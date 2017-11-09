Дети хоккеистов в НХЛ. Лемье, Ткачук, Нюландер и другие. Часть 2

В нынешнем сезоне в НХЛ дебютировал сын четырёхкратного обладателя кубка Стэнли Клода Лемье – Брендан. Мы решили вспомнить этот и другие случаи, когда дети бывших хоккеистов дорастали до уровня НХЛ.

Дети хоккеистов в НХЛ. Тарасенко, Наместников и другие. Часть 1 Белорусский американец, русский финн, албанский канадец, словацкий американец и двое россиян.

Кит Ткачук – Мэттью Ткачук

Отец: один из самых талантливых американских хоккеистов – третий по голам и пятый по количеству очков, провёл великолепную карьеру в НХЛ, забросив 538 шайб и набрав 1065 баллов. Член Зала хоккейной славы США. Мощный силовой форвард с потрясающим броском, он играл жёстко и не чурался сбросить перчатки, проведя 66 драк и набрав 1065 минут штрафа. Был выбран «Виннипегом» в первом раунде драфта-1990. В 1992 году был капитаном сборной США, которая завоевала бронзу МЧМ, а затем сыграл на Олимпиаде, после чего дебютировал в НХЛ.

В первом полноценном сезоне набрал 51 очко, а в следующем году стал капитаном команды и её лучшим бомбардиром и снайпером. Ткачук дважды забивал не менее 50 голов, а в сезоне-1995/96 ему не хватило двух очков до сотни. В тот же год помог американцам выиграть Кубок мира, забросив пять шайб. После переезда «Виннипега» в Финикс продолжал терзать оборону соперников, ещё несколько раз став лучшим бомбардиром команды. Когда из-за травм его результативность несколько снизилась, его обменяли в «Сент-Луис», где он отыграл ещё восемь сезонов, не считая короткой остановки в «Атланте», куда его отдали под плей-офф 2007 года. Ещё трижды играл на Олимпиаде и в 2002-м завоевал серебро, а карьеру игрока завершил в 2010 году, с тех пор работает в «Сент-Луисе». Сначала был помощником тренера детских команд, а потом – скаутом.

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Сын: родился в 1997 году в Аризоне. Яблочко от яблони недалеко упало, Мэтт был выбран под шестым номером на драфте 2016 года, и уже ясно, что он пошёл в отца. В 2015 году талантливый молодой форвард помог сборной США выиграть юниорский чемпионат мира, сделав 10 передач. В следующем году он набрал 107 очков в 57 играх за «Лондон» в OHL, а затем помог команде выиграть Мемориальный кубок, показав, что умеет проявлять максимум в важных играх. Он забил дважды, в том числе победный гол в овертайме. Ткачук сходу закрепился в НХЛ, набрав в дебютном сезоне 48 (13+35) очков. Он не только тонко чувствует игру, но, как и отец, всегда готов залезть сопернику под кожу. В этом сезоне он уже настрелял 10 (3+7) очков и рассматривается как один из ключевых игроков «огоньков», играя во втором звене. Всего в НХЛ на его счету 16 шайб и 42 передачи в 91 игре.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Жан-Поль Паризе – Зак Паризе

Отец: форвард небольшого роста, который славился больше своим трудолюбием, умением бороться за шайбу и оборонительными навыками, чем голами и передачами. Дебютировал в НХЛ в сезоне-1965/66 в составе «Бостона», но большую часть карьеры провёл в «Миннесоте» и «Айлендерс». Из «Норт Старз» получил приглашение на Суперсерию СССР – Канада 1972 года, где набрал 4 (2+2) очка в шести матчах, но больше всего запомнился тем, что в восьмом матче чуть не снёс клюшкой голову рефери после того, как получил сначала штраф за фол на Мальцеве, а затем 10 минут за споры с арбитром. Тем не менее партнёры отмечали его важную роль в команде и поразительное трудолюбие. В сезоне-1974/75 был обменян в «Айлендерс», а завершил игровую карьеру в 1979 году в составе «Миннесоты», проведя сезон в качестве капитана. Всего в НХЛ на его счету 594 (238+356) очков в 890 играх. После этого Паризе шесть лет работал в команде помощником главного тренера, а затем два года тренировал команду USHL из Айовы «Де-Мойн». Умер в 2015 году после нескольких лет борьбы с раком.

