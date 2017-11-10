События дня НХЛ. Кто остановит Кучерова? Так играли только легенды хоккея

«Тампа» разобрала на части лучшую оборону лиги, а Кучеров приблизился к Стэмкосу. Были ещё голы Ягра и Бойла.

Хет-трик от Цукера

«Миннесота», замыкавшая таблицу Центрального дивизиона, смогла прервать серию из трёх поражений подряд, и прервала череду побед «Монреаля». Травма основного голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса (его подменял Чарли Линдгрен) и великолепная игра Девана Дубника в очередной раз показали, каким ценным активом может быть надёжный вратарь. Дубник отразил 41 бросок «хабов» и в 16-й раз за карьеру отыграл на ноль – по этому показателю он лишь на один матч отстаёт от рекордсмена «Уайлд» Никласа Бекстрёма. В атаке у «дикарей» блеснул Джейсон Цукер, оформивший свой первый в карьере хет-трик: его первый гол, ставший победным, был забит в меньшинстве.

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Тарасенко: 6 очков в трёх матчах

Лидер Западной конференции «Сент-Луис» приехал в гости к «койотам», имея в активе пять побед в шести предыдущих матчах, но лёгкой прогулки в игре с «Аризоной» у «музыкантов» не получилось. Чтобы одолеть команду с противоположного полюса турнирной таблицы, Тарасенко и компании пришлось нанести в створ ворот Антти Раанты 38 бросков, сделать 30 силовых приёмов и выиграть 58% вбрасываний. Более того, благодаря дублю Брендана Перлини хозяева вели в счёте, и лишь усилиями своего ведущего защитника Алекса Пьетранджело «блюзмены» смогли перевести матч в овертайм. Российский снайпер гостей поучаствовал в этой шайбе, и голевая передача стала его шестым результативным баллом (2+4) в трёх последних матчах.

В серии буллитов Тарасенко стал единственным в своей команде, кто не смог забить, но Шенн и Стин реализовали свои попытки и укрепили лидерство «Сент-Луиса».

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Ягр — ягодка опять

В свои 45 лет он продолжает забивать. Вернее, начинает, поскольку гол Яромира за «Калгари» стал первым для чеха в его новой команде. Ягр стал первым хоккеистом после Горди Хоу в 1980-м, кто в возрасте 45+ смог в одной игре и забить, и отдать голевой пас. Хоу сделал это, когда ему было 52 года, но и достижение Ягра невозможно переоценить, ведь некоторые из его партнёров по «Флэймз» родились уже после того, как Яромир выиграл два своих Кубка Стэнли

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Кучеров и Стэмкос – это просто фантастика!

Четыре гола за две минуты, 13 побед в 17 матчах, первое место в Восточной конференции и безусловное лидерство в споре бомбардиров и снайперов – всё это «Тампа» и её два главных героя, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Игра в Лос-Анджелесе стала очередным бенефисом этих форвардов, каждый из которых набрал боле одного результативного балла и продолжил радовать своей игрой многочисленных болельщиков южан.

Стэмкос стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до отметки в 30 очков, и по скорости достижения этого рубежа он повторил достижение Евгения Малкина в сезоне-2008/09. Кучеров укрепил лидерство в споре снайперов (16 голов), и стал первым правым крайним форвардом за 12 лет, кто начинал чемпионат так резво (предыдущий снайперский рекорд у Даниэля Альфредссона в сезоне-2005/06, 18 голов в 17 матчах). Впрочем, вся эта цифровая круговерть теряет всякое значение, если просто посмотреть на то, как играют эти парни.

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Победа над «Кингз» стала первой в сезоне для сменщика Андрея Василевского Петера Будая – все 12 предыдущих выигрышей были записаны на счёт молодого российского голкипера. Не остался в стороне и второй российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников, на счету которого 6 (3+3) очков в четырёх последних матчах.

Слепышев забил первый, а Драйзайтль – победный

Барахтающийся в подвале турнирной таблицы «Эдмонтон» смог взять курс на определённое выправление ситуации, и впервые в нынешнем сезоне выиграл два матча подряд. После удачной встречи с «Айлендерс», «нефтяники» взяли верх над «Нью-Джерси», и вновь удача улыбнулась канадской команде в овертайме. Прежде чем в очередной раз блеснула связка форвардов Макдэвид — Драйзайтль зрители увидели первый гол борящегося с раком форварда «Дэвилз» Брайана Бойла и дебютный гол в сезоне от форварда гостей Антона Слепышева.

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Ну а в дополнительное время сладкая парочка из «Ойлерз» включила свою вторую космическую скорость и сотворила маленький хоккейный шедевр. «Мы сами себе вырыли ту яму, в которой оказались на старте сезона. Теперь настало время из неё выбираться», — заявил Драйзайтль после матча.

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