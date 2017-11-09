Знарок спокоен. Что говорили наши хоккеисты после поражения от финнов

Сборная России отыгралась с 0:2, но уступила Финляндии в первом матче Евротура.

Финны открыли счёт уже на второй минуте встречи — голом отметился Йоонас Кемппайнен. У хозяев ещё отличились Миро Хейсканен иАтте Охтамаа. У сборной России — Кирилл Капризов и Сергей Плотников.

Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.

«Наша задача — не катать шайбу по борту, а создавать моменты»

Форвард сборной России Сергей Плотников отметил, что темп в матче с Финляндией был выше, чем в КХЛ.

— Получили неудачную контратаку, — заявил Плотников. — Хорошо, что этот гол не выбил из колеи. Начали показывать свой хоккей, смогли отыграться. Потом снова пропустили контратаку. Поэтому и уступили. Нужно, чтобы все успевали возвращаться, занимать свои позиции.

— Как вы сравняли счёт?

— Немножко повезло. Коскинен — мой одноклубник, это помогает мне.



— Почему не довели матч до победы?

— В большинстве не получилось, плюс Широков выпал из второй бригады. Это тоже повлияло. Пришлось перекраивать, кто-то играл две смены, тяжело.

— Была ли задача поднять темп игры?

— Наша задача — играть хорошо. Не катать шайбу по борту, а создавать моменты. Мы создали много, но не смогли реализовать.



— Этот матч отличался более высоким темпом, чем игры КХЛ?

— Темп был выше. Финны — очень подвижная команда. Хорошо катаются, защитники подключаются. Может, не все из нас успели быстро проснуться, но не мне судить.

Баттл за место с Капризовым и ещё 6 интриг Кубка Карьяла А ещё у Евротура новый формат.

«Финляндия играет в одном стиле»

Нападающий сборной России Иван Телегин был разочарован матчем.

— У нас было достаточно моментов для голов, — начал Иван. — Мы их не использовали и проиграли. У финнов были такие же шансы, но они их не упустили. Мы плохо сыграли в обороне, много откидывались от шайбы. Надо было держать и играть более спокойно. Тогда был бы совсем другой результат. В большинстве держали шайбу у них в зоне, были хорошие пасы, диагонали, всё красиво. Но последнего момента в виде броска не было.



— Удивил ли чем-то соперник?

— Полностью разбирали финскую команду, они играют в одном стиле. Где-то не справились с задачей, пропустили шайбы.



— Что с Сергеем Широковым?

— С Сергеем всё хорошо, не переживайте.

Игрок во время второго периода ушёл в раздевалку, но позже сумел вернуться на площадку. Вот только другую информацию по поводу вице-капитана сборной дал Олег Знарок.

— Широкова увезли на обследование, — заявил главный тренер сборной России.



— Началось с того, что долго запрягали?

— Не сказал бы, что долго запрягали. Хороший матч. Когда первый и третий голы пропускали, допустили ошибки.



— Показалось, что не все сразу проснулись?

— Вам виднее, наверное, со стороны.



— Почему не получалось большинство?

— В третьем периоде были моменты, и хорошие, надо было просто забивать. Это хоккей. Не так много времени у нас сегодня было на большинство. Думаю, всё будет нормально.



— Что с Шестёркиным? В третьем периоде ели вставал.

— Ещё не говорил с ним.



— Как бы оценили игру Капризова и Гусева в одном звене?

— За исключением третьего гола, смотрелись неплохо впереди. Были моменты в большинстве, могли забивать, розыгрыш был неплохой. Капризова и Плотникова поменял, потому что Широков травму получил. Планируем изменения, но всё впритык. Может быть, вызовем из олимпийской сборной двух центральных нападающих.

Третьяк — о Putin Team, «колхозник» Трямкин. Как прошла тренировка сборной Стали известны сочетания звеньев россиян перед финским этапом Евротура.

Нападающий сборной Финляндии Теэму Хартикайнен отметил силу соперника.

— Не думаю, что то, что мы обыграли Россию, — сюрприз, — заявил финский форвард. — Матч был очень тяжёлый.



— Что скажите о сборной России?

— Эта сборная очень хороша, она быстра и прекрасно обучена. Против такого соперника нужно играть очень умно. Все четыре звена у русских сильны.



— Согласны, что сборная Финляндии — более мобильная команда?

— Эта всего одна игра. Ещё долгий сезон до Олимпиады. У молодых Миро Хейсканена и ЭэлиТолванена большие шансы поехать на Олимпийские игры. Хейсканена я впервые увидел здесь, и он здоровоиграет. Конечно, здорово, что в сборной сохранились клубные тройки, намного легче играть. Ты всегда знаешь, что будет делать твой партнёр.