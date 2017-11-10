Посторонись, Онтарио! Вратарь Мельничук обезоружил канадскую атаку

Лига Онтарио — самый неудобный соперник

После впечатляющего камбэка во втором матче со сборной Западной лиги команда Валерия Брагина перебралась в провинцию Онтарио – столицу канадского хоккейного царства, где даже младшие лиги могут похвастать великолепной посещаемостью. По неприятной традиции, с командами OHL у российской сборной не получалось играть удачно – из 28 матчей в рамках суперсерий наши выиграли лишь пять, причём одна победа была одержана вне основного времени.



Лига Онтарио славится своими нападающими, среди которых эксперты выделяли Оуэна Типпетта: 18-летний форвард, задрафтованный в НХЛ под общим 10-м номером, успел в текущем сезоне провести 7 матчей за «Флориду Пантерз» и отметиться одной заброшенной шайбой. Типпетт вернулся в «молодёжку» лишь в понедельник, и игра с россиянами стала для него первой после выступлений в НХЛ. «Для наших парней это великолепная возможность проявить себя. Ребята представляют свою лигу, каждый получит шанс сыграть. Они должны показать болельщикам и специалистам, на что они способны», — отметил наставник сборной OHL известный в прошлом нападающий Тревор Летовски. Бывший босс Михаила Сергачёва в «Виндзоре» в прошлом сезоне смог выиграть главный приз CHL Мемориальный Кубок, после чего получил назначение на суперсерию и был приглашён в тренерский штаб сборной Канады на предстоящий МЧМ.



Что касается сборной России, то на матчи с лигой Онтарио она получила солидное подкрепление в лице выступающих в OHL Дмитрия Соколова, Дмитрия Саморукова и Алексея Липанова.

Стартовала игра не самым банальным образом – уже в середине первой минуты встречи в ворота голкипера россиян Алексея Мельничука был назначен штрафной бросок. Капитан канадцев Тейлор Рэддиш убегал один на один, и заставил сфолить на себе Никиту Макеева, который продолжил традицию назначения буллитов в каждом из матчей нынешней суперсерии. Рэддиш исполнил свою попытку в классическом североамериканском стиле, и хлёсткий бросок без сближения оказался для вратаря сборной России неберущимся.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» CHL.

На то, чтобы успокоиться и поймать игровой ритм, у подопечных Брагина ушло несколько минут. Удаление Егора Зайцева за подножку было успешно «убито» партнёрами, и постепенно волнение у российских хоккеистов ушло, а поймать необходимую уверенность помог достаточно быстрый ответный гол. Комбинация получилась незамысловатой, но максимально эффективной: Рассейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Дмитрий Саморуков точно щёлкнул в касание от синей линии.



В бросковой активности сборная России ожидаемо уступала сопернику, который не стеснялся нагружать Мельничука работой, но реализация созданных моментов у наших хоккеистов оказалась близка к идеальной. Канадцы не использовали чистый выход один на один, когда Тимминс великолепным пасом вразрез вывел один на один лучшего бомбардира лиги Онтарио Джордана Кайру, за что быстро получили ответ. Удаление Типпетта за подножку было реализовано при помощи необычной для большинства атаки: эффектный фланговый проход Липанова и последовавший прострел на дальнюю штангу завершил Артём Манукян. Благодаря этой шайбе россияне впервые в суперсерии ушли на первый перерыв лидерами.

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Главное — реализация

Второй период стартовал с новой волны атак сборной лиги Онтарио, и минутная расслабленность могла бы стоить россиянам очень дорого, если бы не Мельничук. Дважды с интервалом в полминуты наш голкипер нейтрализовал выходы один на один, но подвиги стража ворот не вдохновили партнёров на более ответственную игру в обороне. Ближе к середине двадцатиминутки сборная России осталась в меньшинстве после удаления Макеева, и в большинстве канадцы продемонстрировали всю силу своего нападения. Подопечные Брагина никак не могли расчистить пространство перед своими воротами, что привело к многочисленным добиваниям и точному броску Адама Машерина, сравнявшего счёт.



Вновь россиянам необходимо было проявлять характер, и снова наши хоккеисты сумели найти адекватный ответ на активность канадцев. Очередная острая контратака завершилась эффектной передачей к чужим воротам в исполнении Соколова, и Артём Манукян успел к шайбе на мгновение раньше соперника, а чуть позже последовал настоящий шедевр от Алексея Полодяна. Российский форвард в одиночку обыграл двух защитников сборной OHL, выскочил на пятачок и броском в падении переиграл Дилана Уэллса.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» CHL.

Герой Мельничук

«Мы играем неплохо, много бросаем. Просто надо добавлять в реализации, и тогда победа от нас никуда не денется. Хотелось бы вернуть ту игру, которая была у нас в течение первых десяти минут первого периода», — сказал форвард канадцев Машерин в экспресс-интервью перед началом заключительного отрезка. Статистика бросков (28 – 14 в пользу сборной Онтарио) подтверждала справедливость этих слов, но у россиян великолепно действовал Мельничук, сумевший успокоить и партнёров, и соперников. Российский голкипер удержал для нашей сборной нужный счёт, успешно отыграв в меньшинстве после двух удалений Дамира Рахимуллина.

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На последних минутах третьего периода канадцы заменили вратаря, выпустив на лёд пятерых нападающих и лишь одного защитника, но и эта отчаянная мера оказалась бесполезной. Мельничук не дрогнул, когда на его пятачке то и дело вспыхивал пожар, а в одной из контратак Полодян вновь убежал от всех и забил в пустые ворота. Высокая реализация моментов, уверенная игра голкипера и первый гол российской сборной в большинстве в нынешней суперсерии стали ключами к эффектной победе.