Сын: родился в 1984 году в Миннесоте. Форвард, который восхищал своей игрой уже на молодёжном уровне, выпускник школы «Шаттук Сент-Мэри», известной своей хоккейной командой, где в своё время играли и Кросби с Тэйвзом. Выступая там, набирал почти по три очка за матч, а в 2002 году выиграл со сборной США юниорский чемпионат мира. Затем поступил в университет Северной Дакоты, за который играл два года, и в каждом сезоне останавливался в шаге от «Хоби Бэйкер Эворд» — приза лучшему игроку NCAA. За это время съездил на два молодёжных чемпионата мира, в 2004-м завоевал золото, стал самым ценным игроком и лучшим форвардом турнира. Из-за небольших габаритов был выбран на драфте 2003 года только под 17-м номером «Нью-Джерси». Дебютировал в НХЛ в 2005 году, набрав довольно скромные 32 (14+18) очка, но уже в следующих двух сезонах выбивал за 60 баллов, а сезон-2008/09 стал для него лучшим по статистике – 45 голов и 49 передач.

Паризе показал себя как топ-форвард лиги, который обладает потрясающей скоростью и точным броском, умеет красиво «раздеть» соперника. На Олимпиаде 2010 года он был лучшим бомбардиром сборной США (4+4 в шести играх) и завоевал серебро. В том же году получил серьёзную травму, порвав правый мениск, и пропустил пять месяцев после операции. Вместе с Ковальчуком он помог «Дэвилз» добраться до финала Кубка Стэнли в 2012 году, а затем, став свободным агентом, предпочёл вернуться домой и выбрал «Миннесоту». Его стали преследовать травмы и он лишь раз смог провести целый сезон (2012/13), а «дикари» не самым удачным образом выступают в плей-офф. В 2014-м Зак снова сыграл на Олимпиаде, при этом был капитаном сборной США, но отметился лишь одной шайбой в шести играх. В 2016-м сыграл на Кубке мира, где американцы откровенно провалились. В этом сезоне Паризе пока не играл из-за повторного повреждения спины. Всего в НХЛ набрал 661 (318+343) балл в 830 матчах.

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Томас Стин – Александр Стин

Отец: начинал карьеру в клубе родного города «Грумс», а уже в 16 дебютировал в Шведской лиге за «Лександ». В тот же год помог шведам выиграть золото юниорского чемпионата Европы, набрав 8 (5+3) очков в шести играх. В следующие три года участвовал в молодёжных чемпионатах мира, завоевав одно серебро и две бронзы, а в «Лександе» за четыре сезона набрал 43 (26+17) очков в 79 играх. В 1979-м Стина задрафтовал «Виннипег» (нынешняя «Аризона»), но ещё до отъезда в НХЛ провёл сезон за «Фэрьестад» и привёл команду к титулу, после чего был признан игроком года в Шведской лиге. Затем провёл первые турниры за национальную команду Швеции. Выиграл серебро чемпионата мира, а также принял участие в Кубке Канады. В НХЛ был верен «Джетс», за который отыграл 14 сезонов.

Кажется, у Стина не было слабых сторон: он был лидером, играл жёстко, хорошо действовал на вбрасываниях, обладал прекрасным видением площадки и умел отдать пас, был универсален. Он сыграл ещё на двух Кубках Канады, в 1984 году став лучшим снайпером турнира с семью голами, и помог шведам дойти до финала. Его 25-й номер был выведен «Виннипегом» из обращения сразу после завершения карьеры. Стин занимает третье место в истории клуба по количеству матчей (950), четвёртое – по голам (264), второе – по передачам (553). Выступал ещё четыре года в немецкой лиге, затем совмещал работу тренером в юниорской команде «Вестра Фрёлунда» (где в то время играл его сын) и скаутом для «Миннесоты» и «Финикса».

Сын: родился в 1984 году в Виннипеге, где и начал хоккейный путь. В юношеском возрасте после завершения карьеры отца жил в Швеции, где выступал за команды юниорские команды «Вестра Фрёлунда». Дважды становился чемпионом в «молодёжке», и в 2002-м году его выбрал «Торонто» в первом раунде под 24-м номером. В 2003-м выиграл титул шведской лиги с основной командой, кроме того, два года подряд признавался лучшим молодым игроком Швеции.

