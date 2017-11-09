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Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Россия начинает олимпийский Евротур битвой с финнами. LIVE!

Первый соперник подопечных Олега Знарка на Кубке Карьяла — сборная Финляндии.
Хоккей
Еврохоккейтур
09 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Россия
Финляндия

17:00. Добрый вечер, дорогие друзья! Через несколько часов для сборной России начнётся олимпийский сезон. За три месяца до старта хоккейного турнира в Южной Корее наша национальная команда стартует на Евротуре битвой с Финляндией. Накануне в рамках Кубка Карьяла уже были сыграны две встречи: канадцы обыграли швейцарцев, а шведы — чехов. Однако по-настоящему финский этап Евротура стартует матчем хозяев с подопечными Олега Знарка.

В этом году Евротур претерпел серьёзные изменения. К традиционной четвёрке участников добивались команды, готовящиеся к Олимпийским играм. В Москву приедут Канада и Южная Корея, а здесь, в Финляндии, внесут разнообразие в повседневную рутину швейцарцы и всё те же канадцы. Регламент турнира таков, что каждый участник Кубка Карьяла проведёт по три матча, а распределение мест в таблице будет исходить из общего количества набранных очков.

Предлагаем поучаствовать в опросе на тему стартующего Евротура

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей
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