный центр, если убрать за скобки Павла Дацюка. Потенциально тройка убойная, готовая хоть сейчас ехать на Олимпиаду. Гусев может накрутить кого угодно и выдать передачу прямо на крюк, а Капризов делает голы из ничего лучше, чем кто-либо в лиге. Ну а Ткачёв, выдрессированный Билялетдиновым, готов за ними иногда подчищать. Наблюдая за тем, как эти трое будут искать точки соприкосновения, не забудем краем глаза следить за Шалуновым и Шумаковым на Кубке Германии. Чем не заочный баттл за тёплое место?

Какими вернулись Нестеров и Трямкин

На Кубке Карьяла сыграют четверо россиян, минувшим летом вернувшиеся из НХЛ. Меньше всего интереса к Сергею Калинину. В целом, каким он был, таким и остался. Любимчик Знарка всегда играл примерно одну роль как в «Авангарде», «Нью-Джерси» и СКА, так и в сборной страны. Персона Михаила Григоренко чуть любопытнее. После хорошего старта в составе ЦСКА он сдал, а ведь в сборной ему доверяют позицию второго центра. От того, как «армеец» сыграет в Финляндии, во многом будут зависеть олимпийские перспективы этой дефицитной позиции.

Мы же предлагаем заострить внимание на двух защитниках. Никита Нестеров и его тёзка Трямкин за взрослую сборную почти не выступали. Один матч Нестерова на Кубке мира – исключение. Про челябинца мы знали, что это защитник с потенциалом неплохого пакмувера. Екатеринбуржец обещал стать первоклассным силовиком, машиной для убийства. Но на проектную мощность оба вышли только после возвращения из-за океана. Нестеров, которому не хватало доверия в НХЛ, сейчас самый результативный защитник ЦСКА. Трямкин, набравшись уверенности в «Ванкувере», доминирует в «Автомобилисте». При очевидном прогрессе Кубок Карьяла для них станет первой международной проверкой.

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Борьба за первый номер: Сорокин или Шестёркин

Олег Знарок раскрыл карты по поводу бригады вратарей, которая отправится на Олимпийские игры. Нет, фамилии он не назвал, но после обнародования формулы всё стало, в общем-то, понятно. В Корею поедут два молодых вратаря и один опытный. Это объясняет ту странность, что в ближайшем резерве под руководством Ильи Воробьёва и Олега Браташа занимаются Василий Кошечкин и Александр Ерёменко, которым на двоих 71 год.

Главное разочарование Кубка Карьяла ещё до его начала – это, конечно, отсутствие в календаре матча Россия – Канада.

Если билет выиграет Ерёменко, то Пхёнчхан-2018 станет для него уже второй Олимпиадой в карьере. И, скорее всего, он снова будет только третьим вратарём. А вот борьба за первый номер ведётся уже не первый год. Де-факто противостояние Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина началось ещё с МЧМ-2015, где они были напарниками-конкурентами. У московского «армейца» на данный момент больше опыта, а питерский «армеец» успешнее проводит текущий сезон. Он и начнёт Кубок Карьяла.

Какой капитан из Мозякина

Всё же Сергей Мозякин – уникальный игрок. Сколько он ни играет, постоянно ведутся споры о его необходимости национальной команде. А играет Мозякин долго. И если раньше противоречия возникали на почве того, что Сергей доминирует в КХЛ, то теперь он заметно сдал. Нет, он по-прежнему входит в десятку лучших бомбардиров лиги, да только это уже не тот Мозякин, к которому главный тренер сборной обязан найти подход. Рядом с ним в списке самых результативных игроков чемпионата соседствует Дмитрий Кагарлицкий, но капитан «Северстали» вызывается только в олимпийскую сборную.

Ещё один вопрос: какой из Мозякина капитан? На уровне сборной ответ мог дать чемпионат мира в Кёльне, но, отыграв три матча с капитанской нашивкой, Сергей получил травму. Как и в мае, капитаном на Кубке Карьяла Мозякин стал только благодаря отсутствию Дацюка с Ковальчуком. Но насколько он подходит на эту роль? Сейчас, когда «Магнитка» угодила в затяжной кризис, претензии впору предъявлять не только тренеру и менеджерам, но и капитану. Кажется, умение завести партнёров – это не совсем по-мозякински.

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Два силовых звена или одно

На бумаге у сборной России два ярко выраженных атакующих звена. Никита Гусев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов и Сергей Мозякин – Михаил Григоренко – Александр Барабанов должны закрывать собой большинство. Хотя, зная Знарка, он может крутить все четыре тройки по кругу. Так или иначе, именно эти парни призваны отвечать за креатив. Также всё понятно и со сдерживающим звеном. На связку чекеров из ЦСКА Телегин – Андронов в сборной опираются давно. Трудно представить, что с их специфическими функциями «армейцы» останутся без Олимпиады. Сергей Плотников из той же породы.

Непонятна пока роль лишь одного звена. Чего Знарок ждёт от тройки Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин? С одной стороны, Калинин – форвард оборонительного плана. Ту же роль на минувшем ЧМ выполнял и Ничушкин. Однако спустя полгода многое изменилось. Калинин нередко выходит в ведущих звеньях СКА, а Ничушкин вдруг ожил, став одним из лучших вингеров в составе ЦСКА. Что уж говорить о Сергее Широкове, который по натуре созидатель. От того, какое задание этому сочетанию даст Знарок, во многом можно будет судить, как будет формироваться состав на Олимпиаду.