Путешествие Шипачёва в Вегас. Как закончить карьеру в НХЛ после трёх матчей

Этого русского ещё долго будут помнить в «Вегасе» и НХЛ. Хронология событий одной из самых безумных историй лиги.

Приключения Вадима Шипачёва в США подошли к концу. Форвард вернулся в Россию около недели назад, а сегодня было официально объявлено о завершении его карьеры в НХЛ. Вспоминаем, как разворачивалась одна из самых удивительных историй за последнее время.

Не звёздный час. 6 русских, поступки которых обсуждала вся НХЛ И не только НХЛ. Шипачёв теперь в этой компании.

5 мая

Пресс-служба «Вегас Голден Найтс» сообщила, что Вадим Шипачёв заключил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года и сумму $ 9 млн. Таким образом российский форвард стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка.



«Он добавит нашему клубу мастерства и лидерских качеств. Вадим мастеровитый центрфорвард, таких невероятно тяжело найти. Это наша задача — создать такие условия, в которых игроки, как Вадим, добьются успеха», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи.

30 августа

Хоккеисты «Вегаса» определились с игровыми номерами. Шипачёв будет выступать под 87-м номером, под которым он ранее играл в СКА и «Северстали». Вологодский Кросби собирается наводить страх на всю НХЛ. Мы все в ожидании открытия тренировочных лагерей.

1 сентября

Первое интервью Вадима в Северной Америке! Клубное телевидение решило задать несколько вопросов россиянину. Шипачёв по-прежнему не говорит по-английски, а переводчик коверкает смысл вопросов. Но получилось довольно смешно.



«Я люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться. Хочу попробовать силы в новой команде. И решил, что перейду в «Вегас». Разговаривал с Панариным, обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами. Надеюсь, адаптация не займёт много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч. Жене и детям дали визу, а бабушкам и дедушкам пока не дают», — говорил Вадим, иногда даже улыбаясь.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вегас Голден Найтс».

20 сентября

И это произошло! Вадим Шипачёв провёл дебютный матч за «Вегас». В выставочной встрече с «Колорадо» новичок лиги одержал уверенную победу со счётом 4:1.Шипачёв провёл на площадке 13 минут 4 секунды, в том числе 4 минуты и16 секунд в большинстве. Результативных баллов не набрал, бросков в створ не нанёс, выиграл два вбрасывания из девяти. Но ведь это только начало!

4 октября

Первый звоночек. «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ. Также в команду «Чикаго Вулфс» командированы защитник Ши Теодор и форвард Алекс Так. Оказалось, что это просто формальность. Перед стартом регулярного чемпионата каждый клуб НХЛ обязан сократить число игроков, находящихся в основной команде, до 23 человек. У «Вегаса» оказался перебор, а Вадиму, как хоккеисту, не выступавшему ранее в НХЛ, не требовалось проходить драфт отказов перед формальной отправкой в фарм-клуб, поэтому он и стал первой жертвой американской бюрократии.

6 октября

Шипачёв включён в состав фарм-клуба «Вегаса» на сезон. В Северное Америке заговорили, что отправка россиянина в «Чикаго Вулфс» не такая уж формальная. По слухам, Жерар Галлан был не доволен работой Вадима во время тренировочного лагеря.

7 октября

Российский нападающий не включён в состав «Голден Найтс» на дебютный матч с «Далласом». Место, между прочим, освободилось. Макфи сумел обменять в «Торонто» вратаря Кэлвина Пикара, но вместо него был заявлен восстановившийся после травмы форвард Джеймс Нил. «Вегас» же первый официальный матч в истории выиграл со счётом 2:1.

8 октября

Главный тренер «Вегаса» Джерард Галлант прокомментировал ситуацию с российским нападающим. «Травмирован ли Шипачёв? Нет, он не травмирован. Сейчас он в «Чикаго Вулфс», его нет в числе нашей группы из 23 хоккеистов», — сказал Галлант. Но Вадим не играет второй день подряд и за фарм-клуб, который проводит повторный матч с «Техас Старз». Ситуация начинает казаться абсурдной.

9 октября

Появилась информация, что Шипачёв хочет вернуться в КХЛ. Впрочем, агент игрока Петр Свобода опроверг эти слухи.