Стин дважды сыграл на МЧМ (2003, 2004), набрав в первый год шесть, а во второй – три очка, но шведы оба раза не смогли выйти из группы. В НХЛ уехал в сезоне-2005/06 и сходу закрепился в основе «Торонто», забросив 18 шайб и набрав 45 очков в 75 матчах. На четвёртый год был обменян в «Сент-Луис», где продолжает играть до сих пор, а с сезона-2010/11 является альтернативным капитаном. В 2013-м вошёл в историю «блюзменов» как первый игрок, забивший гол в меньшинстве в овертайме матча плей-офф. По итогам сезона-2013/14 был признан лучшим игроком Швеции, выступающим в НХЛ. Стин – универсальный двусторонний форвард, который выходит в большинстве и меньшинстве, надёжно действует в обороне, обладает прекрасным катанием и точным броском. Лишь дважды за карьеру перешагнул рубеж в 60 очков, но это не мешает тренерскому штабу доверять ему место в первом звене, где он играет со Штястны и Соботкой. Прямо сейчас на его счету 6 (1+5) баллов в 10 играх, а в истории клуба он занимает девятое место по количеству очков (412). Всего же в НХЛ у него 538 (214+324) баллов в 832 матчах.

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Клод Лемье – Брендан Лемье

Отец: не имеет отношения к Марио, однако также являлся одним из лучших хоккеистов своего времени. Был самым противным и ненавидимым игроком. Клод был специалистом, когда надо было вывести соперника из себя, сбить со своей игры и заработать удаления. Ради победы команды не гнушался ничем – делал подсечки, бил исподтишка, оскорблял. Но в его игре была не только грязь, он забивал важные голы и помогал команде выигрывать. Самое важное – Клод был победителем и завоевал четыре кубка Стэнли.

В 1985 году выиграл с Канадой МЧМ, забив три шайбы и отдав две передачи в шести матчах. Задрафтованный «Монреалем» в 1983 году, в первые два сезона он в общей сложности провёл девять игр, а по-настоящему заявил о себе в плей-офф 1986 года, когда его и ещё одного новичка Патрика Руа вызвали в основу. Неожиданно «Монреаль» взял кубок, а Лемье забил 10 голов в 20 матчах, четыре из которых были победными. В 1987-м выиграл Кубок Канады, а за «Канадиенс» играл до конца сезона-1989/90, забивая по 25-30 голов за сезон, и помог команде дойти до финала в 1989-м.

После серьёзной травмы и конфликта с тренером перешёл в «Нью-Джерси», где ещё ярче раскрылся как атакующий игрок. В сезоне-1991/92 забил 41 гол, а в 1995-м привёл «Дэвилз» к первому чемпионству. В 20 матчах он набрал 16 (13+3) очков, став лучшим снайпером плей-офф, и был удостоен «Конн Смайт Трофи». Однако уже в начале следующего сезона перешёл в «Колорадо», где в звене с Форсбергом и Каменским наколотил 71 (39+32) очко в 79 матчах, и в тот же год помог «лавинам» выиграть свой первый кубок. Затем участвовал в Кубке мира, где канадская сборная заняла второе место.

В середине сезона-1999/2000 вернулся в «Дэвилз», с которым поднял над головой четвёртый и последний трофей в карьере. Затем были «Аризона» и «Даллас», после чего он завершил карьеру в НХЛ, но вернулся через пять лет и провёл 18 матчей в «Сан-Хосе», прежде чем окончательно повесить коньки на гвоздь. Набрал 786 (369+407) очков в 1215 играх, а в плей-офф провёл 234 матча (пятый результат в истории НХЛ), набрав 158 (80+78) очков, при этом забил 19 победных голов. Круче него по этому показателю только Гретцки и Бретт Халл.

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Сын: родился в 1996 году в Колорадо и только делает первые шаги на высшем уровне. В юниорском возрасте играл в «Бэрри» и «Виндзоре» в OHL, набрав за четыре года 189 (106+83) очка в 209 играх. В сезоне-2013/14 выиграл с Канадой мемориал Глинки. Задрафтован «Баффало» под 31-м номером в 2014 году, а дебютировал в НХЛ в этом сезоне в составе «Виннипега». Пока в семи матчах Брендан забил один гол, но эксперты ещё по «молодёжке» отмечали его сходство с отцом. Лемье-младший так же, как отец, умеет «залезть под кожу» и обладает атакующим потенциалом.

