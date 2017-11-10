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Никита Кучеров
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Кто остановит Кучерова? Так играли только легенды хоккея

«Тампа» разобрала на части лучшую оборону лиги, а Кучеров приблизился к Стэмкосу. Были ещё голы Ягра и Бойла.
Хоккей

Хет-трик от Цукера

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 3 0:0, 0:0, 0:3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Гранлунд) – 42:46 (4x5), 0:2 – Цукер (Нидеррайтер, Стаал) – 51:23 (5x5), 0:3 – Цукер (Винник) – 59:25 (en)

«Миннесота», замыкавшая таблицу Центрального дивизиона, смогла прервать серию из трёх поражений подряд, и прервала череду побед «Монреаля». Травма основного голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса (его подменял Чарли Линдгрен) и великолепная игра Девана Дубника в очередной раз показали, каким ценным активом может быть надёжный вратарь. Дубник отразил 41 бросок «хабов» и в 16-й раз за карьеру отыграл на ноль – по этому показателю он лишь на один матч отстаёт от рекордсмена «Уайлд» Никласа Бекстрёма. В атаке у «дикарей» блеснул Джейсон Цукер, оформивший свой первый в карьере хет-трик: его первый гол, ставший победным, был забит в меньшинстве.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Тарасенко: 6 очков в трёх матчах

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Эдмундсон (Торбёрн, Шенн) – 25:14 (5x5), 1:1 – Перлини (Дюклер, Коннотон) – 29:38 (5x5), 1:2 – Перлини (Дворак, Экман-Ларссон) – 38:41 (5x4), 2:2 – Пьетранджело (Тарасенко, Яшкин) – 45:01 (5x5), 3:2 – Шенн – 65:00 ( ПБ)

Лидер Западной конференции «Сент-Луис» приехал в гости к «койотам», имея в активе пять побед в шести предыдущих матчах, но лёгкой прогулки в игре с «Аризоной» у «музыкантов» не получилось. Чтобы одолеть команду с противоположного полюса турнирной таблицы, Тарасенко и компании пришлось нанести в створ ворот Антти Раанты 38 бросков, сделать 30 силовых приёмов и выиграть 58% вбрасываний. Более того, благодаря дублю Брендана Перлини хозяева вели в счёте, и лишь усилиями своего ведущего защитника Алекса Пьетранджело «блюзмены» смогли перевести матч в овертайм. Российский снайпер гостей поучаствовал в этой шайбе, и голевая передача стала его шестым результативным баллом (2+4) в трёх последних матчах.

В серии буллитов Тарасенко стал единственным в своей команде, кто не смог забить, но Шенн и Стин реализовали свои попытки и укрепили лидерство «Сент-Луиса».

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Ягр — ягодка опять

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 3 2:0, 3:3, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Янковски (Ягр, Беннетт) – 09:15 (5x5), 2:0 – Годро (Монахан) – 13:56 (5x5), 3:0 – Ферланд (Баклунд) – 26:02 (5x5), 3:1 – Фрк (Манта, Ларкин) – 28:43 (5x4), 4:1 – Ткачук (Кулак, Баклунд) – 32:23 (5x5), 4:2 – Нильсен (Манта, Грин) – 35:49 (5x5), 5:2 – Ягр (Годро, Кулак) – 37:01 (5x5), 5:3 – Манта (Эрикссон, Нильсен) – 39:56 (5x5), 6:3 – Годро (Монахан) – 57:37 (en)

В свои 45 лет он продолжает забивать. Вернее, начинает, поскольку гол Яромира за «Калгари» стал первым для чеха в его новой команде. Ягр стал первым хоккеистом после Горди Хоу в 1980-м, кто в возрасте 45+ смог в одной игре и забить, и отдать голевой пас. Хоу сделал это, когда ему было 52 года, но и достижение Ягра невозможно переоценить, ведь некоторые из его партнёров по «Флэймз» родились уже после того, как Яромир выиграл два своих Кубка Стэнли

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Кучеров и Стэмкос – это просто фантастика!

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 5 0:4, 1:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Стэмкос, Коккок) – 09:27 (4x4), 0:2 – Киллорн (Джирарди, Джонсон) – 10:01 (4x4), 0:3 – Хедман (Гурд, Палат) – 10:35 (5x5), 0:4 – Стэмкос (Киллорн, Кучеров) – 11:29 (5x4), 1:4 – Тоффоли (Копитар, Маззин) – 37:31 (4x4), 2:4 – Фантенберг (Браун, Лайк) – 48:39 (5x5), 2:5 – Наместников (Хедман, Кучеров) – 52:59 (5x5)

Четыре гола за две минуты, 13 побед в 17 матчах, первое место в Восточной конференции и безусловное лидерство в споре бомбардиров и снайперов – всё это «Тампа» и её два главных героя, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Игра в Лос-Анджелесе стала очередным бенефисом этих форвардов, каждый из которых набрал боле одного результативного балла и продолжил радовать своей игрой многочисленных болельщиков южан.

Стэмкос стал первым хоккеистом в сезоне, кто добрался до отметки в 30 очков, и по скорости достижения этого рубежа он повторил достижение Евгения Малкина в сезоне-2008/09. Кучеров укрепил лидерство в споре снайперов (16 голов), и стал первым правым крайним форвардом за 12 лет, кто начинал чемпионат так резво (предыдущий снайперский рекорд у Даниэля Альфредссона в сезоне-2005/06, 18 голов в 17 матчах). Впрочем, вся эта цифровая круговерть теряет всякое значение, если просто посмотреть на то, как играют эти парни.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Победа над «Кингз» стала первой в сезоне для сменщика Андрея Василевского Петера Будая – все 12 предыдущих выигрышей были записаны на счёт молодого российского голкипера. Не остался в стороне и второй российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников, на счету которого 6 (3+3) очков в четырёх последних матчах.

Слепышев забил первый, а Драйзайтль – победный

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Бойл (Гиббонс, Мур) – 05:33 (5x5), 1:1 – Слепышев (Лучич, Ньюджент-Хопкинс) – 26:50 (5x5), 2:1 – Стэффорд (Хенрик, Мюллер) – 38:25 (5x5), 2:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Кассиан) – 43:21 (5x5), 2:3 – Драйзайтль (Макдэвид, Рассел) – 64:43 (3x3)

Барахтающийся в подвале турнирной таблицы «Эдмонтон» смог взять курс на определённое выправление ситуации, и впервые в нынешнем сезоне выиграл два матча подряд. После удачной встречи с «Айлендерс», «нефтяники» взяли верх над «Нью-Джерси», и вновь удача улыбнулась канадской команде в овертайме. Прежде чем в очередной раз блеснула связка форвардов Макдэвид — Драйзайтль зрители увидели первый гол борящегося с раком форварда «Дэвилз» Брайана Бойла и дебютный гол в сезоне от форварда гостей Антона Слепышева.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Ну а в дополнительное время сладкая парочка из «Ойлерз» включила свою вторую космическую скорость и сотворила маленький хоккейный шедевр. «Мы сами себе вырыли ту яму, в которой оказались на старте сезона. Теперь настало время из неё выбираться», — заявил Драйзайтль после матча.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Антон Слепышев Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Никита Кучеров Стивен Стэмкос Яромир Ягр
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