14 октября

Случилось! Нападающий Эрик Хаула был помещён в список травмированных и освободилось одно место в заявке. Вадим был вызван из АХЛ и провёл тренировку в составе «Вегаса». Он занимался в звене с Бренданом Лейпсиком и Томашем Носиком.

16 октября



Звёздный вечер Шипачёва в Америке. Первый матч в карьере в НХЛ. На 38-й минуте встречи с «Бостоном» при счёте 1:0 в пользу «Голден Найтс» Вадим забил гол. Итоговый счёт матча 3:1 в пользу «Золотых рыцарей». Россиянин провёл на площадке 10 минут 26 секунд, в том числе 38 секунд в большинстве, выиграл пять вбрасываний из шести и провёл один силовой приём. Завершил встречу с показателем полезности «+2».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

25 октября

К этому времени Шипачёв сыграл три матча за «Вегас», все три его команда выиграла, но кроме гола в первой игре больше Вадим результативными действиями не отметился. Давали ему играть по десять минут, в большинстве не выпускали, а партнёры не всегда могли понять, что хочет на льду сотворить россиянин. В общем, его вновь отправили в фарм-клуб. Теперь не формально, а по-настоящему.

26 октября

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Вегас» может рассмотреть вариант с продажей или обменом Шипачёва. Агент игрока уже начал искать для форварда новую команду и вести соответствующие переговоры.



Спустя несколько часов появилась информация, что «Монреаль» не заинтересован в переходе Вадима. «Канадиенс» хотели подписать нападающего ещё весной, но предложение «Вегаса» оказалось более выгодным.

«Жюльен запретил брать русского в «Монреаль»? Америка – о наших в НХЛ Что пишут о российских хоккеистах в Северной Америке.

27 октября

Шипачёв прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл первую тренировку за команду АХЛ.

28 октября

Вадим остался вне заявки «Чикаго Вулвз» на матч с «Гранд Рапидс». Генеральный менеджер фарм-клуба «Вегаса» Уэнделл Янг прокомментировал ситуацию с россиянином. «Сегодня Шипачёв не играет. Его выход на лёд запланирован на завтра. Думаю, ему приходится нелегко. Мне не показалось, что Шипачёв был сосредоточен во время тренировок настолько, насколько это требуется. Он выглядел слишком рассеянным», — заявил Янг.



Спустя десять часов появляется новость, что Вадим самовольно вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй, и пропустил матч АХЛ. Этот поступок, по всей видимости, и поставил крест на карьере Шипачёва в лучшей лиге мира. Осознавал ли игрок, что будет из-за его демарша?

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.

29 октября

Процесс был запущен. «Вегас Голден Найтс» незамедлительно дисквалифицировал нападающего за то, что он покинул расположение фарм-клуба. Таким образом, Вадим перестал получать зарплату, но он по-прежнему принадлежит клубу до окончания следующего сезона.

30 октября

Североамериканские СМИ сообщают, что «Вегас» может разорвать контракт с Шипачёвым, если не обменяет его. Агент игрока сказал, что у его клиента в «Голден Найт» нет будущего.



Президент СКА, член правления Федерация хоккея России Геннадий Тимченко заявил, что сборная России на Олимпиаде не рассчитывает на Шипачёва. Теперь Вадиму закрыта дорога в национальную команду?

31 октября

Sportsnet утверждает, что Шипачёв вернётся в КХЛ. Российские источники, в свою очередь, подтверждают эту информацию.

2 ноября

Как стало известно «Чемпионату», руководство СКА вернулось к варианту возвращения Шипачёва. Инициатором этого выступил главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок.

4 ноября

Инсайдер ESPN Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ и НХЛПА пришли к решению, связанному с уходом Шипачёва. Контракт расторгнут в понедельник, 6 ноября, при этом игрок объявит о завершении карьеры в НХЛ. Такую же процедуру проходил Илья Ковальчук, когда покидал «Нью-Джерси».



Отметим, что Вадим должен будет вернуть бонус в размере $ 2 млн (за исключением $ 86 тыс). При этом Шипачёв имеет ещё теоретические шансы сыграть в НХЛ, но только после того, как ему исполнится 35 лет. В 2022 году Вадиму уже не понадобиться разрешение «Вегаса».

9 ноября

Вадим официально покинул клуб «Вегас», расторгнув контракт. Об этом информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер ЛеБрюн.