Микаэль Нюландер – Вильям и Александр Нюландеры

Отец: талантливый и креативный шведский форвард, которого нельзя назвать везунчиком. Его сильно побросало по свету за 24 года карьеры, плюс он не выиграл ни одного серьёзного трофея на клубном уровне. Начал делать себе имя в клубе второго дивизиона страны «Худдинге», где дебютировал в 18 лет. В сезоне-1990/91 он набирал по очку за матч, а также сыграл на МЧМ, где был одним из светлых пятен в сборной Швеции, закончившей турнир на шестом месте. В том же году его выбрал «Хартфорд» на драфте НХЛ под общим 59-м номером. В следующем сезоне Нюландер уже выступал в сильнейшей шведской лиге за АИК и был одним из ведущих игроков, набрав 28 (11+17) очков в 40 играх, а также привёл шведов к серебру МЧМ, став лучшим бомбардиром турнира с 17 (8+9) очками, и был признан лучшим нападающим. Завершил сезон в национальной сборной, которой помог стать чемпионом мира, а затем отправился покорять НХЛ. В «Хартфорде», который не хватал звёзд с неба, выбил 33 балла в дебютном сезоне, а в следующем году был обменян в «Калгари».

В локаут играл в финском клубе ЮИП, а на следующий год впервые преодолел планку в 55 очков в НХЛ. В 1996-м ярко проявил себя на ЧМ и Кубке мира, где Швеция остановилась в шаге от финала, после чего провёл сезон в «Лугано». Вернувшись в «Калгари», сыграл на Олимпиаде в Нагано. Большую часть сезона-1998/99 пропустил из-за травмы, и его обменяли в «Тампу». Там он пробыл недолго, и уже на следующий год переехал в «Чикаго», где получил более важную роль в команде, и это сразу отразилось в статистике – 125 очков за два сезона. Затем была ещё одна Олимпиада, «Вашингтон», «Бостон», а в очередной локаут – «Кярпят», СКА и «Ак Барс». Лучшие сезоны с точки зрения результативность показал уже в солидном возрасте в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал два года. В сезоне-2005/06 набрал 79 баллов, а в следующем – 83. Вернулся в «Вашингтон», который в 2010-м году отправил его сначала в АХЛ, а затем в «Йокерит». Поиграл в Швейцарии и закончил карьеру в Швеции, сменив четыре клуба. В НХЛ набрал 679 (209+470) очков в 920 матчах.

Сыновья: старший Вильям родился в 1996 году в Калгари, а рос в США, но в 14 лет вернулся с семьёй на родину, где стал оттачивать своё атакующее мастерство. Дебютировал во взрослом хоккее в сезоне-2012/13 в составе команды второй по силе лиги «Сёдертейле», где вышел на лёд вместе с отцом. В том же году помог Швеции выиграть Мировой кубок вызова и стал лучшим ассистентом турнира, а также сыграл на ЮЧМ. В 2014-м стал лучшим бомбардиром ЮЧМ с 16 (6+10) очками и был признан лучшим форвардом, но Швеция проиграла матч за третье место. Летом ушёл на драфте под восьмым номером в «Торонто». Сезон начал в МОДО, но затем расторг контракт и завершал год в АХЛ, а также сыграл на МЧМ, набрав 10 (3+7) баллов в семи встречах. Дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16, когда «Торонто» занял последнее место, и провёл 22 матча.

На следующий год «кленовые листья» перестали быть мальчиками для битья, собрав у себя россыпь молодых талантов. «Торонто» во главе с Мэттьюсом, Нюландером и Марнером стал дерзкой командой, не признающей авторитетов, и даже в плей-офф не испугался «Вашингтона» и бился с ним на равных. Вся троица при этом попала в четвёрку лучших бомбардиров среди новичков. Вильям – умный форвард с мягкими руками, отлично владеющий клюшкой. Он любит много бросать, но также умеет отдавать классные передачи. Сейчас Нюландер играет в первом звене с Мэттьюсом и в 17 играх сезона провёл три гола и сделал девять передач, а всего за карьеру на его счету 86 (31+55) очков в 119 играх.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.

Младший Александр родился в 1998 году в Калгари и был выбран на драфте 2016 года под восьмым номером «Баффало». Начинал играть в Швеции, так же, как и брат, обладает хоккейным интеллектом, умеет принимать неожиданные решения на льду, демонстрирует высокое мастерство в атаке. В дебютном сезоне-2016/17 в НХЛ закрепиться не смог, проведя четыре матча. Хорошо показал себя в тренировочном лагере, но получил травму и в этом сезоне пока не играл. Зато по наградам в составе сборной уже успел обскакать брата, у Александра бронза Мирового Кубка вызова, серебро мемориала Глинки и юниорского чемпионата мира.