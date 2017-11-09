Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии

На первый этап Евротура Кубок Карьяла сборная России отправилась без своих лидеров – форвардов Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Оба, по словам главного тренера Олега Знарка, получили небольшие травмы, да и просто заслужили небольшую передышку. Выбор из кандидатов у Знарка большой, поэтому на вакантные места без проблем были найдены другие хоккеисты. Не полетел с командой и тренер Илья Воробьёв, который отправился вместе с Олегом Браташом на Кубок Германии с олимпийской сборной. Задача Воробьёва – стать связующим звеном между двумя командами, наладить контакт со всеми хоккеистами.

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Россияне прилетели в Хельсинки 8 ноября и сразу провели ледовую тренировку на «Хартвалл-Арене». Отрабатывалось в том числе и большинство, бригады которого выглядели следующим образом: Нестеров –Мозякин, Гусев – Ткачев – Капризов и Войнов, Плотников – Григоренко – Широков – Ничушкин. В день встречи с хозяевами сборная России, поселившаяся достаточно далеко от стадиона, провела занятие на территории гостиницы, уделив особое внимание физподготовке. А на лёд отправились только два вратаря: Илья Сорокин и Андрей Кареев. Игорю Шестёркину в свою очередь доверено начать Кубок Карьяла и сыграть с Финляндией с первых минут. Об этом тренер вратарей Рашит Давыдов заявил ещё в Новогорске.

Интересно, что место в воротах с противоположной стороны занял Микко Коскинен. Таким образом, состоялась своеобразная вратарская дуэль СКА. Сама же встреча началась с атак финнов, хозяева довольно ожидаемо завладели инициативой на первых минутах. Лаури Марьямяки, который в следующем сезоне возглавит вместо Юкки Ялонена «Йокерит», постоянно подгонял своих хоккеистов, что-то им подсказывал. И это принесло результат.

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Койвисто от борта набросил на пятак. Юнтилла поставил корпус и отдал на набежавшего Кемппайнена, который в касание вонзил шайбу в пустой угол ворот. Форвард уфимского «Салавата» не оставил Шестёркину шанса. Если у России дебютантами сборной можно назвать Трямкина и Григоренко, то у соперника – Толванена и Хейсканена. Именно защитник едва не забил на 10-й минуте первого периода, но шайба пролетела рядом со штангой.

Эпизодом позднее Гусев сместился на левый край, обыграл соперника и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной. Первое большинство России после удаления Савинайнена гости использовали неудачно, хотя Нестерова и Мозякина пытались вывести на бросок. 1:0 – с таким преимуществом Суоми команды отправились на перерыв.

Старт второй двадцатиминутки снова остался за Финляндией. Хозяева выиграли силовую борьбу за воротами. Пильстрём прострелил в центр на Хейсканена, который с трёх метров расстрелял Шестёркина. Вскоре Юнтилла после провала россиян в обороне едва не увеличил преимущество команды Марьямяки, а затем наконец-то забила Россия. Гусев от борта сместился к центру и сделал передачу на дальнюю штангу. Коскинен справился с первым броском Капризова, но со второй попытки Кирилл поразил ворота финнов. Ранее травму получил форвард Сергей Широков, оказавшийся в расположении медиков, но сумевший в итоге вернутся на лёд.

Первым удалившимся у коллектива Олега Знарка стал Никита Трямкин. Было тяжело, но российская команда выстояла, сумев отбиться. А вскоре помог Коскинен, откровенно сплоховавший после броска Плотникова с острого угла. По сути, финн сам щитками занёс шайбу за ленточку, явно проспав эпизод. 2:2 – второй период закончился для россиян оптимистичнее первого.

Третий отрезок встречи начался с обоюдоострых атак. Анттила едва не забил в упор, а следом хороший шанс отличиться упустил Григоренко. У соперника участились удаления: по малому штрафу схлопотали Эркиньюнтти и Ниеми. Однако Суоми удалось отбиться без особых проблем. Слишком мало креатива показали россияне при игре в большинстве, действуя слишком прямолинейно. За это пришлось поплатиться. Антилла вошёл в зону по левому флангу и набросил на ворота, шайба отскочила на набежавшего Охтамаа, который расстрелял верхний угол ворот.

Далее порадовали местную публику Зубарев и Савинайнен, сцепившиеся на пятаке, устроившие серьёзную драку и досрочно отправившиеся в раздевалки. Для спасения встречи Олег Знарок в самой концовке заменил Шестёркина на шестого полевого хоккеиста, но перевести матч в овертайм не смогли. 3:2 – победа Финляндии. Россиянам не хватило сыгранности и удачи. Что ж, хочется верить, что дальше будет только лучше.